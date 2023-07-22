Лучшая биатлонистка прошлого сезона Жюлия Симон попала в неприятную историю: ее обвиняют в мошенничестве с кредитками.

Все очень серьезно, и впереди слушания в суде. А еще встреча с теми, чьи карты она использовала – ведь это люди из сборной.

Подозревают в краже денег (ради покупки камеры), максимальное наказание – тюрьма и огромный штраф

Сезон-2022/23 казался идеальным для Симон: Большой хрустальный глобус, личное золото чемпионата мира и статус главной звезды сборной Франции. После феерии зимой Жюлия начала подготовку отдельно от команды.

«Мы дадим ей время на восстановление, есть психологическая усталость. Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию», – объяснял тренер Сирил Бурде ее отсутствие на сборах.

В июле стало понятно, что психологическую усталость вызывала скорее атмосфера в команде, а не сезон на максимуме. Французские журналисты выяснили, что на Симон подали два заявления о мошенничестве. Первое – от олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз-Буше, второе – от члена штаба сборной.

Брезаз-Буше пропускала прошлый сезон из-за беременности, но летом-2022 еще работала с командой. Ровно год назад на лыжероллерном фестивале Blink у двух биатлонисток возникли трудности: по словам Жюстин, Симон использовала ее кредитку – совершила покупку на сумму от 1000 до 2000 евро. Обе выступают за один клуб Les Saisies, и предполагается, что у Симон был доступ к компьютеру и электронной почте Брезаз-Буше.

На деньги подруги по команде Жюлия купила экшн-камеры GoPro. Чуть позже появилась конкретика: «Речь идет о двух жалобах, от января и июня 2023 года, по фактам от августа 2022 года. И о возмещении ущерба в размере 1600 и 20 евро», – рассказал адвокат Жан-Мишель Рейно.

Сначала Брезаз-Буше пожаловалась во Французскую федерацию лыжного спорта, чтобы по возможности мирно решить конфликт. Но до зимы никаких расследований не проводили, так что Жюстин пошла дальше и подала иск в суд.

«Мы созвали дисциплинарный комитет, который решил дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности узнать правду по этому делу. У нас нет судебных полномочий для расследования», – сказал глава федерации Фабьен Сагес.

Дисциплинарный комитет заседал еще в мае, ну а суд по делу Симон запланировали на конец лета. Сообщалось, что в начале июля она даст показания под стражей в присутствии адвоката.

Пока Жюлии разрешили тренировки с командой, но она выбрала индивидуальную подготовку.

Если вину Симон докажут, ей грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 375 000 евро. Это максимальное наказание, установленное уголовным кодексом Франции за кражу банковской карты или ее использование в мошеннических целях. Таких серьезных последствий можно избежать в случае явки с повинной.

Жюлия отрицает обвинения, француженки не ждут в команде, а у нас ее назвали «позором нации»

Ни Симон, ни Брезаз-Буше не комментировали информацию, которая появилась в прессе. Жюлия и вовсе удалила аккаунты в соцсетях, но потом все же восстановила (хотя так ничего и не постит).

Зато наши эксперты не сдерживались – Дмитрий Губерниев шутил с отсылками на фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а Александр Тихонов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» разнес Жюлию:

«Надо думать о своем имидже. Это позор нации! Мы пока не знаем, какая концовка будет у этой истории. Но сборная наверняка ее осудит. Если обвинения справедливы, и я осуждаю. Жить за чужой счет неправильно».

Симон общалась только через адвоката и обвинения отрицала:

«Предоставьте мне доказательства того, что Жюлия Симон использовала эти кредитные карты. Я видел, как легко могут взломать сайт Министерства обороны – не то что электронную почту спортсменки.

Не буду вдаваться в суть дела, но сегодня, когда речь идет о покупках в интернете, есть двойные гарантии безопасности. Это вызывает вопросы в данном случае. Жюлия не нуждается в деньгах и может купить камеру, если захочет», – негодовал Рейно.

Перед Blink-2023 Симон так и не появилась в команде. И вот спустя год она снова встретилась на фестивале с Брезаз-Буше. И здесь уже Жюстин не промолчала:

«Я думаю, что ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это было непростое решение.

Это случилось год назад в Саннесе. Тогда я пыталась помириться с ней и с федерацией, но из этого ничего не вышло.

Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец, если вы понимаете, что я имею в виду. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжать свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится».

В команде встали на сторону Брезаз-Буше. Так, Лу Жанмонно призналась, что злится из-за затяжного выяснения обстоятельств, но высказалась однозначно:

«Сейчас я поддерживаю Жюстин. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки. Я не могу представить, что будет, когда она (Симон) вернется в команду. Это будет странно. Мы можем простить все, что было, но ей придется приложить огромные усилия для этого».

Фото: Global Look Press; Gettyimages.ru/Sarah Stier, Millo Moravski/Agence Zoom, Cameron Spencer