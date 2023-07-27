Рекорду Хавьера Сотомайора в прыжках в высоту 30 лет. У кубинца грандиозная карьера: три рекорда, победы на Олимпиаде и ЧМ.

Уходу из спорта в 2001-м предшествовали три удивительные истории: допинг, дождевое поражение на Играх и снова допинг.

Чуть не пропустил Олимпиаду-2000, но чудом спасся. Его даже защищал Фидель Кастро

Первый рекорд мира Сотомайор установил в 20 лет – в сентябре 1988-го, так что лучший результат за ним уже 35 лет. Тогда он прыгнул 2,43 – на эту высоту улетал лишь Мутаз Баршим 26 лет спустя. В 1989-м Хавьер побил собственное достижение на 1 см, а в 1993-м установил планку на 2,45. И к этому рекорду давно никто не подбирался.

Сотомайор – безусловно, один из героев 1990-х: прекрасная техника, долгая карьера, победы и почти безупречная репутация. Когда вспоминают рекорды кубинца, редко говорят о том, что в последние годы в спорте его имидж немного испортился. А все из-за двух допинговых дел, которые закончились невероятно удачно для него, – в общей сложности всего годом бана.

На Панамериканских играх-1999 Сотомайор прыгнул на 2,30 и ожидаемо взял золото. Но в допинг-тесте обнаружили следы запрещенного вещества, им оказался кокаин. Медаль у Хавьера забрали и выписали дисквалификацию в 2 года, что означало пропуск Олимпиады-2000 в Сиднее.

Такой поворот казался катастрофой: это могли быть третьи Игр, которые он пропустил. В Лос-Анджелес-1984 не поехал из-за бойкота Игр странами соцблока, Сеул-1988 тоже прошел мимо из-за очередного бойкота Кубы.

Как же наркотик попал в организм? Существует две версии:

1. Главный врач сборной Марио Гранда заявил, что тесты были саботированы, а положительный результат возник из-за того, что Сотомайор пил чай с листьями коки от проблем с желудком.

2. Куда интереснее вторая версия. Хавьер обвинил в проваленном тесте ЦРУ и мафию, выступавшую против Фиделя Кастро: «Я знаю, что каждый раз, когда всплывает допинг, все обычно говорят, что они невиновны. Но в моем случае это действительно так».

Эту версию поддержал и сам глава Кубы. Кастро выступил по национальному телевидению со страстной речью в поддержку Сотомайора, во время которой назвал положительный допинг-тест частью «войны против нас». Наркотик, по словам Кастро, подсыпан «профессионалами контрреволюции и криминала». Он тоже заверил, что это дело рук или ЦРУ, или «кубино-американской мафии».

В недавнем интервью «Р-Спорту» Хавьер тепло вспоминал команданте:

«У нас были отличные отношения, Фидель много с нами общался. Любой президент, любящий спорт, всегда будет рядом со спортсменами. Он с детских лет сам занимался спортом. Он был влюблен в спорт, и это была лучшая эпоха в спортивной истории Кубы. Он был большим мотиватором для всех. Умел мотивировать спортсменов. Не только меня. Очень внимательно относился к нам».

Кубинская федерация легкой атлетики полностью оправдала Сотомайора, но IAAF отстранила прыгуна на два года и аннулировала результат на Панамериканских играх.

По словам вице-президента WADA Арне Юнгквиста, версия с заговором, которую продвигали на Кубе, была нежизнеспособной. Во-первых, в лаборатории не знают, какой образец принадлежит конкретному спортсмену. Во-вторых, анализ на кокаин делали только на турнирах – во внесоревновательный период наркотик разрешен.

Но в качестве исключения (и чтобы опровергнуть версию о подмене) уже проверенную внесоревновательную пробу Сотомайора изучили еще и на кокаин – и снова нашли наркотик.

На этом история не закончилась. За месяц до Олимпиады Хавьера допустили до стартов. Совет IAAF провел специальное заседание после просьбы члена совета от Кубы Альберто Хуанторена. Встреча длилась 10 часов (разбирали не только случай кубинца), а после президент IAAF Ламине Диак сообщил о сокращении дисквалификации до одного года.

«Мы подумали, что этот спортсмен заслуживает нашей большой поддержки. Мы объявили, что можем вернуть ему возможность снова соревноваться. Он человек, он совершил ошибку», – сказал тогда Диак.

Были и конкретные аргументы, которые в IAAF назвали «исключительными обстоятельствами», – это официальный термин из правил федерации:

«Они учитывают карьеру Сотомайора, тот факт, что за 15 лет он сдал 300 допинг-тестов – и все были отрицательными. Учитывались и его деятельность в качестве члена комиссии спортсменов IAAF, множество гуманитарных инициатив, а также то, что это его последняя Олимпиада», – объяснял представитель федерации Джорджио Рейнери.

Хавьера не оправдали, только сократили его дисквалификацию: «Я счастлив, но не полностью. Продолжу попытки очистить свой имидж. Это моя цель».

На Олимпиаде помешал дождь, а соперник сказал, что Сотомайор украл его медаль

После удивительного спасения Сотомайор отправился в Австралию на Олимпиаду. Он и действующий чемпион мира Вячеслав Воронин считались главными фаворитами. Но вмешалась погода.

Во время соревнований моросил дождь. 7 финалистов преодолели планку 2,32 м, а россиянин Сергей Клюгин успел прыгнуть и 2,35. После этого дождь и ветер усилились – и никто больше так и не взял эту высоту. В итоге Хавьер получил серебро благодаря меньшему количеству попыток на предыдущих отметках.

Клюгин, для которого эта победа так и осталась единственной на крупных турнирах, соглашался, что ему помогла удача: «Считаю, что мне повезло».

А вот другие соперники негодовали. Швед Стефан Хольм остался на 4-м месте и винил Сотомайора: «Его не должно быть здесь, у меня должна быть медаль. Правила предусматривают двухлетнюю дисквалификацию за кокаин. Должно было быть два года, а не один. IAAF не может следовать собственным решениям. Они тянули время, а потом сократили бан до года, потому что он хороший парень и так много сделал для спорта».

Американец Нэтан Липер, ставший в Сиднее 11-м, тоже высказывался по поводу кубинца: «Я могу вспомнить других парней, которые усердно работали последние несколько лет и, вероятно, заслуживают этой серебряной медали немного больше, если то, что случилось с Сотомайором, правда».

Хавьеру пришлось оправдываться: «Я ни у кого не крал медаль. Я прыгаю 17 лет. Международная федерация украла год моей карьеры. Мне не нужно принимать никаких веществ, чтобы прыгать выше. В прошлом году мне пришлось со многим смириться. Я жертва того, чего не было».

Видимо, Стефана Хольма так зарядил этот случай, что на следующей Олимпиаде в Афинах он завоевал золото.

Ушел из спорта за месяц о новости про второе допинг-дело (но вину не признал)

Ровно через год Сотомайор объявил о завершении карьеры. Поводом были возраст (почти 34), травмы, а еще… очередное допинг-дело.

Положительный тест на анаболический стероид нандролон Хавьер сдал на июльском турнире на Тенерифе. Так что результат на ЧМ-2001 (4-е место) аннулировали.

Сам Сотомайор ушел из спорта за месяц до новостей о допинге, а в последующих интервью говорил, что главной причиной стала все-таки травма ахиллова сухожилия.

И настаивал, что и в этот раз он невиновен. Уверял, что анализ проходил слишком долго и с нарушениями. Отчасти повод имелся – по сведением IAAF, в пробе А допустимый лимит запрещенного вещества превышен в 5 раз, а в пробе B – только в 2,5 раза. Впрочем, обе пробы все равно положительные.

Сотомайору грозил пожизненный бан за повторное нарушение антидопинговых правил, но международная федерация не дала ход делу, потому что кубинец завершил карьеру.

Юнгквист, который работал и в IAAF во времена Хавьера, чуть не ушел из федерации, когда кубинца допустили до Олимпиады-2000. А на обвинения в неправильном анализе второго положительного теста только улыбался: «О, три месяца для изучения пробы – это не так уж и много». И добавлял: «У нас нет доказательств того, что он принимал допинг в начале карьеры. В то время его довольно много проверяли, поэтому я надеюсь и верю, что тогда он был чист».

Сейчас Сотомайору 55 лет, он все еще рекордсмен мира и один из величайших прыгунов в истории. Кубинец верит, что невероятные 2,45 м еще прыгнут: «Рекорд будет побит моим сыном. Если серьезно, то я знаю, что в один из дней рекорд побьют».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Mike Powell, Gary M. Prior, Clive Mason