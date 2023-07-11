15 комментариев

Последние годы в легкой атлетике появились суперзвезды с мировыми рекордами: Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Юлимар Рохас (тройной прыжок), Сидни Маклафлин (400 м с барьерами).

А какие показатели не могут побить десятилетиями? Вот результаты в олимпийских дисциплинах, которые остаются в топе больше 20 лет. Вечные рекорды из 80-х и 90-х предлагали обнулить, так как они считаются недостижимыми (и часто – подозрительными), но пока все они действующие.

Мужчины

Прыжки в высоту – Хавьер Сотомайор (Куба)

Рекорд: 2,45 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 30 лет (27 июля 1993)

Впервые мировой рекорд кубинец установил в 1988-м, прыгнув 2,43, через год обновил достижение. А в 1993-м зафиксировал результат, который держится на вершине до сих пор.

Еще 8 лет Сотомайор прыгал, но самые высокие попытки остались в первой половине 90-х. К его рекорду подбирались очень близко, но лучшим прыжкам почти 10 лет.

Кто приближался: Мутаз Баршим (Катар, 2,43 в 2014-м), Богдан Бондаренко (Украина, 2,42 в 2014-м).

Прыжки в длину – Майк Пауэлл (США)

Рекорд: 8,95 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 32 года (30 августа 1991)

В 1968-м Боб Бимон улетел на невероятные 8,90 м, побив прежний мировой рекорд на 55 см. И его достижение долго носило статус вечного. В течение 23 лет даже был параллельный зачет для результатов на равнине (Бимон прыгал в условиях разреженного воздуха Мехико).

В 1991-м американцы Карл Льюис и Майк Пауэлл объединили зачеты. На чемпионате мира в Токио Льюис долетел до отметки 8,91 (но с попутным ветром), а Пауэлл – до 8,95. Бимон все еще удерживает олимпийский рекорд и второй результат в истории.

Через 4 года кубинец Иван Педросо прыгнул дальше Пауэлла – на 8,96. Но из-за ошибки (представитель персонала стоял перед прибором для измерения ветра и мешал его работе) рекорд не засчитали.

Кто приближался: Эрик Улдер (США, 8,74 в 1994-м), Дуайт Филлипс (США, 8,74 в 2009-м).

Тройной прыжок – Джонатан Эдвардс (Великобритания)

Рекорд: 18,29 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 28 лет (7 августа 1995)

Мировые рекорды в тройном прыжке – очень необычные. Пять раз в истории они не держались и дня: их били на одном и том же турнире. Вот и действующее достижение продолжило тенденцию: на ЧМ-1995 Эдвардс прыгнул 18,16. Впервые человек преодолел отметку 18 метров (всего такое удавалось 6 прыгунам).

Но удивительный рекорд британца продержался всего 20 минут. В следующей попытке он же улетел на 13 см дальше.

Кто приближался: Кристиан Тейлор (США, 18,21 в 2015-м), Уилл Клэй (США, 18,14 в 2019-м).

Метание диска – Юрген Шульт (ГДР)

Рекорд: 74,08 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 37 лет (6 июня 1986)

Самый древний рекорд в мужской легкой атлетике. Шульт пропустил Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе из-за бойкота ГДР, но потом наверстал: рекорд мира в 1986-м, золото ЧМ в 1987-м и, наконец, победа на Играх-1988.

Шульт попадал под подозрение в применении допинга и даже признался, что употреблял туринабол. Отделался денежным штраф, а результаты остались в силе.

Кто приближался: Виргилиус Алекна (Литва, 73,88 в 2000-м), Герд Кантер (Эстония, 73,38 в 2006-м).

Метание молота – Юрий Седых (СССР)

Рекорд: 86,74 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 37 лет (30 августа 1986)

Второй по древности рекорд тоже установлен в метательной дисциплине. В 1980-х советские легкоатлеты Юрий Седых и Сергей Литвинов устроили дуэль в метании молота. Оба – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и в разное время – рекордсмены. Им принадлежат 17 из 20 лучших результатов.

Пожалуй, самый яркий день в истории метания молота – 16 мая 1980-го. На соревнованиях в Леселидзе мировое достижение били три раза! Сначала Седых установил первый в карьере рекорд, тут же его забрал Юри Тамм, а в концовке Седых метнул еще дальше. Через неделю в гонку включился и Литвинов.

Кто приближался: Вадим Девятовский (Беларусь, 84,90 в 2005-м), Коджи Мурофуши (Япония, 84,86 в 2003-м).

Метание копья – Ян Железны (Чехия)

Рекорд: 98,48 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 27 лет (25 мая 1996)

Легенда в метании копья Ян Железны не только взял три золота Олимпийских игр, но и почти три десятка лет удерживает рекорд мира. Он совершил 53 броска за 90 метров, а всего спортсменов с таким достижением – 23.

Очень близко к Железны подбирался только Йоханнес Феттер. Немец, которому сейчас 30 лет, показывает невероятные броски, но вот на Олимпиадах ему не везет (4-й в Рио-2016 и 9-й в Токио-2020).

Кто приближался: Йоханнес Феттер (Германия, 97,76 в 2020-м и 96,29 в 2021-м).

1500 м – Хишам эль-Герруж (Марокко)

Рекорд: 3.26,00 (ВИДЕО)

Сколько держится: 25 лет (14 июля 1998)

Из 10 лучших результатов на этой дистанции 7 принадлежат эль-Герружу (рекордный забег состоялся раньше остальных шести). Марокканец ехал фаворитом еще на Олимпиаду-1996, но упал в начале последнего круга и не добрался даже до десятки сильнейших.

На Игры-2000 он прибыл уже с двумя победами на ЧМ и мировым рекордом, но оказался лишь вторым (его опередил Ноем Нгени их Кении, который был пейсмейкером в рекордном забеге эль-Герружа). Зато в Афинах-2004 взял не только долгожданное золото на 1500 м, но и выиграл 5000 м.

Кто приближался: Бернард Лагат (Кения, 3.26,34 в 2001-м), Асбель Кипроп (3.26,69 в 2015-м).

Эстафета 4х400 м – сборная США

Рекорд: 2.54,29 (ВИДЕО)

Сколько держится: 30 лет (22 августа 1993)

Все лучшие результаты в эстафете 4х400 м принадлежат сборной США – на их счету 10 самых реактивных забегов. Эндрю Валмон, Куинси Уоттс, Батч Рейнольдс и Майкл Джонсон вписали себя в историю с быстрейшим временем.

Ближе всего к ним подбиралась четверка из сборной США в 1998-м – 2.54,20. Но тот результат аннулировали из-за допинга Антонио Петтигрю. Впрочем, участник рекордного забега Батч Рейнольдс тоже попадался на запрещенных препаратах, но еще до рекорда мира – в 1990-м.

Кто приближался: США (2.55,39 в 2008-м, 2.55,56 в 2007-м и 2.55,70 в 2021-м).

БОНУС: 100 и 200 м – Усэйн Болт (Ямайка)

Рекорды: 9,58 (ВИДЕО) и 19,19 (ВИДЕО)

Сколько держатся: 14 лет (16 и 20 августа 2009)

Рекорды Болта пока не преодолели 20-летний рубеж, но предпосылок к обновлению нет. Последний раз на 100-метровке из 9,7 выбегали еще 11 лет назад (сам Болт и Йохан Блэйк). Сейчас лучшие спринтеры мира регулярно разменивают 9,8 – но космический результат Усэйна невероятно далеко.

На 200 м Ноа Лайлс год назад показал четвертое время в истории (19,31), но до Усэйна еще 12 сотых – солидный запас в спринте.

Кто приближался: 100 м: Тайсон Гэй (США, 9,69 в 2009-м) и Йохан Блэйк (Ямайка, 9,69 в 2012-м). 200 м: Йохан Блэйк (19,26 в 2011-м) и Ноа Лайлс (США, 19,31 в 2022-м).

Женщины

Прыжки в высоту – Стефка Костадинова (Болгария)

Рекорд: 2,09 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 36 лет (30 августа 1987)

Рекорд в женской высоте даже старше достижения Сотомайора. Костадинова забрала его у соотечественницы Людмилы Андоновой и удерживает до сих пор. В топ-10 лучших прыжков 6 принадлежат Стефке.

За последние 15 лет только хорватка Влашич подобралась вплотную, а вот нынешний лидер Мария Ласицкене выше 2,06 не прыгала.

Кто приближался: Бланка Влашич (Хорватия, 2,08 в 2009-м), Анна Чичерова (Россия, 2,07 в 2011-м).

Прыжки в длину – Галина Чистякова (СССР)

Рекорд: 7,52 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 35 лет (11 июня 1988)

Чистякова так и не выиграла большой титул: в активе бронза Игр-1988 и серебро Евро-1986, зато надолго вписала себя в историю. Рекорд она установила на Мемориале Знаменских, который был отборочным турниром на Олимпиаду, но перед поездкой в Корею советская спортсменка получила травму и не смогла удивить еще и там.

12 самых дальних прыжков пришлись на 80-е и 90-е. Да и лучшему прыжку XXI века 21 год – россиянка Татьяна Котова показала 7,42.

Кто приближался: Джеки Джойнер-Керси (США, 7,49 в 1994-м), Хайке Дрекслер (ГДР, 7,48 в 1988-м).

Толкание ядра – Наталья Лисовская (СССР)

Рекорд: 22,63 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 34 года (7 июня 1987)

Если лучший в метании молота до сих пор Юрий Седых, то его вдова Наталья удерживает рекорд в толкании ядра. Лисовская забрала рекорд у чемпионки Москвы-1980 Илоны Слупянек из ГДР. А через несколько лет в один день выдала две суперпопытки: на 22,60 и 22,63.

Прыжки в длину удивили отсутствием сверхрезультатов в последние десятилетия, но что говорить про ядро: там первые 57 мест (!) занимают попытки из 70-х и 80-х. Всего за 22 метра толкали лишь четыре спортсменки.

Кто приближался: Клаудиа Лош (ФРГ, 22,19 м в 1987-м).

Метание диска – Габриэла Райнш (ГДР)

Рекорд: 76,80 м (ВИДЕО)

Сколько держится: 35 лет (9 июля 1988)

Еще один отчасти подозрительный привет из 1980-х. Лучше 20 бросков в истории пришлись на короткий отрезок с 1983-го по 1989-й.

У Райнш – ни одной медали больших турниров. На Олимпиаду-1988 немка приехала уже с мировым рекордом, но осталась лишь 7-й. Чемпионат Европы-1990 закончила 4-й. За всю карьеру она взяла лишь два серебра Универсиады и серебро юниорского Евро.

На самом деле чемпионка Сеула-1988 Мартина Хелльман метала дальше (на 76,92 и на 78,14), но на неофициальных соревнованиях, поэтому рекорды не засчитали. Лучший результат последних лет – 71,41 хорватки Сандры Перкович в 2017-м.

Кто приближался: Илке Вилудда (ГДР, 74,56 в 1989-м).

Семиборье – Джекки Джойнер-Керси (США)

Рекорд: 7291

Сколько держится: 35 лет (24 сентября 1988)

Джойнер-Керси – одна из самых мультиспортивных чемпионок. На Олимпиаде-1988 взяла золото в семиборье и прыжках в длину, привозила медали с 4 Игр подряд, а во время перерыва в легкоатлетической карьере играла в баскетбольной команде.

Американке принадлежат 6 лучших результатов в семиборье. Всего за 7000 очков набирали четыре спортсменки, одна из них действующая – двукратная чемпионка Игр Нафиссату Тиам.

Кто приближался: Каролина Клюфт (Швеция, 7032 в 2007-м), Нафиссату Тиам (Бельгия, 7013 в 2017-м).

100 и 200 м – Флоренс Гриффит-Джойнер (США)

Рекорды: 10,49 (100 м, ВИДЕО) и 21,34 (200 м, ВИДЕО)

Сколько держатся: 35 лет (16 июля 1988 и 29 сентября 1988)

Гриффит-Джойнер подозревали в использовании запрещенных препаратов еще при жизни, а частые сердечные приступы после карьеры и смерть в 38 лет только добавили сомнений.

Во время рекордного забега на 100-метровке были сбои с измерителем силы ветра, но результат зачли. Хотя параллельно ведется список рекордов без учета времени Гриффит-Джойнер – там лучшее время у Элейн Томпсон из Ямайки – в 2021-м она пробежала за 10,54.

К секундам на 200 м вопросов меньше – рекорд установлен на Олимпиаде-1988, где Гриффит-Джойнер взяла три золота. В последние годы ямайские спортсменки вплотную подобрались к достижениям Флоренс.

Кто приближался: 100 м: Элейн Томпсон (Ямайка, 10,54 в 2021-м), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 10,60 в 2021-м). 200 м: Шерика Джексон (Ямайка, 21,45 в 2022-м), Элейн Томпсон (Ямайка, 21,53 в 2021-м).

400 м – Марита Кох (ГДР)

Рекорд: 47,60 (ВИДЕО)

Сколько держится: 38 лет (6 октября 1985)

Долгое время на дистанции 400 м список лучших результатов напоминал толкание ядра и метание диска – сплошь забеги из 1980-х. За последние 4 года ситуация изменилась: Сальва Эйд Насер и Шона Миллер-Уйбо подарили надежду на обновление.

6 раз Мартина Кох устанавливала рекорды в 1970-х, на пару лет отдала первенство Ярмиле Кратохвиловой, а в 1985-м пробежала за невероятные 47,60. Ее подозревали в допинге, а в расследовании 1990-х утверждалось, что Кох принимала стероиды (сама она не соглашалась с этим).

Кто приближался: Сальва Эид Насер (Бахрейн, 48,14 в 2019-м), Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, 48,36 в 2021-м).

800 м – Ярмила Кратохвилова (Чехия)

Рекорд: 1.53,28 (ВИДЕО)

Сколько держится: 40 лет (26 июля 1983)

Самый древний мировой рекорд по иронии оказался в самой спорной дисциплине. Именно для дистанции 800 м вводят ограничения по тестостерону, именно там подозревают спортсменок в манипуляциях с полом.

Из 1.54 выбегали только дважды – Кратохвилова и Надежда Олизаренко из СССР в 1980-м (ей принадлежит олимпийский рекорд – он в топ-3 древнейших).

Кратохвилову подозревали и в допинге, и в том, что она мужчина, но доказательств не нашлось.

Кто приближался: Памела Джелимо (Кения, 1.54,01 в 2008-м), Кастер Семеня (ЮАР, 1.54,25 в 2018-м).

Эстафета 4х400 м – сборная СССР

Рекорд: 3.15,17 (ВИДЕО)

Сколько держится: 35 лет (1 октября 1988)

Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мария Пинигина и Ольга Брызгина на Играх-1988 выдали идеальный забег и все еще держат мировой рекорд. Что не удивило – в Сеуле Брызгина завоевала золото в личном забеге на 400 м, Назарова взяла бронзу.

Вообще, тот финал оказался выдающимся: второй результат в истории показан там же – сборная США пробежала за 3.15,51. У бронзовых медалисток из ГДР – 11-й результат в истории (3.18,29).

Кто приближался: США (3.16,71 в 1993-м, 3.16,85 в 2021-м и 3.16,87 в 2012-м).

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Максимов, Дмитрий Донской; AFP/ERIC FEFERBERG; Gettyimages.ru/Bob Martin, Gray Mortimore, Russell Cheyne, Tony Duffy, Mike Powell, Steve Powell, Andy Lyons, Steve Powell, Clive Brunskill, Mark Thompson, Mike Powell, Gray Mortimore, Gary M. Prior