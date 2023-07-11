15 комментариев

20 вечных рекордов легкой атлетики: три принадлежат СССР, самые подозрительные – у американки, которая умерла в 38 лет
Последние годы в легкой атлетике появились суперзвезды с мировыми рекордами: Арман Дюплантис (прыжки с шестом), Юлимар Рохас (тройной прыжок), Сидни Маклафлин (400 м с барьерами).
А какие показатели не могут побить десятилетиями? Вот результаты в олимпийских дисциплинах, которые остаются в топе больше 20 лет. Вечные рекорды из 80-х и 90-х предлагали обнулить, так как они считаются недостижимыми (и часто – подозрительными), но пока все они действующие.
Мужчины
Прыжки в высоту – Хавьер Сотомайор (Куба)
Рекорд: 2,45 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 30 лет (27 июля 1993)
Впервые мировой рекорд кубинец установил в 1988-м, прыгнув 2,43, через год обновил достижение. А в 1993-м зафиксировал результат, который держится на вершине до сих пор.
Еще 8 лет Сотомайор прыгал, но самые высокие попытки остались в первой половине 90-х. К его рекорду подбирались очень близко, но лучшим прыжкам почти 10 лет.
Кто приближался: Мутаз Баршим (Катар, 2,43 в 2014-м), Богдан Бондаренко (Украина, 2,42 в 2014-м).
Прыжки в длину – Майк Пауэлл (США)
Рекорд: 8,95 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 32 года (30 августа 1991)
В 1968-м Боб Бимон улетел на невероятные 8,90 м, побив прежний мировой рекорд на 55 см. И его достижение долго носило статус вечного. В течение 23 лет даже был параллельный зачет для результатов на равнине (Бимон прыгал в условиях разреженного воздуха Мехико).
В 1991-м американцы Карл Льюис и Майк Пауэлл объединили зачеты. На чемпионате мира в Токио Льюис долетел до отметки 8,91 (но с попутным ветром), а Пауэлл – до 8,95. Бимон все еще удерживает олимпийский рекорд и второй результат в истории.
Через 4 года кубинец Иван Педросо прыгнул дальше Пауэлла – на 8,96. Но из-за ошибки (представитель персонала стоял перед прибором для измерения ветра и мешал его работе) рекорд не засчитали.
Кто приближался: Эрик Улдер (США, 8,74 в 1994-м), Дуайт Филлипс (США, 8,74 в 2009-м).
Мировой рекорд-фантом Ивана Педросо: прыжок в длину на 8,96 метра – его отменили через неделю из-за мошенничества с ветром
Тройной прыжок – Джонатан Эдвардс (Великобритания)
Рекорд: 18,29 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 28 лет (7 августа 1995)
Мировые рекорды в тройном прыжке – очень необычные. Пять раз в истории они не держались и дня: их били на одном и том же турнире. Вот и действующее достижение продолжило тенденцию: на ЧМ-1995 Эдвардс прыгнул 18,16. Впервые человек преодолел отметку 18 метров (всего такое удавалось 6 прыгунам).
Но удивительный рекорд британца продержался всего 20 минут. В следующей попытке он же улетел на 13 см дальше.
Кто приближался: Кристиан Тейлор (США, 18,21 в 2015-м), Уилл Клэй (США, 18,14 в 2019-м).
Метание диска – Юрген Шульт (ГДР)
Рекорд: 74,08 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 37 лет (6 июня 1986)
Самый древний рекорд в мужской легкой атлетике. Шульт пропустил Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе из-за бойкота ГДР, но потом наверстал: рекорд мира в 1986-м, золото ЧМ в 1987-м и, наконец, победа на Играх-1988.
Шульт попадал под подозрение в применении допинга и даже признался, что употреблял туринабол. Отделался денежным штраф, а результаты остались в силе.
Кто приближался: Виргилиус Алекна (Литва, 73,88 в 2000-м), Герд Кантер (Эстония, 73,38 в 2006-м).
Метание молота – Юрий Седых (СССР)
Рекорд: 86,74 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 37 лет (30 августа 1986)
Второй по древности рекорд тоже установлен в метательной дисциплине. В 1980-х советские легкоатлеты Юрий Седых и Сергей Литвинов устроили дуэль в метании молота. Оба – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и в разное время – рекордсмены. Им принадлежат 17 из 20 лучших результатов.
Пожалуй, самый яркий день в истории метания молота – 16 мая 1980-го. На соревнованиях в Леселидзе мировое достижение били три раза! Сначала Седых установил первый в карьере рекорд, тут же его забрал Юри Тамм, а в концовке Седых метнул еще дальше. Через неделю в гонку включился и Литвинов.
Кто приближался: Вадим Девятовский (Беларусь, 84,90 в 2005-м), Коджи Мурофуши (Япония, 84,86 в 2003-м).
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Метание копья – Ян Железны (Чехия)
Рекорд: 98,48 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 27 лет (25 мая 1996)
Легенда в метании копья Ян Железны не только взял три золота Олимпийских игр, но и почти три десятка лет удерживает рекорд мира. Он совершил 53 броска за 90 метров, а всего спортсменов с таким достижением – 23.
Очень близко к Железны подбирался только Йоханнес Феттер. Немец, которому сейчас 30 лет, показывает невероятные броски, но вот на Олимпиадах ему не везет (4-й в Рио-2016 и 9-й в Токио-2020).
Кто приближался: Йоханнес Феттер (Германия, 97,76 в 2020-м и 96,29 в 2021-м).
1500 м – Хишам эль-Герруж (Марокко)
Рекорд: 3.26,00 (ВИДЕО)
Сколько держится: 25 лет (14 июля 1998)
Из 10 лучших результатов на этой дистанции 7 принадлежат эль-Герружу (рекордный забег состоялся раньше остальных шести). Марокканец ехал фаворитом еще на Олимпиаду-1996, но упал в начале последнего круга и не добрался даже до десятки сильнейших.
На Игры-2000 он прибыл уже с двумя победами на ЧМ и мировым рекордом, но оказался лишь вторым (его опередил Ноем Нгени их Кении, который был пейсмейкером в рекордном забеге эль-Герружа). Зато в Афинах-2004 взял не только долгожданное золото на 1500 м, но и выиграл 5000 м.
Кто приближался: Бернард Лагат (Кения, 3.26,34 в 2001-м), Асбель Кипроп (3.26,69 в 2015-м).
Эстафета 4х400 м – сборная США
Рекорд: 2.54,29 (ВИДЕО)
Сколько держится: 30 лет (22 августа 1993)
Все лучшие результаты в эстафете 4х400 м принадлежат сборной США – на их счету 10 самых реактивных забегов. Эндрю Валмон, Куинси Уоттс, Батч Рейнольдс и Майкл Джонсон вписали себя в историю с быстрейшим временем.
Ближе всего к ним подбиралась четверка из сборной США в 1998-м – 2.54,20. Но тот результат аннулировали из-за допинга Антонио Петтигрю. Впрочем, участник рекордного забега Батч Рейнольдс тоже попадался на запрещенных препаратах, но еще до рекорда мира – в 1990-м.
Кто приближался: США (2.55,39 в 2008-м, 2.55,56 в 2007-м и 2.55,70 в 2021-м).
БОНУС: 100 и 200 м – Усэйн Болт (Ямайка)
Рекорды: 9,58 (ВИДЕО) и 19,19 (ВИДЕО)
Сколько держатся: 14 лет (16 и 20 августа 2009)
Рекорды Болта пока не преодолели 20-летний рубеж, но предпосылок к обновлению нет. Последний раз на 100-метровке из 9,7 выбегали еще 11 лет назад (сам Болт и Йохан Блэйк). Сейчас лучшие спринтеры мира регулярно разменивают 9,8 – но космический результат Усэйна невероятно далеко.
На 200 м Ноа Лайлс год назад показал четвертое время в истории (19,31), но до Усэйна еще 12 сотых – солидный запас в спринте.
Кто приближался: 100 м: Тайсон Гэй (США, 9,69 в 2009-м) и Йохан Блэйк (Ямайка, 9,69 в 2012-м). 200 м: Йохан Блэйк (19,26 в 2011-м) и Ноа Лайлс (США, 19,31 в 2022-м).
14 лет рекорду Болта: тот забег показал, на что способен человек
Женщины
Прыжки в высоту – Стефка Костадинова (Болгария)
Рекорд: 2,09 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 36 лет (30 августа 1987)
Рекорд в женской высоте даже старше достижения Сотомайора. Костадинова забрала его у соотечественницы Людмилы Андоновой и удерживает до сих пор. В топ-10 лучших прыжков 6 принадлежат Стефке.
За последние 15 лет только хорватка Влашич подобралась вплотную, а вот нынешний лидер Мария Ласицкене выше 2,06 не прыгала.
Кто приближался: Бланка Влашич (Хорватия, 2,08 в 2009-м), Анна Чичерова (Россия, 2,07 в 2011-м).
Прыжки в длину – Галина Чистякова (СССР)
Рекорд: 7,52 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 35 лет (11 июня 1988)
Чистякова так и не выиграла большой титул: в активе бронза Игр-1988 и серебро Евро-1986, зато надолго вписала себя в историю. Рекорд она установила на Мемориале Знаменских, который был отборочным турниром на Олимпиаду, но перед поездкой в Корею советская спортсменка получила травму и не смогла удивить еще и там.
12 самых дальних прыжков пришлись на 80-е и 90-е. Да и лучшему прыжку XXI века 21 год – россиянка Татьяна Котова показала 7,42.
Кто приближался: Джеки Джойнер-Керси (США, 7,49 в 1994-м), Хайке Дрекслер (ГДР, 7,48 в 1988-м).
Толкание ядра – Наталья Лисовская (СССР)
Рекорд: 22,63 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 34 года (7 июня 1987)
Если лучший в метании молота до сих пор Юрий Седых, то его вдова Наталья удерживает рекорд в толкании ядра. Лисовская забрала рекорд у чемпионки Москвы-1980 Илоны Слупянек из ГДР. А через несколько лет в один день выдала две суперпопытки: на 22,60 и 22,63.
Прыжки в длину удивили отсутствием сверхрезультатов в последние десятилетия, но что говорить про ядро: там первые 57 мест (!) занимают попытки из 70-х и 80-х. Всего за 22 метра толкали лишь четыре спортсменки.
Кто приближался: Клаудиа Лош (ФРГ, 22,19 м в 1987-м).
Метание диска – Габриэла Райнш (ГДР)
Рекорд: 76,80 м (ВИДЕО)
Сколько держится: 35 лет (9 июля 1988)
Еще один отчасти подозрительный привет из 1980-х. Лучше 20 бросков в истории пришлись на короткий отрезок с 1983-го по 1989-й.
У Райнш – ни одной медали больших турниров. На Олимпиаду-1988 немка приехала уже с мировым рекордом, но осталась лишь 7-й. Чемпионат Европы-1990 закончила 4-й. За всю карьеру она взяла лишь два серебра Универсиады и серебро юниорского Евро.
На самом деле чемпионка Сеула-1988 Мартина Хелльман метала дальше (на 76,92 и на 78,14), но на неофициальных соревнованиях, поэтому рекорды не засчитали. Лучший результат последних лет – 71,41 хорватки Сандры Перкович в 2017-м.
Кто приближался: Илке Вилудда (ГДР, 74,56 в 1989-м).
Семиборье – Джекки Джойнер-Керси (США)
Рекорд: 7291
Сколько держится: 35 лет (24 сентября 1988)
Джойнер-Керси – одна из самых мультиспортивных чемпионок. На Олимпиаде-1988 взяла золото в семиборье и прыжках в длину, привозила медали с 4 Игр подряд, а во время перерыва в легкоатлетической карьере играла в баскетбольной команде.
Американке принадлежат 6 лучших результатов в семиборье. Всего за 7000 очков набирали четыре спортсменки, одна из них действующая – двукратная чемпионка Игр Нафиссату Тиам.
Кто приближался: Каролина Клюфт (Швеция, 7032 в 2007-м), Нафиссату Тиам (Бельгия, 7013 в 2017-м).
100 и 200 м – Флоренс Гриффит-Джойнер (США)
Рекорды: 10,49 (100 м, ВИДЕО) и 21,34 (200 м, ВИДЕО)
Сколько держатся: 35 лет (16 июля 1988 и 29 сентября 1988)
Гриффит-Джойнер подозревали в использовании запрещенных препаратов еще при жизни, а частые сердечные приступы после карьеры и смерть в 38 лет только добавили сомнений.
Во время рекордного забега на 100-метровке были сбои с измерителем силы ветра, но результат зачли. Хотя параллельно ведется список рекордов без учета времени Гриффит-Джойнер – там лучшее время у Элейн Томпсон из Ямайки – в 2021-м она пробежала за 10,54.
К секундам на 200 м вопросов меньше – рекорд установлен на Олимпиаде-1988, где Гриффит-Джойнер взяла три золота. В последние годы ямайские спортсменки вплотную подобрались к достижениям Флоренс.
Кто приближался: 100 м: Элейн Томпсон (Ямайка, 10,54 в 2021-м), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 10,60 в 2021-м). 200 м: Шерика Джексон (Ямайка, 21,45 в 2022-м), Элейн Томпсон (Ямайка, 21,53 в 2021-м).
На 100-метровке пал олимпийский рекорд: держался 33 года, установила американка с ногтями по 15 см – ее подозревали в обмане
400 м – Марита Кох (ГДР)
Рекорд: 47,60 (ВИДЕО)
Сколько держится: 38 лет (6 октября 1985)
Долгое время на дистанции 400 м список лучших результатов напоминал толкание ядра и метание диска – сплошь забеги из 1980-х. За последние 4 года ситуация изменилась: Сальва Эйд Насер и Шона Миллер-Уйбо подарили надежду на обновление.
6 раз Мартина Кох устанавливала рекорды в 1970-х, на пару лет отдала первенство Ярмиле Кратохвиловой, а в 1985-м пробежала за невероятные 47,60. Ее подозревали в допинге, а в расследовании 1990-х утверждалось, что Кох принимала стероиды (сама она не соглашалась с этим).
Кто приближался: Сальва Эид Насер (Бахрейн, 48,14 в 2019-м), Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, 48,36 в 2021-м).
800 м – Ярмила Кратохвилова (Чехия)
Рекорд: 1.53,28 (ВИДЕО)
Сколько держится: 40 лет (26 июля 1983)
Самый древний мировой рекорд по иронии оказался в самой спорной дисциплине. Именно для дистанции 800 м вводят ограничения по тестостерону, именно там подозревают спортсменок в манипуляциях с полом.
Из 1.54 выбегали только дважды – Кратохвилова и Надежда Олизаренко из СССР в 1980-м (ей принадлежит олимпийский рекорд – он в топ-3 древнейших).
Кратохвилову подозревали и в допинге, и в том, что она мужчина, но доказательств не нашлось.
Кто приближался: Памела Джелимо (Кения, 1.54,01 в 2008-м), Кастер Семеня (ЮАР, 1.54,25 в 2018-м).
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Эстафета 4х400 м – сборная СССР
Рекорд: 3.15,17 (ВИДЕО)
Сколько держится: 35 лет (1 октября 1988)
Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мария Пинигина и Ольга Брызгина на Играх-1988 выдали идеальный забег и все еще держат мировой рекорд. Что не удивило – в Сеуле Брызгина завоевала золото в личном забеге на 400 м, Назарова взяла бронзу.
Вообще, тот финал оказался выдающимся: второй результат в истории показан там же – сборная США пробежала за 3.15,51. У бронзовых медалисток из ГДР – 11-й результат в истории (3.18,29).
Кто приближался: США (3.16,71 в 1993-м, 3.16,85 в 2021-м и 3.16,87 в 2012-м).
Как менялись рекорды в легкой атлетике: 4 до сих пор держит СССР, Исинбаева в отрыве, а самый подозрительный – у американки из 80-х
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Максимов, Дмитрий Донской; AFP/ERIC FEFERBERG; Gettyimages.ru/Bob Martin, Gray Mortimore, Russell Cheyne, Tony Duffy, Mike Powell, Steve Powell, Andy Lyons, Steve Powell, Clive Brunskill, Mark Thompson, Mike Powell, Gray Mortimore, Gary M. Prior
Казалось тогда, что Усэйн настолько восхитителен, что и близко не показывает всё, на что способен. Невероятная грация в каждом движении наблюдалась
Я лично против, чтобы эти рекорды обнуляли. Нет доказательств, что они читерские. Докажите это, а огульные обвинения оставьте для желтых журналюг
Бег на 100 и 200 побьют, когда все осознают что важна техника бега, без длинного шага никуда.
Учитывая что легкой атлетикой занимаются на футбольно-легкоатлетических стадионах, а стандартная длина футбольного поля 105 метров - бить этот рекорд было бы просто опасно для зрителей :-)
С чем связано что именно на дистанции 800 метров такое происходит?
Сейчас то же самое, только теперь технологии увы не у стран соцлагеря, а у запада.
Первыми на память приходят «великие» байлс, бьерген, братья уильямс и другие «женщины».
Спорт всегда был политикой