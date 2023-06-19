10 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон любит спорт: часто ходит на соревнования, ездит на велосипеде, обожает футбол, даже играл.

А в финале чемпионата Франции по регби показал еще один важный навык – яркое празднование: в раздевалке «Тулузы» залпом осушил бутылку пива.

Свист перед матчем, неприятные вопросы, а потом – много пива в раздевалке

17 июня на парижском стадионе «Стад де Франс» прошел финал Топ-14 – это главный национальный турнир по регби. В решающем матче встретились «Тулуза» и «Ля Рошель».

За две недели до этого Макрон уже побывал на арене – посещал финал Кубка страны по футболу. Тогда из-за недовольства французов пенсионной реформой он даже не вышел на поле – вручал трофей с трибуны, а поздравлял игроков у раздевалок.

Перед регбийным финалом Макрон все-таки появился на поле, чтобы поприветствовать игроков. Хотя этот выход пытались сделать незаметным – на экране показывали отрывки из старых матчей, а диктор не объявил о появлении президента, но болельщики все равно его увидели и освистали.

Один из игроков «Ля Рошель» Уини Атонио добавил неудобства, спросив, как долго ему ждать французский паспорт: «Привет, Эммануэль, как дела? Вы продвигаете мой паспорт? Ускорите его получение?» Уини родился на Самоа, он гражданин Новой Зеландии, но выступает за сборную Франции. Президент лишь отшутился в ответ на вопрос, содержащий сразу две неприятные для него темы – иммиграцию и задержки в оформлении документов.

Впрочем, недовольство зрителей было уже не так заметно, как на футболе, поэтому остаток матча прошел для Макрона спокойно. Хотя на трибунах собралось почти 80 тысяч человек.

Трофей взяла «Тулуза» (29:26) – это 22-я победа команды в Топ-14, у идущих на втором месте «Стад Франсе» на 8 титулов меньше. А вот «Ля Рошель» упустил шанс взять первое чемпионство в истории.

До матча Макрон не говорил, за кого болеет (да и вообще, о его предпочтениях на клубном уровне информации нет), но сразу после игры выложил видео празднования в соцсетях и написал: «Сегодня история французского регби пишется красными и черными красками. Браво, Тулуза!»

Но это не единственное поздравление от президента: после матча он заглянул в раздевалку. Там ему сразу вручили бутылку пива (кстати, любимой марки другого президента Франции – Жака Ширака). Как настоящий спортивный фанат Макрон не отказался – и осушил ее залпом за 20 секунд. В это время игроки «Тулузы» аплодировали и подбадривали президента.

«Скажу только, что его хорошо приняли», – уклончиво прокомментировал приход Макрона тренер Клеман Пуатрено.

Звезда матча Ромен Нтамак рассказал чуть больше: «Он был очень рад за нас. И за меня. Он сказал очень добрые слова, для меня большая честь услышать такое от президента. Что именно? Это останется между нами».

После общения с победителями Макрон заглянул и к проигравшим – нашел слова утешения для «Ля Рошель».

Регбисты преклоняли колено перед Макроном, звали на жеребьевку и помогли с имиджем к выборам

Макрон давно увлекается регби. Он поздравляет сборную в соцсетях, встречается с игроками и бывает на матчах. Накануне выборов-2022 его даже обвиняли в излишней политизации успехов французов.

Но, кажется, президент по-настоящему любит этот спорт. Вот лишь несколько важных появлений Макрона на регби:

1. 6 лет назад он тоже пришел на финал Топ-14 между «Клермон Овернь» и «Тулоном». Президент по традиции вышел к игрокам – и получил мощное приветствие от фиджийских регбистов. Они встали на колено перед Макроном.

В культуре Фиджи принято преклонять колено перед членами королевских семей и главами государств. Так и поступили Джошуа Туисова из «Тулона» и Персели Ято и Аливерети Рака из «Клермона».

Макрон немного смутился, а любители регби тут же вспомнили, как игроки Фиджи принимали золото на Олимпиаде-2016 в Рио.

2. Зимой 2020-го Макрон поучаствовал в жеребьевке главного турнира в регби – Кубка мира. В 2023-м соревнования пройдут во Франции (с 8 сентября по 28 октября).

«Нам не терпится подготовиться к этому турниру. В 2023-м будет 12 лет с тех пор, как мы последний раз выходили в финал. Но теперь это будет дома, так что вы (команда Франции) придумаете способ выиграть Кубок мира».

3. В ноябре 2021-го президент вместе с женой приехал в тренировочный центр сборной Франции в Маркуси. Он пожелал успехов команде перед тестовым матчей с Новой Зеландией. На тот момент французы вели беспроигрышную серию и шли к важному титулу – Кубку шести наций. До этого они брали трофей лишь в 2010-м.

Журналисты верили, что победа в регби добавит очков Макрону перед президентскими выборами. Хотя решающий матч против Англии мог изменить эту ситуацию, Макрон все-таки поверил в сборную – и не прогадал, французы взяли титул. А команда стала символом той Франции, в которую он верит – не только разнообразная и многонациональная, но еще и успешная.

Фото: twitter.com