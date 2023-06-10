24 комментария

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Главная вечеринка нашей фигурки – свадьба Глейхенгауза: Тутберидзе назвала его младшим братом, Загитова поймала букет

Морис Квителашвили
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
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Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз и журналистка Ольга Паутова сыграли свадьбу. На торжество пришли фигуристы и тренеры – в том числе Этери Тутберидзе!

Кто бился за букет невесты, что за сюрприз с кольцами и как развлекали гостей?

Паутова – журналистка Первого канала. В последние годы она делает репортажи о фигурном катании и даже сама вставала на коньки – в «Ледниковом периоде-2020» каталась в паре с Максимом Шабалиным.

Судя по соцсетям, Даниил и Ольга вместе уже несколько лет – они редко выкладывают фотографии, но заметно, что отдыхают в одних и тех же местах.

В эфире «Европы плюс» в начале апреля Глейхенгауз рассказал, что скоро его ждет важное событие, но не уточнил какое. И вот 20 мая пара расписалась. В загс пригласили только родственников и близких.

Праздник с друзьями назначили на 9 июня. Даниил и Ольга признались друг другу в любви на фоне зеленого леса.

Кольца вынесла их собачка – шпиц по кличке Токио.

Даже небольшой дождь не испортил настроение – гостям выдали прозрачные зонты.

За день невеста сменила несколько платьев. Для церемонии выбрала пышный наряд и фату в пол.

Для первого танца молодоженов – платье с перьями.

Для оставшегося вечера – с высоким разрезом и открытой спиной.

Были и сюрпризы для гостей: Даниил сыграл на синтезаторе, пока за его спиной на экране шел ролик с фотографиями влюбленных.

А еще зажигательные танцы и песни! Вот мама Анны Щербаковой стучит на конга.

Кто же был на церемонии? Алина Загитова и Анна Щербакова выбрали яркие платья – как раз для летней свадьбы.

Пришли и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

Морис Квителашвили синим костюмом напомнил о программе «Алладин», которую ставил вместе с Глейхенгаузом.

Не обошлось, конечно, и без Этери Тутберидзе с Сергеем Дудаковым.

Этери произнесла трогательный тост: «Нам кажется, мы Даню воспитали. Сделали таким, какой он есть. Мне кажется, ты изменился. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге. И очень прошу: Ольга, береги его».

Загитова шутила, что она сваха, а еще безоговорочно победила в ловле букета невесты. Сразу вышла вперед и не оставила никому шанса.

За подвязку сражались Морис и Владимир Морозов, но оба уступили.

Организаторы не забыли и о фигурном катании – назвали коктейли «Ледовый флирт», «Между нами тает лед» и «Глобальное потепление».

Еще танцы! Щербакова, Загитова и Паутова зажигали под Venus. Кажется, Алина вспомнила выступление с Zivert и двигалась очень активно.

Потом две олимпийские чемпионки перенесли программу из шоу Тутберидзе на паркет.

Свадебный торт молодожены делали сами – на глазах у гостей.

Про главного помощника тоже не забыли.

Ну а закончился день фейерверком!

24 комментария

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Епифан Еланфий
Счастья молодожёнам😇
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Sky Smoker
Какая же Оля у Даниила роскошная девушка! Ноги от ушей, обаятельная улыбка, счастливый взгляд влюбленной невесты. Счастья молодым, крепкой семейной жизни, совет да любовь!
Приятно на вечеринке видеть веселившуюся ледовую семью. Этери, буквально шефствовавшая Даниила после ухода его родителей, сказала очень трогательные и правильные слова.

Алина, следующий выход под венец в ФК-семье — твой? ;)
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Elena Savanuk
Совет да любовь на долгие лета !
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TheWitcher
Страсть (Алина) и Нежность (Аня). Олимпийские Богини. 😍😍 И главные Музы виновника торжества в его карьере хореографа. За всех отожгли. 🔥 Когда можешь позволить себе на свадьбу Олимпийских чемпионок в качестве аниматоров.)) Праздник удался. 🥳🥂🍾 Даниилу и его возлюбленной, а теперь супруге — бесконечной любви и безоблачных дней впереди! 💕
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ЮИ
Пляски - это у Селенковой и К (обычно на костях), а у Алины и Ани зажигательные танцы. Очень рада за молодоженов, судя по всему, прекрасная получилась свадьба!
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закрыт по беспределу
Даже не сомневался, что Алинка отожмëт веник)
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наталья Головченко
Ответ Marc Noёl
Скучно, не интересно, все было искусственно, начиная от цветов. Все платья невесты отстой, одно платье только новое, остальные старые, она в них уже появлялась. И сама невеста страшненькая. У Глейха костюм из СССР. на вырост, на прокат что-ли взяли. Все было сделано на показ, а не от души. Самая худшая вечеринка фигурки, свадьба Глейха.
Прекрасная свадьба👍👍👍 Очень красивые все были и счастливые😍👌
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ДИАНА
Красота красивая!!!!!!
Счастливой семейной жизни Ольге и Даниилу ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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Strawberry93
Такая гармоничная пара - Даниил и Ольга, прямо очень красиво монтируются, счастливой совместной жизни и симпатичных малышей!
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Lapo Elkann
Паутова выглядит прекрасно. Фото Тутберидзе с Дудаковым лучшее , супер. Платье очень красивое , родители Ани для меня открытие. А при чем тут Алладин , Алина тоже в синем пиджаке уже 3-4 ый год. А так , у АЗ свита скучная , а сама , это нечто. Если ее не было , надо было ее создать. может и создали. Супердевочка
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sabina_katarina
Уже самые отсталые слои населения (с) в курсе, что Аладдин пишется с двойной Д, а не Л. 😎
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Lapo Elkann
О . какой тост от Этери Георгиевны !
Проснулись грузинские гены.
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Екатерина Куракулова
Ответ Marc Noёl
Скучно, не интересно, все было искусственно, начиная от цветов. Все платья невесты отстой, одно платье только новое, остальные старые, она в них уже появлялась. И сама невеста страшненькая. У Глейха костюм из СССР. на вырост, на прокат что-ли взяли. Все было сделано на показ, а не от души. Самая худшая вечеринка фигурки, свадьба Глейха.
Что не так с искусственными цветами? У кого-то из гостей может быть аллергия на живые, которые, кстати, ещё и привлекают насекомых. Искусственные цветы это в каком-то смысле про безопасность. И это такое же дорогое удовольствие, как и живые, если выбрать качественные. Ну а если у вас такие декорации вызывают ассоциации с кладбищем/похоронами, то это проблемы только вашего шаблонного ума.
+1
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Епифан Еланфий
Ответ TheWitcher
Страсть (Алина) и Нежность (Аня). Олимпийские Богини. 😍😍 И главные Музы виновника торжества в его карьере хореографа. За всех отожгли. 🔥 Когда можешь позволить себе на свадьбу Олимпийских чемпионок в качестве аниматоров.)) Праздник удался. 🥳🥂🍾 Даниилу и его возлюбленной, а теперь супруге — бесконечной любви и безоблачных дней впереди! 💕
😇👍
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AlenaPayvina
Здорово, молодцы!!!! Ждём видео)
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Залина Малина
Интересные современные свадьбы
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Александр Скворцов
Ответ Епифан Еланфий
Счастья молодожёнам😇
Горько!
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Евгения Гринева
Ответ 22somebody22
Ппц что за безвкусная тряпка на Георгиевне?🤦У неё же деньги изо всех дыр валятся,неужели,не могла подобрать "туалет",соответствующий её возрасту и статусу и подходящий к фигуре?Госпожа унылого платья.
В динамике отлично смотрится
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