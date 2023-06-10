24 комментария

Хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз и журналистка Ольга Паутова сыграли свадьбу. На торжество пришли фигуристы и тренеры – в том числе Этери Тутберидзе!

Кто бился за букет невесты, что за сюрприз с кольцами и как развлекали гостей?

Паутова – журналистка Первого канала. В последние годы она делает репортажи о фигурном катании и даже сама вставала на коньки – в «Ледниковом периоде-2020» каталась в паре с Максимом Шабалиным.

Судя по соцсетям, Даниил и Ольга вместе уже несколько лет – они редко выкладывают фотографии, но заметно, что отдыхают в одних и тех же местах.

В эфире «Европы плюс» в начале апреля Глейхенгауз рассказал, что скоро его ждет важное событие, но не уточнил какое. И вот 20 мая пара расписалась. В загс пригласили только родственников и близких.

Праздник с друзьями назначили на 9 июня. Даниил и Ольга признались друг другу в любви на фоне зеленого леса.

Кольца вынесла их собачка – шпиц по кличке Токио.

Даже небольшой дождь не испортил настроение – гостям выдали прозрачные зонты.

За день невеста сменила несколько платьев. Для церемонии выбрала пышный наряд и фату в пол.

Для первого танца молодоженов – платье с перьями.

Для оставшегося вечера – с высоким разрезом и открытой спиной.

Были и сюрпризы для гостей: Даниил сыграл на синтезаторе, пока за его спиной на экране шел ролик с фотографиями влюбленных.

А еще зажигательные танцы и песни! Вот мама Анны Щербаковой стучит на конга.

Кто же был на церемонии? Алина Загитова и Анна Щербакова выбрали яркие платья – как раз для летней свадьбы.

Пришли и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

Морис Квителашвили синим костюмом напомнил о программе «Алладин», которую ставил вместе с Глейхенгаузом.

Не обошлось, конечно, и без Этери Тутберидзе с Сергеем Дудаковым.

Этери произнесла трогательный тост: «Нам кажется, мы Даню воспитали. Сделали таким, какой он есть. Мне кажется, ты изменился. И вот сейчас я своего младшего брата отдаю Ольге. И очень прошу: Ольга, береги его».

Загитова шутила, что она сваха, а еще безоговорочно победила в ловле букета невесты. Сразу вышла вперед и не оставила никому шанса.

За подвязку сражались Морис и Владимир Морозов, но оба уступили.

Организаторы не забыли и о фигурном катании – назвали коктейли «Ледовый флирт», «Между нами тает лед» и «Глобальное потепление».

Еще танцы! Щербакова, Загитова и Паутова зажигали под Venus. Кажется, Алина вспомнила выступление с Zivert и двигалась очень активно.

Потом две олимпийские чемпионки перенесли программу из шоу Тутберидзе на паркет.

Свадебный торт молодожены делали сами – на глазах у гостей.

Про главного помощника тоже не забыли.

Ну а закончился день фейерверком!