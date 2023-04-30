13 комментариев

Олимпийскую чемпионку Тори Боуи нашли мертвой в ее доме во Флориде.

Оказывается, звезда легкой атлетики страдала от эмоциональных перепадов и, вероятно, была беременна.

Что произошло?

2 мая сотрудники полиции округа Ориндж, штат Флорида отправились в городок Винтер-Гарден, чтобы проверить дом женщины – ее никто не видел уже несколько дней. Они вошли в дом и обнаружили тело, которое предварительно опознали как Френториш (Тори) Боуи.

В заявлении офиса шерифа Оринджа говорится, что смерть не рассматривается как подозрительная. Других подробностей пока нет, они появятся после судебно-медицинской экспертизы.

Затем родственники, спонсоры и Федерация легкой атлетики США подтвердили смерть Боуи. Олимпийская чемпионка ушла из жизни в 32 года.

Совсем недавно Тори считалась лидером женского спринта. На Играх-2016 в Рио собрала комплект наград: золото в эстафете 4х100 м, серебро в личном забеге на 100 м и бронза – на 200 м. Боуи бежала в той самой эстафете, где сборной США дали перебежать квалификацию, – в финале Тори достался заключительный отрезок, где она удержала преимущество.

На следующий год Боуи сделала победный дубль на чемпионате мира в Лондоне: ей покорились эстафета и 100-метровка. Параллельно со спортивной карьерой она пробовала себя в качестве модели: появлялась на обложке выпуска Body Issue журнала ESPN, участвовала в рекламной кампании модного дома Valentino.

Последний большой старт в карьере – чемпионат мира-2019 в Дохе. Правда, в этот раз Тори не вышла на старт полуфинала в спринте и сделала ставку на прыжок в длину. До медали не хватило 10 см – она финишировала 4-й.

Ушла из спорта после скандала с долгами, а потом не платила за дом

Боуи отошла от спорта и даже не пыталась квалифицироваться на Игры в Токио-2020. Проблемы начались даже до ЧМ в Дохе. В январе 2019-го Тори приехала в тренировочной центр в Калифорнии, чтобы начать подготовку к сезону, но ее туда не пустили. Руководство центра объяснило, что разрешит Боуи тренироваться только в случае погашения долга в 6 тысяч долларов.

«Мы вообще не обсуждали деньги, когда я переезжала сюда. Я больше не могу тренироваться в олимпийском центре, потому что не заплатила 6 тысяч, о которых даже не знала», – возмущалась Тори.

Она приехала в центр летом 2018-го и должна была провести там три месяца, но позже тренер перевел ее на другую программу, которая продлилась бы год.

Из-за проблем с тренировками подготовка к ЧМ-2019 сорвалась, а результаты турнира, видимо, не вдохновили Тори продолжать.

Долг перед олимпийским центром в Калифорнии – не единственный. Последние два года Тори грозила конфискация дома стоимостью 500 тысяч долларов. Согласно судебным документам Боуи задолжала ассоциации домовладельцев более 22 тысяч.

В апреле 2021-го организация подала на Тори и ее «неназванного супруга» (термин из документов) в суд из-за неуплаты взносов на собственность. Выкуп имущества планировался в 2022-м, но аукцион отменили, а дело все-таки закрыли.

И хоть дом остался у Боуи, соседи боялись, что хозяйка его покинула: последние три месяца ворота гаража стояли открытыми, а входная дверь и окна не запирались. Местные жители даже подозревали, что дом заняли скваттеры.

А еще с 2019-го Тори 16 раз нарушала правила дорожного движения в округе Ориндж.

Скандалила, закидывала соседский дом яйцами и, вероятно, ждала ребенка

После новостей о смерти соседи Боуи рассказали, что она часто совершала странные, даже агрессивные поступки. Например, как-то Тори забросала яйцами дом напротив. А о другом тревожном случае вспоминала 52-летняя соседка Зехра Угурлу:

«Однажды я вышла из дома, а она стояла на улице, сжимая в руке нож, и кричала на мужчину (предположительно – бойфренда). Моей подруге удалось поговорить с ней и успокоить, но это было страшно, моим дочкам было не по себе.

Ее жизнь была беспорядочной и нездоровой, но я очень сожалею о том, что с ней случилось. Она была так молода. Почему ее друзья не помогли ей?»

Как минимум двое соседей сообщили, что Боуи ждала ребенка – судя по внешнему виду, перед смертью она была на 7-м или 8-м месяце беременности (официально эту информацию пока не подтверждали):

«Мы слышали крики и вопли (из ее дома), громкую музыку посреди ночи. Но меня потрясло, что ей, похоже, стало намного лучше в последнее время. Казалось, что ожидание малыша сделало ее счастливее. Поэтому все это так грустно – мы говорим о двух потерянных жизнях».

Старшая сестра Тамарра тоже намекала, что Тори не всегда справлялась с эмоциями:

«У людей, которые притворяются счастливыми, одни из самых печальных душ. А те, кто не пытаются убедить мир, что счастливы, обладают самыми искренними душами, потому что они довольны тем, что просто являются собой и никем другим».

***

Когда Тори было два года, мать отдала ее и Тамарру в приемную семью, а позже их удочерила родная бабушка. Боуи рассказывала о сложном детстве, но оговаривалась, что всегда готова бороться:

«Я из маленького города. Учитывая, откуда мы родом, мы не должны были добиться успеха. Это была борьба с первого дня. Вся моя жизнь была борьбой. Я через многое прошла и еще ничему не позволяла победить меня.

Мы счастливы, когда просыпаемся, и у нас впереди целый день, чтобы заняться чем-то новым. Я чувствую, что каждый день для меня – праздник».

Фото: East News/Adrian DENNIS / AFP, NDZ/STAR MAX/IPx; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; instagram.com/1toribowie