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Юдашкин шил и для фигуристов: в его костюмах Навка и Костомаров выиграли Олимпиаду, а Плющенко снялся с Сочи-2014

Роман Костомаров Роман Костомаров
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
мужское катание мужское катание
Валентин Юдашкин
Татьяна Навка Татьяна Навка
танцы на льду танцы на льду
Александра Степанова Александра Степанова
стиль стиль
Иван Букин Иван Букин
Фигурное катание Фигурное катание

Ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин. Он создавал парадную экипировку олимпийской сборной России в 1990-х, шил свадебное платье Татьяне Навке и судил первый в истории шоу-турнир «Русский вызов».

Наряды Юдашкина появлялись не только на подиуме, но и на льду – на самых важных соревнованиях.

Победная «Кармен» и леопардовый принт Навки и Костомарова

В детстве Юдашкин пробовал фигурное катание, но любовь к моде и стилю все-таки победила. После сотрудничества с олимпийской сборной в 1994-м и 1996-м Валентин вернулся на Игры в Турине-2006. Он создавал костюмы для будущих чемпионов в танцах Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Тогда танцоры выступали с тремя программами – и во всех у российской пары были запоминающиеся наряды: классика в обязательном танце... 

... смелый леопардовый принт в оригинальном...

... и, конечно, яркая «Кармен».

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

Навка надолго сохранила хорошие отношения с модельером – появлялась на его показах, приглашала на семейные праздники. Так что и за платьем для свадьбы с Дмитрием Песковым Татьяна обратилась к Юдашкину.

Костюм для последнего сезона Плющенко

С 2012-го по 2016-й Юдашкин возглавлял Союз танцевального спорта России, но в фигурном катании сделал исключение и однажды поработал не с танцорами, а с одиночником.

Модельер разработал дизайн костюма для короткой программы Евгения Плющенко на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи. Тот самый, который теперь навсегда ассоциируется с драматичным отказом Плющенко перед стартом личного турнира.

«Я слушал музыку к Жениной короткой программе, воспринимал пожелания Алексея Мишина, а его роль сродни роли театрального режиссера. Его костюм ни в коем случае не должен стать моим самовыражением – это не показ мод.

Есть характер музыки, характер выступления, есть ритмический шаг, музыкальные темпы. И костюм должен помогать, а не отвлекать. Это не костюм ради костюма. В нем нет ничего лишнего – легкое обрамление Жениного характера. Ничего больше. В нем важна линия, как в балете», – рассказывал Юдашкин в интервью «КП».

Необычное решение для танго Степановой и Букина

Через 5 лет после Сочи Юдашкин снова поработал в фигурном катании. На этот раз с танцевальным дуэтом Александра СтепановаИван Букин. Фигуристы пришли на открытие его бутика, представились и попросили о сотрудничестве – Валентин согласился.

Он предложил оригинальное решение для ритм-танца танго: отказаться от стандартных цветов для наряда партнерши, а сшить графитово-серое платье со сложным дизайном. Получилось необычно.

«Для нас это шедевр. Он оказался добрейшей души человек, такой открытый, спокойный, улыбчивый, очень переживает за нас. Мы постоянно держим связь, отписываем, что и как. Поэтому нам реально очень повезло, что так вышло и что он нам придумал эти образы, эти костюмы», – радовалась Степанова.

Театральный «Мулен Руж», который продержался два сезона

После удачного сотрудничества Александра и Иван снова обратились к Юдашкину. В следующем сезоне он опять разработал дизайн нарядов для их ритм-танца. Первый вариант «Мулен Руж» был театральным: фрак у Букина и сложный дизайн платья у Степановой.

Программу оставили еще на год, немного упростив костюмы: фрак превратился в смокинг, у платья изменили юбку и убрали декор на руках. Но общая концепция осталась прежней.

***

Юдашкин любил фигурное катание, поэтому часто приходил в жюри «Ледникового периода». Но и на серьезные турниры его звали – именно Валентин был одним из судей первого турнира шоу-программ «Русский вызов». Специальный приз от модельера достался постановке двукратных чемпионов Сочи-2014 Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

«Валентин очень давно болел, мы знаем, как он сражался, что говорит о его человеческой силе духа. Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа», – сказал Илья Авербух, который ставил программы на «Русском вызове».

А Татьяна Тарасова так проводила известного модельера:

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила. Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», ТАСС, News.ru.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Vladimir Rys / Staff, Clive Rose / Staff, Matthew Stockman / Staff ; globallookpress.com/Cheng Tingting/XinHua, Raniero Corbelletti/AFLO, Kenjiro Matsuo/AFLO

6 комментариев

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Elena Savanuk
Валентин Юдашкин был приглашен в жюри турнира-шоу "Русский вызов", и он, будучи тяжело-больным человеком, не отказался от этого предложения, что свидетельствует о его любви к фигурному катанию...

Вечная память, царствие небесное !
+9
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+9
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round15
Надо отметить, что все его костюмы необыкновенно шли фигуристам, украшали танцы.
+9
0
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Ева Майская
Светлая память талантливому и очень приятному человеку!
+2
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justbored
RIP

Для фигурного катания его китчи-стиль подходил идеально, конечно.
+2
0
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Е...С
А Плющенко не откатал короткую в командном в этом костюме. Спортс даже в такой момент не может без набросов.
Светлая память талантливому человеку.
0
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0
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Lina T.
И про Зайцев стоило бы рассказать. Его костюмы к Половецким пляскам Бестемьяновой-Букина невероятные.
0
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