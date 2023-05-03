Ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин. Он создавал парадную экипировку олимпийской сборной России в 1990-х, шил свадебное платье Татьяне Навке и судил первый в истории шоу-турнир «Русский вызов».

Наряды Юдашкина появлялись не только на подиуме, но и на льду – на самых важных соревнованиях.

Победная «Кармен» и леопардовый принт Навки и Костомарова

В детстве Юдашкин пробовал фигурное катание, но любовь к моде и стилю все-таки победила. После сотрудничества с олимпийской сборной в 1994-м и 1996-м Валентин вернулся на Игры в Турине-2006. Он создавал костюмы для будущих чемпионов в танцах Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Тогда танцоры выступали с тремя программами – и во всех у российской пары были запоминающиеся наряды: классика в обязательном танце...

... смелый леопардовый принт в оригинальном...

... и, конечно, яркая «Кармен».

Навка надолго сохранила хорошие отношения с модельером – появлялась на его показах, приглашала на семейные праздники. Так что и за платьем для свадьбы с Дмитрием Песковым Татьяна обратилась к Юдашкину.

Костюм для последнего сезона Плющенко

С 2012-го по 2016-й Юдашкин возглавлял Союз танцевального спорта России, но в фигурном катании сделал исключение и однажды поработал не с танцорами, а с одиночником.

Модельер разработал дизайн костюма для короткой программы Евгения Плющенко на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи. Тот самый, который теперь навсегда ассоциируется с драматичным отказом Плющенко перед стартом личного турнира.

«Я слушал музыку к Жениной короткой программе, воспринимал пожелания Алексея Мишина, а его роль сродни роли театрального режиссера. Его костюм ни в коем случае не должен стать моим самовыражением – это не показ мод.

Есть характер музыки, характер выступления, есть ритмический шаг, музыкальные темпы. И костюм должен помогать, а не отвлекать. Это не костюм ради костюма. В нем нет ничего лишнего – легкое обрамление Жениного характера. Ничего больше. В нем важна линия, как в балете», – рассказывал Юдашкин в интервью «КП».

Необычное решение для танго Степановой и Букина

Через 5 лет после Сочи Юдашкин снова поработал в фигурном катании. На этот раз с танцевальным дуэтом Александра Степанова – Иван Букин. Фигуристы пришли на открытие его бутика, представились и попросили о сотрудничестве – Валентин согласился.

Он предложил оригинальное решение для ритм-танца танго: отказаться от стандартных цветов для наряда партнерши, а сшить графитово-серое платье со сложным дизайном. Получилось необычно.

«Для нас это шедевр. Он оказался добрейшей души человек, такой открытый, спокойный, улыбчивый, очень переживает за нас. Мы постоянно держим связь, отписываем, что и как. Поэтому нам реально очень повезло, что так вышло и что он нам придумал эти образы, эти костюмы», – радовалась Степанова.

Театральный «Мулен Руж», который продержался два сезона

После удачного сотрудничества Александра и Иван снова обратились к Юдашкину. В следующем сезоне он опять разработал дизайн нарядов для их ритм-танца. Первый вариант «Мулен Руж» был театральным: фрак у Букина и сложный дизайн платья у Степановой.

Программу оставили еще на год, немного упростив костюмы: фрак превратился в смокинг, у платья изменили юбку и убрали декор на руках. Но общая концепция осталась прежней.

***

Юдашкин любил фигурное катание, поэтому часто приходил в жюри «Ледникового периода». Но и на серьезные турниры его звали – именно Валентин был одним из судей первого турнира шоу-программ «Русский вызов». Специальный приз от модельера достался постановке двукратных чемпионов Сочи-2014 Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

«Валентин очень давно болел, мы знаем, как он сражался, что говорит о его человеческой силе духа. Несмотря на тяжелую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа», – сказал Илья Авербух, который ставил программы на «Русском вызове».

А Татьяна Тарасова так проводила известного модельера:

«Слава Зайцев и Валентин Юдашкин друг за другом ушли, два наших великих дизайнера, я очень их уважала и любила. Я совсем недавно видела Юдашкина, его жена очень хорошо заботилась о нем. Он очень любил фигурное катание, интересовался им. Жаль, что уходят такие люди».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», ТАСС, News.ru.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Vladimir Rys / Staff, Clive Rose / Staff, Matthew Stockman / Staff ; globallookpress.com/Cheng Tingting/XinHua, Raniero Corbelletti/AFLO, Kenjiro Matsuo/AFLO