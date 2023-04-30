13 комментариев

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Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

матч на первенство мира матч на первенство мира
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

Последние минуты матча за шахматную корону – драма Яна Непомнящего. В конце решающей партии он ошибся и понял, что проиграл. Нервно вертел фигуры трясущимися руками, а потом разочарованно покинул зал.

В четвертой партии рапида все шло к ничьей – так завершились первые три партии тай-брейка. Но Ян ошибся и пропустил атаку Лижэнь Дина. К 50-му ходу преимущество китайца оказалось тотальным.

Ян удивился линии, которую выбрал соперник на 46-м ходу.

Ну а потом начал понимать, что развязка складывается не в его пользу.

Непомнящий (да и не только он) часто берет «съеденные» фигуры соперника и крутит в руках. Но в концовке матча он делал это безостановочно и очень нервно.

После каждого хода брал новую фигуру из тех, что стояли рядом с доской. В какой-то момент Ян не мог скрыть дрожь в руках – он прятал их под стол, но переживания прорывались.

Не смотрел на часы, а автоматизм подводил – пару раз не сразу попадал по кнопке, завершая ход.

Перед своим последним ходом Непомнящий взял сразу несколько фигур, пытаясь сжать.

Отпустил – и они рассыпались по столу, а одна даже упала на пол.

В это время он отрешенно посмотрел в сторону – сначала в одну, потом в другую.

Бросил ну очень грустный взгляд на доску....

... и принял поражение.

Затем неловко встал, чуть не уронив стул.

Еще раз пожал руку Лижэню и вышел из зала. По пути замахнулся термосом, но все-таки не кинул.

Дин же остался опустошенным – всегда эмоциональный китаец долго сидел за столом, закрыв лицо рукой.

Может, у Яна будет третья попытка побороться за корону – и там будут совсем другие эмоции?

«Этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

13 комментариев

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Правда глаза режет
Китайца с победой, Яну стабильности.
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daugavarigathchamp
Эх, как же жаль Яна, ну а Дин красавчик, конечно
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Егор Мадьяров
Фантастический и очень эмоциональный финал!
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Пол Ганарара:
Нет, Яну эта ступень не по плечу
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МИХАЛЫЧ
Не вывез
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Машина Мощная
не хватило маны на ульт
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unknownman
Какая содержательная статья
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Poweronin
Накал страстей как в серии пенальти
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Igorsm11
Ответ Правда глаза режет
Китайца с победой, Яну стабильности.
в чем?
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maximus388
Ответ Правда глаза режет
Китайца с победой, Яну стабильности.
Стабильности у него полный термос. Развития нужно желать.
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