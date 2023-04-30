13 комментариев

Последние минуты матча за шахматную корону – драма Яна Непомнящего. В конце решающей партии он ошибся и понял, что проиграл. Нервно вертел фигуры трясущимися руками, а потом разочарованно покинул зал.

В четвертой партии рапида все шло к ничьей – так завершились первые три партии тай-брейка. Но Ян ошибся и пропустил атаку Лижэнь Дина. К 50-му ходу преимущество китайца оказалось тотальным.

Ян удивился линии, которую выбрал соперник на 46-м ходу.

Ну а потом начал понимать, что развязка складывается не в его пользу.

Непомнящий (да и не только он) часто берет «съеденные» фигуры соперника и крутит в руках. Но в концовке матча он делал это безостановочно и очень нервно.

После каждого хода брал новую фигуру из тех, что стояли рядом с доской. В какой-то момент Ян не мог скрыть дрожь в руках – он прятал их под стол, но переживания прорывались.

Не смотрел на часы, а автоматизм подводил – пару раз не сразу попадал по кнопке, завершая ход.

Перед своим последним ходом Непомнящий взял сразу несколько фигур, пытаясь сжать.

Отпустил – и они рассыпались по столу, а одна даже упала на пол.

В это время он отрешенно посмотрел в сторону – сначала в одну, потом в другую.

Бросил ну очень грустный взгляд на доску....

... и принял поражение.

Затем неловко встал, чуть не уронив стул.

Еще раз пожал руку Лижэню и вышел из зала. По пути замахнулся термосом, но все-таки не кинул.

Дин же остался опустошенным – всегда эмоциональный китаец долго сидел за столом, закрыв лицо рукой.

Может, у Яна будет третья попытка побороться за корону – и там будут совсем другие эмоции?

«Этим матчем завершился довольно большой отрезок подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, но, наверное, в шахматы еще немножко поиграю, так что попробую».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев