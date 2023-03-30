47 комментариев

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении России вызвали много вопросов.

Томас Бах ответил на самые актуальные: почему вообще отстранили россиян, кто поддержал допуск и будут ли бойкоты?

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После очередного заседания исполкома МОК Бах провел часовую пресс-конференцию, на которой рассказал не только о рекомендациях по России, но и о подготовке к Играм-2024 и развитию антидопинга. Впрочем, все вопросы после вступительной речи касались только недавнего решения МОК.

В начале пресс-конференции Бах выглядел немного подавленно, но пространно объяснил, как принимались рекомендации по поводу российских и белорусских спортсменов.

К концу общения с журналистами глава МОК расслабился и, кажется, смирился, что вопросы про Париж-2024 и антидопинг ему не зададут.

«Правительства не могут решать, граждане каких стран должны участвовать в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта»

– Сегодня исполком МОК обсудил реакции на наши рекомендации, которые мы опубликовали во вторник. Мы приняли их во внимание, в том числе и негативные от некоторых европейских правительств.

Прискорбно, что некоторые правительства не хотят уважать мнение большинства участников олимпийского движения. Прискорбно, что эти правительства не учитывают двойные стандарты. Мы не увидели ни одного комментария от них по поводу тех спортсменов, которые представляют страны, участвующие в других 70 конфликтах в мире. Еще более прискорбно, что они не обращают внимания на заявления докладчиков ООН в области прав человека.

Вмешательство правительств сделало еще более сплоченной позицию членов МОК. Правительства не могут решать, граждане каких стран могут участвовать в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем.

Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах.

Мы получили письмо от президентов ассоциаций всех пяти континентов, объединяющих 206 НОКов, которые приветствовали рекомендации МОК и защищали автономию спорта, а она подразумевает, что международные соревнования ждут участников из всех стран.

Комиссии спортсменов из Азии и Африки тоже приветствовали наши рекомендации, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать спортсменам с российскими и белорусскими паспортами под своими флагами и с гимнами.

Мы, конечно, видели и реакцию России, где в Олимпийском комитете сказали, что «критерии допуска российских спортсменов абсолютно неприемлемы» и что «решение исполкома МОК – не более чем фарс». В России нас называли – даже до публикации рекомендаций – агентами США. Украинские представители назвали рекомендации неприемлемыми, там считают, что мы встали на сторону русских.

Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но, с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте.

После всех эти отзывов я могу сказать, что олимпийское движение твердо стоит на своем решении и на миссии по объединению мира в мирных соревнованиях.

Когда МОК примет решение по участию (или неучастию) России в Париже-2024?

– Как рекомендации МОК коснутся спортивных чиновников из России и членов МОК, если они как-то связаны с военными структурами?

– Исполком МОК рассмотрел этот вопрос, мы его направили в комиссию МОК по этике, чтобы оценить, как наши рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов должны повлиять на статус членов МОК из России.

– Вы сказали, что МОК примет решение по участию российских и белорусских спортсменов в Париже-2024 в нужное время. Когда это будет?

– Решение по участию спортсменов с паспортами России и Беларуси определенно будет принято после отметки в год до старта Олимпиады-2024.

Мы будем отслеживать исполнение наших рекомендаций. Понимаем, что это сложный вопрос, так что мы очень рады, что главы федераций подтвердили, что они готовы помогать в координации. Мы будем следить за ситуацией, за всеми сторонами, хотим получить честную картину.

– Никто не говорит про антидопинг в отношении России и Беларуси. Как проходили проверки в последний год?

– Могу поправить вас, что об этом мы говорили вполне ясно в наших рекомендациях. Все индивидуальные нейтральные атлеты с российскими и белорусскими паспортами – как и все остальные участники соревнований – должны соответствовать всем антидопинговым требованиям, а также антидопинговым правилам своих международных федераций. Это будет проверяться по каждому индивидуальному спортсмену. Нам не будет достаточно общей статистики по количеству тестов.

Федерации работают с ITA, собственными антидопинговыми подразделениями и WADA. Так что у них в доступе вся информация, чтобы выносить решения. МОК не может этим заниматься, у нас нет доступа к информации о том, как часто спортсменов тестируют и каковы результаты этих тестов. Все это в руках международных федераций, национальных агентств, ITA и WADA.

Будут ли бойкоты, если россиян допустят до Игр-2024?

– Перед последними Олимпиадами уже возникал вопрос по участию России и того, сколько российских спортсменов поедут на Игры. Что изменилось сейчас?

– Мы совершенно в другой ситуации. В прошлом были вопросы по антидопингу, сейчас речь о [боевых действиях] и политике, это большая разница.

Как я говорил раньше, мы все еще обеспокоены антидопинговой ситуацией в России и сотрудничаем по этому вопросу с WADA. Мы также знаем, что любым правилом можно злоупотреблять. Это одна из причин, почему мы сейчас не приняли решение по Парижу-2024 – мы снова хотим все отследить, прежде чем его принять.

– Германия и Великобритания выступили за бан России. Может ли МОК приостановить членство НОКов, если они будут настаивать на полном отстранении российских спортсменов?

– Оба национальных олимпийских комитета дали четко понять, что они не будут бойкотировать соревнования. В этом случае мы не можем наказывать спортсменов и НОКи за заявления их правительств. Как я уже говорил: правительства не могут решать, кто из спортсменов должен участвовать в международных соревнованиях. Это касается всех правительств мира.

– Если российских и белорусских спортсменов допустят до Игр и Украина объявит бойкот, это ударит по репутации МОК и олимпийским ценностям?

– К сожалению, есть много примеров, когда спортсмены из стран, ведущих [боевые действия], участвовали в Олимпийских играх. На многих Играх были спортсмены из стран, [конфликтующих] друг с другом. Мы надеемся, что нам удастся справиться с этим.

Если мы примем решение об участии атлетов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024, что мы еще не сделали, то, основываясь на этом опыте, мы надеемся, что олимпийский дух возобладает и в данном случае, как это бывало много раз прежде.

Почему отстранили именно Россию, хотя сам Бах говорит о 70 действующих конфликтах в мире?

– Вы говорили о двойных стандартах, но в то же время упомянули о 70 других конфликтах в мире. Почему МОК обратил внимание именно на этот?

– Потому что эти боевые действия начались во время олимпийского перемирия – между Олимпиадой и Паралимпиадой. Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с олимпийскими комитетами Йемена, Эфиопии, Сирии и многих других стран.

Так, мы рассматривали вопрос Йемена, где 11 миллионов детей нуждались в гуманитарной помощи, а 2,2 миллиона детей угрожала смерть от голода. Тем не менее, атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну. Все потому, что это должны быть мирные соревнования для всего мира.

Вопрос об олимпийском перемирии относится не к нам, а к генеральной ассамблее ООН. Инициировать эту процедуру должно правительство Франции. Конечно, мы не будем вмешиваться в дела правительства. В остальном мы надеемся, что мир победит, и голоса о мире, которые раздаются, будут услышаны, и у нас будут положительные новости.

– Вы верите, что ценности и идеалы МОК должны сохраняться при любых условиях, включая конфликты? Ведь есть пример неучастия Германии и Японии.

– Я могу дать вам очень формальный ответ: Германия не могла участвовать в Играх-1948, потому что Германии не существовало в то время – эта страна находилась под оккупацией по правильным причинам.

К тому же в то время была другая система – приглашения на Олимпиаду высылали страны-хозяйки соревнований, а не МОК. Олимпийское движение развивалось, оно стало всемирным и прилагает усилия для достижения мира. Нельзя назвать усилиями по достижению мира, если вы приглашаете только те страны, с которыми у вас мирные отношения и взаимопонимание. Это хорошие соревнования, но они не несут сообщение о мире.

Вот почему после опыта двух бойкотов из-за таких политических решений в Олимпийскую хартию внесли изменения. Сначала туда добавили, что за приглашения отвечает МОК и что приглашения получают все НОКи. А затем дополнили пунктом о том, что обязанность всех НОКов – участвовать в Олимпийских играх. Именно из-за этой глобальной миссии.

Если страны, вовлеченные в конфликты, не смогут участвовать, то в Париже-2024 было бы очень мало команд – как я уже говорил, сейчас в мире 70 вооруженных конфликтов. Если исключить всех, то в чем тогда миротворческое значение таких Игр? Это будут уже не всемирные и международные соревнования.

Что ждет спортсменов, которые связаны с армией, и что значит этот критерий допуска?

– В рекомендациях говорится, что российские и белорусские спортсмены, связанные с вооруженными силами, не должны участвовать в соревнованиях. Что понимается под этим «связаны» – имеющие контракт или что-то другое? И могут ли спортсмены с офицерскими званиями, например, как олимпийский чемпион Большунов, быть допущены до стартов?

– Это очень сложный вопрос. Мы запросили помощь военных экспертов и спортивных экспертов. Эта рекомендация нужна для того, чтобы разделить тех, кто проходит обязательную военную службу, которая есть в России, и тех, кто прошел обязательную службу и по собственному желанию дальше служит в армии. Именно это главная причина данной формулировки.

Поскольку эта система очень сложная, мы и рекомендуем международным федерациям получить ответы на данные вопросы от независимых панелей, они должны рассмотреть каждый случай в отдельности и обеспечить гармоничный подход.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse; globallookpress.com/Julien Mattia; Gettyimages.ru/Ryan Pierse; РИА Новости/Павел Бедняков