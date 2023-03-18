27 комментариев

Йоханнес Бо так часто побеждает, что устраивает шоу – лишь бы зрители не скучали.

В гонке преследования на последнем этапе Кубка мира попросил у трибун тишины, ради этого даже отвлекся от стрельбы.

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Домашний этап в Осло норвежец начал с победы в спринте. И в пасьюте стартовал уже с комфортным преимуществом в 24 секунды.

К середине гонки отрыв от ближайших преследователей вырос до минуты. И даже промах на третьем рубеже не особо изменил ситуацию – через пару километров Йоханнес восстановил прежний запас.

В этом сезоне Бо-младший неуязвим: у него ураганная скорость на лыжне, он быстро стреляет, а промахивается все реже. С психологической устойчивостью все тоже в порядке. Чтобы зрители на переполненных трибунах не скучали, пока к последней стрельбе подойдут остальные, Йоханнес их развлек.

Сначала быстро закрыл четыре мишени, а потом взял паузу. Обернулся к болельщикам и прижал палец к губам – попросил тишины, хотя выстрел уже ничего не решал.

Это нечто небывалое для биатлона – полностью отвлечься от мишеней до того, как сделал все выстрелы. Вообще, биатлонисты часто радуются после заключительного рубежа: Мартен Фуркад, например, любил потрясти кулаком, когда убегал к победе, Тириль Экхофф зажигательно отмечала ноль на коврике...

Но вряд ли кто-то до Йоханнеса так развлекался, не завершив стрельбу.

Несмотря на сбой ритма и пробивающуюся улыбку, Бо закрыл и пятую мишень.

Операторы тут же выхватили тренера норвежцев по стрельбе: Зигфрид Мазе только рассмеялся после такой выходки.

Йоханнес уходил со стадиона с довольной улыбкой – шалость удалась.

Бо показал не худшие секунды на четвертой стрельбе, хоть и проиграл ураганному канадцу Адаму Раннелсу 13 секунд (впрочем, впечатляющие 16 секунд на рубеже стоили тому двух промахов).

Йоханнес же понял, что его точно никто не догонит и весь последний круг приветствовал болельщиков. Он провел этот отрезок так расслаблено, что за круг уступил лучшему времени чеха Якуба Штвртецки 45 секунд.

Но время насладиться моментом все-таки было. Еще до финишной прямой Бо взял флаг, а перед самой чертой остановился и поклонился трибунам, где в королевской ложе сидел и Харальд V.

Это невероятная 18-я победа в сезоне и 73-я – в карьере. Больше за всю историю биатлона только у Мартена Фуркада (83) и Уле Эйнара Бьорндалена (95). Неужели Йоханнес скоро побьет все рекорды?

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Гонка преследования

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.34,0 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,7 (0)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,1 (1)

4. Бенедикт Долль (Германия) – 55,3 (2)

5. Фабьен Клод (Франция) – 1.00,4 (1)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.08,1 (0)