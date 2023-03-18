27 комментариев

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Дерзкая выходка в биатлоне: Йоханнес Бо развернулся к зрителям до последнего выстрела – и все равно попал

Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Зигфрид Мазе Зигфрид Мазе
Холменколлен Холменколлен
Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону
сборная Норвегии сборная Норвегии
Биатлон Биатлон

Йоханнес Бо так часто побеждает, что устраивает шоу – лишь бы зрители не скучали.

В гонке преследования на последнем этапе Кубка мира попросил у трибун тишины, ради этого даже отвлекся от стрельбы.

***

Домашний этап в Осло норвежец начал с победы в спринте. И в пасьюте стартовал уже с комфортным преимуществом в 24 секунды.

К середине гонки отрыв от ближайших преследователей вырос до минуты. И даже промах на третьем рубеже не особо изменил ситуацию – через пару километров Йоханнес восстановил прежний запас.

В этом сезоне Бо-младший неуязвим: у него ураганная скорость на лыжне, он быстро стреляет, а промахивается все реже. С психологической устойчивостью все тоже в порядке. Чтобы зрители на переполненных трибунах не скучали, пока к последней стрельбе подойдут остальные, Йоханнес их развлек.

Сначала быстро закрыл четыре мишени, а потом взял паузу. Обернулся к болельщикам и прижал палец к губам – попросил тишины, хотя выстрел уже ничего не решал.

Это нечто небывалое для биатлона – полностью отвлечься от мишеней до того, как сделал все выстрелы. Вообще, биатлонисты часто радуются после заключительного рубежа: Мартен Фуркад, например, любил потрясти кулаком, когда убегал к победе, Тириль Экхофф зажигательно отмечала ноль на коврике...

Но вряд ли кто-то до Йоханнеса так развлекался, не завершив стрельбу.

Несмотря на сбой ритма и пробивающуюся улыбку, Бо закрыл и пятую мишень.

Операторы тут же выхватили тренера норвежцев по стрельбе: Зигфрид Мазе только рассмеялся после такой выходки.

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Йоханнес уходил со стадиона с довольной улыбкой – шалость удалась.

Бо показал не худшие секунды на четвертой стрельбе, хоть и проиграл ураганному канадцу Адаму Раннелсу 13 секунд (впрочем, впечатляющие 16 секунд на рубеже стоили тому двух промахов).

Йоханнес же понял, что его точно никто не догонит и весь последний круг приветствовал болельщиков. Он провел этот отрезок так расслаблено, что за круг уступил лучшему времени чеха Якуба Штвртецки 45 секунд.

Но время насладиться моментом все-таки было. Еще до финишной прямой Бо взял флаг, а перед самой чертой остановился и поклонился трибунам, где в королевской ложе сидел и Харальд V.

Это невероятная 18-я победа в сезоне и 73-я – в карьере. Больше за всю историю биатлона только у Мартена Фуркада (83) и Уле Эйнара Бьорндалена (95). Неужели Йоханнес скоро побьет все рекорды?

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Гонка преследования

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.34,0 (1)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,7 (0)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,1 (1)

4. Бенедикт Долль (Германия) – 55,3 (2)

5. Фабьен Клод (Франция) – 1.00,4 (1)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.08,1 (0)

27 комментариев

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vv10
Ответ Xell
Тут одним допингом все не получится объяснить)) Стреляет, бежит, психологическая устойчивость. Мне кажется он просто вырос. Достиг зрелости спортсмена. Мудрости к которой в конце карьеры пришли и Уэб и Фуркад.
я не спорю. дажк прибавил. ну ,давай, таки без допинга посмотрим. а то, может это Фарма прибавила ? и сила ,и выносливость ,и супер зрение ,и супер спокойствие. мало ли у Биг Фармы вариантов если его не проверять. и создавать неравные условия? может кибер робота вырастим с винтовкой и лыжами?
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Almaz1995
Не знаю,кому как,но я лично кайфую от этого сезона ,так как являюсь фанатом Бе.
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John Johnson
Препараты от астмы дают преимущество в биатлоне ?
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Desperados
астматики чёртовы, никогда честно не бегали
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Adolf Glieder
Ответ Михаил Максаков
Дерзкая выходка: Йоханнес дунул кленбутерольчику прямо на стрельбище
У вас фиксация на этом препарате?
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Любовь Гончарова
Ответ Vladzislav Zhurkevich
Логинов бы ему такого не позволил
Конечно , он бы в это время лечил очередную свою болячку , то ли простатит , то ли локоток , иль сердечко , в общем органов много , на всю жизнь хватит лечится .
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YOKODZUMA
Ответ vv10
как не заскучать? перестать жрать допинг. все больные .. астмаики. пусть с паролимпийцами не скучает.
Точно! И знают об этом только в России! А вот например
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,7 (0)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,1 (1)

4. Бенедикт Долль (Германия) – 55,3 (2)

5. Фабьен Клод (Франция) – 1.00,4 (1)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.08,1 (0)
весьма спкойно относятся к тому что Бё на допинге. Ну а че им, катаются ж просто так.
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Vladzislav Zhurkevich
Логинов бы ему такого не позволил
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Алексей Ильин
Ответ BearS
>будут переключать канал туда, где интереснее. Лыжи из-за этого не умрут. Наивно думать, что миллионы россиян приносили какие-то серьезные деньги туда. Именно поэтому никакого коллапса в мировом спорте без РФ не произошло. Все живут, как и жили. И это я еще не касался того, что именно Запад изобрел термины Медведь, Красная Машина и прочую клюкву (чтобы эффективней продавать спорт тем же западным зрителям).
Наивно думать, что из-за отсутствия конкуренции переключали канал только россияне
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ЧакСевернаяКорея
Безусловно,Чемпион.
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Xell
Ответ vv10
как не заскучать? перестать жрать допинг. все больные .. астмаики. пусть с паролимпийцами не скучает.
Тут одним допингом все не получится объяснить)) Стреляет, бежит, психологическая устойчивость. Мне кажется он просто вырос. Достиг зрелости спортсмена. Мудрости к которой в конце карьеры пришли и Уэб и Фуркад.
+4
-1
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Голос Губерниева
Ответ Xell
Но ты же понимаешь в биатлоне всегда были Великие чемпионы, Ульрих, Уэб, Пуаре, Гросс, Фишер, Фуркад, сейчас Йося. Уйдет Йоханнес вернется интерес к биатлону, потом появится новый доминатор, но рекорды Рыжего будут легальные.
Вины рыжего в этом нет абсолютно. Констатирую лишь ситуацию. Я - не из тех, кто винит спортсмена в отсутствии конкуренции.
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BearS
Ответ Голос Губерниева
Бё, безусловно, - великий. Может быть, величайший в истории биатлона в самом ближайшем будущем. Но есть нюанс. Всё идёт к тому, что скоро многим будет абсолютно поюху всё это. Люди просто будут переключать канал туда, где интереснее.
>будут переключать канал туда, где интереснее.
Лыжи из-за этого не умрут. Наивно думать, что миллионы россиян приносили какие-то серьезные деньги туда. Именно поэтому никакого коллапса в мировом спорте без РФ не произошло. Все живут, как и жили. И это я еще не касался того, что именно Запад изобрел термины Медведь, Красная Машина и прочую клюкву (чтобы эффективней продавать спорт тем же западным зрителям).
+2
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ДудьСдулся
Надо было так и стрелять по мишени, развернувшись к зрителям,из-за плеча.
Или бы тогда могли дисквалифицировать?
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Xell
Ответ Голос Губерниева
Бё, безусловно, - великий. Может быть, величайший в истории биатлона в самом ближайшем будущем. Но есть нюанс. Всё идёт к тому, что скоро многим будет абсолютно поюху всё это. Люди просто будут переключать канал туда, где интереснее.
Но ты же понимаешь в биатлоне всегда были Великие чемпионы, Ульрих, Уэб, Пуаре, Гросс, Фишер, Фуркад, сейчас Йося. Уйдет Йоханнес вернется интерес к биатлону, потом появится новый доминатор, но рекорды Рыжего будут легальные.
+1
-1
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Xell
Ответ melmi
Конкуренция в этом году отсутствует . Надеюсь в следующем году французы подтянутся и Лагрейд даст бой По сути в этом году стрельба и бег в одни ворота
Лагрейд сливает и Доллю и Филе, и Сэбу и Понсилуоме и даже Расторгуеву ходом. Какой тут дать конкуренцию)))
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Xell
Побьет и перебьет, конкуренции нет. Но конечно это не его проблема, а биатлона, сам Йоханнес просто феноменален.
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petr
Ответ Голос Губерниева
Бё, безусловно, - великий. Может быть, величайший в истории биатлона в самом ближайшем будущем. Но есть нюанс. Всё идёт к тому, что скоро многим будет абсолютно поюху всё это. Люди просто будут переключать канал туда, где интереснее.
Ты за всех то не базарь -ты еще пока не господь бог-а так сявка мелкая
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vv10
как не заскучать? перестать жрать допинг. все больные .. астмаики. пусть с паролимпийцами не скучает.
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regnengeist
Ответ melmi
Конкуренция в этом году отсутствует . Надеюсь в следующем году французы подтянутся и Лагрейд даст бой По сути в этом году стрельба и бег в одни ворота
ну достали писать про отсутствие конкуренции. как будто выходят против него калеки безногие на старт. а не такие же здоровые парни, лучшие биатлонисты мира. кто им виноват-то, что не обыгрывают его?
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Михаил Максаков
Дерзкая выходка: Йоханнес дунул кленбутерольчику прямо на стрельбище
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Viks
"Операторы тут же выхватили тренера норвежцев по стрельбе: Зигфрид Мазе только рассмеялся после такой выходки." --- Мазе только заулыбался, а вот Его Величество и рядом с ним действительно засмеялись.
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Голос Губерниева
Ответ василий иванов
величайший? а Бьорндален тебе шутка какая-то?
Там вот чёрным по белому написано "Может быть, величайший в истории биатлона в самом ближайшем будущем". Что в этой фразе надо тебе разжевать?
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василий иванов
Ответ Голос Губерниева
Бё, безусловно, - великий. Может быть, величайший в истории биатлона в самом ближайшем будущем. Но есть нюанс. Всё идёт к тому, что скоро многим будет абсолютно поюху всё это. Люди просто будут переключать канал туда, где интереснее.
величайший? а Бьорндален тебе шутка какая-то?
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regnengeist
Ну и не попал бы - ничего страшного!
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