30 комментариев

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Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги

Камила Валиева Камила Валиева
сборная России сборная России
Алина Загитова Алина Загитова
Михаил Коляда Михаил Коляда
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Александр Галлямов Александр Галлямов
Елена Радионова Елена Радионова
мужское катание мужское катание
Евгения Медведева Евгения Медведева
женское катание женское катание
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
пары пары
Евгений Семененко Евгений Семененко
Открытый турнир по шоу-программам
Фигурное катание Фигурное катание

В эти выходные в Москве пройдет турнир-эксперимент – наши фигуристы устроят шоу с показательными программами. Главное условие – интересные и абсолютно новые номера.

Чем удивят Загитова, Медведева, Валиева и другие, скоро узнаем. А пока вспоминаем самые яркие показательные, которые они ставили в прошлом.

Алина Загитова – «Лара Крофт»

Сезон-2018/19 выдался непростым для олимпийской чемпионки: борьба с возрастными изменениями, нестабильные результаты и сомнения в себе. Но концовку Загитова провела на топ-уровне – выиграла чемпионат мира и собрала Большой шлем. Запомнились и соревновательные постановки – «Призрак оперы» и «Кармен», но главная программа того сезона – показательная «Лара Крофт».

«После победы на Олимпийских играх многие люди желали Загитовой закончить, но все-таки людей, которые ее любят, гораздо больше. Этим танцем она доказывает, что она боец и она будет продолжать. И никто ее не остановит», – объяснял хореограф Даниил Глейхенгауз идею номера.

Алина выступала под переработку хита Survivor, которая и стала главным саундтреком перезапуска фильмов про «расхитительницу гробниц». Загитова выходила на лед в кожаных брюках и косухе, которую потом снимала. Завязывала высокий хвост на голове и каталась, заигрывая с залом. Пожалуй, именно тогда она раскрылась в новом образе – сексуальном и женственном.

Евгения Медведева – «Сейлор Мун»

После победы на чемпионате мира-2016 Медведева удивила журналистов, прочитав стихотворение на японском языке. Это был отрывок из песни к аниме «Сейлор Мун». Выяснилось, что Евгения совсем недавно познакомилась с мультсериалом и сразу его полюбила.

Так что к летним шоу по Японии Глейхенгауз поставил номер по мотивам аниме. По словам Даниила, он и сам пересмотрел «Сейлор Мун», чтобы не упустить важные детали. Программа и правда вышла очень продуманной: Медведева появлялась на льду в японской школьной форме, а после легендарных слов «Лунная призма, дай мне силу» перевоплощалась из обычной девочки в Сейлор Мун – один в один, как было в мультфильме.

После одного из выступлений в Японии Евгения даже познакомилась с Наоко Такеучи – создательницей «Сейлор Мун». А японское издание Crank In включило Медведеву в топ-5 знаменитостей, когда-либо перевоплощавшихся в персонажа. Неудивительно, что на главную роль в ледовое шоу о Сейлор Мун позвали именно россиянку – оно должно было пройти еще в 2020-м, но из-за пандемии до сих пор откладывается.

Елизавета Туктамышева – Toxic

В долгой карьере Туктамышевой так много необычных номеров, что сложно выбрать лучший. Но даже среди них выделяется Toxic, который поставили в сезоне-2018/19. Именно после него Лизу все чаще называли секс-символом нашего фигурного катания.

«Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя», – рассказывала Елизавета в недавнем интервью Sports.ru.

Под хит Бритни Спирс она устроила настоящий спектакль: разносила на подносе стаканчики в форме стюардессы, а потом зажигала на льду. Получалась феерия: ультракороткая юбка, блестящий берет и куртка, которую Туктамышева срывает, оставаясь в одном лифчике.

Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед

Елена Радионова – Worth It

Еще один мастер показательных выступлений – призер ЧМ-2015. В сезоне-2015/16 Радионова не повторила свой успех, став на чемпионате мира только шестой. Зато восхитила показательным про школьницу, которая не хочет идти на занятия.

Елена появлялась на льду в тренче, кепке и с наушниками, за спиной висел большой рюкзак. Как только доносился хит Worth It группы Fifth Harmony, она сразу забывала о школе и начинала танцевать. Скидывала уже ненужные аксессуары и плащ.

На турнир шоу-программ Радионова настраивается серьезно: «Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Идея для номера уже есть. Я буду ставить его сама».

Анастасия Мишина  и Александр Галлямов – «Рок-звезда и фанатка»

В прошлом сезоне Мишина и Галлямов удивили на Гран-при Японии – показали новый номер под Beggin’ и Pretty woman. Вместо привычных классических образов, правильных и сдержанных, – рок-концерт с электрогитарой.

Александр играл звезду, отжигающую на концерте: черные джинсы, кожаная косуха и перчатки без пальцев. Настя вжилась в образ робкой (только поначалу) фанатки: вязаный свитер-платье, очки, плакат кумира. Во второй части программы они менялись местами: Мишина перевоплощалась в диву – помогли топ и короткие шорты, и уже Галлямов фанател от нее и даже уступил гитару.

Реквизит брали и на Олимпиаду в Пекин: «Все очень спокойно, вот как раз сейчас вообще никаких вопросов не задали. Девушки (в олимпийской деревне) только удивились, посмеялись, что не только чемоданы».

Рок-концерт наших чемпионов: Галлямов вышел с гитарой и порвал головой постер, Мишина из тихони переоделась в диву в кожаных шортах

Михаил Коляда – «Баба-Яга»

Наверное, самый оригинальный номер в карьере Коляда катал два сезона подряд – «Бабу-Ягу» поставили еще в сезоне 2016/17, но и в олимпийском программа засветилась.

В качестве музыкального сопровождения выбрали отрывок из «Картинок с выставки» Мусоргского. Михаил органично смотрелся на льду под таинственные и немного тревожные мотивы. Образ был отлично продуман: серый платок на голове, горб на спине и метла, а еще грозный взгляд и резкие движения. На метле Коляда периодически «летал», а в конце номера разбивался.

Михаил даже назвал этот номер одним из самых запоминающихся моментов сезона-2016/17: «Мне очень понравилось. Программа пошла на ура!»

Евгений Семененко – Frost

В конце прошлого сезона Семененко на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вышел в костюме с серебристыми вставками и сложным гримом. А еще покрасил волосы и лицо в белый цвет.

Выступал он под песню Frost южнокорейского бойз-бенда Tomorrow X Together с оригинальной хореографией: были нижний и верхний брейк-данс, колесо, жесты из хип-хопа. В общем, Евгений отрывался по полной: «Я старался сделать номер современным, ярким, необычным. Получилось что-то новое в шоу. Писали многие и из России, и иностранцы. У меня появилось много болельщиков из фанатов группы ТХТ со всего мира».

Семененко так проникся K-pop, что в новом сезоне поставил уже соревновательную программу под песни ТХТ. Именно с произвольной под корейскую музыку он стал чемпионом России.

Камила Валиева – «Уэнздей»

На декабрьском чемпионате России фигуристы впервые выступали с показательными номерами – в течение сезона на Гран-при обходились без них. И тут же все шоу забрала себе Камила Валиева: «Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно».

Она идеально попали в образ и момент (сейчас бы номер выглядел не так свежо). В конце 2022-го сериал «Уэнздей» был самым обсуждаемым и популярным проектом Netflix. Камила надела черное платье с пышной юбкой, заплела фирменные косички героини и вжилась в роль: ни во время, ни после проката она даже не улыбнулась.

Валиева станцевала и под трек группы The Cramps – Goo Goo Muck, который звучал в сериале, и под песню Bloody Mary от Леди Гаги, которая вместе с танцем Уэнздей завирусилась в интернете. Программу отметили журнал Billboard и композитор сериала.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/YUTAKA

Какой показательный лучше?
866 голосов
Алина Загитова – «Лара Крофт»
39%
Алина Загитова
Евгения Медведева – «Сейлор Мун»
13%
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева – Toxic
13%
Елизавета Туктамышева
Елена Радионова – Worth It
2%
Елена Радионова
Мишина и Галлямов – «Рок-концерт»
2%
Александр Галлямов
Михаил Коляда – «Баба-Яга»
3%
Михаил Коляда
Евгений Семененко – Frost
2%
Евгений Семененко
Камила Валиева – «Уэнздей»
20%
Камила Валиева
Другой
6%
Анна Щербакова

30 комментариев

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malama47
Ответ varick
Решил сравнить в ютубе количество просмотров этих роликов у Медведевой и Загитовой. Запросы в поиске - "medvedeva sailor moon" и "zagitova lara croft", после чего сортировка по просмотрам. У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов. У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч. Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
Да прибудут заги боты на комментарий ваш))
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Agura
Почему никто не вспоминает Игоря Бобрина? У него было два очень интересных номера " Спящий ковбой" и "Пара фигуристов".
+1
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Tresk2
Ответ varick
Решил сравнить в ютубе количество просмотров этих роликов у Медведевой и Загитовой. Запросы в поиске - "medvedeva sailor moon" и "zagitova lara croft", после чего сортировка по просмотрам. У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов. У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч. Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
Сейчас алинофрены полезут накручивать. За неделю справятся.
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Марк Терентьев
Ответ varick
специально для упоротых - Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров Алиначку травили только в шизофренических галлюцинациях поциенов из палаты. 😌
Вернитесь ка в свою палату,пОциент 😁
+2
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Марк Терентьев
Ответ шампион
Это с учетом Бангладеша?
Пакистана и Индии. В последнее время мексиканцы поднажали
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Марк Терентьев
Ответ varick
Решил сравнить в ютубе количество просмотров этих роликов у Медведевой и Загитовой. Запросы в поиске - "medvedeva sailor moon" и "zagitova lara croft", после чего сортировка по просмотрам. У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов. У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч. Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
😁 Еще и 2+2 сложить не можем. Ну до чего хейтеришка бездарный пошёл. Даже как-то стрёмно
+1
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Lana-shu
Ответ varick
Решил сравнить в ютубе количество просмотров этих роликов у Медведевой и Загитовой. Запросы в поиске - "medvedeva sailor moon" и "zagitova lara croft", после чего сортировка по просмотрам. У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов. У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч. Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
Лара собрала 20 млн просмотров с прокатом на чм. И это только на одном ресурсе.
+5
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Вондроушова
Сезоны 2017-19 классные были в ФК. Лучше, чем противостояние З и М придумать невозможно.
+3
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Denkaaaa
все показалки просто чудо!в них мы видим наших любимых фигуристов по-другому.
+1
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mtoo
Ответ шампион
Это с учетом Бангладеша?
😂👏👏👏
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шампион
Ответ varick
у санитаров спроси.
Говорят, Евгения Медведева является амбассадором санитаров. Может она знает?
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varick
Ответ шампион
Это с учетом Бангладеша?
у санитаров спроси.
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-6
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шампион
Ответ varick
специально для упоротых - Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров Алиначку травили только в шизофренических галлюцинациях поциенов из палаты. 😌
Это с учетом Бангладеша?
+8
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varick
Ответ шампион
Потуги МЖ на японский рынок окончились ничем. Пихали ее потом насильно послицей на ОИ, но там никто не горел желанием с ней взаимодействовать. А Алинку как могли травили, не та девочка. Но она показала всем, где раки зимуют.
специально для упоротых - Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров

Алиначку травили только в шизофренических галлюцинациях поциенов из палаты. 😌
+11
-12
-1
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Marya Y
Ответ Беглый*
Какой классный номер у Радионовой с наушниками и рюкзаком
Погорилая так вообще - первооткрывательница платьев-трансформеров.;)
+2
0
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varick
Решил сравнить в ютубе количество просмотров этих роликов у Медведевой и Загитовой. Запросы в поиске - "medvedeva sailor moon" и "zagitova lara croft", после чего сортировка по просмотрам.
У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов.
У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч.

Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
+11
-11
0
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Беглый*
Какой классный номер у Радионовой с наушниками и рюкзаком
+1
0
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StanislavaKhalina
А лучшая показалка всех времён была у Мориса:) Отрицать это бессмысленно, катал он ее и в «призах» и за пределами тройки будучи. Было забавно, когда на соревнованиях катали показательные «пьедестальцы» и человек, который хоть и пролетел мимо наград, но завоевал сердца зрителей ❤️
+5
0
+5
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Alexander X
Ответ AreYou
Два любимых показательных: Лара Крофт Алины и Unstoppable Саши.
к стати, реально, почему в этом списке нет Unstoppable Саши🤷🤦
может он Лару и Уэнсдей и не побьёт... но покруче некоторых, из представленных...

p.s. o’key, может и не круче... но в любом случае, в списке одной из самых просматриваемых показалок...
+6
-2
+4
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шампион
Потуги МЖ на японский рынок окончились ничем. Пихали ее потом насильно послицей на ОИ, но там никто не горел желанием с ней взаимодействовать.
А Алинку как могли травили, не та девочка. Но она показала всем, где раки зимуют.
+14
-10
+4
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Александр Шульгин
Ответ KMR
Ками сделала лучший номер за 10 лет. А может и в истории
Полностью передранный танец из сериала один в один. Просто решили хайпануть.
+5
-7
-2
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Александр Шульгин
Приятно на Алину посмотреть когда она была ещё в хорошей форме. Именно этот показательный есть и в ещё лучшем исполненении .
+4
-4
0
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Мадина Уйгурова
Женя прекрасна в образе Сейлор Мун, золотое время для нее.
Алина по новому открылась в образе Лары Крофт, трансформация из девочки в девушку.
Коляда в образе бабы Яги очень креативно
А Лиза как всегда секс
+12
-3
+9
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Александр Шульгин
Чувствую после 18 будет что обсудить пару дней
+3
-3
0
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AreYou
Два любимых показательных: Лара Крофт Алины и Unstoppable Саши.
+14
-7
+7
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