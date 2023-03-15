30 комментариев

Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги
В эти выходные в Москве пройдет турнир-эксперимент – наши фигуристы устроят шоу с показательными программами. Главное условие – интересные и абсолютно новые номера.
Чем удивят Загитова, Медведева, Валиева и другие, скоро узнаем. А пока вспоминаем самые яркие показательные, которые они ставили в прошлом.
Алина Загитова – «Лара Крофт»
Сезон-2018/19 выдался непростым для олимпийской чемпионки: борьба с возрастными изменениями, нестабильные результаты и сомнения в себе. Но концовку Загитова провела на топ-уровне – выиграла чемпионат мира и собрала Большой шлем. Запомнились и соревновательные постановки – «Призрак оперы» и «Кармен», но главная программа того сезона – показательная «Лара Крофт».
«После победы на Олимпийских играх многие люди желали Загитовой закончить, но все-таки людей, которые ее любят, гораздо больше. Этим танцем она доказывает, что она боец и она будет продолжать. И никто ее не остановит», – объяснял хореограф Даниил Глейхенгауз идею номера.
Алина выступала под переработку хита Survivor, которая и стала главным саундтреком перезапуска фильмов про «расхитительницу гробниц». Загитова выходила на лед в кожаных брюках и косухе, которую потом снимала. Завязывала высокий хвост на голове и каталась, заигрывая с залом. Пожалуй, именно тогда она раскрылась в новом образе – сексуальном и женственном.
Евгения Медведева – «Сейлор Мун»
После победы на чемпионате мира-2016 Медведева удивила журналистов, прочитав стихотворение на японском языке. Это был отрывок из песни к аниме «Сейлор Мун». Выяснилось, что Евгения совсем недавно познакомилась с мультсериалом и сразу его полюбила.
Так что к летним шоу по Японии Глейхенгауз поставил номер по мотивам аниме. По словам Даниила, он и сам пересмотрел «Сейлор Мун», чтобы не упустить важные детали. Программа и правда вышла очень продуманной: Медведева появлялась на льду в японской школьной форме, а после легендарных слов «Лунная призма, дай мне силу» перевоплощалась из обычной девочки в Сейлор Мун – один в один, как было в мультфильме.
После одного из выступлений в Японии Евгения даже познакомилась с Наоко Такеучи – создательницей «Сейлор Мун». А японское издание Crank In включило Медведеву в топ-5 знаменитостей, когда-либо перевоплощавшихся в персонажа. Неудивительно, что на главную роль в ледовое шоу о Сейлор Мун позвали именно россиянку – оно должно было пройти еще в 2020-м, но из-за пандемии до сих пор откладывается.
Елизавета Туктамышева – Toxic
В долгой карьере Туктамышевой так много необычных номеров, что сложно выбрать лучший. Но даже среди них выделяется Toxic, который поставили в сезоне-2018/19. Именно после него Лизу все чаще называли секс-символом нашего фигурного катания.
«Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя», – рассказывала Елизавета в недавнем интервью Sports.ru.
Под хит Бритни Спирс она устроила настоящий спектакль: разносила на подносе стаканчики в форме стюардессы, а потом зажигала на льду. Получалась феерия: ультракороткая юбка, блестящий берет и куртка, которую Туктамышева срывает, оставаясь в одном лифчике.
Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед
Елена Радионова – Worth It
Еще один мастер показательных выступлений – призер ЧМ-2015. В сезоне-2015/16 Радионова не повторила свой успех, став на чемпионате мира только шестой. Зато восхитила показательным про школьницу, которая не хочет идти на занятия.
Елена появлялась на льду в тренче, кепке и с наушниками, за спиной висел большой рюкзак. Как только доносился хит Worth It группы Fifth Harmony, она сразу забывала о школе и начинала танцевать. Скидывала уже ненужные аксессуары и плащ.
На турнир шоу-программ Радионова настраивается серьезно: «Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Идея для номера уже есть. Я буду ставить его сама».
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – «Рок-звезда и фанатка»
В прошлом сезоне Мишина и Галлямов удивили на Гран-при Японии – показали новый номер под Beggin’ и Pretty woman. Вместо привычных классических образов, правильных и сдержанных, – рок-концерт с электрогитарой.
Александр играл звезду, отжигающую на концерте: черные джинсы, кожаная косуха и перчатки без пальцев. Настя вжилась в образ робкой (только поначалу) фанатки: вязаный свитер-платье, очки, плакат кумира. Во второй части программы они менялись местами: Мишина перевоплощалась в диву – помогли топ и короткие шорты, и уже Галлямов фанател от нее и даже уступил гитару.
Реквизит брали и на Олимпиаду в Пекин: «Все очень спокойно, вот как раз сейчас вообще никаких вопросов не задали. Девушки (в олимпийской деревне) только удивились, посмеялись, что не только чемоданы».
Рок-концерт наших чемпионов: Галлямов вышел с гитарой и порвал головой постер, Мишина из тихони переоделась в диву в кожаных шортах
Михаил Коляда – «Баба-Яга»
Наверное, самый оригинальный номер в карьере Коляда катал два сезона подряд – «Бабу-Ягу» поставили еще в сезоне 2016/17, но и в олимпийском программа засветилась.
В качестве музыкального сопровождения выбрали отрывок из «Картинок с выставки» Мусоргского. Михаил органично смотрелся на льду под таинственные и немного тревожные мотивы. Образ был отлично продуман: серый платок на голове, горб на спине и метла, а еще грозный взгляд и резкие движения. На метле Коляда периодически «летал», а в конце номера разбивался.
Михаил даже назвал этот номер одним из самых запоминающихся моментов сезона-2016/17: «Мне очень понравилось. Программа пошла на ура!»
Евгений Семененко – Frost
В конце прошлого сезона Семененко на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вышел в костюме с серебристыми вставками и сложным гримом. А еще покрасил волосы и лицо в белый цвет.
Выступал он под песню Frost южнокорейского бойз-бенда Tomorrow X Together с оригинальной хореографией: были нижний и верхний брейк-данс, колесо, жесты из хип-хопа. В общем, Евгений отрывался по полной: «Я старался сделать номер современным, ярким, необычным. Получилось что-то новое в шоу. Писали многие и из России, и иностранцы. У меня появилось много болельщиков из фанатов группы ТХТ со всего мира».
Семененко так проникся K-pop, что в новом сезоне поставил уже соревновательную программу под песни ТХТ. Именно с произвольной под корейскую музыку он стал чемпионом России.
Камила Валиева – «Уэнздей»
На декабрьском чемпионате России фигуристы впервые выступали с показательными номерами – в течение сезона на Гран-при обходились без них. И тут же все шоу забрала себе Камила Валиева: «Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно».
Она идеально попали в образ и момент (сейчас бы номер выглядел не так свежо). В конце 2022-го сериал «Уэнздей» был самым обсуждаемым и популярным проектом Netflix. Камила надела черное платье с пышной юбкой, заплела фирменные косички героини и вжилась в роль: ни во время, ни после проката она даже не улыбнулась.
Валиева станцевала и под трек группы The Cramps – Goo Goo Muck, который звучал в сериале, и под песню Bloody Mary от Леди Гаги, которая вместе с танцем Уэнздей завирусилась в интернете. Программу отметили журнал Billboard и композитор сериала.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/YUTAKA
Алиначку травили только в шизофренических галлюцинациях поциенов из палаты. 😌
У Жени первые два ролика, Evgenia Medvedeva "Sailor Moon" JTV Dance - 2,9 миллионов просмотров, Sailor Moon Luz De Luna Patinadora sobre hielo - 1,1 миллионов.
У Алиначки, Alina Zagitova Russian 2019 Nationals EX Lara Croft - 324 тысяч просмотров, Alina Zagitova GP Helsinki 2018 EX Tomb Raider A - 194 тысяч.
Т.е. показалка Жени Медведевой в мире где-то на порядок популярнее чем показалка Загитовой. 😎
может он Лару и Уэнсдей и не побьёт... но покруче некоторых, из представленных...
p.s. o’key, может и не круче... но в любом случае, в списке одной из самых просматриваемых показалок...
А Алинку как могли травили, не та девочка. Но она показала всем, где раки зимуют.
Алина по новому открылась в образе Лары Крофт, трансформация из девочки в девушку.
Коляда в образе бабы Яги очень креативно
А Лиза как всегда секс