30 комментариев

В эти выходные в Москве пройдет турнир-эксперимент – наши фигуристы устроят шоу с показательными программами. Главное условие – интересные и абсолютно новые номера.

Чем удивят Загитова, Медведева, Валиева и другие, скоро узнаем. А пока вспоминаем самые яркие показательные, которые они ставили в прошлом.

Алина Загитова – «Лара Крофт»

Сезон-2018/19 выдался непростым для олимпийской чемпионки: борьба с возрастными изменениями, нестабильные результаты и сомнения в себе. Но концовку Загитова провела на топ-уровне – выиграла чемпионат мира и собрала Большой шлем. Запомнились и соревновательные постановки – «Призрак оперы» и «Кармен», но главная программа того сезона – показательная «Лара Крофт».

«После победы на Олимпийских играх многие люди желали Загитовой закончить, но все-таки людей, которые ее любят, гораздо больше. Этим танцем она доказывает, что она боец и она будет продолжать. И никто ее не остановит», – объяснял хореограф Даниил Глейхенгауз идею номера.

Алина выступала под переработку хита Survivor, которая и стала главным саундтреком перезапуска фильмов про «расхитительницу гробниц». Загитова выходила на лед в кожаных брюках и косухе, которую потом снимала. Завязывала высокий хвост на голове и каталась, заигрывая с залом. Пожалуй, именно тогда она раскрылась в новом образе – сексуальном и женственном.

Евгения Медведева – «Сейлор Мун»

После победы на чемпионате мира-2016 Медведева удивила журналистов, прочитав стихотворение на японском языке. Это был отрывок из песни к аниме «Сейлор Мун». Выяснилось, что Евгения совсем недавно познакомилась с мультсериалом и сразу его полюбила.

Так что к летним шоу по Японии Глейхенгауз поставил номер по мотивам аниме. По словам Даниила, он и сам пересмотрел «Сейлор Мун», чтобы не упустить важные детали. Программа и правда вышла очень продуманной: Медведева появлялась на льду в японской школьной форме, а после легендарных слов «Лунная призма, дай мне силу» перевоплощалась из обычной девочки в Сейлор Мун – один в один, как было в мультфильме.

После одного из выступлений в Японии Евгения даже познакомилась с Наоко Такеучи – создательницей «Сейлор Мун». А японское издание Crank In включило Медведеву в топ-5 знаменитостей, когда-либо перевоплощавшихся в персонажа. Неудивительно, что на главную роль в ледовое шоу о Сейлор Мун позвали именно россиянку – оно должно было пройти еще в 2020-м, но из-за пандемии до сих пор откладывается.

Елизавета Туктамышева – Toxic

В долгой карьере Туктамышевой так много необычных номеров, что сложно выбрать лучший. Но даже среди них выделяется Toxic, который поставили в сезоне-2018/19. Именно после него Лизу все чаще называли секс-символом нашего фигурного катания.

«Мы пришли к женственным образам благодаря естественному процессу – я никогда через себя не преступаю. Когда пробую новое, это искреннее желание. Например, сделать номер Toxic – моя идея. Это тоже часть меня, поэтому я не подстраивала себя», – рассказывала Елизавета в недавнем интервью Sports.ru.

Под хит Бритни Спирс она устроила настоящий спектакль: разносила на подносе стаканчики в форме стюардессы, а потом зажигала на льду. Получалась феерия: ультракороткая юбка, блестящий берет и куртка, которую Туктамышева срывает, оставаясь в одном лифчике.

Елена Радионова – Worth It

Еще один мастер показательных выступлений – призер ЧМ-2015. В сезоне-2015/16 Радионова не повторила свой успех, став на чемпионате мира только шестой. Зато восхитила показательным про школьницу, которая не хочет идти на занятия.

Елена появлялась на льду в тренче, кепке и с наушниками, за спиной висел большой рюкзак. Как только доносился хит Worth It группы Fifth Harmony, она сразу забывала о школе и начинала танцевать. Скидывала уже ненужные аксессуары и плащ.

На турнир шоу-программ Радионова настраивается серьезно: «Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Идея для номера уже есть. Я буду ставить его сама».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – «Рок-звезда и фанатка»

В прошлом сезоне Мишина и Галлямов удивили на Гран-при Японии – показали новый номер под Beggin’ и Pretty woman. Вместо привычных классических образов, правильных и сдержанных, – рок-концерт с электрогитарой.

Александр играл звезду, отжигающую на концерте: черные джинсы, кожаная косуха и перчатки без пальцев. Настя вжилась в образ робкой (только поначалу) фанатки: вязаный свитер-платье, очки, плакат кумира. Во второй части программы они менялись местами: Мишина перевоплощалась в диву – помогли топ и короткие шорты, и уже Галлямов фанател от нее и даже уступил гитару.

Реквизит брали и на Олимпиаду в Пекин: «Все очень спокойно, вот как раз сейчас вообще никаких вопросов не задали. Девушки (в олимпийской деревне) только удивились, посмеялись, что не только чемоданы».

Михаил Коляда – «Баба-Яга»

Наверное, самый оригинальный номер в карьере Коляда катал два сезона подряд – «Бабу-Ягу» поставили еще в сезоне 2016/17, но и в олимпийском программа засветилась.

В качестве музыкального сопровождения выбрали отрывок из «Картинок с выставки» Мусоргского. Михаил органично смотрелся на льду под таинственные и немного тревожные мотивы. Образ был отлично продуман: серый платок на голове, горб на спине и метла, а еще грозный взгляд и резкие движения. На метле Коляда периодически «летал», а в конце номера разбивался.

Михаил даже назвал этот номер одним из самых запоминающихся моментов сезона-2016/17: «Мне очень понравилось. Программа пошла на ура!»

Евгений Семененко – Frost

В конце прошлого сезона Семененко на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вышел в костюме с серебристыми вставками и сложным гримом. А еще покрасил волосы и лицо в белый цвет.

Выступал он под песню Frost южнокорейского бойз-бенда Tomorrow X Together с оригинальной хореографией: были нижний и верхний брейк-данс, колесо, жесты из хип-хопа. В общем, Евгений отрывался по полной: «Я старался сделать номер современным, ярким, необычным. Получилось что-то новое в шоу. Писали многие и из России, и иностранцы. У меня появилось много болельщиков из фанатов группы ТХТ со всего мира».

Семененко так проникся K-pop, что в новом сезоне поставил уже соревновательную программу под песни ТХТ. Именно с произвольной под корейскую музыку он стал чемпионом России.

Камила Валиева – «Уэнздей»

На декабрьском чемпионате России фигуристы впервые выступали с показательными номерами – в течение сезона на Гран-при обходились без них. И тут же все шоу забрала себе Камила Валиева: «Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно».

Она идеально попали в образ и момент (сейчас бы номер выглядел не так свежо). В конце 2022-го сериал «Уэнздей» был самым обсуждаемым и популярным проектом Netflix. Камила надела черное платье с пышной юбкой, заплела фирменные косички героини и вжилась в роль: ни во время, ни после проката она даже не улыбнулась.

Валиева станцевала и под трек группы The Cramps – Goo Goo Muck, который звучал в сериале, и под песню Bloody Mary от Леди Гаги, которая вместе с танцем Уэнздей завирусилась в интернете. Программу отметили журнал Billboard и композитор сериала.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/YUTAKA