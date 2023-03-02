9 комментариев

Евгений Плющенко – главный персонаж в юниорском фигурном катании – вернулся к бортику после грандиозной отповеди судьям.

На финале Гран-при в Санкт-Петербурге его ученицы не провалились (пока), но Евгений все равно недоволен.

1. На юниорском чемпионате России в феврале «Ангелы Плющенко» во многом проиграли из-за тактической ошибки в короткой программе: Вероника Жилина и Софья Титова пошли на тройные аксели (юниоркам разрешено прыгать их в короткой программе только в каскадах). Обе ошиблись и дали фору соперницам – в итоге 2-е и 4-е места соответственно.

На этот раз Плющенко поступил более расчетливо, поведя учениц разными путями: Жилина упростила контент, а Титова пошла на ультра-си. Но пока не помогло: после короткой Вероника идет второй, Софья – лишь 7-й из 12 фигуристок.

2. То, что Евгений настроен серьезно, читалось еще во время 6-минутной разминки. Он строго глядел на учениц и даже притормаживал их: «Хватит, хватит!» Они и приехали фаворитками – победительница первенства России Алина Горбачева выступит во взрослом финале.

Жилина откатала без серьезных ошибок, но не попала в музыку – после наступления тишины Вероника еще вращалась и вставала в финальную позицию. Непопадание в хронометраж – вообще частая проблема для «Ангелов». Помарка стоила Жилиной лидерства – минус балл, и теперь она отстает от Дарьи Садковой на 0,86.

А на вращении Ника потеряла не только из-за балла штрафа, но и из-за пониженного уровня – третий вместо четвертого: «Просто хотела сделать вращение на четвертый уровень и закончила не в музыку. А вообще, надо было быстрее ехать на дорожке», – подытожила она.

3. Плющенко встретил ученицу с критикой: «На ровном месте, я не понимаю, для чего». И стукнул чехлами от лезвий по бортику.

Когда они сидели рядом в ожидании оценок, Евгений еще что-то говорил Жилиной. Показалось, что он немного остыл, но Вероника все равно не повернулась в сторону тренера, а пристально смотрела на табло.

4. С Титовой пошли по другой схеме: сложный контент остался. Заявили каскад тройной аксель – тройной тулуп, но Софья сделала вторым прыжком лишь двойной тулуп, поэтому потеряла только по базовой стоимости 2,9 балла.

В итоге формально упрощенный каскад принес той же Жилиной на 2,35 балла больше. За остальные прыжки Титова получила неплохие надбавки, а вот дорожка шагов и два вращения – только третьего уровня.

Зато с компонентами все в порядке: у Жилиной лучшая вторая оценка, у Титовой – третий показатель.

5. Евгений и Софью встретил прохладно, хотя она, в отличие от Вероники, не молчала:

Плющенко: … у нас че, я тебя только до этого предупредил. Встаньте и вовремя закончите, пожалуйста. (Титова вздыхает) Что?

Титова: Ну что?

Плющенко: Ну что, ну это банальные вещи.

В кисс-энд-край они что-то обсуждали, и тренер уже предусмотрительно закрыл рот рукой – его слышала только Титова. Когда объявили оценки, Софья немного нахмурилась, но не прокомментировала их, как на первенстве России.

«Я показала, что могу. Почему расстроена? Так получилось. Не хочу об этом говорить», – сказала она журналистам после проката.

***

Впереди у звезд Евгения Плющенко – произвольные программы, они снова будут догонять и спасаться сложным контентом. Порадуют ли тренера?

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Короткая программа

1. Дарья Садкова – 72,61

2. Вероника Жилина – 71,75

3. Мария Гордеева - 70,00

4. Агата Петрова – 69,67

5. Елизавета Куликова – 68,91

6. Алиса Юрова – 68,06

7. Софья Титова – 67,79

8. Виктория Морозова – 67,16