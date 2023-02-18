Разделка
Блог

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
Тарьей Бо Тарьей Бо
Чемпионат мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону
Кентен Фийон-Майе Кентен Фийон-Майе
Стурла Хольм Лагрейд Стурла Хольм Лагрейд
сборная Норвегии сборная Норвегии
сборная Франции сборная Франции
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
Биатлон Биатлон

Норвежские биатлонисты не выиграли эстафету на чемпионате мира в Оберхофе! Самая большая сенсация произошла в коронной гонке.

Как норвежцы выбирались с последних мест и почему не спас даже Йоханнес Бо?

• К мужской эстафете Норвегия подходила в статусе безоговорочного фаворита. В этом сезоне уже прошло четыре эстафеты – все четыре выиграли именно норвежцы. На чемпионате мира они заявили лучших по личным гонкам этого ЧМ:

  1. Ветле Шостад Кристиансен: три попадания в топ-10.
  2. Тарьей Бо: серебро спринта и еще два заезда в десятку.
  3. Стурла Хольм Лагрейд: два серебра и бронза.
  4. Йоханнес Бо: три золота.

Казалось, соперников нет: ни одна команда не была так хороша и сбалансированна, как Норвегия. И не только в личных гонках – обе смешанные эстафеты тоже взяли они. Но в решающий момент все пошло не так.

• Важно: эстафеты в Оберхофе могли отменить (точнее, перенести на последний этап в Эстерсунде) из-за сильного ветра. Утром перед гонками организаторы все же решили, что ветровая обстановка не помешает соревнованиям.

Но, конечно, ветер сказался на стрельбе: из 19 финишировавших команд только две не зашли на штрафные круги – Италия и Румыния.

• На первом же рубеже Кристиансен промазал дважды и так долго выцеливал дополнительными патронами, что вышел с рубежа 20-м (из 22 команд!). Возможно, отставание, которое сразу поймал Ветле, и сказалось на выступлении всей сборной: почти всегда норвежцы попадали в порывы ветра, в то время как лидеры стреляли в штиль.

На стойке Кристиансен был близок к штрафному кругу, но закрыл все мишени. Впрочем, отставание после второй стрельбы достигло минуты. Скорость на лыжне не помогла – Ветле был быстрейшим, но кардинально ситуацию не переломил.

Кстати, все норвежцы выиграли свои этапы по времени лыжного хода: в общей сложности привезли французам больше полутора минут. А вот стреляли очень долго – на две минуты медленнее.

• Второй этап бежал Тарьей Бо. Он бросился в погоню и аккуратно стрелял лежку, но на стойке тоже встретился с ветром – и зашел на штрафной круг. Медленная стрельба и дополнительные 150 метров превратили отставание из 36 секунд в полторы минуты.

Бо-старший тоже отыграл на лыжне, но глобально это не помогло – разрывы сохранились. Тарьей сравнил эту гонку с олимпийской эстафетой: «Напоминает Пекин. Тебе может повезти, а может совсем не повезти».

Лагрейд уходил в гонку в минуте от лидеров – чеха и француза. Как и Бо, без проблем прошел первый рубеж, но посыпался на втором. На последнюю мишень он потратил все дополнительные патроны и ушел на штрафной круг.

Эмильен Жаклен тоже ошибся, но на выходе со стрельбища французы везли норвежцам всю ту же минуту.

Удивительно – перед последним этапом вперед вырвались чехи, французы – за ними. Норвегия поднялась по местам, хоть и не ликвидировала прежний разрыв.

Йоханнес Бо почти сотворил чудо. Подвела только первая стрельба – перед ней он был уже не в минуте от лидеров, а в 33 секундах. Но три дополнительных патрона на три незакрытые мишени отбросили назад.

Бо снова помчался в погоню и за круг отыграл 14 секунд. Наконец норвежцам повезло с ветром – Йоханнес выдал космическую стрельбу: закрыл все мишени за 15,9 секунды. Правда, и Кентен Фийон-Майе справился: идеальный рубеж за 19,8 секунды.

Лидер Кубка мира вроде бы устремился за Кентеном, но быстро понял, что полминуты за пару километров не отыграть. В итоге Бо лишь второй и без исторической золотой серии на чемпионате мира.

А французы с таким неожиданным золотом. Это их третья победа в мужских эстафетах после триумфов с Пуаре в 2001-м и с Фуркадом в 2020-м.  

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета 

Мужчины  

1. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо) – 38,9 (2+14)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.39,9 (1+13)

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иг1171
Что с допингом, где эксперты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Если бы выиграли, васильев вздернулся бы. Так что решили поберечь его
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кот с дивана
Не все коту масленица)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аксель Миши Коляды
Огненная гонка🔥
Хорошо, что не отменили
Виват, Франция🇫🇷🥇
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nojevilka
Решили не нервировать Васильева.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
Тот случай, когда норвежцы поставили на победу французов 😅
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий