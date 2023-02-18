Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Норвежские биатлонисты не выиграли эстафету на чемпионате мира в Оберхофе! Самая большая сенсация произошла в коронной гонке.

Как норвежцы выбирались с последних мест и почему не спас даже Йоханнес Бо?

• К мужской эстафете Норвегия подходила в статусе безоговорочного фаворита. В этом сезоне уже прошло четыре эстафеты – все четыре выиграли именно норвежцы. На чемпионате мира они заявили лучших по личным гонкам этого ЧМ:

Ветле Шостад Кристиансен: три попадания в топ-10. Тарьей Бо: серебро спринта и еще два заезда в десятку. Стурла Хольм Лагрейд: два серебра и бронза. Йоханнес Бо: три золота.

Казалось, соперников нет: ни одна команда не была так хороша и сбалансированна, как Норвегия. И не только в личных гонках – обе смешанные эстафеты тоже взяли они. Но в решающий момент все пошло не так.

• Важно: эстафеты в Оберхофе могли отменить (точнее, перенести на последний этап в Эстерсунде) из-за сильного ветра. Утром перед гонками организаторы все же решили, что ветровая обстановка не помешает соревнованиям.

Но, конечно, ветер сказался на стрельбе: из 19 финишировавших команд только две не зашли на штрафные круги – Италия и Румыния.

• На первом же рубеже Кристиансен промазал дважды и так долго выцеливал дополнительными патронами, что вышел с рубежа 20-м (из 22 команд!). Возможно, отставание, которое сразу поймал Ветле, и сказалось на выступлении всей сборной: почти всегда норвежцы попадали в порывы ветра, в то время как лидеры стреляли в штиль.

На стойке Кристиансен был близок к штрафному кругу, но закрыл все мишени. Впрочем, отставание после второй стрельбы достигло минуты. Скорость на лыжне не помогла – Ветле был быстрейшим, но кардинально ситуацию не переломил.

Кстати, все норвежцы выиграли свои этапы по времени лыжного хода: в общей сложности привезли французам больше полутора минут. А вот стреляли очень долго – на две минуты медленнее.

• Второй этап бежал Тарьей Бо. Он бросился в погоню и аккуратно стрелял лежку, но на стойке тоже встретился с ветром – и зашел на штрафной круг. Медленная стрельба и дополнительные 150 метров превратили отставание из 36 секунд в полторы минуты.

Бо-старший тоже отыграл на лыжне, но глобально это не помогло – разрывы сохранились. Тарьей сравнил эту гонку с олимпийской эстафетой: «Напоминает Пекин. Тебе может повезти, а может совсем не повезти».

• Лагрейд уходил в гонку в минуте от лидеров – чеха и француза. Как и Бо, без проблем прошел первый рубеж, но посыпался на втором. На последнюю мишень он потратил все дополнительные патроны и ушел на штрафной круг.

Эмильен Жаклен тоже ошибся, но на выходе со стрельбища французы везли норвежцам всю ту же минуту.

Удивительно – перед последним этапом вперед вырвались чехи, французы – за ними. Норвегия поднялась по местам, хоть и не ликвидировала прежний разрыв.

• Йоханнес Бо почти сотворил чудо. Подвела только первая стрельба – перед ней он был уже не в минуте от лидеров, а в 33 секундах. Но три дополнительных патрона на три незакрытые мишени отбросили назад.

Бо снова помчался в погоню и за круг отыграл 14 секунд. Наконец норвежцам повезло с ветром – Йоханнес выдал космическую стрельбу: закрыл все мишени за 15,9 секунды. Правда, и Кентен Фийон-Майе справился: идеальный рубеж за 19,8 секунды.

Лидер Кубка мира вроде бы устремился за Кентеном, но быстро понял, что полминуты за пару километров не отыграть. В итоге Бо лишь второй и без исторической золотой серии на чемпионате мира.

А французы с таким неожиданным золотом. Это их третья победа в мужских эстафетах после триумфов с Пуаре в 2001-м и с Фуркадом в 2020-м.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

1. Франция (Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) – 1:21.48,8 (1+9)

2. Норвегия (Ветле Кристиансен, Тарьей Бо, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо) – 38,9 (2+14)

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.39,9 (1+13)

Фото: globallookpress.com/Mathias Bergeld/Keystone Press Agency