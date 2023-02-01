Том Брэди сказал: все прощальные слова остались в «суперэмоциональном письме» год назад. Что же там?
Главная звезда американского футбола Том Брэди уходит из спорта. Во второй раз и, кажется, навсегда.
Год назад семикратный победитель Супербоула уже прощался, но все же вернулся (еще один год в НФЛ, видимо, стоил ему брака с Жизель Бюндхен). На этот раз Том записал небольшое прощальное видео и объяснил, почему так лаконичен:
«Я ухожу. Окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, решил, что просто запишу обращение и дам вам узнать об этом первыми.
Не буду многословным. У вас может быть только одно суперэмоциональное эссе о завершении карьеры, я уже израсходовал свое в прошлом году».
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Вспоминаем то трогательное письмо, которое Брэди опубликовал его ровно год назад – 1 февраля 2022-го:
«Я всегда считал, что футбол предполагает идти ва-банк: если нет 100-процентной отдачи состязаниям, ты не добьешься успеха, а успех – это то, что я очень люблю в нашей игре. КАЖДЫЙ божий день я сталкиваюсь с физическими, ментальными и эмоциональными испытаниями, которые позволяют мне максимально раскрыть свой потенциал. И я старался изо всех сил последние 22 года. Нет коротких путей к успеху ни в жизни, ни на поле.
Мне трудно это писать, но все же: я больше не собираюсь брать на себя соревновательные обязательства. Мне нравилась моя карьера в НФЛ, но настало время сосредоточиться на других вещах, которые требуют моего внимания.
На прошлой неделе я много размышлял, задавал себе трудные вопросы. И я так горжусь тем, чего мы достигли. Мои товарищи по команде, тренеры, конкуренты и фанаты заслуживают 100% меня, но сейчас лучше оставить игровое поле следующему поколению преданных своему делу спортсменов.
Моим товарищам по команде двух последних лет «Тампа-Бэй Бакканирс»: я люблю вас, ребята, и мне нравилось сражаться с вами. Вы так глубоко копнули, чтобы бросить себе вызов, и это вдохновляло меня просыпаться каждый день и отдавать вам все, что в моих силах. Я всегда рядом с вами, ребята, и хочу, чтобы вы продолжали стараться изо всех сил. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе.
Спасибо всем фанатам «Тампы». Я не знал, чего ожидать, когда приехал сюда, но ваша поддержка и радушие обогатили мою жизнь и жизнь моей семьи. Для меня было честью играть для таких страстных и веселых болельщиков.
Спасибо городу Тампе и всему региону. Было чудесно быть жителем такого прекрасного места для жизни. Я хочу, чтобы меня пригласили на наш следующий парад лодок!
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Спасибо семье Глейзер, что дали мне шанс и поддержали меня. Я знаю, что временами был требовательным, но вы предоставили нам все необходимое, чтобы победить, быть в вашей команде – все, о чем может просить игрок.
Спасибо Джейсону Лихту за ежедневную поддержку и дружбу – я никогда этого не забуду. Я никогда не был свободным агентом, и у меня были переживания насчет того, как нам добиться успеха. Твое руководство подарило мне уверенность, и я всегда буду благодарен.
Спасибо моему главному тренеру Брюсу Ариансу, что терпите меня! Ваше твердая манера управления была идеальной. Без вашего опыта, интуиции и мудрости мы бы не добились успеха. Я очень благодарен.
Я искренне благодарю всех тренеров «Тампы» за тяжелую работу, самоотверженность и дисциплину, которые необходимы для создания команды-победителя. Я многому научился у всех вас и буду ценить наши отношения.
Спасибо каждому сотруднику «Тампы». Каждый из вас невероятно важен, каждый день меня встречали с улыбкой. Это так много значит для меня. Вы работаете долгими часами и выполняете тяжелые задачи, но, пожалуйста, знайте, что я вижу каждого из вас. Большое вам спасибо.
Спасибо Алексу Герреро. Без тебя я бы не смог прожить каждое воскресенье, вот так просто. Твоя преданность делу, наша дружба и братские отношения неизмеримы. У нас неразрывная связь, и я люблю тебя.
Спасибо Дону Йи и Стивену Дубину. Вы сопровождали каждый мой шаг с тех пор, как я покинул Мичиганский университет и до того, как я вступил в лигу. Что за путешествие это было, и я не смог бы его совершить без вас.
Моим родителям и всей семье (и большой семье бесчисленных друзей): я люблю вас и благодарю за бесконечную поддержку и любовь. Не могу представить, сколько времени и сил вы отдали мне за последние 30 лет в футболе. Я никогда не смогу рассчитаться с вами. Простой знайте, что я очень вас люблю.
И, наконец, моей жене Жизель и моим детям Джеку, Бенни и Виви. Вы мое вдохновение. Наша семья – мое самое большое достижение. Я всегда возвращался с поля домой к самое любящей и поддерживающей жене, которая делала ВСЕ для нашей семьи, чтобы я мог сосредоточиться на своей карьере. Ее самоотверженность позволила мне достичь новых высот в профессиональном плане, у меня не хватает слов, чтобы описать, что ты значишь для меня и нашей семьи. Я люблю тебя, любовь всей моей жизни.
Моя игровая карьера была настолько захватывающей, я даже не мог себе представить такое, она была полна взлетов и падений. Когда ты занимаешься этим каждый день, ты действительно не задумаешься о финале. Однако сейчас я сижу и думаю обо всех великих игроках и тренерах, с которыми мне посчастливилось играть, соперничество было таким неистовым и серьезным, прямо как мы любим. Но дружба и взаимоотношения такие же неистовые и глубокие. Я буду помнить и беречь эти воспоминания и часто возвращаться к ним. Я чувствую себя самым счастливым человеком в мире.
Будущее захватывающее. Мне повезло, что я стал соучредителем невероятных компаний, которым я с удовольствием продолжу помогать в развитии. Но как именно будут выглядеть мои дни – узнаем в процессе. Как я уже говорил ранее, я собираюсь идти шаг за шагом. Я точно знаю, что хочу проводить много времени, помогая другим людям, как многие сделали это для меня.
С большой любовью, признательностью и благодарностью,
Том».
Фото: REUTERS/Tom Brady via Instagram; Gettyimages.ru/Patrick Smith
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