Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок
Кубок Первого канала закончился победой команды Алины Загитовой: уже третий год подряд выигрывает «Красная машина».
Празднование удалось: Галлямов кружил Акатьеву на льду, Загитова не выпускала трофей из рук, все получили чеки с крупными суммами.
Софья Акатьева выдала идеальную произвольную и оформила победу. Она могла чисто откатать без экстрима – у «красных» и так был запас, но Соня пошла на тройной аксель и два четверных. Встречали ее прямо на льду сразу после финальной позы.
Объятия и море радости.
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Александр Галлямов взял Софью на руки и кружил по льду. А проигравшие «Нас не догонят» грустно смотрели на ликующих соперников.
Загитова нашла Соне стильный аксессуар – черные очки для самого ценного игрока. Акатьева – просто гангста🤘.
С награждением не тянули – оно прошло без подготовки и заняло всего несколько минут. Кубок Александру Когану, руководящему федерацией, передала Евгения Медведева – она в этом году в роли ведущей.
Алина Загитова, кажется, радовалась больше всех. Хотя капитаны в этом году номинальные – как таковой жеребьевки не было, команды сформировали заранее. Загитова и Камила Валиева лишь распределили уже готовые списки. Но Алина серьезно подошла к обязанностям лидера: подбадривала участников, заводила трибуны и защищала своих.
Ответила и на вопрос об очередной победе: «Как может быть скучно выигрывать? Вам вот не скучно быть журналистом? Конкуренцией я довольна, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также соперникам, все старались, поддерживали друг друга. Мы все были одной большой семьей».
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«Синим» тоже достался приз – чек на 9 миллионов рублей. А Камила рассказала, как справилась с капитанством:
«Меня-то за что поздравлять, я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу сделали спортсмены. Хочется всех поздравить. Я просто рада, что оказалась с такими спортсменами здесь. На самом деле, капитаном оказалось быть сложно – сидеть до конца, болеть... Оставила столько эмоций, будто и короткую, и произвольную откатала».
У победителей сумма больше – 11 миллионов.
После получения всех трофеев команды поздравили друг друга.
Долгожданная награда.
И вся команда победителей – радость не скрыть.
Но и проигравшие не унывали – Валиева с Лизой Туктамышевой шутили и задорно смеялись.
И общее фото!
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Москва
1. Красная Машина (команда Загитовой) – 2344,24
2. Нас не догонят (команда Валиевой) – 2275,42
«Нас не догонят»: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
«Красная машина»: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
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И да,с ведущими перебор.На каждого спортсмена по 10 ведущих.Как говорится,у каждого столба.Хрусталева люблю,но это не его сфера.И смотрелся он явно лишним.А Женьку лучше бы с ТАТ посадили комментировать. Вот бы радость обеим.Кстати,ТАТ очень порадовала своими бодрыми комментами.Ее фирменное СДЕЛАНО! звучало как праздник.Значит,чувствует себя хорошо.А это главное.
Спасибо всем спортсменам за праздник!Все выложились на 100,подарили шикарные прокаты.Лиза,Соня М.,Андрей,Соня и Адель,Вероника,Глеб-вы просто супер!Ждем финала Гран-при!
Уж, наверное, в 20 лет Камила не будет теряться перед камерами.
Алинина дружина, покоряет лёд
Радуясь как дети, в миг желанный свой
Добыли Победу, - честною игрой!
Как на бой ходили, - шквальною стеной
Словно из Былины, - каждый был герой!
Все стереотипы, вы снесли волной…
Ваше достиженье, – справедливый бой!
Пусть вам строят козни, пусть лютует "враг"
Красную машину, им не удержать
Русский цвет тотемный, побеждает вновь
Побеждает Правда, - справедливый Бог!!!