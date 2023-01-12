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Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

Алина Загитова Алина Загитова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Кубок Первого канала закончился победой команды Алины Загитовой: уже третий год подряд выигрывает «Красная машина».

Празднование удалось: Галлямов кружил Акатьеву на льду, Загитова не выпускала трофей из рук, все получили чеки с крупными суммами.

Софья Акатьева выдала идеальную произвольную и оформила победу. Она могла чисто откатать без экстрима – у «красных» и так был запас, но Соня пошла на тройной аксель и два четверных. Встречали ее прямо на льду сразу после финальной позы.

Объятия и море радости.

Фигурный Кубок Первого канала – соревнования или шоу? Кажется, не разобрались даже капитаны – Загитова и Валиева

Александр Галлямов взял Софью на руки и кружил по льду. А проигравшие «Нас не догонят» грустно смотрели на ликующих соперников.

Загитова нашла Соне стильный аксессуар – черные очки для самого ценного игрока. Акатьева – просто гангста🤘.

С награждением не тянули – оно прошло без подготовки и заняло всего несколько минут. Кубок Александру Когану, руководящему федерацией, передала Евгения Медведева – она в этом году в роли ведущей.

Алина Загитова, кажется, радовалась больше всех. Хотя капитаны в этом году номинальные – как таковой жеребьевки не было, команды сформировали заранее. Загитова и Камила Валиева лишь распределили уже готовые списки. Но Алина серьезно подошла к обязанностям лидера: подбадривала участников, заводила трибуны и защищала своих.

Ответила и на вопрос об очередной победе: «Как может быть скучно выигрывать? Вам вот не скучно быть журналистом? Конкуренцией я довольна, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также соперникам, все старались, поддерживали друг друга. Мы все были одной большой семьей».

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

«Синим» тоже достался приз – чек на 9 миллионов рублей. А Камила рассказала, как справилась с капитанством:

«Меня-то за что поздравлять, я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу сделали спортсмены. Хочется всех поздравить. Я просто рада, что оказалась с такими спортсменами здесь. На самом деле, капитаном оказалось быть сложно – сидеть до конца, болеть... Оставила столько эмоций, будто и короткую, и произвольную откатала».

У победителей сумма больше – 11 миллионов.

После получения всех трофеев команды поздравили друг друга.

Долгожданная награда.

И вся команда победителей – радость не скрыть.

Но и проигравшие не унывали – Валиева с Лизой Туктамышевой шутили и задорно смеялись.

И общее фото!

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

1. Красная Машина (команда Загитовой) – 2344,24

2. Нас не догонят (команда Валиевой) – 2275,42

«Нас не догонят»: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Красная машина»: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Что не так с Кубком Первого канала? У нас есть три идеи, которые вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

 

158 комментариев

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Дикобразка
Ответ Sektor_5
А ей ничего не дарили, и никому она там не была нужна, даже своей команде. После бродила, как неприкаянная, с тоской смотрела на пустеющие трибуны в надежде, что к ней кто-то спустится.
Ей дарили цветы даже есть видео так она по трибуне поднималась за букетом
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Дикобразка
Ответ Sektor_5
Позорная купленная победа РР для своей... как бы так помягче сказать... в общем понятно.
Если купленная значит мини проплатили за падения так то ли получается
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Ольга Ольгина
Ответ Ольга Ольгина
Именно пашет а не сидит кайфует и не поменяйте понятия , я написала что от позитива и работы настоящего капитана многое зависит и это частица победы. .
Подменяйте
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Ольга Ольгина
Ответ Аквамарин
Особенно Загитова пашет, раз только благодаря ей красные выигрывают.
Именно пашет а не сидит кайфует и не поменяйте понятия , я написала что от позитива и работы настоящего капитана многое зависит и это частица победы. .
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Аквамарин
Ответ Ольга Ольгина
А что за Камилу Алина вытаскивала свой шарик? Вы о чем? И кто знает, попади к Камиле команда Алины, выиграли бы они там. Может нужно было быть самими сабими и пахать на льду, а не кайфовать. С таким подходом и настроим, любых участников синих можно довести до провалов.
Особенно Загитова пашет, раз только благодаря ей красные выигрывают.
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Аквамарин
Ответ Black&White
Вот это паранойя
Это фанатизм. Скоро к лику святых причислят. А молятся на Загитову уже давно.
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Аквамарин
Ответ Bulkina
Ну вообще-то они похожи как близнецы. Яркие восточные девушки. Лиза поярче, но у Алины ещё всё впереди.
Я даже как-то раз на Худабердиеву подумала, что это Алина.
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Шато Тамань
Ответ Оксана Иванова
Забыли совсем уже видимо, как Загитова в 16 еле изъяснялась. Это потом она свои «ленивые губы» растренировала и расслабилась перед камерами, а до этого лопотала еле-еле и краснела как помидор. Уж, наверное, в 20 лет Камила не будет теряться перед камерами.
Так Камила и не теряется ))) если бы она терялась, она бы уважение вызывала )) а. А то полное остранение от происходящего ) правда нет , она очень оживилась , когда начала говорить о себе любимой, так затарахтела , да и ещё с нотками возмущения) хотите сказать что этого не было ?
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чайникнальду
Объясните,почему танцоров не включили в команды?Что,КА не принесли бы баллы команде своим шикарным танцем?4 пары,по две в каждую. И Лизу с Егором в другую команду.Тогда бы они не отделались дежурной показалкой.
И да,с ведущими перебор.На каждого спортсмена по 10 ведущих.Как говорится,у каждого столба.Хрусталева люблю,но это не его сфера.И смотрелся он явно лишним.А Женьку лучше бы с ТАТ посадили комментировать. Вот бы радость обеим.Кстати,ТАТ очень порадовала своими бодрыми комментами.Ее фирменное СДЕЛАНО! звучало как праздник.Значит,чувствует себя хорошо.А это главное.
Спасибо всем спортсменам за праздник!Все выложились на 100,подарили шикарные прокаты.Лиза,Соня М.,Андрей,Соня и Адель,Вероника,Глеб-вы просто супер!Ждем финала Гран-при!
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Bulkina
Ответ Ir_rish
Лиза поярче накрашена. И всегда "в образе". Алинина природная красота и грация еще более очевидны на таком фоне.
Они обе не грациозные. У Алины вообще грация гопника. Посмотрите как она сидит в кике, ей только чинарика в руки не хватает и будет пацан. А её манера хватать людей за шею, плечи и трясти их, вообще вызывавает вопросы не росла ли она в интернате.
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Ir_rish
Ответ Jessi
Зря Худа сидела рядом с Алиной, я раньше Лизу считала симпатичной, но на фоне Алины она выглядела откровенно страшной и нелепой со своими худющими ногами и красным ртом
С удивлением обнаружила, что Лиза на пол-года младше. Выглядит рядом как сильно старшая сестра или тетушка.
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Ir_rish
Ответ Bulkina
Ну вообще-то они похожи как близнецы. Яркие восточные девушки. Лиза поярче, но у Алины ещё всё впереди.
Лиза поярче накрашена. И всегда "в образе". Алинина природная красота и грация еще более очевидны на таком фоне.
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FSUA2408
Ответ Марина777
Опять началось нытье, ну прям не Валиева, а 2 Медведева.
Второй раз совпадение, а третий - закономерность. Мне уже вполне очевидно что если к команде имеет отношение Загитова, то команду сделают победителем.
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Nad73
Ответ Марина777
Опять началось нытье, ну прям не Валиева, а 2 Медведева.
Ага,и Медведева еще так с трибуны смело высказалась,что все было понятно заранее!Ах,какая смелая,всю правду сказала!А что ж ты Ками не подсказала какой шар брать,а только шепталась с ней все время,да с Лизой - подружайки)
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Bulkina
Ответ Jessi
Зря Худа сидела рядом с Алиной, я раньше Лизу считала симпатичной, но на фоне Алины она выглядела откровенно страшной и нелепой со своими худющими ногами и красным ртом
Ну вообще-то они похожи как близнецы. Яркие восточные девушки. Лиза поярче, но у Алины ещё всё впереди.
0
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Оксана Иванова
Ответ Шато Тамань
А разве кто -то сравнил их как спортсменок? Как капитана точно сделали )) не хватает ей многих качеств ещё ) пусть учится у Медведевой )
Забыли совсем уже видимо, как Загитова в 16 еле изъяснялась. Это потом она свои «ленивые губы» растренировала и расслабилась перед камерами, а до этого лопотала еле-еле и краснела как помидор.
Уж, наверное, в 20 лет Камила не будет теряться перед камерами.
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Natalia Shkurina
Ответ Sektor_5
А ей ничего не дарили, и никому она там не была нужна, даже своей команде. После бродила, как неприкаянная, с тоской смотрела на пустеющие трибуны в надежде, что к ней кто-то спустится.
Написали неправду и полегчало?))
+3
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Sektor_5
Ответ Лариса Шевкун
Одна маленькая деталь. Очень понравились букеты, которые команда дарила Камиле: чисто синий и сине- белый. А вот миллион алых роз для Загитовой не приметила - плохо смотрела?
А ей ничего не дарили, и никому она там не была нужна, даже своей команде. После бродила, как неприкаянная, с тоской смотрела на пустеющие трибуны в надежде, что к ней кто-то спустится.
+2
-7
-5
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Sektor_5
Позорная купленная победа РР для своей... как бы так помягче сказать... в общем понятно.
+4
-7
-3
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Маргарита В Сафронова
Ответ Ольга Ольгина
Кстати, к ним на тортик пришли Соня Самоделкина, Соня Муравьева, Женя Семененко. В этом году все же команды были более дружны.
Аделия каталась в обнимку с Лизой Туктамышевой после награждения. У ребят прекрасные отношения, но кое-кому хочется травли и скандала.
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Ольга Ольгина
Турнир прошел на УРА!!! Ну были косяки от организаторов, но это уже не столь важно после победы Красной Машины. Да и Синие были хороши, более дружнее что ли чем в предыдущие разы. Спасибо всем ребятам за праздник!! А Алине хочется сказать отдельное спасибо, за ее лидерские капитанские качества. А это одно из условий для победы. Красная машина, - золотой восход!!!
Алинина дружина, покоряет лёд
Радуясь как дети, в миг желанный свой
Добыли Победу, - честною игрой!
Как на бой ходили, - шквальною стеной
Словно из Былины, - каждый был герой!
Все стереотипы, вы снесли волной…
Ваше достиженье, – справедливый бой!
Пусть вам строят козни, пусть лютует "враг"
Красную машину, им не удержать
Русский цвет тотемный, побеждает вновь
Побеждает Правда, - справедливый Бог!!!
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Александр Шульгин
Ответ yak444
Завидуете Ильназу, что у вас нет такой крутой дочери, не кому пристроить, приходится сутками на Спортсе прозябать.
Мне для успеха в жизни не нужно чтобы меня дочка пристраивали, я сам ее присторою если нужно будет. А вот мужику здоровому наверное не очень приятно. Я его конечно не знаю но внешние он выглядит порядочным и хорошим человеком. Ладно успехов им всем на разных поприщах, богатых тоже кто то должен тренировать.
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Ольга Ольгина
Ответ Sivl
У синих состав слабее у парников и ЖО, это по-моему очевидно. У нас 3 более-менее равные пары, баллы которых примерно равны, а третья пара, которая послабее, подозрительно оказалась у синих и только этот факт принес красным где-то 15-20 гарантированных баллов преимущества. У мужчин составы примерно равны, а у женщин Акатьева с феноменальной базовой стоимостью программ, которая приносит соперницам по 20-30 баллов снова оказалась у красных. А синим отдали Самоделкину, которая весь сезон страдает, а не катается. Организаторы не первый год подыгрывают красным.
А что за Камилу Алина вытаскивала свой шарик? Вы о чем? И кто знает, попади к Камиле команда Алины, выиграли бы они там. Может нужно было быть самими сабими и пахать на льду, а не кайфовать. С таким подходом и настроим, любых участников синих можно довести до провалов.
+4
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Ольга Ольгина
Ответ Gemma157
Победа с душком получилась у красных..
может вас кто то тронул? Принухайтесь к себе.
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Ольга Ольгина
Ответ Маргарита В Сафронова
Красиво отпраздновали! Для Алины это третий кубок, а счастья и радости до небес! Радостно было за ребят.
Кстати, к ним на тортик пришли Соня Самоделкина, Соня Муравьева, Женя Семененко. В этом году все же команды были более дружны.
+5
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