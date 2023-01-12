Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок

Кубок Первого канала закончился победой команды Алины Загитовой: уже третий год подряд выигрывает «Красная машина».

Празднование удалось: Галлямов кружил Акатьеву на льду, Загитова не выпускала трофей из рук, все получили чеки с крупными суммами.

Софья Акатьева выдала идеальную произвольную и оформила победу. Она могла чисто откатать без экстрима – у «красных» и так был запас, но Соня пошла на тройной аксель и два четверных. Встречали ее прямо на льду сразу после финальной позы.

Объятия и море радости.

Александр Галлямов взял Софью на руки и кружил по льду. А проигравшие «Нас не догонят» грустно смотрели на ликующих соперников.

Загитова нашла Соне стильный аксессуар – черные очки для самого ценного игрока. Акатьева – просто гангста🤘.

С награждением не тянули – оно прошло без подготовки и заняло всего несколько минут. Кубок Александру Когану, руководящему федерацией, передала Евгения Медведева – она в этом году в роли ведущей.

Алина Загитова, кажется, радовалась больше всех. Хотя капитаны в этом году номинальные – как таковой жеребьевки не было, команды сформировали заранее. Загитова и Камила Валиева лишь распределили уже готовые списки. Но Алина серьезно подошла к обязанностям лидера: подбадривала участников, заводила трибуны и защищала своих.

Ответила и на вопрос об очередной победе: «Как может быть скучно выигрывать? Вам вот не скучно быть журналистом? Конкуренцией я довольна, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также соперникам, все старались, поддерживали друг друга. Мы все были одной большой семьей».

«Синим» тоже достался приз – чек на 9 миллионов рублей. А Камила рассказала, как справилась с капитанством:

«Меня-то за что поздравлять, я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу сделали спортсмены. Хочется всех поздравить. Я просто рада, что оказалась с такими спортсменами здесь. На самом деле, капитаном оказалось быть сложно – сидеть до конца, болеть... Оставила столько эмоций, будто и короткую, и произвольную откатала».

У победителей сумма больше – 11 миллионов.

После получения всех трофеев команды поздравили друг друга.

Долгожданная награда.

И вся команда победителей – радость не скрыть.

Но и проигравшие не унывали – Валиева с Лизой Туктамышевой шутили и задорно смеялись.

И общее фото!

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Москва

1. Красная Машина (команда Загитовой) – 2344,24

2. Нас не догонят (команда Валиевой) – 2275,42

«Нас не догонят»: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Красная машина»: Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.