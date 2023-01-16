Разделка
Блог

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Алена Косторная Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова) Елена Буянова (Водорезова)
пары
Сергей Росляков
женское катание
Георгий Куница
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Алена Косторная – королева трансферов. Чемпионка Европы пропускает сезон и осваивается в новой дисциплине – в парном катании.

Может, увидим Алену-парницу уже в этом сезоне? Отвечаем на главные вопросы об очередном переходе Косторной.

Переход в парное – это сюрприз?

На самом деле нет. Еще летом Косторная намекнула, что интересуется парным катанием: «Всегда было интересно. И могу с уверенностью сказать, что еще покатаюсь в парах».

В большом интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной снова вернулись к этой теме: «Конечно, я думала о переходе в парное. Я маленького роста, маленького веса, нормальной комплекции – почему нет? Из меня парница получится неплохая. Если вдруг что пойдет не так, я уйду в пары. Я очень хочу покататься еще в одиночном, но если все совсем будет очень плохо, то уйду в пары».

По словам Алены, «очень плохо» настанет, если элементы, которые давались легко, будет сложно восстановить, или если пропадут прыжки. А вот о парном катании она отзывалась вдохновенно: «Мне нравится ощущение полета, это прикольно. Я много раз уже пробовала, знаю, что это такое, и мне нравится».

Видимо, Косторная долго решалась на переход и теперь созрела. Так что прощаемся с Аленой-одиночницей. Вот ее главные достижения в этом виде: золото чемпионата Европы-2020, золото финала и две победы на этапах Гран-при-2019, серебро и две бронзы чемпионатов России, серебро чемпионата мира среди юниоров-2018. Все – под руководством Этери Тутберидзе.

«У Тутберидзе тяжело физически и морально – это не стоит того». Косторная детально объяснила, почему не сработалась с Этери

Когда она последний раз соревновалась?

В олимпийском сезоне-2021/22 Косторная вернулась к Тутберидзе после года в «Ангелах Плющенко». Поначалу пошли успехи: восстанавливала тройной аксель, дважды заезжала в призы на Гран-при и отобралась в финал.

Но потом посыпались травмы: сначала перелом одной руки, потом другой (говорят, есть проблемы и сейчас). С отборочного чемпионата России Косторная снялась, хотя Тутберидзе уверена, что это ошибка – стоило потерпеть.

Получается, последний выход на соревновательный лед состоялся 20 ноября 2021-го в Гренобле на Гран-при Франции (второе место вслед за будущей олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой).

Из-за каких проблем ушла из одиночного?

Главные сложности последних сезонов связаны с травмами.

После двух переломов рук и критики от Тутберидзе Косторная снова ушла из «Хрустального». Выбрала Елену Буянову и ЦСКА. Правда, вместе они не провели ни старта, хоть и поставили обе программы.

Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой

В сентябре Алена перенесла операцию на бедре. И если сначала она говорила о быстром восстановлении, то потом уточнила, что полностью оправится только через полгода.

«Я работаю сейчас в полном тренировочном дне, но делаю это не так качественно, как могла бы это делать, если бы не было травмы и операций. Тренировочный день полный, но половину элементов я делать не могу», – рассказывала Косторная Woman Journal в конце октября.

В ноябре она восстановила тройные прыжки, но замечала, что, возможно, торопится. В то же время шутила, что если «падать, так с тройных хотя бы» и постоянно повторяла, что не хочет уходить из спорта.

Видимо, парное катание – компромисс между огромным желанием оставаться в спорте и не менее большим желание сохранить здоровье.

Хотя, по мнению Буяновой, парные элементы могут и ухудшить состояние:

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Когда я поняла, что она хочет уйти в пары, я поставила ей условие – или тренировки, или шоу, или готовимся к следующему сезону, или парные элементы. Она выбрала второе. Я объяснила, что у нее могут быть проблемы со здоровьем».

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

А кто партнер?

Несмотря на пропуск сезона, Косторная выступает в шоу («Дракула», «Бременские музыканты») – и все чаще с парными номерами. Там она катается с Георгием Куницей (хотя пробовала с Константином Гавриным и даже с Дмитрием Алиевым).

«Алена – большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Она очень быстро учится и вообще не боится выходить из зоны комфорта. Про нее много чего говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе», – рассказывал Куница.

Косторная и Куница – ровесники, партнеру исполнилось 20 лет неделю назад, Алена исполнится 20 в августе.

До сезона-2020/21 Георгий выступал в одиночном катании и тренировался у Тутберидзе – так что с Косторной они знакомы давно. По КМС случались и медали, и победы на российском уровне, но, по словам Куницы, в одиночном катании ему было тяжело. Посоветовавшись с Тутберидзе, Куница перешел в парное.

Переехал в Санкт-Петербург в школу Тамары Москвиной, два сезона выступал с Евгенией Тумановой под руководством Артура Минчука. Вместе они прошли всего 6 стартов, а на первенстве России-2021 по старшему возрасту были 4-ми.

И тренер есть?

Косторная и Куница тренируются в группе Сергея Рослякова – там они работали перед шоу. Пара выступала не только в ледовых спектаклях, но и на открытии катка ВДНХ и в шоу Евгения Плющенко.

Пока Росляков осторожно говорит о перспективах: «Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха – сядем, будем разговаривать».

«У Тутберидзе тяжело физически и морально – это не стоит того». Косторная детально объяснила, почему не сработалась с Этери

А хореограф группы Бетина Попова рассказала о работе с парой: «Чтобы подготовить парные элементы, чтобы не просто так выходить на публику, они ходили к нам. У них очень хорошо получается кататься вместе. Алена быстро учится, потому что талантливый человек талантлив во всем».

Какие элементы уже выучили?

Ребята катаются вместе несколько месяцев, но уже освоили много парных элементов: стабильно делают тодесы и поддержки.

А еще двойную подкрутку:

И тройной выброс риттбергер. Это уже серьезно:

Когда выступят на соревнованиях?

Пока о полноценном выступлении речи не идет. Но есть шанс, что увидим пару Косторная – Куница уже в этом сезоне. 18-19 марта в Москве пройдет турнир по шоу-программам. Алена не исключила, что выступит там:

«Я еще точно пока не знаю. Так как это шоу-турнир, то можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна».

В конце ноября она сомневалась, что это будет именно парный номер: «Возможно, будет трио из девочек». Хотя сейчас кажется, что этот экспериментальный турнир – подходящая площадка для большого дебюта новой пары.

Что говорят про переход Косторной?

Татьяна Тарасова считает, что трансфер Алены не подразумевает возвращения к активным соревнованиям: «Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится – будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером».

А вот Александр Жулин хочет посмотреть на Косторную в деле: «Шанс состояться в парном у нее есть, конечно. Она владеет всеми тройными прыжками, если партнер ее тоже будет владеть всеми тройными, то тут только вопрос: как быстро они скатаются. Будет интересно».

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков верил в Алену-парницу еще до новостей про переход: «Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста. Если Косторная будет стараться, то все получится! Но для этого нужны годы».

Яна Рудковская пообещала поддержку: «Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее».

А как думаете вы: что ждет Косторную в парном катании?

«Мне орали, что я мастер спорта по хамству» и другие огненные цитаты из интервью Косторной, которые вы могли пропустить

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», ТАСС, «Спорт-Экспресс», Metaratings.

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Объединились двое влюблённых в творческий союз, чтоб в шоу вместе кататься и деньги зарабатывать, а шуму словно это Волосожар с Траньковым в пару встали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
Ответ Мария Селенкова
ну видите, заголовок вас больше заинтересовал, чем текст) это тоже говорит само за себя
Нет, я удивился, зачем нужно притягивать интерес не за те места к хорошему материалу, если автор и правда в нем уверен. А до текста дело к сожалению не дошло. Жаль времени.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Селенкова
Автор
Мария Селенкова
Редактор новостей/автор Sports.ru
128 подписчиков
Ответ Garrincha_the best
Материал то Ваш. Если так рассуждать, там может быть любой набор букв и Вы будете нипричем. Я так не считаю. А читать не хочется, когда название - провокация, и не в лучшем смысле этого слова. Плюсы под моим комментом и то сколько людей обратило на эту пошлость внимание говорят сами за себя.
ну видите, заголовок вас больше заинтересовал, чем текст) это тоже говорит само за себя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Косторная в одиночном была звездой. Фигуристкой без слабых мест.
В парном она будет ноунеймом. И партнёр её - тоже ноунейм. Первый сезон даже на ЧР не факт, что отберутся. Она кинула своего тренера, который подобрал её после изгнания от Этери, так же кинет и нового тренера, как только соперники и судьи укажут, что никакая она не звезда, а никто. Алёна не сможет преодолевать год за годом трудности и идти к успеху.
Надо будет скататься, чтобы получать хорошие компы и ГОЕ. Надо будет долго быть внизу таблицы. Надо будет понять, что ОИ-2026 уже сейчас мимо. Надо будет 3-4 года ПАХАТЬ, чтобы просто войти в топ-6. Если будут Гран-При, этапы не дадут. У нас полно пар, и федре это не надо.
Если расстанутся с Куницей - всё, прощай, парное!
Алёна не умеет думать головой. Всеми своими успехами она обязана таланту, и супер парочке - Этери с палкой с одной стороны и маме, угрожающей отобрать телефон, с другой.
Пройдёт сезон - пробежит к Буяновой в слезах проситься обратно. Или закончит и будет по шоу - это её уровень вместе с её бездарным партнёром, из которого ни одиночника не получилось нормального, ни парника.
Тем временем станет очевидно, что женская одиночка разваливается и там можно было и без 3А показывать хорошие результаты.
И ладно бы, сломалась девочка после травм. Нет! Она всё прекрасно понимала ещё осенью.
Но потом сдурела. Я не буду желать ни удачи, ни здоровья. Алёна предала, но не болельщиков, которым она и не должна угождать, а предала саму себя и всех тех, кто вложил свой труд, чтобы сделать её звездой.
Никогда в жизни я не испытывал в ФК большего разочарования. Видит Бог - я был бы очень рад, если бы она добилась успеха и взяла бы свою медаль ЧМ или ОИ - была бы уникальная и красивая история. Но я в это не верю. И болеть за неё больше не буду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
Ответ Мария Селенкова
а если бы прочитали текст, то знали бы, что это описание выбрала Буянова, а не я
Материал то Ваш. Если так рассуждать, там может быть любой набор букв и Вы будете нипричем. Я так не считаю. А читать не хочется, когда название - провокация, и не в лучшем смысле этого слова. Плюсы под моим комментом и то сколько людей обратило на эту пошлость внимание говорят сами за себя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Каталонская Шапка
Ответ Garrincha_the best
Кувыркается? Это точно о спорте?🤦‍♂
Это о спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
Может ей лучше сразу в порное катание перейти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ева Майская
Просто пожелаю Алене удачи!
Явление ТЩК было чем-то фантастическим в ЖО, каждый турнир, каждый прокат накаляли атмосферу и заставляли сердце биться чаще ))
К сожалению, им катастрофически не повезло с ситуацией в мире: сначала ковид, потом сво (((( столько важных стартов были отменены или прошли мимо...
В любом случае, здоровья и удачи! Пусть каждая найдет свое место в жизни и будет счастливой ))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Селенкова
Автор
Мария Селенкова
Редактор новостей/автор Sports.ru
128 подписчиков
Ответ Garrincha_the best
А где это "у нас"? Есть человек, т.н. автор, имя которого написано под материалом, и который судя по всему о-о-очень хочет, чтобы его "творение" прочитали или хотя бы кликнули по нему, используя даже такие сомнительные методы. Но среди нормальных людей добивается обратного эффекта. Просто про Косторную я наверное с удовольствием бы прочел, а так кликнул только чтобы поставить заслуженный минус. Очень трогательно, что вы защищаете авторку, но причем тут гимнастика? В фигурном катании на коньках такого элемента нет и в статье скорее всего о нем тоже ни слова. Алене успехов и сочуствия, что доверяет писать о себе всем подряд. Жаль.
а если бы прочитали текст, то знали бы, что это описание выбрала Буянова, а не я
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jylia Veer
В этой ситуации как-то немного обидно за Буянову. Мне показалось, она была настроена на работу с Алёной. И программы поставили, и поддерживала во время лечения. А тут такое вот.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Заголовок —топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инесса Тюкалова
Ответ Этери горячая
Я подозреваю, что Баба Яна финансирует этот тренинг с Аленой, нанятой для участия в ее шоу в конце года. Саше следует откладывать часть своих денег, а не тратить их все в Дубае. Алена с ее артистизмом больше подойдет для шоу Яны, чем деревянная летающая табуретка Трусова.
Про Артистизм Алены вы правы, но вот в шоу работает больше не это, а имя. А имя у Саши раскручено больше чем у Алены. Именно медийная раскрученность продает билеты по несколько тысяч в регионах, а не хорошее скольжение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garrincha_the best
Ответ Анастасия Платонова
Вообще-то да, кувырки элемент гимнастики, но у нас ведь как всегда.... Пусть кувыркается, в хорошем смысле этого слова.
А где это "у нас"? Есть человек, т.н. автор, имя которого написано под материалом, и который судя по всему о-о-очень хочет, чтобы его "творение" прочитали или хотя бы кликнули по нему, используя даже такие сомнительные методы. Но среди нормальных людей добивается обратного эффекта. Просто про Косторную я наверное с удовольствием бы прочел, а так кликнул только чтобы поставить заслуженный минус. Очень трогательно, что вы защищаете авторку, но причем тут гимнастика? В фигурном катании на коньках такого элемента нет и в статье скорее всего о нем тоже ни слова. Алене успехов и сочуствия, что доверяет писать о себе всем подряд. Жаль.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
"кувыркается"?серьезно?мда заголовок ужасный!
очень жду Аленку в парах!слишком уж быстро она закончила карьеру одиночницы и именно позтому хочется ее увидеть еще на международных соревнованиях,хоть в парах.
видно что Алене очень нравится парное и она действительно наслаждается им.возможно не только катанием,но и партнёром))Куница походу не очень безразличен ей.
что ж как бы то не было,очень было бы интересно видеть Аленку в парах,ждем))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лилибет
Алёнушка 💔 лишь бы это решение было взвешенным и пошло только на пользу 🙏 Мне кажется,Алёне для прогресса очень важно за кем-то тянуться,она же и аксель запрыгала стабильно из-за мотивации не отставать от девочек и стала лидером. Возможно,и в одиночном у нее бы получилось ,если бы была одна девочка ,с которой она конкурировала в группе,чтобы и не нервничать сильно,как у Этери Георгиевны,когда грубо говоря 7 фигуристок на одно место,но и не сильно расслабляться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Она совсем не понимает, чего хочет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
opty
Наверное самая титулованная одиночница перешедьшая в парное в обозримой истории ФК .

Хочется надеятся на лучшее , но перспектив не вижу - поздновато . В 19 то лет. Лет в 15-16 переход имел бы смысл . Но в этом возрасте Алена и по одиночному блистала...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
У нее 7 пятниц на неделе, и Куницу бросит с парным, когда начнет с другим кувыркаться)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
Я подозреваю, что Баба Яна финансирует этот тренинг с Аленой, нанятой для участия в ее шоу в конце года.

Саше следует откладывать часть своих денег, а не тратить их все в Дубае. Алена с ее артистизмом больше подойдет для шоу Яны, чем деревянная летающая табуретка Трусова.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Для меня главное, чтобы Алёна вернулась. Она фантастическая фигуристка с изумительным скольжением.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Алёнку в парном ждёт Большой Зрительский Интерес!
Можно даже сделать шоу о её Тренировках, интерес будет огромный!
Вообще сам факт перехода в Парное Чемпионки Одиночници, вызывает огромный интерес!
Алёнка всё сможет!💗✌️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Кувырки на льду - это вообще законно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Чернявская
Время покажет будет ли Алена парницей или нет.
Если бы ее партнером стал профессиональный фигурист, с опытом в парах, и Аленка бы влюбилась в него, то получилось точно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S Olga
Надеюсь, все у Алёнки с Гошей будет хорошо. У них уже сейчас неплохо получается.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Алена, которая говорила, что всегда мечтала тренироваться у Буяновой.. 🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий