Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Алена Косторная – королева трансферов. Чемпионка Европы пропускает сезон и осваивается в новой дисциплине – в парном катании.

Может, увидим Алену-парницу уже в этом сезоне? Отвечаем на главные вопросы об очередном переходе Косторной.

Переход в парное – это сюрприз?

На самом деле нет. Еще летом Косторная намекнула, что интересуется парным катанием: «Всегда было интересно. И могу с уверенностью сказать, что еще покатаюсь в парах».

В большом интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной снова вернулись к этой теме: «Конечно, я думала о переходе в парное. Я маленького роста, маленького веса, нормальной комплекции – почему нет? Из меня парница получится неплохая. Если вдруг что пойдет не так, я уйду в пары. Я очень хочу покататься еще в одиночном, но если все совсем будет очень плохо, то уйду в пары».

По словам Алены, «очень плохо» настанет, если элементы, которые давались легко, будет сложно восстановить, или если пропадут прыжки. А вот о парном катании она отзывалась вдохновенно: «Мне нравится ощущение полета, это прикольно. Я много раз уже пробовала, знаю, что это такое, и мне нравится».

Видимо, Косторная долго решалась на переход и теперь созрела. Так что прощаемся с Аленой-одиночницей. Вот ее главные достижения в этом виде: золото чемпионата Европы-2020, золото финала и две победы на этапах Гран-при-2019, серебро и две бронзы чемпионатов России, серебро чемпионата мира среди юниоров-2018. Все – под руководством Этери Тутберидзе.

Когда она последний раз соревновалась?

В олимпийском сезоне-2021/22 Косторная вернулась к Тутберидзе после года в «Ангелах Плющенко». Поначалу пошли успехи: восстанавливала тройной аксель, дважды заезжала в призы на Гран-при и отобралась в финал.

Но потом посыпались травмы: сначала перелом одной руки, потом другой (говорят, есть проблемы и сейчас). С отборочного чемпионата России Косторная снялась, хотя Тутберидзе уверена, что это ошибка – стоило потерпеть.

Получается, последний выход на соревновательный лед состоялся 20 ноября 2021-го в Гренобле на Гран-при Франции (второе место вслед за будущей олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой).

Из-за каких проблем ушла из одиночного?

Главные сложности последних сезонов связаны с травмами.

После двух переломов рук и критики от Тутберидзе Косторная снова ушла из «Хрустального». Выбрала Елену Буянову и ЦСКА. Правда, вместе они не провели ни старта, хоть и поставили обе программы.

В сентябре Алена перенесла операцию на бедре. И если сначала она говорила о быстром восстановлении, то потом уточнила, что полностью оправится только через полгода.

«Я работаю сейчас в полном тренировочном дне, но делаю это не так качественно, как могла бы это делать, если бы не было травмы и операций. Тренировочный день полный, но половину элементов я делать не могу», – рассказывала Косторная Woman Journal в конце октября.

В ноябре она восстановила тройные прыжки, но замечала, что, возможно, торопится. В то же время шутила, что если «падать, так с тройных хотя бы» и постоянно повторяла, что не хочет уходить из спорта.

Видимо, парное катание – компромисс между огромным желанием оставаться в спорте и не менее большим желание сохранить здоровье.

Хотя, по мнению Буяновой, парные элементы могут и ухудшить состояние:

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Когда я поняла, что она хочет уйти в пары, я поставила ей условие – или тренировки, или шоу, или готовимся к следующему сезону, или парные элементы. Она выбрала второе. Я объяснила, что у нее могут быть проблемы со здоровьем».

А кто партнер?

Несмотря на пропуск сезона, Косторная выступает в шоу («Дракула», «Бременские музыканты») – и все чаще с парными номерами. Там она катается с Георгием Куницей (хотя пробовала с Константином Гавриным и даже с Дмитрием Алиевым).

«Алена – большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Она очень быстро учится и вообще не боится выходить из зоны комфорта. Про нее много чего говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе», – рассказывал Куница.

Косторная и Куница – ровесники, партнеру исполнилось 20 лет неделю назад, Алена исполнится 20 в августе.

До сезона-2020/21 Георгий выступал в одиночном катании и тренировался у Тутберидзе – так что с Косторной они знакомы давно. По КМС случались и медали, и победы на российском уровне, но, по словам Куницы, в одиночном катании ему было тяжело. Посоветовавшись с Тутберидзе, Куница перешел в парное.

Переехал в Санкт-Петербург в школу Тамары Москвиной, два сезона выступал с Евгенией Тумановой под руководством Артура Минчука. Вместе они прошли всего 6 стартов, а на первенстве России-2021 по старшему возрасту были 4-ми.

И тренер есть?

Косторная и Куница тренируются в группе Сергея Рослякова – там они работали перед шоу. Пара выступала не только в ледовых спектаклях, но и на открытии катка ВДНХ и в шоу Евгения Плющенко.

Пока Росляков осторожно говорит о перспективах: «Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха – сядем, будем разговаривать».

А хореограф группы Бетина Попова рассказала о работе с парой: «Чтобы подготовить парные элементы, чтобы не просто так выходить на публику, они ходили к нам. У них очень хорошо получается кататься вместе. Алена быстро учится, потому что талантливый человек талантлив во всем».

Какие элементы уже выучили?

Ребята катаются вместе несколько месяцев, но уже освоили много парных элементов: стабильно делают тодесы и поддержки.

А еще двойную подкрутку:

И тройной выброс риттбергер. Это уже серьезно:

Когда выступят на соревнованиях?

Пока о полноценном выступлении речи не идет. Но есть шанс, что увидим пару Косторная – Куница уже в этом сезоне. 18-19 марта в Москве пройдет турнир по шоу-программам. Алена не исключила, что выступит там:

«Я еще точно пока не знаю. Так как это шоу-турнир, то можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна».

В конце ноября она сомневалась, что это будет именно парный номер: «Возможно, будет трио из девочек». Хотя сейчас кажется, что этот экспериментальный турнир – подходящая площадка для большого дебюта новой пары.

Что говорят про переход Косторной?

Татьяна Тарасова считает, что трансфер Алены не подразумевает возвращения к активным соревнованиям: «Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится – будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнером».

А вот Александр Жулин хочет посмотреть на Косторную в деле: «Шанс состояться в парном у нее есть, конечно. Она владеет всеми тройными прыжками, если партнер ее тоже будет владеть всеми тройными, то тут только вопрос: как быстро они скатаются. Будет интересно».

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков верил в Алену-парницу еще до новостей про переход: «Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста. Если Косторная будет стараться, то все получится! Но для этого нужны годы».

Яна Рудковская пообещала поддержку: «Алена очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее».

А как думаете вы: что ждет Косторную в парном катании?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», ТАСС, «Спорт-Экспресс», Metaratings.