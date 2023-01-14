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Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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Допинговое дело Камилы Валиевой вошло в новую стадию: Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, но впереди – продолжение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В любом случае результат Валиевой на чемпионате России в декабре-2021 аннулируется. Это происходит автоматически, так как независимо от наличия или отсутствия вины спортсменки в этот день она сдала положительную допинг-пробу.

А что было бы, если бы золото предолимпийского ЧР забрали у Камилы не сейчас, а сразу – год назад?

Информация о положительной допинг-пробе Валиевой появилась только в феврале 2022-го – сразу после командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Именно из-за этого опоздания история Камилы получилась такой драматичной: с побегами от журналистов, слезами, срывом программы и отсутствием личной медали.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Если бы о запрещенном веществе в анализе Камилы узнали сразу после чемпионата России, сезон в фигурном катании был бы совсем другим. Вот она – альтернативная реальность:

Трусова – чемпионка России, но подиум все равно за ученицами Тутберидзе

Итоги чемпионата России оказались бы другими. Фактически они поменяются после решения РУСАДА, но сейчас это уже ни на что не повлияет, а вот в декабре 2021-го все было бы невероятно интересно.

Итак, чемпионка России – Александра Трусова. Для Саши это был бы первый титул во взрослой карьере. Возможно, психологически ей было бы проще и на международных турнирах. По крайней мере, вряд ли мы услышали бы фразу «У всех есть золотая медаль! А у меня нет!» Конечно, победа на чемпионате страны не сравнится с золотом Олимпиады, но было бы хоть какое-то утешение, да и шансы на выступление в командном турнире увеличились бы.

У Анны Щербаковой – серебро, а бронзу взяла бы юниорка Аделия Петросян. В любом случае подиум остался бы за фигуристками из группы Этери Тутберидзе.

Туктамышева едет на Евро и Олимпиаду

Чемпионат России был отборочным стартом к чемпионату Европы и Олимпийским играм в Пекине. Поэтому статус турнира был как никогда высок. Если вы забыли результаты, вот топ-8:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьева – 230,31

7. Елизавета Туктамышева – 224,40

8. Майя Хромых – 217,18

Выделены фигуристки, которые боролись за попадание в сборную на международные старты. Петросян, Самоделкина и Муравьева не проходили по возрасту. Без Валиевой третьей в списке претенденток оказалась бы Елизавета Туктамышева.

Получается, Туктамышева должна была ехать на чемпионат Европы и Олимпиаду? Не совсем так. Лишь первое и второе места обеспечивают попадание в команду напрямую. По третьей квоте решение принимал тренерский совет. Так что Валиева вполне могла поехать и на Евро, и в Пекин. Вот только отдали бы квоту Камиле после аннулирования результата и истории с допингом (пусть и без вины спортсменки)?

И даже если бы Валиева вовсе не участвовала в чемпионате России, с учетом конкуренции в команде решение о квоте вызвало бы вопросы. В сезоне-2017/18 Евгения Медведева пропустила чемпионат страны из-за травмы, но поехала на международные турниры. Вот только тогда теоретическими претендентками на третью путевку были Станислава Константинова и Полина Цурская со скромными результатами.

Щербакова выигрывает чемпионат Европы и почти догоняет Загитову

Исходим из того, что федерация сформировала состав по результатам чемпионата России: Трусова, Щербакова, Туктамышева.

Туктамышева вернулась бы на чемпионат Европы впервые за 7 лет – последний раз Лиза выступала на турнире в триумфальном сезоне-2014/15. У нее есть золото и бронза ЧЕ, вряд ли осталась бы без медали и в этот раз.

Без Валиевой Щербакова поднялась бы на первую строчку. Таким образом, Анна почти собрала бы «Большой шлем» – до исторического достижения Алины Загитовой ей не хватило бы только победы в финале Гран-при.

Загитова собрала Большой шлем. Но Ягудин все равно лучше

Трусова взяла бы серебро, и остановилась бы всего в трех баллах от еще одного титула. Может, к Олимпиаде она бы пересмотрела необходимость идти на тройной аксель в короткой (на Евро с него она тоже упала)?

Трусова – олимпийская чемпионка, Щербакова – двукратная, российский подиум в Пекине

Самые любопытные изменения пришлись, конечно, на Олимпиаду. Сборная России все равно выиграла бы командный турнир – у наших девушек нет конкуренток, а решение не делать замену в Пекине-2022 и так казалось спорным, так что справилась бы любая.

Федерация поставила в командник первые номера сборной. Но без Валиевой ситуация в женском катании усложнилась бы, ведь Трусова победила на чемпионате России, Щербакова – на Евро. Возможно, это заставило бы руководство передумать и все-таки произвести замену. И тогда мы бы получили олимпийскую чемпионку Трусову и впервые в истории – двукратную чемпионку одних Игр Щербакову.

А еще точно состоялось бы награждение – медальную церемонию МОК отменил из-за дела Камилы.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

В личном турнире тоже изменения, хотя там Валиева была четвертой из-за срыва произвольной. Туктамышева с третьей попытки доехала бы до Олимпийских игр. Нашлось бы место японке Каори Сакамото на пьедестале? Больше верится в первый полностью российский подиум на Играх.

Мы не учитываем человеческий фактор, а рассматриваем только результаты. Понятно, что непопадание в командник завело Щербакову и помогло выиграть личное золото. Как бы изменился настрой, если бы она была лидером сборной, – остается только гадать.

Валиева без подарка от Путина и с другими программами в этом сезоне

Для самой Камилы тоже многое бы изменилось. С одной стороны, она пропустила бы турнир, к которому шла всю жизнь. С другой – сохранила бы нервы, не столкнулась с таким количеством внимания и негатива.

Нельзя отрицать, что скандал на Олимпиаде прибавил Валиевой популярности. Без него вряд ли ее признали бы спортсменкой года по опросу ВЦИОМ, не было бы похода с олимпийцами в Кремль, а президент России Владимир Путин не поздравлял бы лично с днем рождения и не дарил бы подарки.

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После Игр Валиевой вручили ожерелье с сердцами, расположенными по аналогии с олимпийскими кольцами с гравировкой «Чемпионка наших сердец». Без поездки в Пекин такого подарка тоже не было бы, зато у остальных участников командного турнира были бы медали (возможно, их еще вручат, но пока все они чемпионы со звездочкой).

События вокруг дела Камилы цепляются одно за другое, поэтому прошлый сезон отразился бы и на текущем. У Валиевой не было бы произвольной программы, посвященной Олимпиаде. И никто не обсуждал бы – правильно или нет закрываться капюшоном и напоминать про Пекин. Ведь и побега от журналистов тогда бы тоже не было.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф

83 комментария

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Любовь
По-моему, самые дурацкие статьи пишутся именно под флагом «если бы.. »
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Новый Орлеан
Ответ Nassta
Есть аналоги препараты не запрещённые, которые тоже были в той же пробе, зачем добавлять ещё один запрещённый, не думаю что просчет, либо тупо халатность, либо умышленно
Шведский облажался. Причём не в первый раз.
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Новый Орлеан
Ответ Nassta
Смысл этих рассуждений, если ничего не изменить? Вообще довольно странновато выглядит для фигуристки и ее окружения просто взять и так подставиться именно на ЧР, где идёт отбор и на ЧЕ и на ЧМ и на Олимпиаду - главный турнир жизни, никто бы не стал специально так рисковать в своем уме. Ищи кому выгодно...
А зачем Тутзе пользовалась услугами допингового доктора при такой политике Вады?
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supepper
Ответ Nassta
Есть аналоги препараты не запрещённые, которые тоже были в той же пробе, зачем добавлять ещё один запрещённый, не думаю что просчет, либо тупо халатность, либо умышленно
Допустим, тот, кто пичкал Камилу допингом, верит в эффективность именно такой комбинации, чтобы среди витаминчиков был ТМЗ. Разве не имеет право верить в это?)
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Новый Орлеан
Ответ Nassta
Всё гораздо проще - кто-то из Москвы хотел золото ои, но Камила мешала
Валиева также из Москвы. Как и больше половины команды. Может хватит разводить теорию заговоров, а признать, что Тутзе лоханулась с допинговым доктором?
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Беглый*
Ответ Kaj
А почему Камила? А не Саша или Аня? Или было 3 бутылочки?
А вы не смотрели пресс-конференцию? Там и было три бутылочки. Только Аня и Саша с них не пили, а на Камилу напал сушняк
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Kaj
Ответ Беглый*
Однозначно) только америкосы переиграли питерских, уж очень им хотелось золото командника, а лишить нас этой победы можно только вытащив пробу в нужном месте и в нужное время. Не зря мама Камилы теперь ходит со своей бутылочкой воды. Кадры с пресс-конференции ЧР многое объясняют
А почему Камила? А не Саша или Аня? Или было 3 бутылочки?
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N М
Ответ pas33pas
Если бы всё это было бы быстрее, Валиева получила бы судебное решение через 3 недели после ЧР что её результат ЧР обнёлён, но точно так же могла бы попасть на ОИ третьим номером потому что могла бы. Только у заграницы не было бы повода скандал раздувать, т.к. она была бы на тот момент уже "отбывшей" наказание. Да и в командник пожалуй она не попала бы, так что судьба командного золота не решалась бы. А в индивидуальном зачёте наоборот, у неё было бы больше сил выступить, т.к. не было бы такой неожиданности в последний момент. А если бы на ОИ была бы Туктамышева, то в КП вероятней была бы она (с трикселем), в ПП - Трусова. Щербаковой вторая медаль не светила.
Хорошоя шутка. Если бы на ои поехала Лиза, то командник был бы за Лизой и Анной, но никак не за бревном Трусовой,которая не умеет контролировать себя
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aleks007smol
Ответ Спортивный лис
Нет сослагательного наклонения и не может быть. Полный пьедестал в ЖО? Ну, не факт, Лиза так на международке не котируется, компы ей никто бы не поставил, а аксели ещё надо прыгнуть, что тоже у Лизы не всегда получается. Саша - победитель в команде? Вот тут вероятнее, но тогда Федора могла сделать ставку на Аню, чтобы не рисковать с 5 четверными. Наши любят в команде побеждать не только баллами, но и красиво, а Саша с давлением не всегда справляется. И да, тогда могло так получиться, что девочка, какую бы не выбрали, не смогла бы достойно пройти личный турнир. Не было бы программы с капюшоном? Серьёзно? Ну это прям существенные изменения))))
Что ты несешь... Про Лизу высказываются спортсменки со всего мира! Они считают ее примером для подражания! Судьи были бы очень благосклонны, я уверен!
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supepper
Ответ deli_skate
Да, можно. Талантливее однозначно.
О однозначно даже. Хотя да, ну кто такие Юна Ким и Мао Асада? Ох уж эти фанатские эмоции...
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sergey-ld
Если бы...но сценарий был другим и он осуществился.
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wexor
Всех подставила, также обидели всех спортсменов у кого находили допинг т.к. их так не опекали, фанаты Валиевой оскорбляют Щербакову якобы она в чем то виновата, очередной позор на весь мир...
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aleks007smol
Ответ supepper
Эх Лиза, Лиза... какая уже по счету олимпиада мимо?
Лучше так - не попасть ни на одну Олимпиаду, но остаться в истории мирового фигурного катания как первая женщина прыгающая тройной аксель в 25-26 лет, а если еще и квад добьет... Она навсегда останется путеводной звездой для всех в ФК! Во всем мире! Она продвигает Россию на мировой арене вперед своим долголетием, успешным долголетием в спорте! Чем то что случилось с В...
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Nassta
Ответ supepper
На внутренних стартах риска меньше. Да и те, кто идет на такой риск, как правило, уверены, что они всё продумали и просчитали.
Есть аналоги препараты не запрещённые, которые тоже были в той же пробе, зачем добавлять ещё один запрещённый, не думаю что просчет, либо тупо халатность, либо умышленно
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Olga Tchistyakov
Ответ Nassta
Щербакова как раз таки там развалила всё что модно )))
Честно говоря ,я уже забыла её выступление.Ни разу не пересматривала.
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Алексей Савченко
Автор! Рассуждать о прошедшем событии
и предполагать,как бы выглядело всё,если
бы,да кабы,можно сколько угодно и как
угодно.Попробуйте проанализировать
ещё ситуацию,а если бы тренерский
состав более ответственно и внимательно
отнёсся к подготовке спортсменок,не исключая возможных провокаций,о которых его предупреждала Винер и не
допустил бы никакого запрещённого
вещества у Камилы,по какому сценарию
в этом случае развивались бы события?
О том,как бы всё происходило одному
богу известно,тут,как в народе говорится:
"Знал бы прикуп,жил бы в Сочи!"
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deli_skate
Ответ supepper
Фанаты Валиевой: "Аня, отдай золотую олимпийскую медаль Камиле! Тебе повезло, что Камиле допинг подсыпали!"
На самом деле, да, ей повезло. Хоть Аня и прекрасна, Ками ей было не победить.
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supepper
Ответ Nassta
Смысл этих рассуждений, если ничего не изменить? Вообще довольно странновато выглядит для фигуристки и ее окружения просто взять и так подставиться именно на ЧР, где идёт отбор и на ЧЕ и на ЧМ и на Олимпиаду - главный турнир жизни, никто бы не стал специально так рисковать в своем уме. Ищи кому выгодно...
На внутренних стартах риска меньше. Да и те, кто идет на такой риск, как правило, уверены, что они всё продумали и просчитали.
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Nassta
Ответ delM
Какой бред))). Но судя по этой статье…. Все дороги в этой трагедии ведут в Питер. Судя по всему кто-то очень хотел из Питера в Пекин
Всё гораздо проще - кто-то из Москвы хотел золото ои, но Камила мешала
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deli_skate
Ответ supepper
Талантливее например, чем Юна Ким и Мао Асада? Уже официально так можно считать, да?
Да, можно. Талантливее однозначно.
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Nassta
Ответ Зиля Бадриева
Пошли фантазировать. А вдруг без Камилы был бы срыв, либо на че, либо на ОИ? Все таки на хвосте лидера легче кататься. Это ещё Этери говорила. Аня еле отобралась на ЧР, вместо нее могли отправить другую помимо Лизы. На че и Аня и Саша выступили далеко не блестяще. Командник могли завалить у обеих нет трикселя, а квады нестабильны. На личку уже не хватило бы сил, у Ани точно, она всегда на преодолении.
все трое сорвали бы от того что нет Камилы??? Очень смешно, как же они раньше то без нее выступали?
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Беглый*
Ответ delM
Какой бред))). Но судя по этой статье…. Все дороги в этой трагедии ведут в Питер. Судя по всему кто-то очень хотел из Питера в Пекин
Однозначно) только америкосы переиграли питерских, уж очень им хотелось золото командника, а лишить нас этой победы можно только вытащив пробу в нужном месте и в нужное время. Не зря мама Камилы теперь ходит со своей бутылочкой воды. Кадры с пресс-конференции ЧР многое объясняют
+3
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delM
Какой бред))). Но судя по этой статье…. Все дороги в этой трагедии ведут в Питер. Судя по всему кто-то очень хотел из Питера в Пекин
+4
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Nassta
Ответ Olga Tchistyakov
Во первых,не факт ,что Щербакова с Трусовой не развалили бы свои программы.А во вторых ,если бы .....и тд(смотри В. Путина).В любом случае Камила для меня и сотни тысяч болельщиков фигурного катания остаётся ЧР и ОЧ.Мега талант или есть,тут никакие таблетки не помогут,или его нет,хоть ты упейся стимуляторами.
Щербакова как раз таки там развалила всё что модно )))
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Nassta
Смысл этих рассуждений, если ничего не изменить? Вообще довольно странновато выглядит для фигуристки и ее окружения просто взять и так подставиться именно на ЧР, где идёт отбор и на ЧЕ и на ЧМ и на Олимпиаду - главный турнир жизни, никто бы не стал специально так рисковать в своем уме. Ищи кому выгодно...
+3
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