Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

Допинговое дело Камилы Валиевой вошло в новую стадию: Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку, но впереди – продолжение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В любом случае результат Валиевой на чемпионате России в декабре-2021 аннулируется. Это происходит автоматически, так как независимо от наличия или отсутствия вины спортсменки в этот день она сдала положительную допинг-пробу.

А что было бы, если бы золото предолимпийского ЧР забрали у Камилы не сейчас, а сразу – год назад?

Информация о положительной допинг-пробе Валиевой появилась только в феврале 2022-го – сразу после командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Именно из-за этого опоздания история Камилы получилась такой драматичной: с побегами от журналистов, слезами, срывом программы и отсутствием личной медали.

Если бы о запрещенном веществе в анализе Камилы узнали сразу после чемпионата России, сезон в фигурном катании был бы совсем другим. Вот она – альтернативная реальность:

Трусова – чемпионка России, но подиум все равно за ученицами Тутберидзе

Итоги чемпионата России оказались бы другими. Фактически они поменяются после решения РУСАДА, но сейчас это уже ни на что не повлияет, а вот в декабре 2021-го все было бы невероятно интересно.

Итак, чемпионка России – Александра Трусова. Для Саши это был бы первый титул во взрослой карьере. Возможно, психологически ей было бы проще и на международных турнирах. По крайней мере, вряд ли мы услышали бы фразу «У всех есть золотая медаль! А у меня нет!» Конечно, победа на чемпионате страны не сравнится с золотом Олимпиады, но было бы хоть какое-то утешение, да и шансы на выступление в командном турнире увеличились бы.

У Анны Щербаковой – серебро, а бронзу взяла бы юниорка Аделия Петросян. В любом случае подиум остался бы за фигуристками из группы Этери Тутберидзе.

Туктамышева едет на Евро и Олимпиаду

Чемпионат России был отборочным стартом к чемпионату Европы и Олимпийским играм в Пекине. Поэтому статус турнира был как никогда высок. Если вы забыли результаты, вот топ-8:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьева – 230,31

7. Елизавета Туктамышева – 224,40

8. Майя Хромых – 217,18

Выделены фигуристки, которые боролись за попадание в сборную на международные старты. Петросян, Самоделкина и Муравьева не проходили по возрасту. Без Валиевой третьей в списке претенденток оказалась бы Елизавета Туктамышева.

Получается, Туктамышева должна была ехать на чемпионат Европы и Олимпиаду? Не совсем так. Лишь первое и второе места обеспечивают попадание в команду напрямую. По третьей квоте решение принимал тренерский совет. Так что Валиева вполне могла поехать и на Евро, и в Пекин. Вот только отдали бы квоту Камиле после аннулирования результата и истории с допингом (пусть и без вины спортсменки)?

И даже если бы Валиева вовсе не участвовала в чемпионате России, с учетом конкуренции в команде решение о квоте вызвало бы вопросы. В сезоне-2017/18 Евгения Медведева пропустила чемпионат страны из-за травмы, но поехала на международные турниры. Вот только тогда теоретическими претендентками на третью путевку были Станислава Константинова и Полина Цурская со скромными результатами.

Щербакова выигрывает чемпионат Европы и почти догоняет Загитову

Исходим из того, что федерация сформировала состав по результатам чемпионата России: Трусова, Щербакова, Туктамышева.

Туктамышева вернулась бы на чемпионат Европы впервые за 7 лет – последний раз Лиза выступала на турнире в триумфальном сезоне-2014/15. У нее есть золото и бронза ЧЕ, вряд ли осталась бы без медали и в этот раз.

Без Валиевой Щербакова поднялась бы на первую строчку. Таким образом, Анна почти собрала бы «Большой шлем» – до исторического достижения Алины Загитовой ей не хватило бы только победы в финале Гран-при.

Трусова взяла бы серебро, и остановилась бы всего в трех баллах от еще одного титула. Может, к Олимпиаде она бы пересмотрела необходимость идти на тройной аксель в короткой (на Евро с него она тоже упала)?

Трусова – олимпийская чемпионка, Щербакова – двукратная, российский подиум в Пекине

Самые любопытные изменения пришлись, конечно, на Олимпиаду. Сборная России все равно выиграла бы командный турнир – у наших девушек нет конкуренток, а решение не делать замену в Пекине-2022 и так казалось спорным, так что справилась бы любая.

Федерация поставила в командник первые номера сборной. Но без Валиевой ситуация в женском катании усложнилась бы, ведь Трусова победила на чемпионате России, Щербакова – на Евро. Возможно, это заставило бы руководство передумать и все-таки произвести замену. И тогда мы бы получили олимпийскую чемпионку Трусову и впервые в истории – двукратную чемпионку одних Игр Щербакову.

А еще точно состоялось бы награждение – медальную церемонию МОК отменил из-за дела Камилы.

В личном турнире тоже изменения, хотя там Валиева была четвертой из-за срыва произвольной. Туктамышева с третьей попытки доехала бы до Олимпийских игр. Нашлось бы место японке Каори Сакамото на пьедестале? Больше верится в первый полностью российский подиум на Играх.

Мы не учитываем человеческий фактор, а рассматриваем только результаты. Понятно, что непопадание в командник завело Щербакову и помогло выиграть личное золото. Как бы изменился настрой, если бы она была лидером сборной, – остается только гадать.

Валиева без подарка от Путина и с другими программами в этом сезоне

Для самой Камилы тоже многое бы изменилось. С одной стороны, она пропустила бы турнир, к которому шла всю жизнь. С другой – сохранила бы нервы, не столкнулась с таким количеством внимания и негатива.

Нельзя отрицать, что скандал на Олимпиаде прибавил Валиевой популярности. Без него вряд ли ее признали бы спортсменкой года по опросу ВЦИОМ, не было бы похода с олимпийцами в Кремль, а президент России Владимир Путин не поздравлял бы лично с днем рождения и не дарил бы подарки.

После Игр Валиевой вручили ожерелье с сердцами, расположенными по аналогии с олимпийскими кольцами с гравировкой «Чемпионка наших сердец». Без поездки в Пекин такого подарка тоже не было бы, зато у остальных участников командного турнира были бы медали (возможно, их еще вручат, но пока все они чемпионы со звездочкой).

События вокруг дела Камилы цепляются одно за другое, поэтому прошлый сезон отразился бы и на текущем. У Валиевой не было бы произвольной программы, посвященной Олимпиаде. И никто не обсуждал бы – правильно или нет закрываться капюшоном и напоминать про Пекин. Ведь и побега от журналистов тогда бы тоже не было.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф