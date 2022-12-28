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Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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Александра Трусова осталась в спорте после серебряной Олимпиады-2022, но проводит скомканный сезон: поменяла тренера и программы, снялась с главного турнира из-за болезни, но тут же выступает в шоу.

А что, если Сашу – по знаменитой пекинской цитате – фигурное катание интересует уже не так, как раньше?

1. Трусова – единственная фигуристка из золотого трио ТЩК, акцентированно продолжающая карьеру. Анна Щербакова нашла себя в «Ледниковом периоде» и очень аккуратно говорит о возможном возвращении. Алена Косторная борется с травмами и все чаще смотрит в сторону парного катания.

Но и сезон Трусовой не назвать полноценным. Почти год назад Саша выдала уже легендарное: «Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед!»

И выступления в конце 2022-го будто бы косвенно подтверждают: это не просто срыв из-за поражения, а важная точка, после которой отношения Трусовой и фигурного катания не будут прежними.

2. На контрольные прокаты сборной в конце сентября Саша приехала еще в составе группы Этери Тутберидзе. Там она выступила с короткой программой под блюзовую композицию I Put A Spell On You. И сразу объяснила – приличная форма очень-очень далеко, дело в травме:

«Я сейчас нахожусь не в полном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать ради болельщиков, чтобы их не огорчать».

Саша не вышла на произвольную программу – снялась, сославшись на боли в спине. Позже Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе признали, что были готовы не выводить Трусову и на короткую, но ученица настояла.

3. Через неделю Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Среди причин расставания – слишком тяжелый режим тренировок в «Хрустальном».

К первым соревнованиям Саша готовилась уже в ЦСКА: хореограф Никита Михайлов поставил две новые программы, а Соколовская помогла собрать контент.

В итоге Трусова выступила на двух этапах российской серии Гран-при. В Сочи ошиблась в обоих прокатах: степ-аут на каскаде в короткой и падение с четверного лутца в произвольной. По сумме вперед проскочили не только ученица Тутберидзе Аделия Петросян, но и лидер группы Соколовской Софья Самоделкина.

На этапе в Самаре – снова грубые ошибки: бабочка на акселе в короткой и падение с квада. Так что в этом сезоне Трусова пока без четверных на соревнованиях – были успешные попытки на тренировках и разминке перед прокатом, но в выступлениях коронный лутц не получался. Из Самары Саша увезла уже серебро, вновь уступив Самоделкиной.

4. Все, больше Трусова в этом сезоне не выступала. Хотя она остается самой обсуждаемой фигуристкой России: сначала из-за ухода от Тутберидзе, потом из-за конфликта с Первым каналом, сейчас – из-за снятия с турниров.

Через неделю после самарского Гран-при появилась информация, что Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам. Так турнир остался без фигуристки, которую еще недавно называли королевой четверных.

Сравнивать с прошлогодним графиком сложно, но все же к концу 2021-го Трусова провела полноценные контрольные прокаты, три старта (а еще с одного снялась из-за травмы) и готовилась к чемпионату Европы и Олимпиаде.

5. На главном старте этого сезона Сашу все-таки ждали. Из-за отсутствия международных турниров чемпионат России приобретал дополнительную значимость – соревнований серьезнее в этом сезоне нет. Трусова прилетела в Красноярск, сходила на жеребьевку в фиолетовом костюме, а потом… снялась.

В ночь на пятницу – накануне кроткой программы – у нее поднялась температура до 39,4. По словам Соколовской, даже вызывали врача, а в соцсетях тут же появилась фотография градусника Саши.

Но ситуация все же странная. И дело даже не в том, что вместо эксклюзива о снятии на «Матч ТВ» (а ведь с ним у Трусовой контракт) выходит текст про Сашиных  собак. А в том, что случилось на следующий день после произвольной.

Воскресным утром Елизавета Туктамышева выложила фото с завтрака сборной – на ней фигуристы улыбаются и весело проводят время. Среди них – и Саша, которая еще двое суток назад мучилась от высокой температуры.

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

6. На этой фотографии, конечно, ничто не говорит о состоянии Трусовой – возможно, она все еще чувствовала слабость, возможно, симптомы болезни еще не прошли.

Куда больше вопросов к выступлению Саши в шоу – уже 28 декабря она на льду спектакля Евгения Плющенко «Снегурочка». С коротких программ в Красноярске прошло всего 5 дней.

Вообще, за последний год увидеть Трусову в шоу было легче, чем на соревнованиях.

• Весной и летом выступала в «Союзе чемпионов» Плющенко – гастролировала по городам России: от Сочи до Рязани, от Губкина до нижнего Новгорода.

• В конце лета побывала на презентации хоккейного СКА в Петербурге.

• В небольшом перерыве между этапами Гран-при зажгла на юбилейном шоу Плющенко «35 лет на льду». Вместе с Кондратюком показала захватывающий номер: без страховки они поднимались над ареной и кружились на цирковой лонже.

• В середине декабря заглянула на Кубок Первого канала по хоккею и показала короткую программу.

• Теперь у Александры новогодние шоу – с 28 декабря по 3 января «Снегурочка» в Москве, а 4-6 января – «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге.

7. А вот увидим ли Трусову в этом сезоне на соревновательном льду? Впереди не так много больших турниров: 21-22 января в Москве пройдет Кубок Первого канала. Возможно, из-за разногласий с Первым она пропустит соревнования.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

Таким образом, остается лишь финал Гран-при 3-5 марта (туда Саша отобралась). И турнир шоу-программ 18-19 марта – может, хотя бы он привлечет Трусову, ведь опыт в шоу в этом сезоне у нее богатейший.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф

67 комментариев

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Versa
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Ответ Светлана Менова
Щербакова и не делала громких заявлений, что пойдёт в сезон и будет продолжать соревноваться.
А Трусова делала что-ли заявления, что обязательно будет на ЧР? Она была на серии ГП. У нее поставлены программы. Она очевидно тренируется, как и положено члену сборной. Но при этом только на нее идут явные набросы по поводу участия в шоу.
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Nassta
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Ответ Варлампий Варлампий
дело не в Трусовой, институт шоу-программ в нынешнем разрастающемся виде убьет фигурку в России, если государство не вмешается
А как государство вмешается? им и так призовые сделали немаленькие, просто фигуримты из этого получают не понятно сколько после того как отстегнут всем кому надо, зарабатывать им в любом случае надо.
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Mari777
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Ответ Н.Ф.
Если бы у футболистов были шоу, они бы не заканчивали карьеру резко, а тоже бы уходили постепенно и долго.
Резко? До 40 лет у них карьеры, а у фигуристов из-за травм и в 15 заканчиваются, не успев толком начаться... . И футболисты с гонорарами, которые фигуристам и не снились. Даже фигуристам Чемпионам Мира и Олимпийским Чемпионам. А в футболе достаточно просто быть в клубе, коих много
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AAPolyansky
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по поводу ни одного квада это все-таки преувеличение четверной лутц есть, недостаточно чистых попыток пока, но прыжок имеется в арсенале - нужно чуть-чуть подработать тело, и все встанет на места, с другими квадами тоже. проблема в том, что Саша недостаточно настроена на работу
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Aveleira
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Ответ Noname No
Саша катается: уже надоели эти прыжки, ждём новых звёзд Саша пропускает второй старт: где эта Трусова? Она собирается выступать? В любом случае окажется неправа. Да и пофигу, главное чтобы ей было норм
Cаша катается: фу, стыд, не в форме, даже одного четверного нет
Саша катается с четверными: фу, ничего кроме прыжков показать не может
Саша проводит один неудачный сезон из четырёх взрослых: всё, карьера закончилась, ничего она больше не выиграет (привет Туктику)
Косторная и Щербакова не соревнуются, выступая в шоу и проводя шоу: какая прелесть, молодцы, пробуют себя в новом
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Ekoplane
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Шедевр о Щербе от пользователя Беглый*: "Вполне миловидное личико, если не знать, что внутри."
Кому не знать, если не ему ))
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Ольга Ольгина
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Екопланке- ух она такая Соколовская, да? Насильно сняли с ЧР. 😅😅😅 а ЧР прошёл великолепно, и как не странно, про ракетку и не вспомнили
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garovatat
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Ответ Sektor_5
Шоу Рудковских, подкреплённые контрактами западного образца, имеют чудодейственный эффект исцеления. Мёртвого на ноги поднимут.
ахаха))) так точно!
И можно логично продолжить список: 8. В январе шоу, колумнистика, естественно мимо КПК. Возможно еще будет инфовбросов, т.к. аудиторию нельзя отпускать, охладеет. 9. Февраль также + какие-нить передачки Матча и активности типа автограф-пати с сабаками. 10. Март. Обязательно приедет в Сочи на ФГП посветить лицом и попиариться. Будет ли выступать? не знаю, честно говоря. Но если не будет - это даст отрицательных баллов к имиджу, а оно Рудковским не сдалось. Янка всю осень распиналась о том, что Тру - олицетворение фигурки и у нее впереди олимпиада, которую он уж возьмет. Плю на вопрос как Марк с Сашей будут сочетать шоу и соревы высокомерно заявил - мол дело в профессионализме и организации труда. Так что им конечно было бы клево если б Трусова прилично стартанула в Сочи. Опять же, на этой основе можно еще кучу беллетристики выпустить по теме - наша Саша уникальная, условия для трень мы обеспечили уникальные, подруга - Соколовская гениальна, мы - конгениальны, впереди Тру-ОИ! Параллельно можно еще раз со вкусом облить грязью и ненавистный ТШТ, и меганенавистный первый. Что же про турнир шоу-программ, тут, предполагаю, ФФКР надо напрячься(нет), тряхнуть мошной(нет) и купить(нет) участие теперь не только Плю, но и Тру))) Иначе не осчастливят своим августейшим присутствием! В общем март обещает быть щедрым на новости-скандалы-расследования, кмк.
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Ekoplane
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Модерация опять делает перерыв?
*MVP* пишет:
52 минуты назад
Щербакова такая страшная, жесть) похожа на старую бабку

Я подправила ошибку, не за что, обращайтесь.
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Nassta
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Ответ Маргарита В Сафронова
Загитова держится на своей энергетике и абсолютных титулах, которые тоже сама завоевала. Бороться надо и побеждать, а не раскисать и барахтаться в шоу.
Модно подумать у друх фигуристок не было периодов спада и сложностей с весом, к всех были, а Аня не раскисла??? Борется? Или к ней требования ниже?
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Галия Тимкаева
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Ответ Versa
Мария, а ожидать такую же статью о Щербаковой, например? что стартов в этом сезоне вообще нет, но зато ни одно шоу не пропускает, поменяла тренировки на съемки ЛП и тд?
В точку
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Versa
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А вообще Трусову снял врач сборной с ЧР (и если почитать регламент - то к соревнованиям ее даже с меньшей температурой не должны были допускать). Все кто кричат, что "Саша не болела" - вы обвиняете врача сборной и всю федерацию во лжи, так получается?
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Светлана Менова
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Ответ Versa
Мария, а ожидать такую же статью о Щербаковой, например? что стартов в этом сезоне вообще нет, но зато ни одно шоу не пропускает, поменяла тренировки на съемки ЛП и тд?
Щербакова и не делала громких заявлений, что пойдёт в сезон и будет продолжать соревноваться.
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Ekoplane
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Господи, как противно читать комментарии помощников Щ.
У Щ пунктик начсет отсутствия личных отношений - все ее обходят за километр. Вот ее помощники и выливают ее переживания в общественное пространство. Как невоспитанно от них! Никто не хочет знать о неудовлетворенности Щ. Держите при себе.
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Versa
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Ответ Amok_
Официально по сообщению минспорта и ФФККР Трусову с ЧР снял главный врач сборной Озеров. Все врут - озеров, федерация, Саша конечно, ее тренер, градусник - врут все. Кругом тлен и ложь. Но дедушкин стакан - конечно правда, сальто назад с отрывом мениска, 100500 мероприятий после операции на этом же мениске и 20 шоу подряд до - это конечно тоже правда. Единственная и непреложная. Вопросов по снятию не возникло ни к Кагановской, ни к Хаврониной, вопросов к возращению домой к заболевшей Самоделкиной. Все норм - заболели же девочки. Только Трусова врет и не болеет и вообще бесит))) и неважно что там врач сказал. Он как мы поняли тоже (зачем то) упорно врет.
браво) лучше и не скажешь.
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Versa
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Мария, а ожидать такую же статью о Щербаковой, например? что стартов в этом сезоне вообще нет, но зато ни одно шоу не пропускает, поменяла тренировки на съемки ЛП и тд?
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AAPolyansky
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ух ногти у кого-то зачетные как с такими ногтями можно что-то делать
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Ekoplane
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Ответ И это все о нем
А может хватит крутится вокруг Трусовой ,дайте ей спокойно пройти этот непростой для неё сезон ,ведь ТЩК фактически все сейчас в развале ,Аня пытается материализовать свою победу на ои ,Косторная никак не восстановится после травмы ,у Саши и пубертат и последствия травмы ,все они уже фактически не в тшт ,Аня только числится и уже слегка намекнула о недопонимании со стороны тренеров ,которые ей приходилось терпеть ,а Алёна и Саша вообще поменяли тш ,дайте возможность девочкам самим определится со своей спортивной карьерой и судьбой ,надоело уже читать одно и то же ,жизнь покажет кто чего стоит и не комментатором с этого сайта это решать .
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Ekoplane
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«Снегурочка» начинается через 40 минут. Болельщики уже написали, что будут выкладывать видео и фотографии в соцсети.
Надеюсь, что у Саши великолепная форма. Она же готовилась к "ЧР". Ее сняли насильно, сами себе навредили. "ЧР" на фиг никому не интересен был после этого. А вот выступления Саши посмотрим с удовольствием. Саша, вперед!
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Vasily Ivanov
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Ответ Варлампий Варлампий
Рано или поздно государство директивно вмешается, такого нет ни в одном виде спорта, когда 16-летние дети (Валиева) рвутся поскорее набить денег в череде шоу-представлений в ущерб спортивной составляющей. Это уже становится стратегической проблемой.
Государство и обеспечивает им набивание этими деньгами всех карманов и наволочек . Вы где то долго спали ?
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Vasily Ivanov
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Страховка у них была. Только не трос на поясе а петли на запястьях.
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Ekoplane
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Папа Стас платит нехило за поднимание медиа-рейтингов конкурентки. Что-то он делает не так ))

Все равно же никто не поверит во все это, как будто люди в жизни своей травлю не видели.
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Маргарита В Сафронова
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Ответ Noname No
А кто из титулованных на слуху? Ту же Медведеву быстро забыли, Загитова держится на своей фанбазе и грамотной работе пиарщиков, да и она исключение ибо абсолютная чемпионка.
Загитова держится на своей энергетике и абсолютных титулах, которые тоже сама завоевала. Бороться надо и побеждать, а не раскисать и барахтаться в шоу.
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Tata777
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Ответ И это все о нем
А может хватит крутится вокруг Трусовой ,дайте ей спокойно пройти этот непростой для неё сезон ,ведь ТЩК фактически все сейчас в развале ,Аня пытается материализовать свою победу на ои ,Косторная никак не восстановится после травмы ,у Саши и пубертат и последствия травмы ,все они уже фактически не в тшт ,Аня только числится и уже слегка намекнула о недопонимании со стороны тренеров ,которые ей приходилось терпеть ,а Алёна и Саша вообще поменяли тш ,дайте возможность девочкам самим определится со своей спортивной карьерой и судьбой ,надоело уже читать одно и то же ,жизнь покажет кто чего стоит и не комментатором с этого сайта это решать .
Ну так пусть проходит....никто не против НО говорить что она не такая? Ну млин 5 заявить и Щербакова могла, продолжить спорт карьеру и быть молодцом.....все могли...а потом не выступать...
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Товарищ Майор.
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Чемпионка по снятию с турниров
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