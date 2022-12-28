Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

Александра Трусова осталась в спорте после серебряной Олимпиады-2022, но проводит скомканный сезон: поменяла тренера и программы, снялась с главного турнира из-за болезни, но тут же выступает в шоу.

А что, если Сашу – по знаменитой пекинской цитате – фигурное катание интересует уже не так, как раньше?

1. Трусова – единственная фигуристка из золотого трио ТЩК, акцентированно продолжающая карьеру. Анна Щербакова нашла себя в «Ледниковом периоде» и очень аккуратно говорит о возможном возвращении. Алена Косторная борется с травмами и все чаще смотрит в сторону парного катания.

Но и сезон Трусовой не назвать полноценным. Почти год назад Саша выдала уже легендарное: «Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед!»

И выступления в конце 2022-го будто бы косвенно подтверждают: это не просто срыв из-за поражения, а важная точка, после которой отношения Трусовой и фигурного катания не будут прежними.

2. На контрольные прокаты сборной в конце сентября Саша приехала еще в составе группы Этери Тутберидзе. Там она выступила с короткой программой под блюзовую композицию I Put A Spell On You. И сразу объяснила – приличная форма очень-очень далеко, дело в травме:

«Я сейчас нахожусь не в полном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать ради болельщиков, чтобы их не огорчать».

Саша не вышла на произвольную программу – снялась, сославшись на боли в спине. Позже Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе признали, что были готовы не выводить Трусову и на короткую, но ученица настояла.

3. Через неделю Трусова покинула группу Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Среди причин расставания – слишком тяжелый режим тренировок в «Хрустальном».

К первым соревнованиям Саша готовилась уже в ЦСКА: хореограф Никита Михайлов поставил две новые программы, а Соколовская помогла собрать контент.

В итоге Трусова выступила на двух этапах российской серии Гран-при. В Сочи ошиблась в обоих прокатах: степ-аут на каскаде в короткой и падение с четверного лутца в произвольной. По сумме вперед проскочили не только ученица Тутберидзе Аделия Петросян, но и лидер группы Соколовской Софья Самоделкина.

На этапе в Самаре – снова грубые ошибки: бабочка на акселе в короткой и падение с квада. Так что в этом сезоне Трусова пока без четверных на соревнованиях – были успешные попытки на тренировках и разминке перед прокатом, но в выступлениях коронный лутц не получался. Из Самары Саша увезла уже серебро, вновь уступив Самоделкиной.

4. Все, больше Трусова в этом сезоне не выступала. Хотя она остается самой обсуждаемой фигуристкой России: сначала из-за ухода от Тутберидзе, потом из-за конфликта с Первым каналом, сейчас – из-за снятия с турниров.

Через неделю после самарского Гран-при появилась информация, что Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам. Так турнир остался без фигуристки, которую еще недавно называли королевой четверных.

Сравнивать с прошлогодним графиком сложно, но все же к концу 2021-го Трусова провела полноценные контрольные прокаты, три старта (а еще с одного снялась из-за травмы) и готовилась к чемпионату Европы и Олимпиаде.

5. На главном старте этого сезона Сашу все-таки ждали. Из-за отсутствия международных турниров чемпионат России приобретал дополнительную значимость – соревнований серьезнее в этом сезоне нет. Трусова прилетела в Красноярск, сходила на жеребьевку в фиолетовом костюме, а потом… снялась.

В ночь на пятницу – накануне кроткой программы – у нее поднялась температура до 39,4. По словам Соколовской, даже вызывали врача, а в соцсетях тут же появилась фотография градусника Саши.

Но ситуация все же странная. И дело даже не в том, что вместо эксклюзива о снятии на «Матч ТВ» (а ведь с ним у Трусовой контракт) выходит текст про Сашиных собак. А в том, что случилось на следующий день после произвольной.

Воскресным утром Елизавета Туктамышева выложила фото с завтрака сборной – на ней фигуристы улыбаются и весело проводят время. Среди них – и Саша, которая еще двое суток назад мучилась от высокой температуры.

6. На этой фотографии, конечно, ничто не говорит о состоянии Трусовой – возможно, она все еще чувствовала слабость, возможно, симптомы болезни еще не прошли.

Куда больше вопросов к выступлению Саши в шоу – уже 28 декабря она на льду спектакля Евгения Плющенко «Снегурочка». С коротких программ в Красноярске прошло всего 5 дней.

Вообще, за последний год увидеть Трусову в шоу было легче, чем на соревнованиях.

• Весной и летом выступала в «Союзе чемпионов» Плющенко – гастролировала по городам России: от Сочи до Рязани, от Губкина до нижнего Новгорода.

• В конце лета побывала на презентации хоккейного СКА в Петербурге.

• В небольшом перерыве между этапами Гран-при зажгла на юбилейном шоу Плющенко «35 лет на льду». Вместе с Кондратюком показала захватывающий номер: без страховки они поднимались над ареной и кружились на цирковой лонже.

• В середине декабря заглянула на Кубок Первого канала по хоккею и показала короткую программу.

• Теперь у Александры новогодние шоу – с 28 декабря по 3 января «Снегурочка» в Москве, а 4-6 января – «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге.

7. А вот увидим ли Трусову в этом сезоне на соревновательном льду? Впереди не так много больших турниров: 21-22 января в Москве пройдет Кубок Первого канала. Возможно, из-за разногласий с Первым она пропустит соревнования.

Таким образом, остается лишь финал Гран-при 3-5 марта (туда Саша отобралась). И турнир шоу-программ 18-19 марта – может, хотя бы он привлечет Трусову, ведь опыт в шоу в этом сезоне у нее богатейший.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф