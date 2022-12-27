«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов так соскучились по большой конкуренции, что ищут мотивацию в состязаниях друг с другом. От шуток про мешки перешли к выяснению отношений на трассе. В коньковом спринте Кубка России все закончилось… кровью.

Два дня назад Большунов и Устюгов сошлись в спринте на этапе Кубка России в Красногорске. Сергея подрезали в финале, поэтому он бойкотировал церемонию награждения и не пожал руку Большунову. А Александр получил устное предупреждение от судей.

Новую встречу двух эмоциональных лидеров ждали особенно. После первой стычки прошло всего два дня, и они снова встретились в спринте там же в Красногорске – на этот раз коньком, а не классикой, и в полуфинале, а не в решающем забеге.

Оба активно проводили гонку, но в одном из поворотов не устояли на ногах – и улетели в кусты, тоже вместе. Вот так начинался этот эпизод: Большунов в красном справа, рядом – Устюгов.

Заход в вираж на спуске. Касание лыж точно есть, Александр уже покачнулся.

Они еще несколько метров проехали рядом, а потом синхронно упали.

Другой ракурс.

Александр уткнулся лицом в снег – и так проехал до края трассы.

Понятно, откуда столько ссадин на лице.

Первым на ноги вскочил Устюгов. Он неспешно пошел дальше, пару раз оглянувшись на Большунова.

Александр тоже встал довольно быстро, но сначала отошел в сторону и оперся на палки, приходя в себя.

Остаток трансляции Большунова вели отдельно. На финише он устроил зрителям мини-шоу – пару раз ускорился. Финишировал последним с разбитыми лицом.

Сразу после финиша Александр объяснил, кто виноват, по его мнению: «Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию.

На спуске я вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять. И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя».

Через несколько минут после гонки Большунов был уже в порядке: раздавал интервью, общался с болельщиками, нянчил дочку.

Версия Устюгова не такая категоричная: «Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Но я дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. Я не хотел уходить на внутренний радиус, потому что там был лед.

Первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шел по своей траектории, получилось так, что мы завалились. Был контакт лыж, а может, и ботинок – в одном месте мы переступали в поворот и получился завал. Я не знаю, это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня.

Я думал, что все в пределах правил, не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел».

Как итог – оба остались без финала и с испорченным настроением. Но кто же виноват?

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Ждите большой репортаж корреспондента Sports.ru Натальи Марьянчик, которая съездила в Красногорск и увидела соперничество Большунова и Устюгова.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; кадры трансляции канала «Спортивный»