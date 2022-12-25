Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Камила Валиева – королева показательных выступлений чемпионата России. Она подготовила новую программу: на смену милым и трогательным образам пришла готичная Уэнздей.

Платье с паутиной, длинная челка и грозный взгляд – это было эффектно!

Месяц назад на Netflix вышел сериал про девочку из знаменитой семейки Аддамс – Уэнздей. Проект оказался сверхуспешным: рекорды по просмотрам в первую неделю, третий сериал Netflix, набравший миллиард часов просмотра, и невероятная популярность в соцсетях.

Если вы вдруг не знаете о семейке Аддамс, в двух словах: эти персонажи появились еще в 1930-е в газетных комиксах. Истории о семейке всегда полны черного юмора и сатиры, а внешне это готические и загадочные персонажи. Уэнздей – дочка главных героев, она всегда носит строгий костюм и обожает шутки, приносящие боль и страдание.

Для сериала об Уэнздей Netflix позвал мастера подобных фильмов – режиссера Тима Бертона («Битлджус», «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»), он снял половину первого сезона.

Именно образ Уэнздей выбрала Валиева для показательного номера в Красноярске. Программа начинается с фокуса на живой руке – в мире семейки Аддамс это самостоятельный персонаж Вещь. Звучит заглавная музыка из старых фильмов и сериалов.

Затем Уэнздей-Камила встает будто бы из гроба – по крайней мере, руки сложены соответственно, да и такой сон вполне в духе персонажа.

Валиева перебирается через борт и начинает танец. И это – отдельная история. В четвертом эпизоде «Уэнздей» героиня танцует на школьном балу. Само собой, танец странный и необычный. Актриса Дженна Ортега сама придумала движения: вдохновлялась старыми фильмами, в том числе танцем Уэнздей из сериала 1960-х.

Звучит песня американской группы The Cramps – Goo Goo Muck. Валиева повторяет движения из сериала.

Но органично вписывает туда собственные находки.

И элементы фигурного катания.

Танец из сериала завирусился в соцсетях. Но там наложили другую музыку – песню Bloody Mary от Леди Гаги (видео с танцем записала даже сама певица).

Во второй части программы Валиевой звучит именно этот отрывок. Так что в программе соединились и оригинальный танец из сериала, и тот, который заполонил соцсети.

Что тема с Уэнздей популярна, говорит еще и то, что на показательных в Красноярске номер Валиевой – не единственный про девочку из семейки Аддамс. За несколько минут до Камилы на лед выходили Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в образах из сериала.

Валиева органично смотрится в новой роли. Здесь все атрибуты героини: косички, челка на глазах и тяжелый взгляд.

К пышному черному платью добавили деталь с паутиной на спине.

Камила настолько вжилась в образ, что оставалась в нем до выхода со льда. Во время выступления грозно смотрела в зал, а в один момент счистила ледовую крошку с конька – и кинула в зрителей.

Потом приняла цветы, но ни слова не сказала в камеру, лишь посмотрела с презрением. Улыбок тоже не было.

Как вам такая Камила?

Видео и скрины: Первый канал, Netflix