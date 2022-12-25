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Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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Камила Валиева – королева показательных выступлений чемпионата России. Она подготовила новую программу: на смену милым и трогательным образам пришла готичная Уэнздей.

Платье с паутиной, длинная челка и грозный взгляд – это было эффектно!

Месяц назад на Netflix вышел сериал про девочку из знаменитой семейки Аддамс – Уэнздей. Проект оказался сверхуспешным: рекорды по просмотрам в первую неделю, третий сериал Netflix, набравший миллиард часов просмотра, и невероятная популярность в соцсетях.

Если вы вдруг не знаете о семейке Аддамс, в двух словах: эти персонажи появились еще в 1930-е в газетных комиксах. Истории о семейке всегда полны черного юмора и сатиры, а внешне это готические и загадочные персонажи. Уэнздей – дочка главных героев, она всегда носит строгий костюм и обожает шутки, приносящие боль и страдание.

Для сериала об Уэнздей Netflix позвал мастера подобных фильмов – режиссера Тима Бертона («Битлджус», «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»), он снял половину первого сезона.

Именно образ Уэнздей выбрала Валиева для показательного номера в Красноярске. Программа начинается с фокуса на живой руке – в мире семейки Аддамс это самостоятельный персонаж Вещь. Звучит заглавная музыка из старых фильмов и сериалов.

Затем Уэнздей-Камила встает будто бы из гроба – по крайней мере, руки сложены соответственно, да и такой сон вполне в духе персонажа.

Валиева перебирается через борт и начинает танец. И это – отдельная история. В четвертом эпизоде «Уэнздей» героиня танцует на школьном балу. Само собой, танец странный и необычный. Актриса Дженна Ортега сама придумала движения: вдохновлялась старыми фильмами, в том числе танцем Уэнздей из сериала 1960-х.

Звучит песня американской группы The Cramps – Goo Goo Muck. Валиева повторяет движения из сериала.

Но органично вписывает туда собственные находки.

И элементы фигурного катания.

Танец из сериала завирусился в соцсетях. Но там наложили другую музыку – песню Bloody Mary от Леди Гаги (видео с танцем записала даже сама певица).

Во второй части программы Валиевой звучит именно этот отрывок. Так что в программе соединились и оригинальный танец из сериала, и тот, который заполонил соцсети.

Что тема с Уэнздей популярна, говорит еще и то, что на показательных в Красноярске номер Валиевой – не единственный про девочку из семейки Аддамс. За несколько минут до Камилы на лед выходили Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в образах из сериала.

Валиева органично смотрится в новой роли. Здесь все атрибуты героини: косички, челка на глазах и тяжелый взгляд.

К пышному черному платью добавили деталь с паутиной на спине.

Камила настолько вжилась в образ, что оставалась в нем до выхода со льда. Во время выступления грозно смотрела в зал, а в один момент счистила ледовую крошку с конька – и кинула в зрителей.

Потом приняла цветы, но ни слова не сказала в камеру, лишь посмотрела с презрением. Улыбок тоже не было.

Как вам такая Камила?

Видео и скрины: Первый канал, Netflix 

142 комментария

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Соль.
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Вот это попадание! Ками очень идёт!
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<vella>
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Ответ Sektor_5
25.12.2022 мир увидел шедевр на льду в исполнении Камилы Валиевой.🔥💥💔 Это нечто, пересматриваю снова и снова и охреневаю ещё больше. Камила дико одарённый человек, просто бесподобна, настолько вжилась в роль, в этот образ, и так блестяще его исполнила - чистый восторг.👏👏👏 Постановка шедевральная, начиная с создания образа в мельчайших деталях, платье, косички с чёлкой, вся эта косметика, паутина на спине, продолжая подбором музыки, всех суперских хореонаходок и фишечек чётко в тему и в музыку, добавление вога, и заканчивая столь шикарным воплощением всего этого цельного образа, номера на льду. Камила - настоящая актриса, чудо, и сегодня произвела фурор. Браво!👏🔥💥
То, что у Камилы есть определенные артистические задатки было понятно по работе над подростковым клипом с Ваней Дмитриенко.
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BillShen
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Ответ Светлана Менова
Какой бред. Никто никакой Нетфликс не запрещал в России, они просто отключили российские аккаунты.
Ну технически логика в том, что как-то недуховно делать готический образ валиевой по сериалу нетфликс. Тем более на 1 канале. Тут либо ZаРоссию либо готический образ Валиевой. Не сразу - нужно выбирать что-то одно.
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Viktor_SV
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Ответ Ольга Калугина
Ау, это показательное выступление.
Да. Показательное выступление. Тем более ему не место на спортивном портале.
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Terry
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Лучшая показалка на моей памяти! Не щадит Ками хейтеров)))
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Viktor_SV
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Ответ NataliaB.3003
Ну хорошо, а зачем тогда вы смотрите?. Или просто поворчать хочется? )
Да не смотрю я это. Меня раздражает когда заголовки про фигурку на спортсе постоянно на самых видных местах. Сделали бы давно уже отдельный раздел для вашей секты любителей этого Дома-3, чтобы глаза не мозолил спортивным болельщикам. Всё равно вам, - дамам, тусующимся в комментах под статьями о фигурке, не интересен спорт. Вы кроме фигурки смотрите только инфу о таких же неспортивных конкурсах как художка и синхронка. Каждая из вас выбрала себе маскота в виде какой-то девочки-фигуристки и бродите везде, наблюдая за ним и новостями о нём. Точно так же вы наблюдали за персонажами Дома-2.
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nina1212
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Ответ AtAmI
А как по-другому ставить, если он берёт конкретный образ? Естественно будут движения и мимика данного персонажа.
как еще Рябенко не обвинили, что платье скопировала из фильма, а сама ничего нового придумать не может)
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olvl
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Мне очень понравился и номер, и исполнение. Просто здорово.
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Siemens_NX
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Как то не скрепно. Позор. Есть же герои наших сказок.
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Eva2426
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классно. Молодец Камила
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Lapo Elkann
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Ответ Sky Smoker
Какой же шикарный показательный! Камила была нереально артистична, и как было бы классно, если бы ей в стиле Уэнсдэй поставили соревновательную программу) Однозначно - в золотой фонд показательный номеров фигурного катания 🔥🔥🔥
Помните как ответила Тутбердзе Урганту " На показательный ! " Всему свое время и место.
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Маргарита В Сафронова
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Ответ Джон Мщузавсех
Посмотрел запись короткой, у нее грудь уже больше, чем у Туктамышевой. Все, отстаньте, теперь на пару лет есть Акатьева, акробатику показывать.
С двумя квадами и трикселем? Ками пишет новую историю фигурного катания. Это вам надо от неё отстать.
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NataliaB.3003
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Ответ Viktor_SV
Да какая разница сегодня или вчера. Вся фигурка - это обычный конкурс исполнительского мастерства, художественная самодеятельность. Ещё и с элементами реалити-шоу, как Дом-2. И ни разу это не спорт.
Ну хорошо, а зачем тогда вы смотрите?. Или просто поворчать хочется? )
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Аня Новикова
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Ответ Товарищ Майор.
Меня интересует кто сыграл роль Вещи?)
И меняяя))
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Adeen
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Ответ Сергей Кайзер
Это был рофл.
Даже близко не видно этого.
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Ольга Калугина
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Мне понравилось. Сначала посмотрела Камилу. Потом нашла оригинал танца. И ещё раз пересмотрела Валиеву.
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Ольга Калугина
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Ответ Viktor_SV
Хоспади. Ну любите вы театрально-цирковые перформансы - ваше право. Но зачем к спорту-то их примазывать. Мы на этот сайт (который считается спортивным) приходим чтобы почитать про достижение человеческой силы, скорости, техники. А не про то, кто в каком костюме вышел и как артистично станцевал.
Ау, это показательное выступление.
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Маргарита В Сафронова
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Ками становится сильной актрисой.
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Viktor_SV
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Ответ NataliaB.3003
Так два дня про это писали, ветки с тысячами комментариев были. ) А сегодня - показательные, предновогодний праздник. Может вам не заходить просто в такие материалы?.🤔
Да какая разница сегодня или вчера. Вся фигурка - это обычный конкурс исполнительского мастерства, художественная самодеятельность. Ещё и с элементами реалити-шоу, как Дом-2. И ни разу это не спорт.
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Принц Ып
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Ответ Сладкий пончик
Утёрла нос всем девочка.
А почему сразу утерла? И кому?
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Gemma157
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Ответ duffy
"Может" что? Сплагиатить чужой танец. Это да. Это он может.
Ага) просто взял самое популярное хорео последнего месяца и практически полностью из него состряпал показалку)
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Принц Ып
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А Камиле идёт чёлка! Танец ещё не видела, по фоткам здорово.
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Светлана Менова
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Ответ Egypt
Талантливая фигуристка. Но подстава тренеров и врачей с допингом - пятно на спортивной репутации.
Ну как-то живёт Тереза Йохауг с таким пятном. И даже на Олимпиаду съездила. И взяла там золото.
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Джон Мщузавсех
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Посмотрел запись короткой, у нее грудь уже больше, чем у Туктамышевой. Все, отстаньте, теперь на пару лет есть Акатьева, акробатику показывать.
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NataliaB.3003
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Ответ Viktor_SV
Хоспади. Ну любите вы театрально-цирковые перформансы - ваше право. Но зачем к спорту-то их примазывать. Мы на этот сайт (который считается спортивным) приходим чтобы почитать про достижение человеческой силы, скорости, техники. А не про то, кто в каком костюме вышел и как артистично станцевал.
Так два дня про это писали, ветки с тысячами комментариев были. ) А сегодня - показательные, предновогодний праздник. Может вам не заходить просто в такие материалы?.🤔
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