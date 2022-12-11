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Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

Илья Авербух Илья Авербух
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Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Егор Базин Егор Базин
Фигурное катание Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – лидеры нашего сезона в танцах на льду. Лидеры еще и по количеству ошибок – еще ни один турнир не прошел для них чисто.

Только стартовавший чемпионат России – не исключение, уже в ритм-танце Лиза упала. Но судьи не видят проблем и ставят им высокие баллы.

Если в одиночном и парном катании серьезные срывы – частое явление, то в танцах, где нет прыжков и выбросов, грубые ошибки всплывают крайне редко. Как правило, падение сразу отражается на итоговом результате, так что цена любой помарки у танцоров очень высока.

Судя по этому сезону, принцип не распространяется на Худайбердиеву и Базина.

Пока лидеры российских танцев прошлого сезона взяли паузу (Синицина/Кацалапов – из-за усталости, Степанова/Букин– из-за травмы, Дэвис/Смолкин – из-за большой любви к жизни в США), на первое место поднялись именно Лиза и Егор. Они яркая и уже скатанная пара, а на чемпионат России приехали будто бы без конкурентов.

Вот только их пребывание в топе с каждым стартом вызывает все больше вопросов и выглядит почти искусственным. И дело уже не в завышенных оценках на уровне мировых рекордов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. А в бесконечной серии грубых ошибок – пожалуй, такого в исполнении топ-дуэтов мы еще не видели.

Фокусы c фигурными оценками – Худайбердиева и Базин стали парой, которую год назад сами осуждали

Вот и в ритм-танце в Красноярске Худайбердиева и Базин продолжили. На первой же минуте зажигательной программы Елизавета не устояла на ногах: сделала разворот и упала.

Коснулась льда рукой и с трудом догнала партнера.

Это еще не все. После твиззлов Лиза снова допустила помарку – споткнулась и потеряла равновесие. Партнер поддержал, удалось даже обыграть (но не скрыть) неудачный момент.

«Сегодня, конечно, был не их день. Что-то произошло, как мне кажется, именно с Елизаветой. В самом начале – грубейшая ошибка. Еще больше мне не понравилось, что так долго вступали. Видимо, растерялись настолько, что еще полкатка ехали, чтобы начать движение. И вроде взяли себя в руки – и блестящие тввизлы, и интереснейшие поддержки. Но была еще одна ошибка – вот смотрите на Лизу, оп», – объяснял Илья Авербух в эфире Первого канала.

Но когда его самого показали во время повторов элементов, попытался сгладить критику: «Я думаю, что все это, конечно, лишь от волнения, от того, что очень хотелось. Так бывает, когда очень хочешь, ты понимаешь, что это момент истины, когда надо доказать всем – и совершаются такие, к сожалению, глупые ошибки. Уверен, сказать им: можно перекатать. Они тут же вскакивают и катают блестяще. Но в спорте только один шанс, его надо использовать».

А после выставления оценок (83,70) и вовсе похвалил: «Ну они абсолютные лидеры на данный момент. Конечно, будут пары, которые будут бороться, но они очень хороши».

Это четвертый старт подряд, на котором Худайбердиева и Базин ошибаются – при этом в ритме, превышающем одну оплошность на один турнир.

• В ритм-танце на Гран-при в Сочи Лиза могла рухнуть на спину прямо напротив судей – выручил Егор.

• В произвольном танце она споткнулась в самом начале выступления.

• Затем дуэт отправился на Гран-при в Самару. Тут уже Базин взял огонь на себя: дважды упал в произвольном.

• Следующим стартом оказались Всероссийские соревнования «Жигули» в Тольятти. Там в произвольном Лиза потеряла равновесие на твиззлах и оперлась рукой об лед.

При этом на всех турнирах Худайбердиева и Базин не просто побеждали, а делали это с запасом и относительно соперников, и относительно самих себя прошлого сезона. Похоже, для побед (в России) кататься безошибочно уже не нужно.

Партнер объяснил ошибки на чемпионате России нервами: «Наше волнение и желание пока не дают нам кататься чисто. А так, все было хорошо», Лиза от комментариев отказалась. Волнение объяснимо, хотя это один из самых опытных дуэтов: Базину – 27, Худайбердиевой – 20.

Впрочем, судьи опять поставили их на первое место, хотя никто из соперников не падал. Отрыв в 4 балла от второй позиции дает право на ошибку и во второй день соревнований.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,70

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,60

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 79,48

4. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 75,99

5. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 75,27

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 71,22

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru

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