«Это последний шанс узнать что-то новое». Еще одна топ-лыжница сбежала в биатлон – топ-5 в первой же гонке!

В биатлоне новая мода: сильные лыжницы на пике карьеры вдруг берут винтовку и покоряют новый вид спорта. Словенка Анамария Лампич тоже выбрала этот путь и через несколько месяцев после перехода – уже в топ-5 на Кубке мира.

Зачем лидер сборной ушла из лыж за год до домашнего чемпионата мира? И чего ждет от биатлона?

Звезда лыжного спринта – есть медали чемпионатов мира и Малый хрустальный глобус

В середине мая Лампич объявила о переходе из лыжных гонок в биатлон и тут же наметила серьезные цели:

«Жизнь продолжается, и думаю, что я отдала лыжным гонкам почти все, что могла. У каждого из нас наступает момент, когда нужно принять важное решение. Знаю, что могу добиться намного большего в лыжах, но верх взяли другие стремления. Я выбираю биатлон и хочу сделать все, чтобы стать там одной из лучших».

Решение Лампич показалось неожиданным. Ей 27 лет – отличный возраст для циклических видов, она лидер сборной Словении, а впереди – домашний чемпионат мира в Планице.

На счету Анамарии три медали лыжных ЧМ – серебро и две бронзы. Две из них добыты в команде, а вот бронза спринта ЧМ-2021 – почти историческая, до Лампич личные медали чемпионатов мира брала только одна словенка – легендарная Петра Майдич.

Лампич не просто завоевывала награды на главных стартах – она одна из самых стабильных в женском спринте на протяжении последних лет. В 2021-м выиграла Малый хрустальный глобус, в прошлом сезоне – была второй в зачете спринтов. Из 7 полноценных сезонов на Кубке мира всего в трех она выпадала из топ-10 в спринтах, а последние два года и в общем зачете оказывалась в лидерах.

В борьбе с норвежками, шведками и россиянками Анамария даже побеждала – на этапах Кубка мира три золота и 11 призовых мест.

Единственный турнир, который так и не покорился Лампич, – Олимпиада. В четырех личных гонок за два турнира – всего одно попадание в десятку (7-е место в спринте Пхенчхана-2018).

«Я показывала хорошие результаты, а в этом году реализовала все планы, кроме олимпийской медали – она была достижима, но мне, к сожалению, не удалось ее получить».

Ушла из лыж накануне домашнего ЧМ (но может выступить и там), равняется на Нильссон и Херманн

22 февраля в Планице стартует чемпионат мира по лыжным видам – почему же Лампич не подождала с переходом до окончания важного сезона для Словении? На этот вопрос ответил бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич – сейчас он работает в юниорской команде Словении по лыжам и периодически общается с Лампич:

«В лыжной федерации ее пытались уговорить остаться еще на сезон до чемпионата мира в Планице, но она наотрез отказалась, потому что не хочет терять год».

Сама Анамария, которая по-доброму называет себя «сумасшедшей» (судя по фото ниже – не просто так), считает, что сейчас – лучшее время для перемен: «После Олимпиады я все чаще рассуждала о биатлоне. Это как последний шанс научиться чему-то новому. Если бы я осталась в лыжах до 30 лет, то пожалела бы о том, что не попробовала биатлон».

Выступить в Планице-2023 она еще может – на это надеется руководство лыжной сборной: уходя, Лампич пообещала, что рассмотрит такую возможность.

Подобный вызов – точно в стиле Лампич. Она легко говорит об амбициях и ставит серьезные цели («Не будь я так уверена, что смогу добиться успеха в биатлоне, я бы даже не решилась на это») – любит испытания и не теряет позитивный настрой.

Хотя биатлон – осознанная авантюра. Еще в детстве она любила этот спорт, а теперь воплощает давнюю мечту:

«Недавно мама нашла мое старое сочинение, которое я писала для школы, когда мне было лет десять. Я тогда написала: «Когда вырасту, хочу участвовать в соревнованиях по биатлону». Я отреагировала: «Вау!» Я не помнила этого, но я была фанаткой, влюбилась в лыжные гонки и биатлон».

Один из главных вдохновителей перехода Анамарии – олимпийская чемпионка из Швеции Стина Нильссон. Раньше обе соревновались в лыжах, Стина ушла в биатлон два года назад и уже забиралась на подиум Кубка мира.

«Стина была для меня примером для подражания в лыжных гонках. Мне нравится, как она бежит, думает, двигается. Возможно, потому что она такая же высокая, как я, я вижу в ней себя. Если вы спросите моего парня, кто для меня самый большой пример для подражания, он ответит: Стина».

Еще одна биатлонистка, на которую теперь равняется Лампич – немка Дениз Херманн. В лыжах ее специализацией тоже был спринт, а главное достижение – бронза в эстафете Сочи-2014. Но биатлонные успехи Херманн – куда серьезнее: личное золото и эстафетная бронза Олимпиады-2022 и личная победа на чемпионате мира.

«Стина и Дениз показали мне и всем, что ты можешь многого добиться, если в твоей голове правильные мысли», – философски рассуждала о переходе словенка.

Учится стрелять у Рикко Гросса, первая гонка на Кубке мира – и сразу в топ-5

Как только в биатлон пришла Нильссон, ее скорость заметно упала – она почти не выделялась на фоне биатлонисток. Первая гонка – спринт на Кубке IBU: 99-е место и 5 промахов.

Старт Херманн получился более лыжным: победа в спринте с шестью промахами (тоже на Кубке IBU). С годами Дениз нашла баланс скорости и стрельбы – теперь она не так быстра (но все равно одна из лучших), зато обрела стабильность на рубеже.

Но дебют Лампич впечатлил еще больше. Чтобы попасть в топ-10 на Кубке мира Херманн понадобилось 11 гонок, Нильссон – 6, а Лампич – всего одна. На этапе в Хохфильцене она заняла 5-е место, несмотря на три промаха на стойке.

«Я очень рада, что чисто отстреляла на лежке. Теперь мне придется работать гораздо усерднее. И все же это безумие, что я так высоко с тремя промахами».

Пока у Анамарии всего 5 гонок на международном уровне, и три промаха – лучший показатель в стрельбе.

На Кубке IBU, где ее проверяли перед Кубком мира, тоже начала отлично: 6-я в спринте. Затем – 15, 32 и 18 места. В гонках с четырьмя рубежами – по 7 промахов, в спринтах – по 4. Ураганная скорость на лыжне компенсирует ошибки, поэтому относительная стабильность у Лампич есть: это не победа Херманн, но и не 99-е Нильссон.

Уже сейчас Лампич – лидер сборной Словении, хотя пропускала первый этап Кубка мира. Да, с конкуренцией повезло – пробиться в основу в Германии или Швеции куда сложнее. Но еще с ней работают серьезные специалисты.

Главный тренер сборной Словении – Рикко Гросс, он, как и Лампич, – новичок в команде. После работы в России и Австрии Гросса позвали словенцы. Он отлично разбирается в стрельбе, и это, конечно, плюс для экс-лыжницы.

«Я считаю, что она очень талантлива, и если будет усердно работать, то сможет прогрессировать очень-очень быстро. Она очень хорошо анализирует свои промахи», – рассказывал Гросс в июне.

Тогда – после трех недель тренировок – процент попаданий на лежке у Лампич был 70%. В спринте Хохфильцена – 100%. Гросс был в приятном шоке:

«Меня очень удивила ее стрельба лежа. Она вышла безошибочной и достаточно быстрой. И очень важно, что после первых трех промахов на стойке она закрыла оставшиеся две мишени. Это тоже способствовало отличному результату, а время стрельбы меня просто поразило».

Впереди – гонка преследования, где есть шанс улучшить стрельбу (промахнуться хотя бы меньше 7 раз), а дальше – эстафета. Но уже сейчас понятно, что в биатлоне начинается еще одна очень интересная история.

Фото: instagram.com/sloskibiathlon; instagram.com/anamarija.lampic; globallookpress.com/Fredrik Sandberg/Tt