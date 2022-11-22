Как же очаровательна Тутберидзе в этом видео! Объяснила прыжки так, что захотелось на лед

Этери Тутберидзе записала для Первого канала подробный и очень интересный гид о прыжках.

Такую Этери мы видим крайне редко: она с упоением рассказывала о нюансах, разбирала прыжки учениц, открывала кое-что из внутренней кухни и кокетничала с камерой.

Какие бывают прыжки и почему фигуристы раскачиваются при заходе?

– Прыжки ультра-си – здесь должно быть практически идеальное сочетание скорости, высоты прыжка, скручивания – скорости вращение в воздухе, ну и приземления – скорости выката.

Нужно стараться исполнять прыжок на соревнованиях ровно так, как ты его тренировал. Когда спортсмен на адреналине, набирает немножко больше скорости или, наоборот, начинает медленнее катиться, и это, скорее всего, уже залог ошибки.

У нас есть шесть прыжков. Есть прыжки реберные, есть зубцовые, есть с левой ноги, есть – с правой. Градация прыжков: аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц – самый дорогой прыжок.

• Аксель: я качусь на левой, подхватываю себя правой стороной и скручиваю.

• Тулуп: я качусь на правой и опять туда же по направлению скручиваюсь.

• Сальхов: я качусь на левой, это реберный прыжок, опять-таки правой и по направлению скручиваюсь.

• Риттбергер: на нем нет возможности махнуть, не зубцовый, но тем не менее, это опять по направлению – я качусь и правой рукой себя подхватываю.

• Флип: я задаю направление, инерцию движения, крутки. Подталкиваюсь: раз, подсаживаюсь – и в это же направление скручиваюсь.

И вот прыжок лутц: он отличается, потому что я качусь из круга, и должна вылететь не по направлению, а из круга. Вылетаю из круга через наружное ребро. Поэтому этот прыжок считается самым сложным.

Давайте посмотрим на след: вот ее два следа друг за другом. Мы видим хорошее наружное ребро и отталкивание именно из круга.

Бывает, когда спортсмен на усталости начинает себя раскачивать. Он едет, у него не хватает инерции, потому что он устал – и в заходе не набрал нужную скорость. Это все немножко из подготовки, нужно прокатывать.

А иногда спортсмен по разным причинам не прокатывал – может быть, болел, может быть, не очень послушен в тренировках. Допустим, он катается, очень старается, но не набрал нужной скорости. Что он пытается сделать? Он пытается немножко себя раскачать и за счет этого создать инерцию прыжка. Это не всегда хорошо.

Во-первых, это не всегда может быть верное в итоге ребро – или может появиться неясное ребро, ну и плюс то, что он раскачал на отталкивании, он получит на приземлении. И мы видим спортсмена, который так вот едет и немножко себя пытается раскачать.

Как скрывают нехорошие прыжки и как судьи могут это раскусить?

– У технической бригады, конечно же, нет возможности подъехать и посмотреть след, поэтому они смотрят на видеоповторах. Есть тонкости такие, что иногда есть места, где мы прячем какие-то прыжки, которые могут быть сомнительными.

Но техническая бригада грамотная порой – и сложно справиться, потому что они видят конек, который перекладывается, и он бликует во время отталкивания. Так что во время перекладывания ребра можно увидеть блик. Если техническая бригада не уверена, они это отдают на растерзание судьям.

Также в технической бригаде сидят три человека: технический специалист, контролер и ассистент технического специалиста. Прыжки называет технический специалист. Если контролер не имеет возражений, он молчит. Если он в процессе программы имеет возражения, он говорит review – пересмотр. И загорается красным цветом. После программы начинается пересмотр этого элемента.

Судьи не имеют право – и не могут технически – поставить GOE, пока техническая бригада не отпустит этот элемент. Они смотрят, и технический специалист говорит: я вижу неверное ребро. Контролер говорит: не согласен. И только тогда здесь вступает ассистент технического специалиста, который не имеет права сказать «я воздержался», он обязан принять чью-то сторону. Поэтому в технической бригаде сидят три человека.

Вот он катился, немножко спортсмен качнулся, вот он ушел. Но это не совсем внутреннее ребро. Это направление, но все же вопрос в этом отталкивании присутствует.

(Прыгает Петросян). Вот ее зубец и вот внутреннее ребро.

А если мы заходим замедленно, то это будет приблизительно происходить так: во время отталкивания уже нужно задать крутку и вытолкнуться.

Почему кому-то легче даются сложные прыжки и почему 5 квадов не всегда обыгрывают 2 (кажется, мы знаем, о ком речь)

– Иногда сложность с ребром анатомическая. Потому что есть косолапые спортсмены – это икс в ногах; есть о-образные спортсмены, тогда им наружные ребра даются лучше, а внутреннее ребро анатомически сложнее удержать. Он может это делать искусственно, но это не совсем комфортно – и в момент соревнований, усталости или адреналина может не справиться.

Поэтому иногда на каких-то стартах, мы видим, у спортсменов то появляется ребро, то исчезает. Конечно, это очень индивидуально – как он в этот момент удержал, справился, следил ли за этим. Есть же спортсмены, которые прыгают все грамотно и следят за этим. Да, конечно, есть идеально ровненькие, но это реже – мы все с какими-то особенностями.

Я считаю, что все правильно, все должно быть сохранено, я бы немножко повысила стоимость четверных прыжков.

Но ISU намеренно снизил стоимость четверных прыжков, чтобы спортсмены не гнались за сложностью, а все-таки чтобы присутствовала чистота катания. Потому что сидят зрители и все хотят увидеть целостность картины, а не упал-встал, упал-встал. И травмоопасность. Поэтому убрали немножко стоимость прыжков.

От этого иногда кажется: человек напрыгал-напрыгал-напрыгал, а проиграл спортсмену, который вышел с двумя-тремя четверными. Потому что тот сделал это чище и получил надбавки за каждый прыжок, а другой спортсмен, наоборот, получил снижения – и все его четверные обнулились до тройных.

И зрители сидят и не понимают: как это так: он прыгал-прыгал, а второй вышел, ручкой махнул, но он махнул красиво, создал образ, удержал его на протяжении всей программы, а другому спортсмену это не удалось, потому что он гонялся за прыжками.

У нас есть – я это так называю – есть левоногие спортсмены, и есть правоногие. Независимо от того, что риттбергер, флип и лутц – это старшие прыжки и они сложнее, некоторым эти прыжки даются проще. Потому что они с их толчковой ноги – с правой. Например, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова – это правоногие спортсменки. Камила Валиева, Софья Акатьева – это левоногие спортсменки: аксель, сальхов и тулуп даются им проще.

Мы все равно учим все прыжки. Просто те прыжки, которые даются проще, в них присутствует и стабильность и надежность, даже на разминку этого прыжка уходит меньше времени. И при каких-то обстоятельствах, когда спортсмен себя плохо чувствует или какая-то травма, все равно мы можем быть уверены в их прыжках.

Почему коронный каскад Загитовой такой сложный?

– Есть такое понятие – сохранение ритма прыжков. Был заход – шаги или что-то, раз-два-три-четыре, дуга наката, отталкивание – приземление, отталкивание – приземление. Если спортсмен идет в каскад с риттбергером, здесь ошибки вообще не может быть. Спортсмен приземляется на ту же ногу и с этой же ноги должен уже грамотно вытолкнуться.

Если тулуп все-таки разрешает какую-то ошибку – спортсмен может себя качнуть, вернуть себя в нужное русло и оттолкнуться, то риттбергер – нет. Каскады с риттбергером – элементы с большим риском.

Сейчас этот каскад немножко потерял свою стоимость над тулупом. Но судьи те же, они отлично понимают, что это сложнее, что это больше риска и что если спортсмен – особенно в короткой программе – позволяет себе прыгать такой каскад, значит, он владеет этими прыжками намного лучше.

В современно фигурном катании две судейские бригады – техническая бригада, которая определяет правильность отталкивания и чистоту приземления прыжка. И уже на основании того, какой вердикт вынесла техническая бригада, судейская бригада ставит GOE – плюсы и минусы. Наличие скорости до прыжка, может быть, даже каких-то сложных шагов – прыжок, исполненный в ритме этих шагов без потери скорости, положение в воздухе тоже учитывается, и, конечно же, положение выезда и наличие этой скорости. Если спортсмен исполнил прыжок или каскад без потери скорости – это вдвойне ценно. Все это должно отражаться в этих оценках.

И если присутствовала ошибка – тоже. Ошибки бывают разные, на каждую есть свои понижения. Есть двукратная тройка, степ-аут – это от минус двух и дальше, зависит от того, насколько эта ошибка была большая. Есть рука, а может быть и так, что спортсмен уперся в руку, а при замедленном или стоп-кадре техническая бригада видит, что центр тяжести был перенесен на эту руку – и если убрать ее, то это падение. И вроде бы падения не было, а минус 1 балл как дедакшен появляется.

Судейская бригада смотрит на спортсмена в целом – как он заходил красиво, руки, положение в воздухе. Техническая бригада смотрит только на ноги. Их интересуют отрыв и приземление – насколько чистое, их не интересует положение в воздухе, у них другие задачи.

Но на флипе и лутце есть такая оценка как attention – восклицательный знак. Это когда техническая бригада не уверена в чистоте исполнения отталкивания ребра. И тогда каждый из судей имеет право на замедленном повторе сам рассмотреть и уже принять решение – видит ли он это идеальным отталкиванием, или он видит ошибку?

Поэтому мы иногда видим расхождение в оценках: кто-то ставит -2, а кто-то +2.

Разбираем прыжок Валиевой: все идеально!

– У нас есть камеры, мы так же работаем, как и судьи, с системой видеоповтора. Мы снимаем, спортсмену показываем. Потому что очень часто собственные ощущения расходятся с тем, что на самом деле. Когда ты спортсмену просто говоришь, есть немножко недоверия, потому что он чувствует, что докрутил прыжок, а ты говоришь: нет, там было пол-оборота – его это обижает. А если он видит это уже на видеоповторе, то здесь не поспоришь.

Когда мы готовимся к соревнованиям, у нас есть шестиминутка, запись самого проката. Я пишу сам прокат, раскладываю так, как это происходит на соревнованиях, когда они получают свои распечатки. И на видеоповторе мы все это просматриваем.

(Прыгает Валиева). Что мы сейчас видели в этом прыжке? Мы видели хорошую скорость, хорошую позицию до прыжка, хорошее положение в воздухе, прыжок был исполнен без потери скорости, было хорошее, эстетичное положение выезда на приземлении.

Все те оценки, которые могли бы повлиять на хорошие GOE, присутствуют. Ну а дальше там уже немножко субъективно – как судья видит, насколько высоко должен быть прыжок. Думаю, этот прыжок как минимум +2 и выше.

Вначале включается для судейской бригады. Судейская бригада видит красивое положение до прыжка, без подготовки спортсмен исполняет вход, техническая бригада видит правильное ребро – наружное – на отталкивании. И дальше – положение в воздухе хорошее, подтянутое, две руки наверх, не провисает; и приземление. Чистое исполнение и хороший выезд, который я перекрыла (на видео).

Фото: globallookpress.com/Li Yibo/XinHua