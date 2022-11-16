Биатлон стартовал в минус 20! У Бабикова усы в инее, у Сливко на щеках сердечки, а Губерниев спел 4 песни за гонку
Биатлон стартовал с морозных гонок Кубка России в Ханты-Мансийске. Погода – пожалуй, главная особенность первого этапа: спринты были под угрозой отмены, а болельщики не спешили на трибуны.
Зато в телетрансляции царила красота: оригинальные тейпы, иней на бородах и ледяные пейзажи.
• Кубок России начался на несколько дней раньше Кубка мира. И в отличие от теплой Европы, где одна из проблем – нехватка снега, у нас другие сложности. Гонки в Хантах все еще под вопросом: соревнования не проводят при морозе ниже -20. Спринты в четверг уложились в лимит, но на выходных будет еще холоднее. А там должны пройти пасьюты и эстафеты.
Спортсмены утеплялись как могли – лицо закрывали тейпами. Узнали Александра Логинова?
А это победитель первой гонки сезона – Карим Халили отстрелял на ноль и был неудержим на лыжне.
У мужчин, конечно, антуража добавлял иней на бородах. Вот снежные усы Антона Бабикова.
Матвей Елисеев с бородой и в красном комбинезоне от бренда Бьорна Дэли смотрелся по-новогоднему.
Девушки утеплились сильнее. Лариса Куклина (слева) бежала в тренировочных штанах.
Благодаря тейпам появилось место для творчества. Алиса Пугина из команды ХМАО украсила себя бабочками.
Виктория Сливко защитила щеки от мороза розовыми сердечками.
А вы знали, чем спортсмены спасают лицо в лютый мороз? Олимпийские кадры, от которых холодно
Хотя заклеивали не только лица – винтовки тоже, и не только стикером спонсора соревнований.
Белорусам, которые привыкли к более комфортной температуре, пришлось непросто. Они выступают на Кубке России вне конкурса, но пока до топ-3 не добрались.
«Когда наступили самые холода, русские все вышли на тренировки, несмотря ни на что. Белорусы попрятались в норки – пошли в тренажерный зал. Может, они не успели так адаптироваться», – предположила Анастасия Гореева, выигравшая спринт.
• Кто-то надевал чехлы на лыжные ботинки, чтобы сохранить тепло, кто-то – шорты поверх гоночного комбинезона.
Но никто не вышел на старт в новой экипировке сборной России. В этом сезоне у СБР контракт с брендом «ТС-Спорт». Но многие топы бежали в форме региональных команд. А те, кто все же надел форму сборной, выбрали прошлогодний вариант.
• Кажется, спортсменов на арене было больше, чем зрителей. Тут повлияло много факторов: опять же мороз, гонки в рабочий день, да и статус Кубка России пока не предполагает заполненные трибуны.
Организаторы попытались выйти из положения – растянули баннер, но он лишь добавил ощущения пустоты.
• Зато трансляция на «Матч ТВ» не отличалась от той, что в прошлом сезоне была на Кубке мира (к слову, в этом году КМ не покажут). Картинка в картинке на стрельбе лидеров, много камер, интервью после финиша – о таком показе лыжникам и организаторам в Вершине Теи остается только мечтать.
Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?
К тому же заметен прогресс с российской сивидатой (если вдруг упустили – она здесь). В прошлые сезоны можно было выбрать только одну отметку, сейчас – несколько. Появилась вкладка «огневой рубеж», где в реальном времени отражается стрельба.
• В СБР позаботились и о равных условиях на лыжне: сервисмены сборной работали не только с основой – любой из топ-30 рейтинга прошлого сезона мог отдать лыжи на подготовку к лучшим специалистам.
• Вообще, СБР попытался максимально приблизить Кубок России к международным соревнованиям. Хотя бы внешне. Даже мороз и скучающий и поющий в эфире Дмитрий Губерниев не помешали.
Женскую трансляцию перенесли с основного канала на «Матч! Арена», и там комментатор оригинально развлекал зрителей. Вспоминал картину Репина, анализировал шутки про биатлон и ружье, процитировал Дмитрия Занина: «С нами солнце и луна, и Лариса Куклина».
А еще исполнил несколько песен:
- «Тома, Тома, выходи из дома» – о лидерстве Дербушевой на первом круге.
- «Держит, держит, биатлонный пульс держит» – в стиле Димы Билана после стрельбы Каплиной и Гореевой.
- «Два раза. Не хочу – сказала ты» – после двух промахов Екатерины Носковой.
- «Уа-уа-у, уа-уа-а. Вот это да – Гореева! Я увижу облака» – после второй чистой стрельбы Гореевой, сказав, что так, наверное, поют руководители фан-клуба Анастасии.
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Характерно пустующие трибуны – конечно, один из косвенных показателей спада интереса, но тв-рейтинги скажут о спросе на биатлон конкретнее. Хотя внутренняя конкуренция вряд ли заменит накал от соперничества с Норвегией, Францией и остальными.
Наш биатлон заходит в особый сезон: рекордные призовые, три турнира, а вместо «Рождественской гонки» – эксперимент в Рязани
Кубок России-2022/23 по биатлону
1-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт
Мужчины
1. Карим Халили (Россия) – 25.18,8 (0)
2. Александр Логинов (Россия) – 18,6 (0)
3. Петр Пащенко (Россия) – 30,8 (0)
4. Эдуард Латыпов (Россия) – 32,6 (2)
5. Александр Поварницын (Россия) – 37,2 (1)
6. Роман Сурнев (Россия) – 37,9 (1)
7. Матвей Елисеев (Россия) – 42,1 (0)
8. Даниил Серохвостов (Россия) – 54,0 (2)
Женщины
1. Анастасия Гореева (Россия) – 23.30,0 (0)
2. Наталья Гербулова (Россия) – 18,9 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) – 24,2 (1)
4. Елизавета Каплина (Россия) – 29,5 (0)
5. Тамара Дербушева (Россия) – 49,7 (2)
6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 50,3 (2)
7. Ирина Казакевич (Россия) – 1.07,3 (2)
8. Алина Кудисова (Россия) – 1.20,1 (3)
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