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Биатлон стартовал в минус 20! У Бабикова усы в инее, у Сливко на щеках сердечки, а Губерниев спел 4 песни за гонку

Антон Бабиков Антон Бабиков
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
сборная России жен сборная России жен
Анастасия Гореева Анастасия Гореева
сборная России сборная России
Виктория Сливко Виктория Сливко
Александр Логинов Александр Логинов
Карим Халили Карим Халили
Матвей Елисеев Матвей Елисеев
Лариса Куклина Лариса Куклина
Кубок России Кубок России
Биатлон Биатлон

Биатлон стартовал с морозных гонок Кубка России в Ханты-Мансийске. Погода – пожалуй, главная особенность первого этапа: спринты были под угрозой отмены, а болельщики не спешили на трибуны.

Зато в телетрансляции царила красота: оригинальные тейпы, иней на бородах и ледяные пейзажи.

• Кубок России начался на несколько дней раньше Кубка мира. И в отличие от теплой Европы, где одна из проблем – нехватка снега, у нас другие сложности. Гонки в Хантах все еще под вопросом: соревнования не проводят при морозе ниже -20. Спринты в четверг уложились в лимит, но на выходных будет еще холоднее. А там должны пройти пасьюты и эстафеты.

Спортсмены утеплялись как могли – лицо закрывали тейпами. Узнали Александра Логинова?

А это победитель первой гонки сезона – Карим Халили отстрелял на ноль и был неудержим на лыжне.

У мужчин, конечно, антуража добавлял иней на бородах. Вот снежные усы Антона Бабикова.

Матвей Елисеев с бородой и в красном комбинезоне от бренда Бьорна Дэли смотрелся по-новогоднему.

Девушки утеплились сильнее. Лариса Куклина (слева) бежала в тренировочных штанах.

Благодаря тейпам появилось место для творчества. Алиса Пугина из команды ХМАО украсила себя бабочками.

Виктория Сливко защитила щеки от мороза розовыми сердечками.

А вы знали, чем спортсмены спасают лицо в лютый мороз? Олимпийские кадры, от которых холодно

Хотя заклеивали не только лица – винтовки тоже, и не только стикером спонсора соревнований.

Белорусам, которые привыкли к более комфортной температуре, пришлось непросто. Они выступают на Кубке России вне конкурса, но пока до топ-3 не добрались.

«Когда наступили самые холода, русские все вышли на тренировки, несмотря ни на что. Белорусы попрятались в норки – пошли в тренажерный зал. Может, они не успели так адаптироваться», – предположила Анастасия Гореева, выигравшая спринт.

• Кто-то надевал чехлы на лыжные ботинки, чтобы сохранить тепло, кто-то – шорты поверх гоночного комбинезона.

Но никто не вышел на старт в новой экипировке сборной России. В этом сезоне у СБР контракт с брендом «ТС-Спорт». Но многие топы бежали в форме региональных команд. А те, кто все же надел форму сборной, выбрали прошлогодний вариант.

• Кажется, спортсменов на арене было больше, чем зрителей. Тут повлияло много факторов: опять же мороз, гонки в рабочий день, да и статус Кубка России пока не предполагает заполненные трибуны.

Организаторы попытались выйти из положения – растянули баннер, но он лишь добавил ощущения пустоты.

• Зато трансляция на «Матч ТВ» не отличалась от той, что в прошлом сезоне была на Кубке мира (к слову, в этом году КМ не покажут). Картинка в картинке на стрельбе лидеров, много камер, интервью после финиша – о таком показе лыжникам и организаторам в Вершине Теи остается только мечтать.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

К тому же заметен прогресс с российской сивидатой (если вдруг упустили – она здесь). В прошлые сезоны можно было выбрать только одну отметку, сейчас – несколько. Появилась вкладка «огневой рубеж», где в реальном времени отражается стрельба.

• В СБР позаботились и о равных условиях на лыжне: сервисмены сборной работали не только с основой – любой из топ-30 рейтинга прошлого сезона мог отдать лыжи на подготовку к лучшим специалистам.

• Вообще, СБР попытался максимально приблизить Кубок России к международным соревнованиям. Хотя бы внешне. Даже мороз и скучающий и поющий в эфире Дмитрий Губерниев не помешали.

Женскую трансляцию перенесли с основного канала на «Матч! Арена», и там комментатор оригинально развлекал зрителей. Вспоминал картину Репина, анализировал шутки про биатлон и ружье, процитировал Дмитрия Занина: «С нами солнце и луна, и Лариса Куклина».

А еще исполнил несколько песен:

  • «Тома, Тома, выходи из дома» – о лидерстве Дербушевой на первом круге.
  • «Держит, держит, биатлонный пульс держит» – в стиле Димы Билана после стрельбы Каплиной и Гореевой.
  • «Два раза. Не хочу – сказала ты» – после двух промахов Екатерины Носковой.
  • «Уа-уа-у, уа-уа-а. Вот это да – Гореева! Я увижу облака» – после второй чистой стрельбы Гореевой, сказав, что так, наверное, поют руководители фан-клуба Анастасии.

***

Характерно пустующие трибуны – конечно, один из косвенных показателей спада интереса, но тв-рейтинги скажут о спросе на биатлон конкретнее. Хотя внутренняя конкуренция вряд ли заменит накал от соперничества с Норвегией, Францией и остальными.

Наш биатлон заходит в особый сезон: рекордные призовые, три турнира, а вместо «Рождественской гонки» – эксперимент в Рязани

Кубок России-2022/23 по биатлону

1-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

1. Карим Халили (Россия) – 25.18,8 (0)

2. Александр Логинов (Россия) – 18,6 (0)

3. Петр Пащенко (Россия) – 30,8 (0)

4. Эдуард Латыпов (Россия) – 32,6 (2)

5. Александр Поварницын (Россия) – 37,2 (1)

6. Роман Сурнев (Россия) – 37,9 (1)

7. Матвей Елисеев (Россия) – 42,1 (0)

8. Даниил Серохвостов (Россия) – 54,0 (2)

Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) – 23.30,0 (0)

2. Наталья Гербулова (Россия) – 18,9 (1)

3. Виктория Сливко (Россия) – 24,2 (1)

4. Елизавета Каплина (Россия) – 29,5 (0)

5. Тамара Дербушева (Россия) – 49,7 (2)

6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 50,3 (2)

7. Ирина Казакевич (Россия) – 1.07,3 (2)

8. Алина Кудисова (Россия) – 1.20,1 (3)

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; t.me/russianbiathlon

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