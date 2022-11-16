Биатлон стартовал в минус 20! У Бабикова усы в инее, у Сливко на щеках сердечки, а Губерниев спел 4 песни за гонку

Биатлон стартовал с морозных гонок Кубка России в Ханты-Мансийске. Погода – пожалуй, главная особенность первого этапа: спринты были под угрозой отмены, а болельщики не спешили на трибуны.

Зато в телетрансляции царила красота: оригинальные тейпы, иней на бородах и ледяные пейзажи.

• Кубок России начался на несколько дней раньше Кубка мира. И в отличие от теплой Европы, где одна из проблем – нехватка снега, у нас другие сложности. Гонки в Хантах все еще под вопросом: соревнования не проводят при морозе ниже -20. Спринты в четверг уложились в лимит, но на выходных будет еще холоднее. А там должны пройти пасьюты и эстафеты.

Спортсмены утеплялись как могли – лицо закрывали тейпами. Узнали Александра Логинова?

А это победитель первой гонки сезона – Карим Халили отстрелял на ноль и был неудержим на лыжне.

У мужчин, конечно, антуража добавлял иней на бородах. Вот снежные усы Антона Бабикова.

Матвей Елисеев с бородой и в красном комбинезоне от бренда Бьорна Дэли смотрелся по-новогоднему.

Девушки утеплились сильнее. Лариса Куклина (слева) бежала в тренировочных штанах.

Благодаря тейпам появилось место для творчества. Алиса Пугина из команды ХМАО украсила себя бабочками.

Виктория Сливко защитила щеки от мороза розовыми сердечками.

Хотя заклеивали не только лица – винтовки тоже, и не только стикером спонсора соревнований.

Белорусам, которые привыкли к более комфортной температуре, пришлось непросто. Они выступают на Кубке России вне конкурса, но пока до топ-3 не добрались.

«Когда наступили самые холода, русские все вышли на тренировки, несмотря ни на что. Белорусы попрятались в норки – пошли в тренажерный зал. Может, они не успели так адаптироваться», – предположила Анастасия Гореева, выигравшая спринт.

• Кто-то надевал чехлы на лыжные ботинки, чтобы сохранить тепло, кто-то – шорты поверх гоночного комбинезона.

Но никто не вышел на старт в новой экипировке сборной России. В этом сезоне у СБР контракт с брендом «ТС-Спорт». Но многие топы бежали в форме региональных команд. А те, кто все же надел форму сборной, выбрали прошлогодний вариант.

• Кажется, спортсменов на арене было больше, чем зрителей. Тут повлияло много факторов: опять же мороз, гонки в рабочий день, да и статус Кубка России пока не предполагает заполненные трибуны.

Организаторы попытались выйти из положения – растянули баннер, но он лишь добавил ощущения пустоты.

• Зато трансляция на «Матч ТВ» не отличалась от той, что в прошлом сезоне была на Кубке мира (к слову, в этом году КМ не покажут). Картинка в картинке на стрельбе лидеров, много камер, интервью после финиша – о таком показе лыжникам и организаторам в Вершине Теи остается только мечтать.

К тому же заметен прогресс с российской сивидатой (если вдруг упустили – она здесь). В прошлые сезоны можно было выбрать только одну отметку, сейчас – несколько. Появилась вкладка «огневой рубеж», где в реальном времени отражается стрельба.

• В СБР позаботились и о равных условиях на лыжне: сервисмены сборной работали не только с основой – любой из топ-30 рейтинга прошлого сезона мог отдать лыжи на подготовку к лучшим специалистам.

• Вообще, СБР попытался максимально приблизить Кубок России к международным соревнованиям. Хотя бы внешне. Даже мороз и скучающий и поющий в эфире Дмитрий Губерниев не помешали.

Женскую трансляцию перенесли с основного канала на «Матч! Арена», и там комментатор оригинально развлекал зрителей. Вспоминал картину Репина, анализировал шутки про биатлон и ружье, процитировал Дмитрия Занина: «С нами солнце и луна, и Лариса Куклина».

А еще исполнил несколько песен:

«Тома, Тома, выходи из дома» – о лидерстве Дербушевой на первом круге.

«Держит, держит, биатлонный пульс держит» – в стиле Димы Билана после стрельбы Каплиной и Гореевой.

«Два раза. Не хочу – сказала ты» – после двух промахов Екатерины Носковой.

«Уа-уа-у, уа-уа-а. Вот это да – Гореева! Я увижу облака» – после второй чистой стрельбы Гореевой, сказав, что так, наверное, поют руководители фан-клуба Анастасии.

***

Характерно пустующие трибуны – конечно, один из косвенных показателей спада интереса, но тв-рейтинги скажут о спросе на биатлон конкретнее. Хотя внутренняя конкуренция вряд ли заменит накал от соперничества с Норвегией, Францией и остальными.

Кубок России-2022/23 по биатлону

1-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

1. Карим Халили (Россия) – 25.18,8 (0)

2. Александр Логинов (Россия) – 18,6 (0)

3. Петр Пащенко (Россия) – 30,8 (0)

4. Эдуард Латыпов (Россия) – 32,6 (2)

5. Александр Поварницын (Россия) – 37,2 (1)

6. Роман Сурнев (Россия) – 37,9 (1)

7. Матвей Елисеев (Россия) – 42,1 (0)

8. Даниил Серохвостов (Россия) – 54,0 (2)

Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) – 23.30,0 (0)

2. Наталья Гербулова (Россия) – 18,9 (1)

3. Виктория Сливко (Россия) – 24,2 (1)

4. Елизавета Каплина (Россия) – 29,5 (0)

5. Тамара Дербушева (Россия) – 49,7 (2)

6. Динара Алимбекова (Беларусь) – 50,3 (2)

7. Ирина Казакевич (Россия) – 1.07,3 (2)

8. Алина Кудисова (Россия) – 1.20,1 (3)

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; t.me/russianbiathlon