А вы знали, чем спортсмены спасают лицо в лютый мороз? Олимпийские кадры, от которых холодно

Парад разноцветных тейпов.

Морозы, ненадолго отступавшие от Олимпиады-2022, вернулись: из-за низкой температуры организаторы сдвинули биатлонную эстафету с вечера на день, когда хотя бы помогает солнце.

В горном кластере Чжанцзякоу резко холодает с сумерками, но до сих пор биатлонисты, лыжники, прыгуны с трамплина и фристайлисты справлялись. По регламенту, те же биатлонные гонки можно проводить, если температура не опускается ниже минус 20.

Формально это требование всегда соблюдалось, хотя в графе «по ощущениям» порой мелькали леденящие душу цифры: минус 26-28. Так что Игры подарили множество красивых и одновременно жутких планов. Вглядываемся!

Женский скиатлон 5 февраля – найдите хоть одно открытое лицо.

Наталья Непряева на пути к серебру в этой гонке тоже упаковалась: снуд до самых губ, тейпы на носу и щеках (об этих тейпах – главном аксессуаре олимпийцев в Чжанцзякоу – чуть ниже).

Неужели не узнали? Это китаянка Чи Чуньсюэ – да, даже хозяевам здесь сложно привыкнуть к морозам.

Шведка Фрида Карлссон во льдах.

Разгоряченная после гонки Тереза Йохауг – от нее плавится снег.

Биатлонистка Лиза Виттоцци собрала из тейпов маску. Но без гоночного мейка тоже никак!

Белоруска Анна Сола плотно закуталась к микст-эстафете.

На тренировках биатлонисты и лыжники еще могут использовать специальные грелки – они вставляются в рот и защищают легкие. Но это прибор только для легчайших тренировок – в гоночном темпе с такими грелками спортсмену просто не хватит кислорода.

4 года назад на Олимпиаде в Пхенчхане – тоже морозной – Себастьян Самуэльссон был в порядке. В Пекине пока не получается.

Биатлонная сборная США подошла к подготовке тейпов с концепцией – поглядите на Шона Доэрти.

Пожалуй, пора узнать, почему лыжникам и биатлонистам так полюбились именно кинезиотейпы . Физиотерапевт сборной по лыжным гонкам Сергей Чечиль рассказывал «Спорт-Экспрессу»:

«Хлопчатобумажная ткань создает защитную пленку и позволяет не обветривать эпидермис, то есть верхние слои кожи. Кожа в области скуловых костей или крыльев носа натянута и менее подвижна, поэтому опасность ее обморозить существует.

У человека есть такая особенность: лицо кровоснабжается очень сильно, и достаточно даже тонкой полоски ткани, чтобы избежать обморожения. Такая же ткань на нижних конечностях уже не поможет, потому что там кровоснабжение слабое.

Кинезиотейп придуман в Японии еще в 1974 году. Впервые использован в спорте он на Олимпиаде-1988 в Сеуле сборной Японии по волейболу. Его основное применение – удерживающая система для костей или суставов, восстановление мышц. Что тейпы можно еще и клеить на лицо – это лайфхак от лыжников, изначально об этом никто не думал».

А вот Сергею Устюгову тейпы не нужны. Он и без них подарил красивые кадры – не только финиш с флагом в эстафете, но и роскошную, заснеженную бороду.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Ezra Shaw; REUTERS/Lindsey Wasson, Marko Djurica, Athit Perawongmetha, Kim Hong-Ji; globallookpress.com/Xiao Yijiu/XinHua, Deng Hua/XinHua, Hu Huhu/XinHua, Vegard Grat/Keystone Press Agency, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Hendrik Schmidt/dpa, Joel Marklund/Keystone Press Agency; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков