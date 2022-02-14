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А вы знали, чем спортсмены спасают лицо в лютый мороз? Олимпийские кадры, от которых холодно

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Чи Чуньсюэ
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Наталья Непряева Наталья Непряева
Тереза Йохауг Тереза Йохауг
Лиза Виттоцци Лиза Виттоцци
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
Фрида Карлссон Фрида Карлссон
Шон Доэрти
Анна Сола Анна Сола
Лыжи Лыжи

Парад разноцветных тейпов.

Морозы, ненадолго отступавшие от Олимпиады-2022, вернулись: из-за низкой температуры организаторы сдвинули биатлонную эстафету с вечера на день, когда хотя бы помогает солнце.

В горном кластере Чжанцзякоу резко холодает с сумерками, но до сих пор биатлонисты, лыжники, прыгуны с трамплина и фристайлисты справлялись. По регламенту, те же биатлонные гонки можно проводить, если температура не опускается ниже минус 20.

Формально это требование всегда соблюдалось, хотя в графе «по ощущениям» порой мелькали леденящие душу цифры: минус 26-28. Так что Игры подарили множество красивых и одновременно жутких планов. Вглядываемся!

Женский скиатлон 5 февраля – найдите хоть одно открытое лицо. 

Наталья Непряева на пути к серебру в этой гонке тоже упаковалась: снуд до самых губ, тейпы на носу и щеках (об этих тейпах – главном аксессуаре олимпийцев в Чжанцзякоу – чуть ниже).

Неужели не узнали? Это китаянка Чи Чуньсюэ – да, даже хозяевам здесь сложно привыкнуть к морозам.

Шведка Фрида Карлссон во льдах.

Разгоряченная после гонки Тереза Йохауг – от нее плавится снег.

Биатлонистка Лиза Виттоцци собрала из тейпов маску. Но без гоночного мейка тоже никак!

Белоруска Анна Сола плотно закуталась к микст-эстафете.

На тренировках биатлонисты и лыжники еще могут использовать специальные грелки – они вставляются в рот и защищают легкие. Но это прибор только для легчайших тренировок – в гоночном темпе с такими грелками спортсмену просто не хватит кислорода.

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 4 года назад на Олимпиаде в Пхенчхане – тоже морозной – Себастьян Самуэльссон был в порядке. В Пекине пока не получается.

Биатлонная сборная США подошла к подготовке тейпов с концепцией – поглядите на Шона Доэрти.

Пожалуй, пора узнать, почему лыжникам и биатлонистам так полюбились именно кинезиотейпы. Физиотерапевт сборной по лыжным гонкам Сергей Чечиль рассказывал «Спорт-Экспрессу»:

«Хлопчатобумажная ткань создает защитную пленку и позволяет не обветривать эпидермис, то есть верхние слои кожи. Кожа в области скуловых костей или крыльев носа натянута и менее подвижна, поэтому опасность ее обморозить существует. 

У человека есть такая особенность: лицо кровоснабжается очень сильно, и достаточно даже тонкой полоски ткани, чтобы избежать обморожения. Такая же ткань на нижних конечностях уже не поможет, потому что там кровоснабжение слабое.

Кинезиотейп придуман в Японии еще в 1974 году. Впервые использован в спорте он на Олимпиаде-1988 в Сеуле сборной Японии по волейболу. Его основное применение – удерживающая система для костей или суставов, восстановление мышц. Что тейпы можно еще и клеить на лицо – это лайфхак от лыжников, изначально об этом никто не думал».

А вот Сергею Устюгову тейпы не нужны. Он и без них подарил красивые кадры – не только финиш с флагом в эстафете, но и роскошную, заснеженную бороду.

Вы – судья фотофиниша. Определите, кто из спортсменов приехал первым

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Ezra Shaw; REUTERS/Lindsey Wasson, Marko Djurica, Athit Perawongmetha, Kim Hong-Ji; globallookpress.com/Xiao Yijiu/XinHua, Deng Hua/XinHua, Hu Huhu/XinHua, Vegard Grat/Keystone Press Agency, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Hendrik Schmidt/dpa, Joel Marklund/Keystone Press Agency; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков

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