Наш биатлон заходит в особый сезон: рекордные призовые, три турнира, а вместо «Рождественской гонки» – эксперимент в Рязани

Наш биатлон начинает уникальный сезон – вместо Антхольца и Рупольдинга спортсмены отправятся в Уват и Рязань.

Где еще увидим звезд сборной России?

1. В календаре российского биатлона три турнира, которые, переплетаясь, растянуты до апреля. Еще год назад успешное выступление на Кубке России давало лишь призрачный шанс на попадание в сборную, теперь это основной старт.

Состоится 6 этапов с финалом в Чайковском. Изначально заключительный этап планировался в Сочи, но, видимо, как и лыжники, биатлонисты не смогли договориться с принимающей стороной. Объективно, зимой «Лауре» и отелям удобнее (и выгоднее) принимать туристов.

Финал пройдет в феврале – в это время в Пермском крае бывает очень холодно, и погода уже сейчас мешает Кубку России. Первый этап стартует 24 ноября в Ханты-Мансийске – и гонки могут отменить из-за мороза. Соревнования не проводят при температуре ниже -20 градусов, в субботу по прогнозу -26, в воскресенье -22. Четверг – где-то на грани допустимого.

2. Биатлон пошел по пути фигурного катания, где этапы российского Гран-при идут параллельно с международными соревнованиями. Вот и Кубок России стартует почти одновременно с Кубком мира.

Только соперничество норвежцев, французов и немцев у нас не покажут – «Матч ТВ» не планирует трансляций Кубка мира даже на платных каналах. Остаются только сайт IBU или «Евроспорт» (у кого он есть).

А вот Кубок России покажут в полном объеме, несмотря на то, что первые четыре этапа пройдут во время футбольного ЧМ (он тоже полностью у «Матча»).

3. Чемпионат России растянется на четыре стадии: начнут с суперспринтов в январе, затем на «Ижевской винтовке» разыграют еще по три комплекта у мужчин и женщин, в конце марта в Хантах пройдет основная часть турнира, ну а закончится все в апреле марафонами в Увате.

Но главный старт, по словам президента СБР Виктора Майгурова, – не чемпионат: «Какие мы цели ставим для сборных? Мы сориентировали их на финал Кубка России, который пройдет в Чайковском в феврале в период чемпионата мира. Чтобы к этому периоду команды были подготовлены максимально – по этому критерию мы их будем оценивать».

4. Не только медали и возможность остаться в эфире «Матч ТВ» – мотивация для наших биатлонистов. СБР выделил большие призовые на этот сезон. Призовой фонд чемпионата и Кубка страны составит больше 20 млн рублей.

Максимальная выплата – за победу на чемпионате: 100 тысяч рублей в личной гонке и 200 тысяч в эстафете.

Еще 30 млн рублей распределят между региональными федерациями.

5. Единственный международный турнир этого сезона – Кубок Содружества, который СБР проводит вместе с Федерацией биатлона Беларуси. Уже прошло два этапа на лыжероллерах (август-сентябрь). Впереди – зимняя часть соревнований.

И если Раубичи и Тюмень в календаре не удивляют, то предновогодние гонки в Рязани – почти экзотика для биатлона. Возможно, это своего рода замена «Рождественской гонке» – туда наших тоже вряд ли позовут. В Рязани – новом месте на карте нашего биатлона – побегут суперспринты и мегамасс-старты, такого в Гельзенкирхене не увидеть.

Призовой фонд Кубка Содружества – 40 млн рублей.

6. В глаза бросается не очень широкая география – далеко на восток не поедут. Хотя там и Красноярск, который принимал Универсиаду несколько лет назад, и Новосибирск, где стабильно проводили Кубок России, и даже Камчатка, где тоже отстроен биатлонный комплекс.

Зато биатлонисты дважды заглянут в Ханты, проведут весь январь в Раубичах, а в Тюменской области и вовсе пройдет 4 старта.

А вы будете следить за российскими соревнованиями?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Тумашов, Александр Вильф