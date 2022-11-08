Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

Болельщики, выбегающие на футбольный стадион и теннисный корт, не удивляют. А вы видели такое в фигурном катании?

После выступления Александры Трусовой на самарском этапе Гран-при на льду неожиданно оказался мужчина в капюшоне.

Трусова – главная звезда пятого этапа. Несмотря на отсутствие четверных и не самый уверенный прокат, Саша привела болельщиков в восторг: после каждого удачного элемента ее встречала овация, да и плакатов в ее поддержку было очень много.

Страсть захлестнула так, что не все удержались за пределами льда: сразу после выступления Трусовой на катке появился мужчина в черной куртке и капюшоне.

Он тут же протянул Саше букет красных роз, хотя в какой-то момент за нее было немного тревожно. Такой перформанс – совершенно не в духе фигурного катания.

Саша даже растерялась, но букет взяла.

А потом указала: откуда он взялся?

Мужчина тут же вышел со льда и скрылся.

Почему болельщик оказался на льду – серьезный вопрос к организаторам. Все-таки отследить выход кого-либо на сравнительно небольшой площадке (да еще и с бортами!) легче, чем на огромном футбольном стадионе.

Трусова спокойно отреагировала на такой жест: «Удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков».

Перед прокатами в рамках Гран-при диктор на стадионе всегда объявлял, что игрушки и подарки нельзя бросать на лед – хотя и это правило болельщики регулярно игнорируют. Кажется, на правила безопасности тоже не обращают внимания.

Мужчину задержали с большим опозданием – служба безопасности выловила его в подтрибунном помещении. Фаната Трусовой зовут Алексей. Теперь ему грозит административное наказание. А организацию, обеспечивающую безопасность, оштрафуют.

На вопрос, зачем выбежал, Алексей ответил: «Просто букет хотел подарить». Хорошо, что только букет!