Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех

Победа Камилы Валиевой на Гран-при в Казани оказалась настолько предсказуемой, что она заскучала. Но нашла, как себя развлечь – пошла на неудавшийся прыжок после проката.

Две дополнительные попытки четверного тулупа закончились двумя падениями и смехом Камилы.

Валиева одержала уже вторую победу на этапах российского Гран-при. Две недели назад она на 8 баллов опередила Софью Акатьеву, преимущество в Казани – еще больше: 31 балл от Вероники Яметовой, оказавшейся второй.

У Камилы есть все: благосклонность судей, которые не по максимуму отминусовали падение и были невероятно синхронны в компонентах – 9,50 за все; пронзительная и злободневная программа.

Но нет главной технической силы – четверных прыжков. Как и на первом этапе, в Казани Валиева заявила только один, но и с него упала. Пока квад-тулуп получается только на разминке.

До этого Яметова показала программу «Цирк дю Солей», но настоящее представление устроила именно Камила. После эпичного натягивания капюшона в конце программы она не ушла со льда. А показала тренерам, что хочет перепрыгнуть. И пошла на четверной под овации зрителей. Время на это было – она выступала последней из девушек, да и вряд ли кто-то запретит Камиле порадовать родную Казань.

Прыжок, как и в прокате, не удался.

Валиева со смехом села по-турецки и развела руками.

На этом штурм квада не закончился – Камила снова пошла на прыжок, показав: еще разок?

И снова падение.

Зато развеселила зрителей, среди которых был и певец Ваня Дмитриенко – недавно Валиева снялась в его клипе. Его настойчиво показывали в трансляции.

Тренеры тоже с юмором отнеслись к попыткам ученицы: Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз встретили Валиеву смехом, а не привычным разбором проката.

«Я после проката решила еще на парочку тулупов зайти. Думаю, будет и на награждении время его сделать. Не получается один – нужно идти на два тулупа. Как сказали мои тренеры: когда их два, один будет точно», – сказала Камила Максиму Транькову после выступления.

Траньков предложил прыгнуть после парней – они закрывают программу казанского этапа. Валиева согласилась. Ждем?

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Итоговое положение

1. Камила Валиева – 241,72

2. Вероника Яметова – 210,34

3. Ксения Синицына – 207,55

4. Ксения Гущина – 190,78

5. Мария Парамонова – 184,61

6. Виктория Нестерова – 180,96