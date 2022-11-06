Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех
Победа Камилы Валиевой на Гран-при в Казани оказалась настолько предсказуемой, что она заскучала. Но нашла, как себя развлечь – пошла на неудавшийся прыжок после проката.
Две дополнительные попытки четверного тулупа закончились двумя падениями и смехом Камилы.
Валиева одержала уже вторую победу на этапах российского Гран-при. Две недели назад она на 8 баллов опередила Софью Акатьеву, преимущество в Казани – еще больше: 31 балл от Вероники Яметовой, оказавшейся второй.
У Камилы есть все: благосклонность судей, которые не по максимуму отминусовали падение и были невероятно синхронны в компонентах – 9,50 за все; пронзительная и злободневная программа.
Но нет главной технической силы – четверных прыжков. Как и на первом этапе, в Казани Валиева заявила только один, но и с него упала. Пока квад-тулуп получается только на разминке.
До этого Яметова показала программу «Цирк дю Солей», но настоящее представление устроила именно Камила. После эпичного натягивания капюшона в конце программы она не ушла со льда. А показала тренерам, что хочет перепрыгнуть. И пошла на четверной под овации зрителей. Время на это было – она выступала последней из девушек, да и вряд ли кто-то запретит Камиле порадовать родную Казань.
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Прыжок, как и в прокате, не удался.
Валиева со смехом села по-турецки и развела руками.
На этом штурм квада не закончился – Камила снова пошла на прыжок, показав: еще разок?
И снова падение.
Зато развеселила зрителей, среди которых был и певец Ваня Дмитриенко – недавно Валиева снялась в его клипе. Его настойчиво показывали в трансляции.
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Тренеры тоже с юмором отнеслись к попыткам ученицы: Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз встретили Валиеву смехом, а не привычным разбором проката.
«Я после проката решила еще на парочку тулупов зайти. Думаю, будет и на награждении время его сделать. Не получается один – нужно идти на два тулупа. Как сказали мои тренеры: когда их два, один будет точно», – сказала Камила Максиму Транькову после выступления.
Траньков предложил прыгнуть после парней – они закрывают программу казанского этапа. Валиева согласилась. Ждем?
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Итоговое положение
1. Камила Валиева – 241,72
2. Вероника Яметова – 210,34
3. Ксения Синицына – 207,55
4. Ксения Гущина – 190,78
5. Мария Парамонова – 184,61
6. Виктория Нестерова – 180,96
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