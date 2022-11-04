«Размазня на вращении, хочется стереть из памяти». Юниорка Тутберидзе разбила подбородок до крови – и все равно с бронзой

Юниорская серия Гран-при России – не просто хороший разогрев перед взрослыми прокатами, но и самостоятельные насыщенные соревнования. Здесь и драма, и прыжки ультра-си, и даже кровь.

На этапе в Казани привычно столкнулись ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко: одна уезжает с золотом, другая – с разбитым подбородком.

• Наверное, главным эпизодом произвольных программ у девушек оказалось выступление 14-летней Дарьи Садковой. Она уже три года тренируется в «Хрустальном» у Тутберидзе.

Прошлый сезон почти полностью выпал из-за травмы, в этом Садкова уже отметилась третьим местом на Мемориале Панина-Коломенкина – выше были только Елизавета Туктамышева и Ксения Гущина.

После короткой программы на казанском этапе Гран-при Дарья уверенно расположилась на второй строке. Опережала ее Софья Титова из «Ангелов Плющенко». Да, соперничество Этери и Евгения ослабло на взрослом уровне, но все так же актуально у юниорок.

• Правда, с произвольной Дарья совсем не справилась: упала с тройного флипа, а на вращении потеряла равновесие и ударилась подбородком о лед. Выглядело опасно.

Еще в середине элемента Садкова потеряла центровку, что вылилось в ошибку.

• Сама она так описала случившееся в разговоре с «Матч ТВ»: «Размазня» на вращении – это, конечно, очень плохо. Сама не понимаю, что получилось. Наверное, как‑то распереживалась под конец программы. Надо очень активно приводить себя в порядок, чтобы на следующих стартах уже все было хорошо. А то эта произвольная программа – нечто. Да, хочется стереть из памяти».

Даниил Глейхенгауз встретил Дарью у бортика со снисходительной улыбкой, она же отреагировала на прокат с грустью.

• На оценке за технику ошибки, конечно, отразились, хотя Садкова не получила штраф за нарушение времени (он дается за перекат в 5 секунд, она уложилась в 4), и не все судьи поставили -5 по шкале GOE за сорванное вращение – есть три оценки -4.

Итоговая оценка за произвольную – 124,10 балла, это 8-е место. Но в результатах была такая плотность (у лидера произвольной всего на 8,7 балла больше), что Садкова сохранила место в топ-3 по сумме. Хотя от четвертой строчки отрыв символический – всего 0,65 балла.

• Победила Титова, хотя и она была далека от идеального выступления во второй день. В короткой Софья исполнила сложнейший каскад тройной аксель – тройной тулуп. Не помешали даже ограничения для юниорок: они не прыгают сольный тройной аксель в короткой – обязательным элементом идет двойной.

А вот в произвольной Титова откатала без элементов ультра-си – упала и с трикселя, и с четверного сальхова. И, в отличие от Садковой, получила штраф за несоблюдение времени – перекатала на 5 секунд. В короткой у нее вылез штраф за поздний старт – кажется, команде Плющенко стоит поработать над таймингом.

Тройной аксель Софьи в короткой так и остался единственным чистым прыжком ультра-си на этом этапе. На четверной тулуп в произвольной пошла другая фигуристка «Ангелов» – Мария Мазур, но и она не справилась с прыжком.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Софья Титова – 207,17

2. Елизавета Куликова – 198,84

3. Дарья Садкова – 194,57

4. Елизавета Лабутина – 193,92

5. Надежда Понтелеенко – 192,57

6. Таисия Коробицина – 189,42

Фото: t.me/divmel_ic; кадры трансляции