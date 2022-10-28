Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

Вероника Степанова – не только прирожденная эстафетчица (две гонки в элите – две победы), но и смелый голос нашего спорта.

О чем рассуждает 21-летняя лыжница? Похоже, что обо всем самом важном – о политике, экономике и истории.

Прошлый сезон – лучший в карьере Степановой. В личных гонках она пару раз забиралась в топ-10, но особенно проявила себя в эстафетах. Без ее уверенного и зрелого финиша у наших лыжниц вряд ли было бы золото Пекина-2022. На счету Степановой еще и победа на этапе Кубка мира (тоже в роли эстафетного финишера).

Вернувшись из Китая, Вероника открылась с новой стороны – показала вовлеченность/включенность в темы, крайне далекие от спорта. Но и про главное дело жизни не забывала – комментировала отстранение российских фигуристов, рассуждала о допинге, дерзко отвечала норвежским лыжникам.

Степанова вышла за пределы соцсетей и теперь ведет колонку на «Матч ТВ», а еще часто приходит в ток-шоу «Есть тема», которое называет успешным проектом.

Политика интересовала ее и раньше (события 24 февраля она встретила лаконичным «Это грустно»), но волна экспертных комментариев от Вероники выросла после похода в Кремль. Там в конце апреля Степанова и другие победители Игр встретились с Владимиром Путиным. Кто знает, может, это и вдохновило Веронику на новые высказывания.

У нее обширные знания, позволяющие выдать мнение по многим вопросам.

Босс российских лыж Елена Вяльбе не в восторге от медийной активности Степановой. О том, что звездная болезнь может накрыть спортсменку, Вяльбе рассуждала давно. Теперь же вообще не говорит о Веронике и ставит ее в один ряд с Дмитрием Губерниевым – с ним у Вяльбе недопонимание (если не конфликт) уже несколько сезонов.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев