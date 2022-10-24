Нашему фигуристу запретили кататься в России (но тут же дали лазейку) – он служит в московской спортроте и без спросу перешел в Питер

Артур Даниелян получил запрет на выступления в российских турнирах – неожиданное решение от Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) во время тотального международного бана наших фигуристов.

Как и почему это произошло – разбираемся в паутине нашей фигурки.

Даниелян сменил не только тренера, но и город – это превратилось в проблему

Даниелян с 2016 года тренировался в ЦСКА у Елены Буяновой – именно она привела его к главным достижениям в карьере: серебру чемпионата России, юниорского чемпионата мира и взрослого Евро-2020.

После успешного сезона-2019/20 Даниеляна накрыли травмы – ковидный сезон он пропустил, а полноценно вернулся год назад. Два десятых места на Гран-при и лишь 13-й результат на чемпионате России не впечатляли, но Артур продолжал работу с Буяновой.

В конце августа выяснилось, что Даниелян переходит к Евгению Рукавицыну в Санкт-Петербург . Бывший тренер ничего не знала: «В течение трех лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него все время что-то болело. А сегодня он пришел к нам и поставил перед фактом: я хочу поменять свою жизнь. Начать ее с чистого листа».

Буянова добавляла, что желает ученику удачи у нового тренера, хоть и не понимала его решения. Сам Даниелян благодарил бывшую команду и расплывчато объяснял, что так будет лучше для всех.

Кроме Москвы Даниелян покинул систему ЦСКА – ключевое условие в сложившейся ситуации. Но покинуть армейский клуб – задача, которая оказалась слишком сложной.

Почему уход из ЦСКА – тяжелый квест?

Даниеляну 18 лет и прямо сейчас он является военнослужащим-срочником – весной его зачислили в спортивную роту ЦСКА, а 22 апреля приписали к московской части.

«Спортроты – явление уникальное: талантливые российские спортсмены смогут пройти срочную службу в армии без отрыва от тренировок и выступлений на соревнованиях», – говорится на сайте ЦСКА.

В начале июня Даниелян принял военную присягу вместе с другими спортсменами – фигуристами Марком Кондратюком и Денисом Ходыкиным, биатлонистом Кириллом Бажиным.

По закону призывник проходит военную службу по месту, определяемому военным комиссариатом. Самовольное оставление места службы запрещено – и тут все серьезно: по 337-й статье уголовного кодекса РФ оно наказуемо вплоть до лишения свободы (срок зависит от длительности отсутствия – если военнослужащий отсутствовал больше месяца, то наказание до 5 лет тюрьмы).

Этой нормой попытались воспользоваться в ЦСКА, чтобы проучить (или удержать?) фигуриста. В середине сентября на заседание президиума Московской федерации фигурного катания с докладом по Даниеляну приехала Елена Буянова – после нее по ситуации с фигуристом выступали председатель дисциплинарной комиссии Наталья Эйсмонт, и президент федерации Антон Абдурахманов.

Дальше выписка из официального протокола президиума ФФКМ (чтобы не потеряться в канцелярских формулировках, мы выделили главное цветом):

«Слушали: Эйсмонт Е.Н., Буянову Е.Г., Абдурахманова А.В. о том, что по имеющейся информации в настоящее время спортсмен Даниелян Артур Ашотович из группы Буяновой Е.Г. (СШОР ЦСКА) проходит спортивную подготовку в городе Санкт-Петербурге в группе тренера Руковицына Е.В. (здесь и далее орфография сохранена – Sports.ru).

Принимая во внимание, что Даниелян Артур Ашотович:

– в соответствии с Приказом о зачислении от 03.06.2016 № 782 17.12.2003 г.р. зачислен в СШОР по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука (ФАУ МО РФ ЦСКА – город Москва);

– в соответствии со Списком кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по фигурному катанию на коньках на 2022/2023 гг., утверждённым 24.06.2022 Департаментом спорта города Москвы, спортсмен Даниелян Артур Ашотович состоит в сборной спортивной команде по фигурному катанию на коньках города Москвы (№ 2 списка, резервный состав);

– в соответствии с Письмом генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации от 22.04.2022 № 308/2/702 спортсмен Даниелян Артур Ашотович является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА – город Москва .

А также в связи с тем, что спортсмен Даниелян А.А. нарушил утвержденное президиумом ФФКМ Положение «О порядке переходов спортсменов – членов сборной команды города Москвы по фигурному катанию на коньках из одной спортивной организации (клуба, команды, федерации, территориальной или ведомственной организации) в другую» (далее – Положение), которое предписывает спортсменам-членам сборной команды Москвы в случае возникновения необходимости перехода подать в Дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования перехода (см. п. 2.1 Положения).

Заявление должно содержать отметку о согласовании от действующего тренера, а также отметка о согласии на зачислении от нового тренера и руководителя организации, в которую спортсмен переходит. В соответствии с п. 3.1 Положения с целью упорядочения переходов и сохранения порядка работы спортивных организаций и тренеров, окно переходов устанавливается с 1 апреля по 31 мая каждого сезона. В настоящее время письменное заявление о переходе спортсмена Даниеляна Артура Ашотовича в соответствии с требованиями п. 2.1 и п. 3.1 Положения в Дирекцию ФФКМ не поступало. Кроме того, спортсмен Даниелян Артур Ашотович на сегодняшний момент является спортсменом СШОР по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука (ФАУ МО РФ ЦСКА – город Москва), приказа об отчислении нет.

Также в связи с прохождением срочной службы в ВС РФ в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА – город Москва призывник должен проходить военную службу по месту, определяемому Военным Комиссариатом. Самовольное оставление части или места службы запрещено ст. 337 УК РФ.

Постановили: на основании вышеизложенного, президиум ФФКМ принял решение уведомить Федерацию фигурного катания на коньках России о том, что в связи с допущенными нарушениями Даниеляну Артуру Ашотовичу будет отказано в заявке на его участие в официальных Всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука и членом сборной команды Москвы (большинством голосов).

Причина запрета только в армейской службе Даниеляна?

Главный аргумент от ЦСКА – конечно, призыв Даниеляна в спортроту, хотя в протоколе акцент сделан на том, что Артур вообще не согласовал переход .

Даниелян не попал в сборную России, но числится в списках сборной команды Москвы. В этом случае правила перехода в другую федерацию усложняются – необходимо подать заявление в дирекцию ФФКМ с указанием даты перехода и письменного обоснования, после чего документ согласовывают действующий тренер, затем будущий, а еще руководитель организации, в которую осуществляется переход.

К тому же трансферное окно закрывается 31 мая, и здесь Даниелян точно не успел – на момент заседания президиума (14 сентября) письменного заявления от него не поступало.

Но ведь он выступает на соревнованиях?

В конце сентября Даниелян уже под руководством Рукавицына выступил на контрольных прокатах – это не официальный старт, поэтому здесь никаких нарушений нет. Но затем Артур занял 11-е место на Мемориале Панина-Коломенкина, а уже через пару недель вновь вышел на лед, уже вне конкурса – на Кубке Санкт-Петербурга. Видимо, подействовал запрет московской федерации, о котором стало известно с опозданием.

Впрочем, на серию Гран-при (Даниелян должен выступить в Казани и Самаре) этот запрет действовать не будет – вмешалась Федерация фигурного катания России, которая, похоже, присвоит Артуру статус нейтрального спортсмена на российских стартах .

«Даниелян будет выступать как член сборной страны на мероприятиях, которые проводит ФФКР», – сообщил гендиректор Александр Коган.

В федерации Москвы называют новости о санкциях враньем

Информацию об отстранении эмоционально прокомментировала Нина Мозер – генеральный директор ФФКМ:

«Это вранье, недостоверная информация. Я скоро буду отправлять по таким вещам в правоохранительные органы. Это был рабочий документ в переписке нашей федерации и Петербурга .

Мы написали, что не согласны с его переходом в Петербург. Вот и все. Исполком не принял решение о его переходе в Петербург, он будет кататься за ЦСКА и Москву. Никаких санкций против него никто не собирался применять. Ссылаться на черную прессу и рабочие документы, которые существуют внутри федерации – некорректно .

Какие-то непонятные «телеграмы» и форумы... Полный идиотизм среди ясного неба. Артур будет выступать, конечно. Напишите, чтобы это прекратили. Хватит бегать за сенсациями, которых не существует. Не дождетесь».

Вот только на сайте ФФКМ в разделе «Документы» протокол заседания все еще на месте – и это точно не назовешь перепиской двух федераций.

Что дальше?

Пропуск внутренних турниров во время изоляции российского спорта – странная и никому не нужная история. Чтобы разрешить разногласия с ЦСКА, Даниеляну нужно оформить переход официально, но главное – разобраться со службой в спортроте (судя по выступлениям и тренировкам Артура в Питере, этот вопрос удалось как-то уладить).

А в будущем есть еще один путь, от которого Артур вроде бы отказался летом – выступление за сборную Армении:

«Даже с тренерами как было – я ни разу их сам не менял, только когда они сами мне говорили. Так же и со страной. Я начал кататься за Россию, так же и продолжаю. Что-то менять теперь большого смысла нет, потеряешь много времени... А много времени-то и нет. Хочется кататься и выступать».

Через два месяца после этого интервью Даниелян поменял тренера.

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Спорт-Экспресс» и «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня