Великий Том Брэди разводится с супермоделью Жизель Бюндхен после 16 лет вместе. Все из-за его возвращения в спорт

Том Брэди и Жизель Бюндхен – одна из самых известных и красивых пар мира. Он – легенда американского футбола и победитель семи Супербоулов, она – в течение 10 лет самая высокооплачиваемая супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret.

Сейчас пара на грани развода из-за возвращения Брэди в спорт. А как они начинали? Свидание вслепую, беременная бывшая и жертвы Жизель.

Влюбились с первого взгляда, а через два месяца бывшая Тома объявила о беременности

Брэди и Бюндхен познакомились в декабре 2006-го – общий друг устроил им свидание в нью-йоркском ресторанчике. За год до этого Жизель рассталась с Леонардо Ди Каприо (ей исполнилось 25 – критический возраст для Лео), а Том переживал финал отношений с актрисой Бриджит Мойнахан.

Аргумент друга заинтриговал обоих: «Он сказал, что знает девчачью версию меня», – говорил Брэди. «А мне, что нашел мальчишескую версию меня», – добавляла Бюндхен.

Свидание вслепую закончилось любовью с первого взгляда – с обеих сторон.

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«В то мгновение, как я увидела его, он улыбнулся – и я подумала: это самая красивая и харизматичная улыбка, которую я когда-либо видела! Мы сидели и разговаривали три часа. Вам знакомо чувство, когда вы не можете насытиться? С нашей первой встречи не прошло ни дня, чтобы мы не поговорили», – вспоминала Бюндхен.

В середине декабря Брэди и Мойнахан объявили о расставании после трех лет отношений. Казалось, теперь ничего не помешает Тому и Жизель. Они встречались пару месяцев, когда их оглушила новость: бывшая девушка Брэди беременна от него.

«На следующий день везде были новости об этом. Я почувствовала, что мой мир перевернулся с ног на голову. Это было непростое время», – писала Жизель в автобиографии.

Несмотря на это испытание, Брэди и Бюндхен не расстались. Как позднее признавалась модель, сложная ситуация только укрепила их отношения – они сразу узнали друг друга намного лучше.

Летом 2007-го Мойнахан родила сына Джона, которого в семье зовут Джеком. Брэди активно помогает и участвует в жизни ребенка, Жизель подружилась с Бриджит и с любовью приняла Джека:

«Он заставляет мое сердце настолько расширяться, что я и не думала, что такое возможно. Джек, мой бонусный ребенок, оказался огромным подарком и благословлением в моей жизни».

Сыграли две свадьбы и пережили трудности с появлением детей

В январе 2009-го Брэди сделал предложение – получилось неожиданно. Чтобы Жизель ни о чем не догадалась, он выдумал историю: сказал, что ее квартиру затопило. Когда Бюндхен примчалась домой, вместо протечек и луж ее ждали зажженные свечи и лепестки роз, разбросанные по всей квартире:

«Потом он опустился на колено, чтобы сделать предложение. А я ему: вставай! Потому что у него только что была операция и он трижды перенес стафилококковую инфекцию. И я говорю: что ты делаешь? А он отвечает: я должен встать на колено. Я: Нет, нет, нет, встань, пожалуйста!»

Через месяц они поженились на закрытой церемонии в Санта-Монике. На свадьбе было всего 20 человек, а планировали праздник всего 10 дней.

«Мы вернулись домой, я пожарил на гриле стейки. У нас было шампанское, торт, немного мороженого. Это был великолепный вечер. Думаю, всегда витает идея, что на свадьбе должно быть человек 200 и вы пригласите всех. И я полностью за, если люди хотят такое. Но было нечто особенное в том, что у нас на свадьбе были только наши родители», – делился Брэди.

Спустя два месяца сыграли еще одну свадьбу – вторая церемония получилась более пышной: три дня на Коста-Рике в окружении 40 гостей.

В конце года в семье родился первый ребенок – сын Бенджамин Рейн. Жизель рассказывала, что они с Томом решили создать семью раньше, чем планировали, чтобы у Джека были братья и сестры близкие по возрасту.

Жизель не бросала карьеру модели, и материнство давалось непросто: «Когда я стала мамой, в какой-то степени потеряла себя. Будто часть меня умерла. Я была очень независимым человеком. Но теперь у меня появилось это маленькое существо, и я вдруг почувствовала, что не могу заниматься другими делами, это было очень тяжело для меня. Все, о чем я мечтала – это быть мамой. Но когда ты на самом деле испытываешь это, это шок».

Бюндхен корила себя, когда оставляла сына; чувствовала вину перед окружающими, когда брала его с собой – например, в самолет, где он плакал.

После первых трудностей в статусе родителей Том и Жизель быстро вернулись к привычной идиллии. И спустя три года в семье появилась дочка Вивиан Лейк.

Бюндхен водила детей на игры мужа, радовалась победам и защищала его после поражений.

Слухи о разводе появлялись еще 7 лет назад, но потом все наладилось

Первые серьезные трудности в браке Брэди и Бюндхен пришлись на 2015-й. В НФЛ разгорелся скандал с участием Тома: он вроде как потребовал преднамеренно сдуть мячи в игре его команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» против «Индианаполис Колтс».

После серьезного расследования Брэди дисквалифицировали на четыре игры, а команду оштрафовали на миллион долларов.

В это время пошли слухи, что в браке у Тома трудности, которые могут привести к разводу. Однако он это опроверг, заявив, что у пары все в порядке, а Жизель поддерживает его как никто.

В том же году Бюндхен завершила карьеру – да, она бывала на светских тусовках, вела бизнес и снималась в рекламе, даже участвовала в церемонии открытия Олимпиады-2016 в Рио, но покинула подиум. Основная причина – семья, Жизель хотела посвящать больше времени детям и мужу.

После проблем последовал новый период сказки – они мило поздравляли друг друга с 10-летием со дня свадьбы:

«Я знаю, что наш путь был непростым, но трудности, которые мы преодолели, укрепили нашу связь, а наша любовь стала глубже. Спасибо, что любишь меня, поддерживаешь мои мечты и заботишься о нашей семье так, как можешь только ты. Ты моя скала, моя любовь и мой свет!» – писал Брэди.

«В этом мире нет ничего, что я люблю больше, чем тебя и нашу семью. Пусть мы продолжим расти вместе, шагая бок о бок, поддерживая и любя друг друга еще много-много лет», – отвечала Бюндхен.

Хотя о проблемах они тоже говорили. Брэди признавался, что не так много времени уделял жене и детям, что на семейные обязанности времени не хватало. Жизель хотела, чтобы он водил детей в школу, а он думал только о тренировках.

В 2020-м семья переехала во Флориду – Брэди подписал контракт с «Тампа-Бэй» после 20 сезонов с «Пэтриотс». На тот момент Тому было 43 года. Впрочем, сама Бюндхен еще за пару лет до этого шутила насчет фанатичной преданности мужа спорту:

«Когда мы познакомились в 2006-м, он сказал: слушай, я поиграю лет 10, выиграю еще один Супербоул и буду счастлив. Насколько я понимаю, футбол – это его первая любовь. И честно говоря, думаю, это его главная любовь. Он уверяет в обратном, но это так».

С «Тампой» Брэди выиграл 7-й Супербоул, а потом провел еще один и сезон и объявил о завершении карьеры. В том числе ради семьи и ради Жизель: «Я всегда возвращался с поля домой к самой любящей и поддерживающей жене, которая делала все для нашей семьи, чтобы я мог сосредоточиться на своей карьере».

Бюндхен очень не понравилось, что Брэди вернулся в спорт. Теперь развод?

Через 40 дней после объявления об уходе… Брэди передумал. Заявил, что проведет еще один сезон и доделает «незавершенные дела». Бюндхен, которая так ждала мужа, была очень разочарована, хотя в соцсетях поддержала его и пожелала удачи.

В мае Жизель дала интервью, в котором рассказала, что над отношениями нужно работать, а потом добавила: «Он сосредоточен на своей карьере, я – в основном на детях».

Почти все лето до этого неразлучные Том и Жизель провели порознь, но все же слетали с детьми в Европу. В середине августа Брэди покинул расположение «Тампы» по личным причинам. Он ездил на 15-летие Джека в Хэмптон. Туда приехала и Бюндхен. По слухам, после поездки они разругались так, что разъехались по разным домам.

В середине сентября Жизель довольно категорично высказалась о своей роли в семье: «Я выполнила свою часть работы, которая заключается в том, чтобы быть рядом с Томом. Я переехала и сосредоточилась на создании кокона и любящей среды для моих детей, в которой они могли бы расти и быть там, поддерживая его и его мечты».

При этом Бюндхен заверила, что не давит на Брэди, а домыслы, что она очень ждет его ухода из спорта – сексистские: «Само собой, у меня есть опасения – это очень жестокий вид спорта, и у меня есть дети, и я бы хотела, чтобы он чаще бывал с нами».

Если верить источникам People, Жизель была почти в ярости после его возвращения – не потому, что не любит футбол, а из-за того, как Брэди передумал.

В конце месяца они уехали из Тампы из-за надвигавшегося урагана. Оба переместились в Майами, но жили по-отдельности.

А потом появилась информация, что они консультировались с адвокатами: Жизель якобы уже наняла специалиста по бракоразводным процессами, Том все еще надеется вернуть расположение жены.

Если действительно дойдет до развода, то Бюндхен и Брэди будут делить империю (в том числе недвижимость на 26 млн долларов) и двух детей. А красивая история любви закончится спустя 16 лет.

Фото: Gettyimages.ru; instagram.com; globallookpress.com