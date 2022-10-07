Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято

Алина Загитова пришла на ютуб-канал к Ляйсан Утяшевой и, пожалуй, впервые так ярко рассказала о себе.

Алина вспомнила про диету перед Олимпиадой-2018, рассказала жуткие истории про сглаз от соперницы и про преследования поклонника-наркомана.

Такую Алину вы точно не видели – и не слышали.

Шоу Утяшевой – это не просто интервью, а еще и кулинарная программа. Загитова принесла полезный рецепт индейки с овощами – понравилось всем.

Ниже – главное из их разговора за готовкой.

«Готовим индейку с кабачками. Шпинат тоже можно всунуть, потому что полезно»

– Со скольки лет готовишь?

– Где-то с 17. Сначала мне готовила бабушка, потому что у меня были тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Примерно с 9 утра и до… могла выйти в 10-11 вечера.

– Что послужило стартом, что ты захотела что-то приготовить?

– Появилось больше времени и желания.

– Первое блюдо какое было?

– Я люблю салаты. Огурцы, помидоры, зелень и сыр – сыр обожаю.

– Что у нас сегодня будет?

– Индейка с кабачками, помидорами и сыром, шпинат тоже можно всунуть, потому что это полезно. Открою секрет, делаю это блюдо первый раз.

«После спорта снилось, что падаю с прыжка – и в какой-то истерике»

– Была ли у тебя постспортивная депрессия?

– Да, конечно. Как у любого спортсмена, наверное, есть такая депрессия в какой-то степени. Но за счет того, что у меня было много работы, я не успевала об этом думать.

Только вечером ложилась, а у меня все мысли о том, как бы сделать прыжок. Были такие сны, что я просыпалась от того, что я падала или что-то не получалось – и я в какой-то истерике. Но это было крайне редко.

За счет того, что у меня много всего было, я как-то справлялась. Много шоу, я занимаюсь благотворительной деятельностью – ходила на мероприятия. Поэтому скучать не приходится.

«Я конкретный самокопун. Смотрю на себя и думаю: господи, как я катаюсь»

– Конечно, я больше всего опираюсь на себя. Мне кажется, самый главный критик – это я. Смотрю свои даже хорошие выступления и думаю: господи, как я так катаюсь. Но потом пытаюсь это как-то исправить. Я прям очень конкретный самокопун.

Когда смотрю на других, наоборот думаю: мне бы так кататься.

Наверное, это мне и помогало держать себя в ежовых рукавицах. Естественно, тренер тоже смотрела, говорила какие-то ошибки даже в шоу. У нас хорошие с ней отношения, мы их поддерживаем.

«Губерниев? Ой, вообще не говорите о нем»

– Кем ты себя видишь в будущем?

– Вижу себя где-то около спорта. Может быть, на телевидении, потому что у меня уже был такой опыт в «Ледниковом периоде».

– Давай поподробнее об этом. Переживала ли ты?

– Я безумно переживала. Телевидение – это абсолютно другое, нежели фигурное катание. Там мы выражаем себя не словами, а жестами, эмоциями.

Было супертяжело, потому что мне надо было говорить и говорить с той же Ольгой Бузовой. Первый раз я смотрела и думала: блин, она меня, наверное, съест. Я ее не знала лично, поэтому мне было очень волнительно с ней встретиться. Там были и другие звезды. Я знала, что они «подмазаны» на слово – могут как-то сковырнуть, что-то сказать.

– Едкие?

– Да!

– Типа Губерниева?

– Ой, вообще не говорите о нем.

– А почему? Давай поговорим?

– Нууу….

– Ладно, давай не будем. Это был твой первый опыт, без подготовки?

– Я чуть-чуть подготовилась. Мне дали репетитора, я с ним начала описывать дырку в стене, говорить разные скороговорки, разрабатывать рот. Рот у меня очень сильно устал – я думала, что там нет мышц, но откуда-то они там есть, появились.

Чуть-чуть подготовилась и пошла на передачу. Это было сложно, там же еще с «ухом» надо говорить. Это тоже для меня новое, повторять за человеком, который в ухе сидит. Я 150 раз спотыкалась, переговаривала.

Вот стою я около Ольги Бузовой, начинаю задавать вопросы, и тут я че-то сказала – даже не знаю, есть ли такое слово. Она останавливает меня: чего? Я говорю: переговариваем все. У меня начинает колотиться сердце. Она мне: Алин, успокойся. Я выдыхаю. Какая же она крутая, что так поддерживает.

Когда вела второй сезон, сказала: все, хватит этого «уха». Я его отключала и говорила от себя. Стало намного легче.

– Что сложнее – спорт или телевидение?

– Наверное, телевидение. Потому что фигурное катание – это мой дом, я его уже знаю, уже сто раз проходила через всякие разные эмоции. Самое сложное – пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта.

«Какой-то мужчина на большой тонированной машине встречал около дома. Мне 16 лет, я была в шоке»

С ходом разговора готовили и блюдо – без жестких требований: Ляйсан резала лук тонко, Алина – от души.

– Почти не отвечаю в соцсетях. Я достаточно закрытый человек. Но пытаюсь как-то коммуницировать. Поклонники могут прийти на каток, они знают, где мы находимся. Я спокойно общаюсь, все отлично.

– А были слишком навязчивые поклонники? Когда эта любовь уже пугающей была?

– Да, у меня была такая ситуация. Ко мне вообще приехал какой-то мужчина с Казани на большой тонированной машине, встречал меня около дома все время. Мне было лет 16. Я была в шоке. Он ехал за мной – на тот момент я была без машины, ходила пешком на тренировки, мне минут 5 идти.

Он вот так ходил за мной, в какой-то момент бабушка пошла со мной. Мы идем, а он так же медленно едет и такой: «Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится». А мне 16! Оказалось, что он разведен, не платит алименты, и наркоман еще к тому же. Я не знаю, как он вел машину.

– Вы как-то разобрались с этой ситуацией?

– Да, в итоге мне школа «Самбо-70» дала охранника. Мне помогли.

– Дяденьке как-то сказали, чтобы подальше шел?

– Да, его депортировали в Казань.

– Дальнейшую его судьбу ты не знаешь?

– Нет – и слава богу.

«На контрольных прокатах коньки посыпали солью, я их мыла святой водой»

– Женская конкуренция в спорте, конечно, подстегивает. Но были моменты, что и коньки солью посыпали.

Была такая ситуация: первый мой юниорский сезон, у нас прокаты перед соревнованиями, где смотрят, насколько хорошо ты подготовлен. Я жила с девочкой. Моя мама человек, который суперперестраховывается, она сказала, чтобы я спрятала коньки под шторку. Я спрятала, пошла на обед, прихожу, а там солью ровненько насыпано. И я такая: все потеряно, я не выступлю, не выйду на лед. Мне было 14 лет.

– Помыла бы коньки и пошла.

– Ну я сделала святой водой, всем, чем можно. Тогда я еще очень верила в приметы. В итоге в короткой программе я тогда упала один раз.

– И сразу подумала, что это из-за соли.

– Да. Произвольную я уже хорошо откатала.

– И на кого ты подумала? На свою соседку?

– Думаю, что да. Не знаю. Там к ней, конечно, еще приходили… Но такое есть и, мне кажется, будет.

– А ты кому-то что-то делала?

– Я не сторонник такого. Меня так воспитали. Думаю, что все, что тебе делают, этому человеку возвращается. Поэтому я за карму.

«Я домашняя, не люблю тусовки, лучше выберу готовку»

Несмотря на занятость, у Загитовой есть время на сериалы (много сериалов!) и тихий семейный отдых.

– С Ритой Мамун мы хорошо сдружились. Когда я была на своей Олимпиаде, я не пошла на закрытие и не пошла на хоккей, но вместе с ней мы пошли на интервью в зоомагазин. И это был мимимишный день. Я с ней хорошо общаюсь.

С Аней Щербаковой тоже хорошо общаюсь. Это из фигурного катания. А так есть много друзей в университете.

– А с артистами шоу-бизнеса подружилась?

– Там таких друзей нет, с которыми бы я прям общалась-общалась. Потому что я закрытый человек, не очень общительный. Я не люблю тусовки, куда-то идти вместо того, чтобы дома что-то сделать. Я лучше выберу готовку, чем идти куда-то. Я домашняя. Поэтому много знакомых у меня точно нет.

– Какой для тебя идеальный выходной?

– Я люблю поспать, желательно до часа. Ложусь где-то в два, но не всегда. Поспать, встать, спокойно позавтракать, посмотреть сериал. Сейчас смотрю «Постучись в мою дверь» – знаменитый турецкий сериал, уже на 60-й серии – посмотрела за неделю взахлеб, мне очень понравилось.

«На Олимпиаде весила 42 кг. Взвешивали утром, днем и вечером»

– Что-то подъедаешь в этот момент?

– Раньше я сказала бы, что хочу съесть шоколадку, что-то запрещенное. Сейчас от этого отошла. В какой-то момент перехотелось. Я почувствовала на себе – когда кто-то запрещает, тебе этого очень сильно хочется. Я могла съесть три плитки шоколада. А потом пойти бегать в «сауне» (о ней чуть ниже – Sports.ru). Сейчас бы я, наверное, выбрала мясо.

– Вас, как и гимнасток, взвешивают по 8 раз в день?

– Нет. Нас взвешивают один раз в день, но после обеда. Мы, конечно, не обедаем. Было такое: взвесимся, а потом что-нибудь перекусим и с полным животом идем кататься. На Олимпиаде нас взвешивали утром, днем и вечером. На Играх я весила 42,5 кг, рост был 1,56.

– Сейчас сколько?

– Чуть больше.

– Вставай.

– Думаю, вы худее меня смотритесь.

– Подожди, я сейчас не про вес, а про рост. Ну на чуть-чуть выше – я 1,70. Ты?

– 1,60. Но это я на платформе сейчас.

– И 42 кг!

– Я думаю, что гимнастки даже худее.

«В плане музыки и программ я гуляющая: иногда нравится – иногда не нравится»

– Было такое, что тебя заставили кататься, а тебе реально не нравится?

– Я сторонник того, чтобы довериться тренеру. Он знает лучше, чем я, что мне подходит. Я полностью доверялась тренерскому штабу.

– Они попадали, тебе нравилось?

– Да. Но вот показательные некоторые мне не нравились – не нравилась музыка. Но постепенно я ее как-то под себя подстроила, она начала мне нравиться. В этом плане я гуляющая: иногда нравится – иногда не нравится, если не нравится – подстраиваюсь.

«Не могу выделить одну фигуристку, сейчас потрясающие девочки»

– Кто сейчас из современных девушек на тебя производит особо впечатление? Кто в твоем топе – топ?

– Именно из фигуристок? Я могу сказать из всех фигуристов. Это, безусловно, Юдзуру Ханю – как говорят, бог фигурного катания. У него была травма, он выступал с этим травмами.

Нэтан Чен – прекрасный американский фигурист, делает невероятные вещи.

Алена Савченко – это в парном катании. Она очень много прошла с разными партнерами, не сдавалась. Когда есть партнер, все равно надо к нему притереться, но у нее это как-то получалось. И она в конце уже выиграла олимпийскую медаль.

– А из девочек в нашей сборной? Может, ты кого-то из юниорочек заметила?

– У нас очень много спортсменов, которые заслуживают и уважения. Есть потрясающие девочки с невероятной энергией и целеустремленностью. Они делают нереальные вещи, которые 2-3 года назад никто бы не мог подумать. Одну выделить я не могу.

«На Олимпиаде дошла до такого уровня, что выходила просто как робот»

– Как фигуристы делают вращения? Ты в одну точку смотришь? Вот твой максимум – сколько оборотов?

– Знаете, есть такие «качалки», когда нога в шпагате, а ты в этот момент вращаешься. Максимум у меня был 18 «качалок».

– Куда ты смотришь в этот момент? Я когда смотрела, не понимала – как обед не выходит?

– Это отдельная тема, как обед не выходит. Иногда такое бывает… У тебя просто картинка смазанная. Смотреть в какую-то одну точку, как балерины во время пируэтов, – не работает. Мы по стечению обстоятельств – как пойдет. Кто-то вообще с закрытыми глазами прыгает, я не понимаю как.

Это с детства. Сначала, понятное дело, ничего не получается, а потом с опытом нарабатывается, и ты уже не замечаешь все, что делаешь. Просто автоматом прыгаешь и прыгаешь. На Олимпиаде у меня было именно так. Я дошла до такого уровня, что настолько себя натренировала, что выходила просто как робот. Делала, ни о чем не думала. Так получилось, что мое тело само привело к такому чистому прокату. Конечно, на Играх первый прыжок не получился.

– И волнения не было?

– Было, конечно, без этого никуда. Сначала думала, куда себя деть. Там еще были зрители, судьи. Мы даже обсуждали с девочками – в Пекине была абсолютно не та атмосфера. А когда у нас были зрители, они устраивали чуть-чуть нервотрепку мне. Поэтому я думала: а что, если не получится. Но встала в позу – и все, белый лист, начала все делать.

Ответ на вопрос, занято ли сердце: «Возможно»

Вау! Алина впервые говорит о личной жизни.

– Когда ты задумаешься о личной жизни так, чтобы всерьез? Сейчас понятно, вольные хлеба, хочешь работать. Или уже задумалась?

– Ну... это сложный вопрос, я на личные темы обычно никогда не говорила. Думаю, это как-то само придет. Возможно, есть уже…

– О! У нас немножко эксклюзивчика, ура! Расскажи, расскажи, он блондин, брюнет?

– А вот это уже вы напишите туда, в комментарии куда-нибудь. Я не очень люблю вот на эту тему…

– Но сердце твое занято сейчас?

– Возможно.

«Из-за гематом не могла спать. Бабушка говорила: давай тебе сделаем компрессик из…»

– Нас еще в детстве учат, как правильно падать. Но это не всегда срабатывает. Надо на правый бок – садишься и на правый бок.

– Ты еще вычисляешь: так, я падаю – хлоп на правый бок?

– Нет, вот так уже не вычисляю, просто как идет – так идет. Я думаю, что им (начинающим фигуристам) не больно, потому что это адреналин, на его фоне ты не понимаешь больно или нет. Ты понимаешь это после тренировки, когда не можешь сесть на какую-то из частей пятых точек.

Было такое, что я даже не могла спать, потому что было больно, большие гематомы. Бабушка такая: ну давай мы тебе сделаем компрессик из… ну старые бабушкинские методы. Слава богу, до этого не дошло.

Один раз я упала на голову и ненадолго потеряла сознание. Это только закалило меня.

«После Олимпиады писали, что я забеременела. В 15 лет»

– Как относишься к сплетням, желтой прессе, жутким придумкам про себя? А про тебя очень много пишут. Самая нелепая заметка – обидная или смешная?

– Смешная, скорее всего. После Олимпиады начали писать, что я забеременела. В 15 лет.

После Игр в межсезонье все равно чуть-чуть поправляешься, потому что почти не тренируешься.

– На Олимпиаде ты весила 42 кг, на сколько поправилась?

– На килограмм. После Олимпиады и такого провального чемпионата мира мне тренер даже в отпуске говорил сбрасывать вес. Фотографируешь весы и отправляешь. Получилось, что всего лишь на килограмм. А тогда казалось: килограмм, блин! Надо сбрасывать любыми путями!

– А какими любыми путями?

– Не есть, не пить, ходить в зал, бегать. Естественно, кремом, потом пленкой… (та самая «сауна» – Sports.ru)

– Что это за отдых такой?

– Так получилось как-то. Для меня это был отдых.

«Я жуткий перфекционист»

– Когда фигуристка и гимнастка пытаются что-то приготовить, это обречено на успех. Хоккеисты это съедят.

– Я перфекционист жуткий.

– Мешает это по жизни?

– Иногда да, потому что я быстрее расстраиваюсь. Но это и подстегивает же, поэтому считаю, что это больше достоинство, чем минус.

«Пока я не полюбила свое тело, я, например, не похудела. Не могла себя принять»

А потом был небольшой интерактив с цитатами.

– Ты либо соглашаешься с цитатой, либо нет. «Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть». Согласна?

– Да.

– «Порой мои занятия мне кажутся единственным смыслом жизни, а порой – величайшим наказанием».

– Нет.

– Как бы ты перефразировала?

– Первую часть оставляем, а про наказание – нет. Испытания больше про меня.

– «Тренируйся, это поможет. Может, не сейчас, но поможет гарантировано».

– Да! Точная формулировка.

– «Ты никогда не станешь красивой, пока не почувствуешь себя красивой». Чак Паланик.

– Да, это тоже правильно.

– Смотрела «Бойцовский клуб»?

– Нет. Это фильм? Надо будет записать.

– Там Брэд Питт – красавчик. Считаешь его красивым?

– Сейчас – нет.

– А мне кажется, он так красиво стареет.

– Ну не знаю. А что там была за цитата про красоту? Я вот как раз на себе это испытала, потому что были комплексы, и веса – был пубертатный период, и взросления, непонимания того, чего хочешь – ищешь в себе новые открытия, что-то открываешь, что-то нет.

Пока я не полюбила свое тело, я, например, не похудела. Не могла себя принять. Но в этом плане мне очень хорошо помогли родители. Поэтому родители – это наше все.

О чем мечтает Алина Загитова

Главный итог – вкусная и сочная индейка.

В конце Алина рассказала о заветном:

– Мечтаю, чтобы все были здоровы, чтобы у всех было какое-то счастье, чтобы все знали, чего они хотят в жизни, и любили и были любимыми.

***

Финал получился семейным: на дегустацию позвали мужа Утяшевой – Павла Волю. Он был в восторге от блюда. В это время Загитова убежала в машину – за игрушками для детей Павла и Ляйсан.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Koji Aoki, Wang Haofei, Kenjiro Matsuo