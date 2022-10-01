«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Томас Бах предложил российским спортсменам «дистанцироваться от режима». По его словам, это поможет вернуться на международные соревнования.

В России такое условие не поняли: функционеры и депутаты говорят о предательстве, иудах и отречении от страны. А вот спортсмены в основном молчат (но есть исключения).

Что предложил Бах: нейтральный статус тем, кто против действий властей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) последние месяцы решает сложнейшую задачу: как вписать Россию в мировой спорт, при этом никого не обидев. Бах и сам понимает, что расклад, при котором все стороны будут довольны, – утопия. Поэтому предложил компромисс:

«Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Н аша цель – сделать так, чтобы спортсмены с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию, снова участвовали в соревнованиях ».

И тут же добавил, что многие страны вводят ограничения по отношению к обычным гражданам, и на спортсменах это тоже скажется:

«Некоторые правительства приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если им разрешено участвовать в соревнованиях. Другие запретили своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность».

Российский вопрос – действительно большая дилемма для МОК. Пожалуй, лучше всего это видно на примере лыжных гонок, где наша сборная – ключевая. Без российских лыжников соревнования поскучнеют, об этом говорят даже соперники.

На самом деле в предложении Баха нет ничего нового. МОК рекомендовал федерациям отстранить российских спортсменов сразу после февральских событий. Но уже тогда Бах говорил, что наказывать невиновных МОК не собирается: «Привлекать к ответственности можно тех, кто виновен в нарушении олимпийской хартии. Народ России, спортсмены и ОКР за это не отвечают».

И эта риторика не менялась на протяжении семи месяцев. Бах называл отстранение защитными мерами, сетовал на отсутствие россиян, но признавался: что-то принципиально менять – еще рано.

В теннисе рассматривали похожий вариант, а в шахматах даже реализовали

Обращаясь к Международному союзу биатлонистов (IBU) в сентябре, глава МОК озвучил вариант допуска без национальной символики. На самом деле в отсутствии флага и гимна уже нет ничего непривычного: три последние Олимпиады и множество чемпионатов мира по разным видам наши спортсмены так и выступают.

Сейчас же Бах довольно четко сформулировал дополнительное условие.

И это тоже не новаторская идея от немца. В апреле российских и белорусских теннисистов отстранили от «Уимблдона» и других турниров на территории Великобритании. Но за месяц до официального решения британский министр спорта Найджел Хаддлстон рассказал, что власти обсуждают с организаторами «Уимблдона» условия участия: игроков могли допустить, если бы они предоставили гарантии, что не поддерживают президента России. Позднее от идеи отказались.

А вот в шахматах нечто подобное уже практикуют. По крайней мере – по словам гроссмейстера Сергея Карякина:

«Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. В том числе в серии Grand Chess Tour. Там российским шахматистам выставили четкое условие – играть могут только те, кто осуждают спецоперацию».

Наверное, для теннисистов, шахматистов и тех, кто тренируется не в России (например, легкоатлетки Клишиной или пловчихи Ефимовой) такое предложение наиболее актуально. Но сложно представить, что на такое решится кто-то из сборных, тесно связанных с Минспортом финансово и организационно.

Вряд ли все атлеты всех наших сборных думают одинаково, но так уж устроен большой спорт в России.

Что говорят у нас в ответ Баху: рассуждают о предательстве, иудах и вспоминают Касаткину

В России заявление Баха предсказуемо восприняли болезненно – особенно чиновники и бывшие спортсмены. Точнее, только они. Потому что почти все действующие спортсмены – те, кого предложение касается непосредственно, – пока молчат.

• Высказалась разве что лыжница Вероника Степанова, активно рассуждающая на любую тему: «Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?»

• И гимнаст Артур Далалоян: «Это абсолютная глупость. Как можно спортсменов призывать отрекаться. Россия – страна, которую мы представляем, мы боремся за нее всю карьеру. Не знаю, как можно отрекаться от нее ради каких-то международных стартов. Кто согласен на такое предложение – может ехать выступать».

• Официальный комментарий из Кремля от Дмитрия Пескова: «Негативный (призыв). Потому что спорт опять перемешивается с политикой!»

• Жена Пескова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась эмоциональнее: «Это чистой воды шантаж. Они сами говорят о том, что находятся «вне политики», и просят вовлекать спортсменов в политику. Это просто хамство, я считаю. Мне самой интересно, пойдет ли кто-то из российских спортсменов на такой шаг».

• Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков тоже негодует: «Российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене. Наших атлетов принуждают нарушать законы своей страны и олимпийской хартии».

• Тренеры рассуждают, пойдут ли на такое их подопечные. Евгений Плющенко считает, что никто из его фигуристов не выполнит условие МОК: «Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я. Не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране».

• У Ирины Винер оригинальный аргумент: «Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет».

• Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и экс-глава СБР Александр Тихонов грозно обратился к Баху: «Думаю, такие спортсмены в России не найдутся. Желательно, чтобы не нашлись. А Томасу Баху ответьте следующее. Пусть ему поставят старые советские фильмы, в которых немцы под Сталинградом мерзли. А теперь они будут в домах своих мерзнуть. Так и передайте. Он меня знает».

• Один из главных спикеров последних месяцев – депутат Роман Терюшков рассказал об исключениях: «Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдет на нет, и останутся в обойме у Баха лишь Касаткина и подобные ей».

• Ирина Роднина и Татьяна Тарасова, которые давно не общаются, в этом вопросе солидарны:

Вот мнение Родниной: «Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит, себя не уважать», а вот – Тарасовой: «Он призывает спортсменов предать свою страну. Мы дети своей страны. Если у Томаса Баха есть свои дети, то я предлагаю им отказаться от своего папаши».

• Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин тоже согласны друг с другом.

«Сильно сомневаюсь, что принципы олимпизма построены на предательстве, а МОК пытается найти иуд. Им что, на крови надо клясться, чтобы показать, что человек – предатель?» – отметил Мамиашвили.

«Думаю, что Бах как представитель Германии знает, что такое раскол в сознаниях. Он не должен предлагать нашим атлетам такие Иудины методы», – добавил Карелин.

Как думаете, кто из наших спортсменов пойдет на условие Баха?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Metcalfe / Stringer; globallookpress.com/Wojciech Grabowski/Keystone Press Agency; РИА Новости/Владимир Астапкович, Максим Богодвид, Александр Вильф, Евгений Биятов

Использованы цитаты ТАСС, «Матч ТВ», РБК, «Р-Спорта» и телеграм-каналов Станислава Позднякова и Вероники Степановой