Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

На контрольных прокатах фигуристов Камила Валиева показала долгожданную произвольную – ту самую, посвященную допинговому скандалу на Олимпиаде-2022.
Получилось очень насыщенно: текстовая нарезка новостей в начале и капюшон в конце, драматичная музыка и слезы Этери Тутберидзе у бортика.
Вообще, обе новые постановки Валиевой посвящены Играм. В короткой зашифровано слово «вера» – то, чего, по словам Камилы, ей не хватило в Пекине. Произвольная полностью посвящена тем сложным дням в Китае.
Вряд ли кто-то забыл допинговую историю, но все же в двух словах: проба Валиевой с декабрьского чемпионата России оказалась положительной – об этом узнали уже после олимпийского командника. Камилу сначала отстранили, а потом вернули. Она ходила на тренировки, там иногда даже плакала. А уходя со льда, пряталась от журналистов.
До личного турнира допустили, но она сорвала произвольную (хотя была явным фаворитом) и разревелась после проката – вполне понятные эмоции после такого давления и стресса.
Важный момент: допинговое дело Валиевой еще не закрыто. РУСАДА завершило расследование (в том числе и в отношении окружения фигуристки), но слушания впереди. Несмотря на отсутствие оправдательного вердикта, группа Тутберидзе взялась за художественную интерпретацию тех событий.
Сезон для этого подходящий – на горизонте только российские старты. Представить такую постановку на чемпионате мира или этапах Гран-при сложно, там Валиева – нарушитель правил, а не пострадавшая девочка.
Возможно, решение спорное, но самой Камиле понравилось:
«Главное – пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось. Над постановкой работали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Этери Георгиевной (Тутберидзе), как обычно. Они спросили заранее – хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась.
Я очень рада, что сегодня столько людей пришло нас поддерживать. Рада, что смогла до них дотронуться».
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Начинается программа с аудионарезки из новостей на разных языках. Слышится: «Новости, в которые не хочется верить» и «Последние новости о ситуации вокруг Камилы Валиевой».
Потом пронзительная скрипка из фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом. Дальше – еще один саундтрек Truman Sleeps из «Шоу Трумана»: именно про музыку из этого фильма говорили до презентации программы.
Вероятно, из-за того, что сюжет ленты с Джимом Кэрри перекликается с идеей постановки – там главный герой обнаруживает, что он звезда реалити-шоу и весь мир вокруг фальшивый, а зрители жадно следят за его жизнью на экране.
Заключительная часть – снова под скрипку: Power-Haus и Кристиан Рейндль – Obscura (Темнота).
На Камиле черное платье – пожалуй, ожидаемое. Длинные рукава, юбка с разрезом из легкой ткани, полупрозрачная вставка на животе и открытая спина – вроде бы обычный для нее наряд. Но сразу привлекает внимание ткань на правом плече – ее слишком много для бретельки. В «Болеро» на плече Валиевой была змея, теперь – еще более важный элемент.
В конце программы загадка открылась – это капюшон. Отсылка к тому эпизоду, когда Камила пряталась от журналистов после тренировок в Пекине: одинокая на прицеле у камер – самая грустная и трагичная сцена Олимпиады.
Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа
Со стороны тренеров даже дерзко добавить этот эпизод в программу – ведь в Пекине именно они оставили Камилу одну, хотя могли пройти рядом. На следующий день ей все-таки выдали сопровождающих – руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова и старшего тренера сборной по парному катанию Сергея Артюхова.
Нужного эффекта программа добивается – зал встал еще до конца проката. В этом заслуга не столько драматичной задумки или трогательной музыки, сколько самой Камилы: она действительно катала с душой:
«Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слез. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать. Появилась дрожь, но я рада, что я смогла показать это людям».
Этери Тутберидзе встретила Камилу нежными объятиями.
И сама не сдержала слез.
Валиева же плакала и во время интервью. Алина Загитова неловко поддержала: «Камил, я надеюсь, что это слезы только радости и счастья от того, что ты нам показала такой замечательный прокат».
У Максима Транькова получилось лучше – он привлек болельщиков. Давал инструкции, пока Валиева закрыла уши.
Зрители азбукой Морзе (как сама Камила в короткой) показали ей слово «любим».
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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