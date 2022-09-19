Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

Новая идея (а заодно и дискуссия) в нашем спорте: вводить или не вводить пенсию для тех, кто закончил карьеру? Атлеты – в большинстве – за: кто-то говорит о тренировках без выходных, кто-то – о травмах и рисках для здоровья.

А какой сейчас у них пенсионный возраст и коснулась ли их недавняя реформа? Кто еще выходит раньше: шахтеры, медики, учителя? Сейчас разберемся.

Почти все хотят снизить пенсионный возраст в спорте – кажется, против только Александр Легков

С предложением снизить пенсионный возраст выступили на недавнем заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Идею презентовали двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и призер Олимпиад во фристайле Сергей Ридзик.

Основной аргумент – карьера начинается еще в детстве, спортсмены тренируются без выходных и полноценных отпусков.

Задумку тут же поддержали в разных видах: Татьяна Тарасова назвала такую меру желательной, олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров добавил в аргументы травмы и вред здоровью, а пловец Сергей Фесиков сравнил спортсменов с военными и работниками МВД.

Предложение о досрочной пенсии – не новое. В 2015-м Татьяна Навка говорила, что выходить на пенсию спортсмены должны в 35-40 лет. В прошлом году Ирина Слуцкая сетовала, что не получает пенсию, потому что так и не взяла золото Игр.

Пожалуй, единственный из спортсменов, кто высказался против, – чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Александр Легков. Его развернутый монолог читайте на Sports.ru в ближайшее время. А пока один из тезисов Легкова:

«Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтеров, учителей, врачей и представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России, есть льготная возможность получить второе образование.

Можно пойти работать тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве это плохие условия?»

В СССР спортсмены выходили на пенсию раньше положенного срока. У Госкомтруда и Госкомспорта было отдельное постановление:

«Пенсии за спортивные достижения и выслугу лет назначаются при общем стаже работы не менее 20 лет заслуженным мастерам спорта СССР и мастерам спорта СССР международного класса, состоявшим в штате команд мастеров не менее 10 лет, в том числе в сборных командах СССР, или не менее 6 лет в составе сборных команд СССР».

При этом выплаты от государства шли при условии, что спортсмен покинул сборную или штат команды.

После распада Союза льготы отменили, и теперь спортсмены выходят на пенсию в стандартные для обычных граждан сроки. До 2019-го это было 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Из-за пенсионной реформы срок увеличился и к 2028-му составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Какая пенсия у спортсменов и что за президентская стипендия?

Страховую пенсию (речь именно о ней) получают граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие достаточный трудовой стаж. Она зависит от средней зарплаты, которую человек получал на протяжении карьеры, это касается и спортсменов. А у чемпионов есть и дополнительные источники финансирования. Самый известный – президентская стипендия.

Это выплаты для спортсменов, достигших пенсионного возраста, они прибавляются к основной пенсии. Изначально прибавку давали только чемпионам Олимпийских игр, размер составлял 15 тысяч рублей ежемесячно. В 2011-м сумму увеличили до 32 тысяч, еще через 7 лет – до 52 тысяч.

С 2018-го стипендии получают серебряные и бронзовые медалисты Игр – по 24 и 18 тысяч соответственно.

Выплаты идут не только призерам, выступавшим за Россию, но и участникам Объединенной команды начала 1990-х, а также советским спортсменам.

Таким образом, пенсия спортсмена формируется из страховой + президентской + других надбавок (например, за государственные награды или по достижении 80 лет). На выходе сумма может в несколько раз превысить прожиточный минимум пенсионера (около 12 тысяч рублей). Но хватает не всем.

«Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. Но у меня так много забот, мне этого не хватает», – рассказывала в 2020-м чемпионка Калгари-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Кто вообще выходит на пенсию раньше срока?

Еще одна причина, по которой спортсмены просят снизить возраст, – опыт артистов балета, они становятся пенсионерами раньше.

Вообще, в Федеральном законе о страховых пенсиях перечислено много групп граждан, которые претендуют на подобные льготы: пожарные, механизаторы, водители общественного транспорта, работники авиации, спасатели и другие. Всего – 21 исключение. А ведь досрочно выходят еще и многодетные матери, военные и работники органов внутренних дел.

Рассмотрим самые обсуждаемые профессии, когда речь заходит о тяжести труда и необходимости улучшить социальные условия: шахтеры, учителя, медики.

• Если человек проработал 10 лет (для мужчин) или 7,5 лет (для женщин) на подземных работах, в горячих цехах или на работах с вредными условиями труда при страховом стаже не менее 20 или 25 лет, то на пенсию можно выйти в 50 (мужчины) или 45 лет (женщины).

Отдельная категория – лица, занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды, а также на строительстве шахт и рудников. Независимо от возраста они выходят на пенсию после 25-летнего стажа. Работники ведущих профессий (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин) после 20 лет стажа.

• Для медиков тоже действуют особые условия. Если человек осуществлял «лечебную и иную деятельность по охране здоровья население в учреждениях здравоохранения» 25 лет и более в сельской местности или 30 лет и более в городе, то он претендует на досрочный выход независимо от возраста.

Правда, чтобы выйти на пенсию раньше общего срока придется подождать 5 лет (с 2023-го, сейчас – 4 года). Если врач или медсестра поступили на работу, например, в 25 лет и работали в селе, то в 50 лет у них появится право на страховую пенсию по старости, но получать они ее начнут только с 55 лет.

• У учителей такая же ситуация: они могут претендовать на пенсию независимо от возраста после 25 лет стажа в организациях для детей. Вот только ждать досрочных выплат придется те же 5 лет, что и медикам.

А что же с артистами балета, которых спортсмены ставят в пример?

• Официально в законе они прописаны как «лица, осуществляющие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях». Стаж должен составить от 15 лет (для солистов театров оперы и балета, а также для артистов цирка) до 30 лет (артисты хора профессиональных художественных коллективов). При соблюдении условия пенсия начнется в 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Если артист хочет выйти раньше, то действует то же правило, что и для учителей и медиков: пять лет ожидания. Получается, прима, исполняющая сольные роли с 20 лет, выйдет на пенсию в 40 – после 15 лет работы в театре и 5 лет ожидания. Во время этих пяти лет можно работать по любой специальности или не работать.

Спортсмены-депутаты одобрили пенсионную реформу и сами подняли возраст

Те самые 5 лет ожидания – плоды пенсионной реформы 2018-го. Раньше ожидание составляло год, но, как и в случае с пенсионным возрастом обычных граждан, оно растет.

Реформа закончится в 2028-м – тогда постепенный подъем возраста прекратится. Он составит 60 лет для женщин (вместо 55) и 65 лет для мужчин (вместо 60).

В принятии закона о реформировании пенсионной системы активно участвовали спортсмены, заседающие в Государственной думе. Вот так выглядели итоги голосования в первом чтении:

В голосовании в третьем чтении (итоговом, уже после поправок от Владимира Путина) изменилось не так много: Владислав Третьяк не участвовал в голосовании, как и Вячеслав Фетисов. Газзаев все так же был против – единственный из спортсменов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Сергей Гунеев, Максим Блинов, Константин Михальчевский