Наши фигуристки поселились в Сочи: Щербакова и Медведева промокли на концерте МакSим, Валиева и Трусова проверили экстрим-аттракционы

Ледовые шоу захватили Сочи, сейчас на главном курорте страны параллельно проходят гастроли команд Татьяны Навки и Ильи Авербуха.
Там выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Медведева. А что они делают в перерывах между шоу? Спойлер – все очень насыщенно: керлинг, тарзанки и песни под дождем!
Валиева – звезда спектакля Навки «Аленький цветочек», впереди у нее еще неделя выступлений (и где-то на горизонте – решение РУСАДА по триметазидину). В общей сложности она провела в Сочи почти месяц и по полной наслаждалась курортной жизнью.
С партнерами по шоу – Дмитрием Соловьевыми и Морисом Квителашвили, а также с девушкой Соловьева керлингисткой Анной Сидоровой Валиева покаталась на аттракционах в «Сочи Парке». Именно на этой площадке проходит шоу Навки.
Попробовали все: американские гонки...
... картинг...
... даже заглянули на пенную вечеринку.
Еще более экстремальный аттракцион выбрали другие наши звезды. Щербакова сейчас выступает в «Чемпионах» Авербуха, и вместе с Евгенией Тарасовой и Дарьей Усачевой они прокатились на «Мегатролле». Это аттракцион с полетом над ущельем на высоте 200 м со скоростью 120 км/ч.
Трусова вместе с Марком Кондратюком тоже испытали эту супертарзанку. Захватывающе!
Кстати, Усачева и Трусова не выступают в шоу. Даша заглянула в Сочи между тренировками в «Хрустальном» (куда совсем недавно наведалась Татьяна Тарасова).
«Вы будто в сумасшедшем доме». Тарасова в гостях у Тутберидзе: похвалила музыку для Валиевой и отчитала всех так, что Петросян заплакала
А Саша, видимо, прилетела к Кондратюку – до этого она выступала в шоу Плющенко, а сейчас приходит на тренировки других фигуристов.
Валиева за время гастролей в Сочи попробовала себя в плавании…
… а вместе с Трусовой они сходили на керлинг – обучала Сидорова. После тренировки за фигуристок тут же взялся президент Федерации керлинга России и глава Комитет по спорту в Госдуме Дмитрий Свищев: «Теперь мы будем работать над тем, чтобы Камила и Саша не только попробовали, но и проявили себя как спортсмены в керлинге. Попытаемся переманить их!»
Щербакова много времени проводит с Медведевой – не только на льду (обе катаются в шоу «Чемпионы»), но и за его пределами. Сходили на концерт МакSим – он прошел в рамках VKFest, где одним из спикеров была Щербакова. Вместе с толпой пели главную футбольную песню «Знаешь ли ты?»
50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!
А потом попали под ливень – но тут же облачились в дождевики.
Через неделю провели совместную зарядку в Олимпийском парке.
Отдых от шоу и всех активностей у обеих чемпионок мира спокойный: Анна ходит на пляж встречать закат, Евгения расслабляется в бассейне. Полный релакс!
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