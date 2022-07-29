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Наши фигуристки поселились в Сочи: Щербакова и Медведева промокли на концерте МакSим, Валиева и Трусова проверили экстрим-аттракционы

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Ледовые шоу захватили Сочи, сейчас на главном курорте страны параллельно проходят гастроли команд Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

Там выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Медведева. А что они делают в перерывах между шоу? Спойлер – все очень насыщенно: керлинг, тарзанки и песни под дождем!

Валиева – звезда спектакля Навки «Аленький цветочек», впереди у нее еще неделя выступлений (и где-то на горизонте – решение РУСАДА по триметазидину). В общей сложности она провела в Сочи почти месяц и по полной наслаждалась курортной жизнью.

С партнерами по шоу – Дмитрием Соловьевыми и Морисом Квителашвили, а также с девушкой Соловьева керлингисткой Анной Сидоровой Валиева покаталась на аттракционах в «Сочи Парке». Именно на этой площадке проходит шоу Навки.

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... картинг...

... даже заглянули на пенную вечеринку.

Еще более экстремальный аттракцион выбрали другие наши звезды. Щербакова сейчас выступает в «Чемпионах» Авербуха, и вместе с Евгенией Тарасовой и Дарьей Усачевой они прокатились на «Мегатролле». Это аттракцион с полетом над ущельем на высоте 200 м со скоростью 120 км/ч.

Трусова вместе с Марком Кондратюком тоже испытали эту супертарзанку. Захватывающе!

Кстати, Усачева и Трусова не выступают в шоу. Даша заглянула в Сочи между тренировками в «Хрустальном» (куда совсем недавно наведалась Татьяна Тарасова).

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А Саша, видимо, прилетела к Кондратюку – до этого она выступала в шоу Плющенко, а сейчас приходит на тренировки других фигуристов.

Валиева за время гастролей в Сочи попробовала себя в плавании…

… а вместе с Трусовой они сходили на керлинг – обучала Сидорова. После тренировки за фигуристок тут же взялся президент Федерации керлинга России и глава Комитет по спорту в Госдуме Дмитрий Свищев: «Теперь мы будем работать над тем, чтобы Камила и Саша не только попробовали, но и проявили себя как спортсмены в керлинге. Попытаемся переманить их!»

Щербакова много времени проводит с Медведевой – не только на льду (обе катаются в шоу «Чемпионы»), но и за его пределами. Сходили на концерт МакSим – он прошел в рамках VKFest, где одним из спикеров была Щербакова. Вместе с толпой пели главную футбольную песню «Знаешь ли ты?»

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А потом попали под ливень – но тут же облачились в дождевики.

Через неделю провели совместную зарядку в Олимпийском парке.

Отдых от шоу и всех активностей у обеих чемпионок мира спокойный: Анна ходит на пляж встречать закат, Евгения расслабляется в бассейне. Полный релакс!

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Фото: instagram.com/avtrusova; instagram.com/jmedvedevaj

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