Как менялись рекорды в легкой атлетике: 4 до сих пор держит СССР, Исинбаева в отрыве, а самый подозрительный – у американки из 80-х

На чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине обновили несколько мировых рекордов (главный – пожалуй, у шведского шестовика Дюплантиса, который оставил далеко позади Сергея Бубку).

Давайте проверим, как менялись рекорды мира в топовых дисциплинах.

Мы взяли 15 видов с самыми важными рекордами – историческими, уникальными и теми, что принадлежат нашим спортсменам (российским и советским). Не брали в расчет эстафеты, а также неолимпийские дисциплины (например, рекорд Светланы Мастерковой в беге на 1000 м). И проследили динамику – 10 последних рекордов в каждой дисциплине.

• Удивительно, но по количеству побитых рекордов мира лидирует Асафа Пауэлл – в середине 2000-х он показывал схожие секунды и все-таки прибавлял. Усэйн Болт удерживает рекорд 13 лет, но бил лучшее достижение на один раз меньше.

Рекорд ямайца – уже долгожитель, и предпосылок к обновлению нет: последний раз из 9,7 выбегали еще 10 лет назад. Сейчас лучшие спринтеры мира регулярно разменивают 9,8 – но космический результат Усэйна очень-очень далеко.

Два результата за последние 20 лет аннулировали – американец Тим Монтгомери в сентябре 2002-го пробежал за 9,78 – он удерживал рекорд почти три года. В 2005-м его превзошли, тогда же аннулировали и рекорд из-за допинга.

Джастин Гэтлин в 2006-м тоже установил рекорд – сначала его записали как 9,76, но через пять дней IAAF объявила, что время 9,766 ошибочно округлили в меньшую сторону. В итоге секунды Гэтлина повторили рекорд. Хотя уже через год и его аннулировали из-за дисквалификации американца.

• У девушек рекорд на 100-метрвоке – один из самых древних. Флоренс Гриффит-Джойнер установила его еще в 1988-м. Уже тогда соперницы и журналисты подозревали ее в допинге, а во время исторического забега были сбои с измерителем силы ветра.

Результат все равно зачли, но параллельно ведется список рекордов без учета времени Гриффит-Джойнер: там лучшее время у Элейн Томпсон из Ямайки – в 2021-м она пробежала за 10,54.

• В барьерном спринте лучшие цифры держатся уже десятилетие, но давление возрастает. Этим летом на 0,04 секунды к нему подобрался Девон Аллен – американский супербегун и почти игрок НФЛ (да-да). В 27 лет он действительно раскрылся, и кажется, достижению Ариса Меррита осталось недолго.

• После доминирования советско-украинского прыгуна Сергея Бубки начинается эпоха шведа Армана Дюплантиса – за три сезона он установил уже 5 мировых рекордов и выиграл все главные титулы.

Важно: с 2000-го Международная федерация объединила рекорды для закрытых и открытых площадок. Но даже после результата Рено Лавильени в 2014-м долго равнялись на Бубку. Теперь неразберихи нет – все рекорды принадлежат Дюплантису.

• У женщин до сих пор нет равных Елене Исинбаевой. Она единственная спортсменка из России с действующим рекордом мира (остальные наши достижения – со времен СССР).

С 2003-го по 2009-й Елена поставила 17 мировых рекордов, добавляя, как правило, по сантиметру. Последняя, кто отбирал достижение у Исинбаевой – Светлана Феофанова в 2004-м (4,88 м). А вообще, помимо Елены только три прыгуньи перелетали через 5 метров: американки Сэнди Моррис в 2016-м (5 ровно) и Дженнифер Сур в 2013-м (5,03 в помещении), а также Анжелика Сидорова прошлой осенью (5,01).

• Рекорд Сотомайора не под угрозой и наверняка пойдет на четвертый десяток по возрасту. Ближе всех к планке подбирался Мутаз Эсса Баршим в 2014-м (2,43) – у катарца в коллекции все главные титулы, но теперь он далек от пиковых кондиций, которые были в середине 2010-х.

• В женской высоте похожая ситуация: рекорд-долгожитель и никаких предпосылок к свержению. Лучшая прыгунья современности Мария Ласицкене в последние годы не раз добиралась до 2,05-2,06, но теперь – в отстранении и с явно пошатнувшейся мотивацией – найти резервы будет сложнее.

• В 1968-м Боб Бимон улетел на невероятные 8,90 м, побив прежний мировой рекорд на 55 см. Его результат не могли превзойти 23 года и списывали успех американца на разряженный воздух Мехико. Поэтому завели неофициальный зачет равнинных рекордов. В 1991-м Майк Пауэлл показал 8,95 на чемпионате мира в Токио (там же Карл Льюис выдал 8,91) и необходимость в параллельном зачете отпала.

Через 4 года кубинец Иван Педросо прыгнул еще круче Пауэлла – на 8,96. Но из-за ошибки (представитель персонала стоял перед прибором для измерения ветра и мешал его работе) рекорд не засчитали.

• К рекорду Галины Чистяковой не подбираются десятилетиями: реально конкурентные попытки остались в 80-х и 90-х, и лишь 20 лет назад Татьяна Котова выдала 7,42 при мощном попутном ветре.

• В 1980-х советские легкоатлеты Юрий Седых и Сергей Литвинов устроили дуэль в метании молота. Оба – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и в разное время – рекордсмены.

А, наверное, самый яркий день в истории метания молота – 16 мая 1980-го. На соревнованиях в Леселидзе мировое достижение били три раза! Сначала Седых установил первый в карьере рекорд, тут же его забрал Юри Тамм, а в концовке Седых метнул еще дальше. Через неделю в гонку включился и Литвинов.

• У вдовы Юрия Седых – 5 лучших результатов в истории. И десятки лет нет ни малейшего намека на атаку этих результатов: лучшие толкательницы современности – на отдалении в 2 с лишним метра.

• В легкой атлетике много исторических рекордов, и два из них побили совсем недавно. В 1990-м американец Рэнди Барнс толкнул ядро на 23,12 и 31 год удерживал это достижение. Забрал его тоже парень из США: двукратный олимпийский чемпион Райан Краузер улучшил результат Барнса на 25 см – невероятный прогресс для ядра.

• В 2021-м пал и еще один пыльный рекорд – в тройном прыжке у женщин Юлимар Рохас из Венесуэлы улетела на 15,67 см, а в этом сезоне улучшила результат до 15,74. До нее в этой дисциплине правили советские, российские и украинские прыгуньи. А рекорд Инессы Кравец держался 26 лет.

• Самый старый рекорд принадлежит Ярмиле Кратохвиловой, которая выступала за Чехословакию. 39 лет назад она пробежала 800 м за 1.53,28. Кратохвилову подозревали и в допинге, и в том, что она скрывает истинный пол. Но все проверки бегунья прошла. Кстати, второй результат в истории – у Надежды Олизаренко из СССР и он хуже всего на 15 сотых.

Вообще, 800 м – одна из тех дисциплин, где рекорды устанавливались крайне редко. В таблице последней 10 рекордов есть те, что били в 1960-х.

• Если у женщин рекорды застывают на дистанции 800 м, то у мужчин – в забегах вдвое короче. С 1960-го лучший результат долго держался на отметке 44,9. С 1977-го Международная федерация ввела автоматический хронометраж с точностью до сотых долей секунд. На тот момент рекорд принадлежал американцу Ли Эвансу, он продержался 20 лет.

Следующая долгая остановка – 17 лет достижения Майкла Джонсона. И лишь южноафриканец Уэйд ван Никерк на Олимпиаде-2016 вплотную приблизился к тому, чтобы разменять 43 секунды. Но и его рекорду уже 6 лет.

P.S. Еще один официальный мировой рекорд, который не указан в тексте – женская эстафета 4х400 в исполнении сборной СССР: Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мирия Пинигина и Ольга Брызгина.