Россию везде забанили, но в дзюдо нам рады – допустили до всех турниров. Босс федерации состоит в Росконгрессе и 25 лет дружит с Путиным

Российские дзюдоисты – одни из немногих наших спортсменов, допущенных до международных стартов.

Хотя ситуация странная: в марте им дали нейтральный статус и оставили допуск на соревнования, потом они сами отказались от турниров (из соображений безопасности), а через три месяца поехали на соревнования в Монголию.

При этом босс международной федерации Мариус Визер дружит с Владимиром Путиным, но лишил его должностей.

Так что же происходит в дзюдо?

1. В конце февраля МОК призвал международные федерации не пускать Россию на турниры. Как потом объяснил Томас Бах, такую меру приняли во многом ради безопасности наших спортсменов.

Почти во всех видах тут же приняли рекомендацию МОК – исключений очень мало, среди них и дзюдо. Международная федерация (IJF) выпустила релиз, в котором объяснила, почему считает бан неоправданным, и предложила дзюдоистам выступать под флагом федерации.

«Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях лишь продолжит эскалацию насилия и воспитает чувство несправедливости в отношении тех спортсменов, которые не участвовали ни в каких решениях по конфликту».

Это единственное исключение из всех олимпийских видов – даже Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и отстранила спортсменов от командных турниров, хотя теннисисты продолжают играть в личке.

2. Несмотря на такую мощную поддержку, наши дзюдоисты сами отказались выступать :

«В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у Федерации дзюдо России есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов».

Важная деталь: в ФДР оговорились, что решение временное, и сделали дополнительную приписку, что допуск от IJF все еще в силе. Наш добровольный отказ от международных стартов пришелся на 14 марта, а завершился 3,5 месяца спустя. В конце июня Россия вернулась в мировое дзюдо .

3. Поворотной точкой оказался Международный турнир Большого шлема в Улан-Баторе. Это еще и квалификационные соревнования к Олимпиаде-2024 в Париже, поэтому нашей федерации так важно было вернуться.

Пусть и в нейтральном статусе, российские дзюдоисты совершили эффектный камбэк: выиграли неофициальный медальный зачет, завоевав 9 наград (5-2-2).

4. Конечно, приезд наших понравился не всем. Чемпион мира 2009 года из Украины Георгий Зантарая пригрозил отказом от всех титулов, если Россию допустят. Кроме золота ЧМ на его счету еще пять медалей чемпионатов мира, а также две победы на Евро.

Россию все-таки допустили. Из-за этого с турнира в Монголии снялась сборная Украины:

«IJF стала первой из международных федераций по видам спорта, которая грубо проигнорировала рекомендации МОК. Решение IJF о допуске спортсменов России и Беларуси к соревнованиям под эгидой этой организации в нейтральном статусе без флага и гимна вызвало волну справедливого возмущения и гнева в украинской семье дзюдо».

Заявление сопровождал ультиматум: Украина не вернется, пока Россию и Беларусь не отстранят полностью .

5. А что же делала IJF? По информации «Матч ТВ», всех тренеров (в том числе российских) попросили избегать провокаций.

В свою очередь Зантарая, говорят, общался с другими сборными и призывал бойкотировать турнир в Монголии. А глава НОК Украины Сергей Бубка связался с президентом IJF Мариусом Визером по поводу допуска россиян.

Генеральный директор федерации Влад Маринеску объяснил, почему наших не отстранили: «В первую очередь дзюдо – вне политики. Будет здорово увидеть команду на том же уровне на чемпионате мира-2022. Также важен позитив, надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира».

6. На самом деле санкции от IJF были, но точечные, да и спортсменов не коснулись. Еще до рекомендации МОК федерация приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации (сертификат полномочий почетного президента IJF Путин получил еще в 2008-м).

Неделю спустя международная федерация выпустила дополнительное заявление, в котором сообщалось об отстранении Путина и Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей. Ротенберг – влиятельная фигура мирового дзюдо, в IJF он был управляющим по развитию и входил в исполком.

7. Россию и IJF связывает не только любовь Путина к дзюдо. Но и Мариус Визер (тот самый, с которым общался Бубка) – бывший румынский дзюдоист, который возглавил IJF в 2007-м. Он познакомился с Путиным еще до того, как тот стал президентом России – на протяжении 25 лет они отлично общаются . Путин посещал соревнования по дзюдо, а Визер часто приезжал в Россию:

«Во время наших встреч мы говорили о спорте и не только, но это разговоры двух мужчин, которые остаются строго между нами. Я объездил Россию вдоль и поперек. Был там на рыбалке, но лишь потому, что не увлекаюсь охотой», – рассказывал он в 2012-м.

Визер и Путин на Чемпионате Европы по дзюдо (2005)

8. Визер посещал Россию не только по линии IJF или с неформальными визитами. Он состоит в фонде Росконгресс – крупнейшем организаторе событий в области культуры в России: фонд создан по решению президента в 2007-м. Глава IJF регулярно участвовал в конференциях с 2017-й по 2019-й.

А еще Визер писал приветственное письмо на юношеский турнир памяти Анатолия Рахлина – тренера Путина по дзюдо.

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Политика IJF обнадеживает наших спортивных функционеров. Например, в сборной по вольной борьбе рассчитывают попасть на сентябрьский чемпионат мира – во многом из-за участия дзюдоистов на турнире в Монголии.

Пока федерация дзюдо приняла санкции только против друга главы – Владимира Путина. Спортсмены допущены до всех международных стартов, пусть и в нейтральном статусе (к нему нам не привыкать).

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Владимир Родионов, Алексей Дружинин; eastnews.ru/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/AFP