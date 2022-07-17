Фред Керли – новая звезда спринта: рос у тети в семье с 13 детьми, обожает тату, идет за тремя рекордами мира (даже у Болта – два)

Американец Фред Керли – новый король спринта. На чемпионате мира в Юджине он уже выиграл 100-метровку, а теперь нацелился на дистанцию вдвое длиннее. Последний раз такой дубль удавался Усэйну Болту 6 лет назад. Но Керли и этого мало, он мечтает о лучшем времени на 400 м.

Кто же такой Фред Керли?

Переключился на 100-метровку из-за травмы и хочет три рекорда мира

Перед финалом мужской 100-метровки над стадионом пролетели два истребителя. Красивое открытие сверхзвукового забега. Для домашнего чемпионата мира США собрали невероятно сильную команду – до финала дошли все четверо, но выделялся Керли.

Фред показал лучшее время в предварительных забегах – 9,79. К этому результату ближе чем на десятую так никто и не приблизился. Лучший результат сезона в мире тоже был у Керли – 9,76, это шестое время за всю историю спринта.

Впрочем, финал для Фреда получился непростым: в какой-то момент он уступал всем американцам, а в середине дистанции куда увереннее выглядел Кристиан Коулмен, вернувшийся после дисквалификации за пропуск допинг-тестов. Лишь на последних метрах Керли сделал рывок и опередил остальных. 9,86 и всего 2 сотые запаса от Марвина Брэйси и Трэйвона Бромелла.

Впервые с 1991-го (и третий раз в истории) весь пьедестал на самой престижной дистанции – у США. Тогда побеждал легендарный Карл Льюис.

Как и Льюис, Керли не останавливается на одном виде. Он начинал с 200 м, но потом переключился на 400 м. И именно эта дистанция считалась его коронной: на прошлом чемпионате мира, который прошел три года назад, Фред выиграл золото в эстафете и бронзу в личном забеге на 400 м.

Всего за пару лет он настолько подтянул короткие дистанции, что теперь его достижения там даже круче. Еще в 2020-м личный рекорд на 100 м был 10,49, в прошлом сезоне – уже 9,86, в этом – 9,76. На 200-метровке Керли тоже быстро разменял 20 секунд и теперь нацелился на дубль в Юджине.

Удивительно, но и 400 м он не бросает – как сделал, например, Усэйн Болт, начинавший с этой дистанции. В сезоне-2021 Керли стал первым бегуном, побеждавшим в «Бриллиантовой лиге» на 100, 200 и 400 м. И рассчитывает в будущем вернуться к длинному спринту.

«Победа на чемпионате мира означает, что я могу бежать все три дистанции. У меня есть медали на 100 и 400 метров. Осталась только одна», – сказал Керли сразу после финиша.

После серебра Токио-2020 Керли хотел стать самым быстрым человеком в мире – причем на всех дистанциях (без учета эстафет).

Такая амбициозная задача уже не кажется запредельной, если взглянуть на прогресс Керли. В 27 лет он только прибавляет. Его результаты на всех трех дистанциях входят в топ-30 в истории:

6-е время на 100 м – 9,76 (рекорд мира – 9,58)

8-е время на 400 м – 43,64 (рекорд мира – 43,03)

24-е время на 200 м – 19,76 (рекорд мира – 19,19)

На этом чемпионате мира Керли не бежит 400 м, но точно пойдет на историческое достижение в будущем. Интересно, что к короткому спринту в прошлом году Фред вернулся из-за травмы лодыжки: он не мог эффективно поворачивать на дорожке, поэтому сосредоточился на 100-метровке. И вот к чему это привело: серебро Олимпиады и золото чемпионата мира меньше чем за год.

Отец попал в тюрьму, а Фред – в многодетную семью к тете. Там он влюбился в спорт и религию

То, что триумф Керли начался с травмы, почти не удивляет. После каждого серьезного испытания он выходит победителем. В два года он остался без родителей и оказался у тети:

«Мой папа попал в тюрьму, а мама пошла по неправильному жизненному пути. И это означало, что тетя Вирджиния была единственной, кто мог позаботиться обо мне и четверых моих братьях и сестрах.

Меме – как мы ее называем – воспитывала своих детей, детей ее брата и нас. Все 13 детей жили под одной крышей. Она воспитала еще два-три поколения после меня и сейчас все еще занимается ими – всего 25 детей. Она удивительная женщина с самым лучшим характером. Добрая и заботливая, жесткая, но справедливая».

Все дети увлекались спортом, многие добились успехов – два брата и сестра Фреда выбрали легкую атлетику, двоюродный брат играл в клубе НФЛ «Нью-Йорк Джетс».

Фред тоже занимался американским футболом, а еще любил баскетбол. Но в конце средней школы сломал ключицу – и сосредоточился на беге, с которым все тоже было в порядке.

«Тогда же я сделал на руке татуировку с прозвищем тети – Меме, чтобы она всегда была со мной. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь без нее. Не знаю, где бы я был, если бы остался с родителями или попал в беду».

И это не единственная тату на теле Керли. Первую он сделал еще в 12 лет (хотя тете рассказал намного позже):

«Там, откуда я родом, татуировки делают все. Первая – стих из Священного Писания, Псалом 104. Я получил ее в подарок на день рождения. Это была уличная тату, которую можно сделать долларов за 200, а не за тысячу, как в салоне».

Теперь у Фреда больше 10 рисунков: есть изображение Девы Марии, букет роз, четки и надпись «Благослови».

Кроме дисциплины и любви к спорту, тетя и дядя привили ему религиозность. Каждую среду и воскресенье вся большая семья ходила в церковь. После тренировок по футболу и баскетболу Фред бежал на молитву.

«Даже сегодня религия значит для меня очень много. Я не читаю какую-то особую молитву, потому что в этом мире нет ничего, чего бы Бог мне уже не дал. Но я прошу его давать мне силы каждый день, чтобы я продолжал двигаться вперед».

***

До финала на 200 м меньше недели – он состоится 22 июля в 5:50 по московскому времени. Там снова ждут зарубу американцев, лучший из которых Эррион Найтон (19,49 в сезоне против 19,80 у Фреда). Но Керли не обращает внимания на прогнозы и точно поборется за исторический дубль.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

100 м

1. Фред Керли (США) – 9,86

2. Марвин Брэйси (США) – 9,88

3. Трэйвон Бромелл (США) – 9,88

4. Облик Севилье (Ямайка) – 9,97

5. Акани Симбине (ЮАР) – 10,01

6. Кристиан Коулмен (США) – 10,01

7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,06

8. Аарон Браун (Канада) – 10,07

Фото: globallookpress.com/Yohei Osada, Jon Olav Nesvold, Olaf Rell, Michael Kappeler