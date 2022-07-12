«Тур де Франс» остановили из-за экоактивистов: они перекрыли дорогу, приклеили руки к асфальту и зажгли файеры

10-й этап «Тур де Франс» неожиданно прервали за 38 км до финиша. Все из-за экоактивистов – они приклеили себя к асфальту, и гонщики не смогли проехать по маршруту.

Что вообще произошло?

1. Вторая неделя знаменитой многодневки открывалась среднегорным этапом на 148 км. Гонка шла предсказуемо – с отрывами и работой лидеров генерала в основной группе. Вот только за 38 км до финиша произошло непредвиденное: ушедший в отрыв итальянец Альберто Беттиоль чуть не врезался в группу людей, которые уселись в круг посреди дороги.

На них были светоотражающие оранжевые жилеты и футболки с загадочно надписью «У нас осталось 989 дней». Некоторые были прикованы друг к другу массивными цепями. В глаза это бросилось не сразу, но потом выяснилось, что люди приклеили себя к асфальту.

Да, это не шутка: налили на ладони клей и прижали к раскаленной дорожной разметке. В дополнение зажгли еще и файеры.

2. Эта сумбурная демонстрация на велогонке – акция экоактивистов, они привлекают внимание к проблеме изменения климата.

«Поскольку правительство не заботит климатический кризис, мы должны выйти на «Тур де Франс» и привлечь внимание к тому, что важно для нашего выживания. Мы должны заставить власти отреагировать, поскольку они ведут нас на убой», – объяснили в группе Derniere Renovation.

Эта группа ведет отсчет до того момента, когда выбросы парниковых газов достигнут пика и приведут к катастрофическим последствиям. Согласно докладу ООН, именно к 2025-му при бездействии властей ожидается этот пик.

3. Derniere Renovation часто проводят похожие акции – устраивают забастовки, перекрывают дороги. Большие спортивные события – тоже в сфере их интересов.

Месяц назад девушка выбежала на корт во время полуфинала «Ролан Гаррос» между Каспером Руудом и Марином Чиличем. Она приковала себя к сетке, а на футболке у нее было написано «У нас осталось 1028 дней».

4. Сайт группы публикует отдельное заявление и по поводу «Тур де Франс» – от имени 32-летней Алис:

«Я бы предпочла этого не делать. Предпочла бы сидеть на диване и вместе с дедушкой смотреть «Тур», пока правительство делает свою работу. Но такому не бывать.

Реальность такова, что мир, который готовят для нас политики, – это мир, в котором «Тур де Франс» не сможет существовать. В этом мире мы будем заняты борьбой за то, чтобы прокормить себя и спасти свои семьи. В этих условиях нас ждут массовые войны и голод. Мы должны действовать и начать гражданское сопротивление сегодня, чтобы спасти то, что еще предстоит спасти».

5. Гонку прервали на 10 минут – заезд возобновили с учетом тех разрывов, что были перед заминкой.

Во время перерыва протестующих буквально отрывали от асфальта и тянули на обочину – этим занялась полиция и генеральный директор ASO – организатора «Тур де Франс».

Теперь активистам грозит наказание. По французским законам несанкционированные демонстрации на общественных объектах (к ним относятся и дороги) ведут к большим проблемам. Если тех, кто приклеил себя к дороге, признают организаторами акции, то им грозит тюремный срок до 6 месяцев и штраф 7500 евро.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Daniel Cole