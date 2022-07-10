Видели, как велогонщик вытягивается в струну и обгоняет конкурентов? Это запрещенный трюк

В велогонках есть очень необычный прием: спортсмен ложится животом на сиденье и вытягивается параллельно асфальту. Да что рассказывать, посмотрите:

Таких вирусных видео много, у ролика с этим суперменом на велосипеде – больше 13 млн просмотров.

Зачем спортсмены это делают и можно ли вообще так хитрить? За объяснениями мы обратились к заслуженному мастеру спорта СССР и заслуженному тренеру СССР и России Александру Гусятникову.

– Зачем вот так ложатся? Выглядит небезопасно.

– Естественно, аэродинамика улучшается. Уходят ноги, которые вместе с педалями «забирают» очень много воздуха. От этого повышается скорость.

Но этот прием запрещен в гонке, за него полагается дисквалификация. И я считаю, что это правильно. Ни в коем случае нельзя этого допускать, потому что велосипед становится практически неуправляемым: малейшее препятствие, кочка – и спортсмен падает. А куда падает-то? Ладно, упадет и сам убьется, а он ведь может покалечить еще многих, если упадет в сторону других гонщиков. Поэтому и запретили.

– Этот трюк оправдывает себя? Или все силы тратятся на перестроение и удержание равновесия?

– Нет, не оправдывает. Таких прямых и длинных спусков почти нет в гонках. Да и вообще, это опасно. Я этот прием знаю с детства, но понимаю, что его нельзя применять.

– Чисто физически тяжело такое сделать?

– Надо, конечно, потренироваться. Еще нужно, чтобы вестибулярный аппарат хорошо работал. Ну и гонщик должен быть натренирован, чтобы вытянуться в струнку. Нужно ведь лечь, вытянуться, да еще и не забывать рулить. Такое недопустимо при виражах, потому что сразу вылетишь.

Нельзя так делать – говорю как член шоссейной комиссии. Я участвовал в принятии этого запрета. Потому что ненормальные начали применять такое. И не из-за эффективности, а чтобы просто побаловаться.

Раньше по-другому трактовали этот прием – как опасный маневр, а теперь есть отдельный запрет. Это ведь очень опасно.