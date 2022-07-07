Терминатор на «Тур де Франс»! Фаворит вывихнул плечо после падения, но вправил его сам и поехал дальше

Главная веломногодневка «Тур де Франс» только разгоняется, но уже запомнилась сумасшедшим сюжетом: словенец Примож Роглич самостоятельно вправил себе плечо после жесткого падения и продолжил гонку. Вот это да!

• Пятый этап «Тура» проходил по равнине, но профиль заезда обманчивый. Это особенный этап – за 157 км гонщики 11 раз выезжали на брусчатку. Общая протяженность сложных секторов составила 19,4 км.

Брусчатка – это всегда опасность получить травму из-за непредсказуемости рельефа: между булыжниками зазоры разной величины, движение велосипеда порой сложно предугадать, участников гонки сильно трясет, а поднимающаяся пыль все усложняет.

• Удивительно, но на такой трассе самым непредсказуемым оказался асфальтовый участок в черте населенного пункта. На кольцевой развязке несколько гонщиков угодили в завал, а вызвал его... тюк с соломой!

Ограждение трассы сделали как раз из таких тюков, но один вывалился прямо перед пелотоном (вот видео этого момента).

В завал угодил и один из фаворитов «Тур де Франс» словенец Примож Роглич (в желтом шлеме). Он сделал кувырок и приземлился на асфальт.

• Жутким падением инцидент не ограничился – Роглич вывихнул плечо. Но не обратился за помощью, а просто вышел на обочину и сам вправил руку.

«Не получилось сразу вправить плечо на трассе, поэтому пришлось сесть на зрительское место и сделать это там. Это очень больно, но я знаю, что делать в таких случаях. У меня есть техника», – хладнокровно рассказал Примож.

• До этого этапа Роглич шел на 7-м месте в общем зачете с отставанием в 41 секунду от Воута ван Арта. После падения словенец финишировал лишь 61-м, хотя всеми силами сокращал отставание. Теперь он 44-й в генерале с дефицитом в 2 минуты 36 секунд.

Перед стартом «Тура» Примож был в числе фаворитов. За последние 5 сезонов он закрепился в качестве топа велогонок: три победы подряд на «Вуэльте», вице-чемпионство на «Тур де Франс-2020» и золото Олимпиады в Токио.

Роглич заверил, что продолжит выступление в многодневке и попытается подняться как можно выше. Пока отставание для трехнедельной гонки некритичное, и Примож верит, что не все еще потеряно.

Фото: East News/AP Photo/Daniel Cole; globallookpress.com/David Stockman/Keystone Press Agency