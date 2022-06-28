В Непомнящего не верили после разгрома от Карлсена, но он всех выносит на турнире претендентов – и идет к матчу за корону

Ян Непомнящий зажигает на турнире претендентов в Мадриде. Нашего гроссмейстера ждет еще одна встреча за корону с непобедимым Магнусом Карлсеном?

1. Непомнящий – флагман российских шахмат последних лет. Он уже побеждал в турнире претендентов, а теперь снова близок к этому. Но в предыдущий раз все было иначе: Ян отобрался как призер Гран-при ФИДЕ, турнир прерывали на год из-за коронавируса, а партии проходили в Екатеринбурге.

Сейчас Непомнящий выступает уже как участник матча за корону, про ковид забыли, а российских флагов на международных стартах просто не существует.

В 2020-2021-м вдохновенная игра Непомнящего, его нестандартные ходы и умение удивлять прекрасно подошли формату турнира. Через полгода эти же качества вместе с нетерпеливостью и эмоциональностью помешали Яну бороться с Карлсеном в матче за шахматную корону. Запала хватило на первую половину матча – после нескольких неудач Непомнящий поплыл, делая зевки и упуская преимущество.

Рефлексия и невнимательность нашего гроссмейстера на фоне выносливости и терпения норвежца привели к разгрому (3,5:7,5).

2. В шахматном мире удивлялись форме Яна в главном матче:

• «С самого начала противостояния я считал, что будет упорная борьба. Подготовка была проделана неплохая, просто сломался человек. Не выдержал, это серьезнейшие нагрузки», – отмечал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

• «Ян по меркам зевков, которые были до этого, превзошел себя. В первую очередь это психологический аспект. Он не допускал таких зевков на других турнирах, тренировочных партиях. Конечно, это провал, здесь не стоит подбирать излишне дипломатических выражений», – мнение Сергея Карякина.

• «Результат матча – это катастрофа, убивает не счет, а качество игры. Может, для Яна, человека с такой тонкой психикой, подготовка должна была быть более облегченной, перегружать его перед матчами хитроумной тактикой и стратегией не следовало. Он больше художник, а художнику надо давать простор для импровизации», – сетовал гроссмейстер Смагин.

3. Матч за шахматную корону – уникальное соревнование. Соперники изучают друг друга несколько месяцев, меняя/затачивая себя строго под стиль оппонента. Здесь легко забыть о собственной игре и начать подстраиваться под соперника: не столько предъявлять свои сильные стороны, сколько искать его слабые.

Формат турнира претендентов кардинально отличается от дуэли за чемпионство: здесь постоянная смена соперников не дает заскучать – вместо марафона из партий против одного и того же соперника у тебя калейдоскоп каждый день. И, кажется, такое быстрое переключение идеально подходит для Непомнящего. Перепады по ходу турнира нивелируются сменой тактики, а возможностей поймать кураж куда больше.

Уже со старта соревнований он захватил лидерство: победил одного из главных фаворитов – китайца Дина Лижэня.

Интересно, что по раскладам самого популярного шахматного сайта (который с весны недоступен в России) шансы на победу Непомнящего в турнире претендентов оценивались в 8%. Куда больше эксперты верили в Хикару Накамуру (14%), Алирезу Фиружу (15%), Дина Лижэня (21%) и Фабиано Каруану (26%).

4. Прошло 9 раундов из 14, и у Непомнящего отличные показатели: 4 победы и 5 ничьих. В его активе уже 6,5 балла, а в среднем на турнире претендентов необходимо 8,5 балла для победы.

На этом турнире претендентов Ян показывает, что сокрушительная неудача во встрече с Карлсеном только вдохновила его. Россиянин провел несколько впечатляющих встреч:

• Первая партия, где Непомнящий играл черными, завершилась после 32-го хода – Лижэнь не справился с напором Яна и сдался.

• Обе партии с Каруаной (он ближе всех в турнирной таблице) закончились миром, но складывались сложно для Непомнящего. В первой встрече американец задавал тон с самого начала и агрессивно атаковал, но Ян выбрался из сложного дебюта и дефицита в две пешки.

Во второй Фабиано снова быстро захватил инициативу, а к середине партии контратака Непомнящего все-таки восстановила равновесие. Обе встречи с главным преследователем позади (отрыв Яна – 1 балл, солидно).

• 19-летний Алиреза Фиружа, выступающий за Францию, – чуть ли не самый перспективный шахматист современности. Его хвалят специалисты, и даже Магнус Карлсен отдает должное. Но на турнире претендентов Фиружа пока теряется. Игра черными против Яна – не исключение: Непомнящий разгадал все хитрости Алирезы и уверенно победил.

• Партии против отстающих Яна-Кшиштофа Дуды и Рихарда Раппорта тоже закончились в пользу Яна. Причем у Раппорта был шанс на ничью, но венгр решил играть на победу – и зря.

5. Пока Непомнящий уверенно идет по турниру: обыгрывает аутсайдеров, не рассыпается против лидеров, пользуется всеми возникающими возможностями.

Впереди – 5 встреч. Каковы же шансы Яна удержать лидерство?

10-й раунд: белыми против Теймура Раджабова

На турнире в Мадриде их первая встреча закончилась вничью. В классические шахматы Непомнящий еще ни разу не обыгрывал Раджабова, но и поражений при игре белыми почти не было – лишь одна неудача, и та в блице.

11-й раунд: черными против Алирезы Фиружи

После болезненных поражений от Непомнящего и Каруаны Фиружа набирает ход. Правда, фаворитом в предстоящей игре с Яном все равно не выглядит, об этом говорит и статистика. В классике против Фиружи Ян дважды играл черными, счет 1:1.

12-й раунд: белыми против Хикару Накамуры

Из оставшихся поединков этот кажется наиболее сложным для Непомнящего. Накамура – не самый удобный соперник: половина их встреч заканчивается результативными боями. То, что Ян сыграет белыми, бесспорно, плюс – черными он выигрывал у Накамуры только в рапиде.

13-й раунд: черными против Рихарда Раппорта

Раппорт часто играет на ничью. Вероятно, Ян согласится с таким раскладом – ничья его устроит, тем более после серьезного столкновения с Накамурой.

14-й раунд: белыми против Яна-Кшиштофа Дуды

На прошлом турнире претендентов Непомнящий досрочно обеспечил себе победу. И даже если этого не произойдет сейчас, финальная партия против Дуды – плюс для Яна: Непомнящий всего раз в карьере уступил ему, играя белыми (в 9 встречах), и было это в рапиде, а не в классике.

6. Если все оставшиеся партии российский гроссмейстер завершит вничью, то в сумме наберет 9 очков.

За последние 5 турниров претендентов (то есть за все, что проходили с момента перезапуска формата) лишь однажды победителю понадобилось набрать такую сумму – в 2018-м Каруана выиграл соревнования (хотя и уступил одну партию Сергею Карякину).

Карлсену в 2013-м, Ананду в 2014-м, Карякину в 2016-м, да и самому Непомнящему год назад понадобилось 8,5.

Главный соперник Яна – Каруана – отстает на балл (остальные – на два и больше). У него в оппонентах – Дуда, Дин Лижэнь, Раппорт, Раджабов и Фируза. В первом круге в партиях с ними он набрал 3,5 балла, Непомнящий со своими соперниками – 4.

Ян удержит преимущество?

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

После 9 туров из 14

1. Ян Непомнящий (Россия) – 6,5

2. Фабиано Каруана (США) – 5,5

3-4. Хикару Накамура (США) – 4,5

3-4. Дин Лижэнь (Китай) – 4,5

5-7. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4

5-7. Алиреза Фиружа (Франция) – 4

5-7. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4

8. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3

Фото: fide.com