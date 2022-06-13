Синицина и Кацалапов женятся. Они долго скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а Никита Вику – «моя принцесса»

Наши фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов обручились – да как: Мальдивы, пляж с белым песком, океан.

До сих пор пара, конечно, не пряталась, но и не подчеркивала отношения (как те же Трусова с Кондратюком). Помолвка – ответ на все догадки и сомнения, если они у кого-то оставались.

Их дуэт называли «Четыре голубых глаза». Химия возникла сразу, но Вика долго нервничала рядом с Никитой – из-за его титула

Весной 2014-го российское фигурное катание гудело из-за распада дуэта Кацалапов – Елена Ильиных. Они завоевали командное золото и личную бронзу в Сочи-2014, считались самой перспективной парой в наших танцах, переживавших тогда кризис.

По словам Ильиных, инициатива исходила от партнера – он поставил ее перед фактом. Одновременно с этим расстались и Синицина с Русланом Жиганшиным – они тоже выступали на домашних Играх, но оказались далеко от больших дел – 16-е место. Так и образовался дуэт Синицина – Кацалапов, который за 8 лет вывел наши танцы из застоя к борьбе за олимпийское золото.

В первые сезоны Вика с Никитой тренировались в США у Марины Зуевой и быстро почувствовали друг друга.

«Несмотря на то, что техника у нас с Викой разная, уже по прошествии месяца совместной работы она полностью доверяет мне как партнеру. Срабатывает какой-то язык тела, что ли – многие вещи у нас получаются в унисон буквально с полпинка», – рассказывал Кацалапов в интервью «Р-Спорту».

На льду у партнеров и правда возникла химия, но Никита настаивал: романтических отношений между ними нет:

«Если вы уже увидели эмоции на данной стадии, а ведь мы не так много времени катаемся вместе, то мы будем стараться раскрывать это в еще большей степени. В жизни же у нас рабочие отношения. Это, наверно, какая-то другая, своя влюбленность».

Зуева, прозвавшая дуэт «Четыре голубых глаза», верила в проект с самого начала: «Я вообще считаю, что Вика и Никита олицетворяют собой Россию – оба статные, голубоглазые, русоволосые. Если удастся воплотить на льду все, что мы задумали, это будет настоящее лицо нашей страны. Причем очень-очень красивое», – говорила она «Новым известиям».

Хотя старт совместной карьеры дался тяжело. В сезоне-2014/15 Вика и Никита остались без медалей Гран-при, а на чемпионате России закончили 4-ми – при том, что их прежние партнеры Ильиных и Жиганшин взяли золото ЧР и отобрались в финал Гран-при.

После неудачного сезона Кацалапов оправдывал решение о разрыве с Ильиных: «Это был мой выбор, и сделан он не просто так. Мы с Викой до конца».

На льду и в самом деле поначалу сбоило – Синицина старалась, но просто не поспевала за более опытным партнером. При этом публично они никогда не критиковали друг друга, а говорили с нежностью и теплотой. Никита рассказывал, что у него есть любимое платье Виктории, восхищался ее трудоспособностью – она отвечала тотальным контролем за собственным весом и тренировалась с особым рвением.

За олимпийский цикл успехов скопилось немного – мешали травмы и помарки на соревнованиях. После сезона-2016/17 Синицина и Кацалапов перешли к Александру Жулину, а ведь всего за год до этого тот грустил из-за расставания Никиты и Ильиных:

«Лене нужен Кацалапов. Ильиных – Кацалапов были адской смесью. И в этом они были безумно привлекательны. Связка двух лидеров, которые друг друга подстегивали даже руганью. Их программы пробирали до мурашек. Сейчас мурашками и не пахнет».

Жулин – большой знаток страсти на льду, возможно, поэтому и взялся раскрыть красивый дуэт: при нем программы стали более осознанными, но не утратили нежность и трепетность. Почему не складывалось раньше, Александр объяснил в разговоре с «Р-Спортом»:

«Все-таки Кацалапов – олимпийский чемпион. И для Вики это достижение Никиты всегда было небольшой проблемой. А, может быть, и большой. Потому что ей всегда нужно соответствовать ему. От этого у нее был моральный зажим. Нервотрепка. Неудачи. Это непросто – так сразу встать в пару с олимпийским чемпионом».

В первый год с новым тренером отобраться на Игры-2018 не удалось – дуэт снялся с отборочного чемпионата России из-за травмы Никиты. Зато следующий олимпийский цикл получился победным: старт с серебра ЧМ-2019, потом историческое золото на ЧЕ-2020, где позади остались французы Пападакис и Сизерон, золото ЧМ-2021 и две медали Пекина-2022.

Они не рассказывали об отношениях; но их косвенно раскрыли Тарасова, Жулин и Боброва

Все это время ни Синицина, ни Кацалапов не говорили об отношениях. Хотя догадаться было несложно – в каждой программе они слишком уверенно играли любовь, а их объятия в кисс-энд-край – сама нежность.

Но что-то все равно попадало в поле зрения.

То Вика расскажет об общении: «Симпатия возникает сразу, как только ты видишь человека. Был сложный период. Мы начали больше общаться. Первый год мы с ним ехали в машине и не знали, что сказать. А потом мы молчали, потому что уже стали понимать друг друга без слов».

То они вместе отправятся в отпуск:

Или полетают на воздушном шаре (подарок Никите от партнерши на день рождения):

Или покатаются на лошадях. Романтично!

Кацалапов никогда не скрывал, что в восторге от Вики: «Мы чувствуем друг друга без слов, доверяем друг другу на 100%, наслаждаемся тем, что делаем, проходим через трудности, держась за руку, это наша жизнь».

Они душевно поздравляли друг друга в соцсетях, Виктория по секрету рассказывала, что за пределами катка называет Никиту «котом», а он в поздравлении обращался к ней «моя принцесса». В весеннем интервью Sports.ru Синицина рассказывала, как они проводят время вместе и как не устают от постоянного общения:

«Помимо тренировок и отпуска у нас с Никитой много времени, которое мы можем проводить раздельно. Да, тренировки занимают немало часов, но идут, как правило, до 5 вечера. А после мы стараемся не надоедать друг другу, давать отдыхать, это важно. У нас с Никитой устный договор: все, что было на льду, остается на льду, все, что было в жизни, остается в жизни».

И тем не менее, они никогда не говорили, что вместе. А вот Екатерина Боброва, которая каталась с ними в группе Жулина, упоминала об этом в интервью «Чемпионату»: «Конечно, Вике с Никитой, которые в жизни пара, проще показывать любовь на льду. Но у 90% танцоров нет любовной связи».

Сам Жулин не раскрывал секрет, но в своем стиле радовался, как гармонично Синицина и Кацалапов выглядят на льду:

«Мне вроде как нескромно говорить, что они самые сексуальные, но для меня это суперпара. И что касается харизмы, отношений мужчины и женщины в этом толерантном мире, Кацалапов и Синицина остались именно мужчиной и женщиной, а таких в фигурном катании сейчас единицы».

После победы в команднике Пекина-2022 Кацалапова попросили сравнить этот успех с сочинским, ответ не оставил сомнений в чувствах: «Сочи – храм в моей голове, особенная Олимпиада. Наверное, такой уже не будет. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни».

Отпуск после сезона фигуристы по традиции провели вместе – сначала слетали в Дубай, потом на Мальдивы. И только теперь они ответили на главный вопрос.

«Она сказала «Да»! 22 мая 2022 года. Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», – рассказал Никита.

Кажется, на один секрет в нашей фигурке меньше. Хотя был ли секрет – лучше всего на этот вопрос ответила Татьяна Тарасова:

«Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал – вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое».

Фото: instagram.com/victoria_sinitsina; instagram.com/nikita_katsalapov ; globallookpress.com/Chen Jianli/XinHua