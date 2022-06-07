Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

В фигурном катании все-таки подняли возрастной ценз – это ожидаемое, но все равно историческое решение ISU.

Ближайший сезон – последний, когда работают правила, принятые еще в 90-х: если 15 лет исполнилось до 1 июля, то с сентября можно стартовать со взрослыми. В сезоне-2023/24 запланирован подъем до 16 лет, а в сезоне-24/25 – до 17 лет.

А что было бы бы, действуй эти ограничения и раньше? Просто на уровне фантазии.

Переносимся в альтернативную реальность, где предыдущие сезоны действовал ценз в 17 лет. Конечно, при таких раскладах на первый план могли выйти другие фигуристки (те, которые даже не попадали в сборные при 15-летних), но мы оттолкнемся от фактических результатов – просто уберем из них более юных фигуристок.

• Первые годы после принятия ценза в 15 лет у действующих тинэйджеров тоже были послабления: как и сейчас, переход получился не резким – тот, кто уже выступал по взрослым, не вернулся в юниоры. Но если бы уже с Игр-1998 допускали только 17-летних, то Тара Липински не взяла бы золото. Хотя и Мишель Кван не победила бы – она родилась в июле 1980-го – на 1 июля 1997-го ей не исполнилось бы 17 лет.

Получается, золото у китаянки Чэнь Лу, наша Мария Бутырская – с серебром, а Ирина Слуцкая – с бронзой .

• Первой олимпийской чемпионкой из России стала бы Слуцкая еще в Солт-Лейк-Сити-2002. В реальности победила американка Сара Хьюз, но 17 лет ей исполнилось уже после Игр, так что с новым цензом она все еще выступала бы среди юниорок.

• Куда интереснее взглянуть на расклады последних 10 лет: и если ценз никак бы не повлиял на чемпионаты 2012 и 2013 годов, то с Сочи-2014 все изменилось бы не в пользу сборной России. При ограничении в 17 лет мы теряем 9 из 17 наград на главных стартах .

• Тотальной неудачницей оказалась бы Аделина Сотникова. Чемпионка Сочи-2014 – главный пример, когда речь заходит о правиле «до 1 июля», Аделина родилась в этот день и с него ведется отсчет нового сезона. 17 лет ей исполнилось в 2013-м, и тогда олимпийский сезон пришлось бы провести в юниорах. Если бы Сотникова родилась на день раньше, то проходила бы на Олимпиаду. При новом цензе титул в Сочи забрала бы Ю-На Ким .

• Юлия Липницкая, побеждавшая в команднике Сочи-2014 и взявшая серебро на постолимпийском ЧМ, осталась бы без титулов. Медали чемпионата мира не было бы и у Елены Радионовой.

• А вот Елизавета Туктамышева только выиграла бы при цензе 17 лет – победа на ЧМ-2015 остается, к ней прибавляется еще и ЧМ-2021 .

• Отдельный сюжет – судьба Евгении Медведевой. В реальности она выиграла два чемпионата мира – 2016 и 2017, а вот в альтернативной раскладке она бы там вовсе не участвовала. Медведева родилась в ноябре 1999-го – поэтому к июлю 2016-го ей было 16 лет. Так что первый сезон по взрослым пришелся бы на Олимпиаду. И ее бы Евгения взяла – 15-летняя Загитова не помешала бы.

Как думаете, поменяла бы Медведева два золота ЧМ на олимпийскую победу?

• Алина Загитова при таком раскладе вообще без титулов . Ее главные победы (в том числе Пхенчхан-2018 и ЧМ-2019) уместились в два сезона, которые с цензом в 17 лет Алина провела бы в юниорах.

• Анна Щербакова виртуально сохраняет золото Олимпиады-2022, но остается без победы на чемпионате мира-2021 . У Саши Трусовой аналогичная ситуация: без медали ЧМ, но с серебром Игр – обе спортсменки выходили бы во взрослые в сезоне-2021/22.

• У соперниц тоже изменения: японка Сатоко Мияхара не взяла бы серебро ЧМ-2015, зато бронза Олимпиады-2018 досталась бы ей. Вакаба Хигучи без серебра ЧМ-2018, а Алиса Лью – без бронзы ЧМ-2022.

• Есть и те, кому высокий ценз пошел бы на пользу. Больше всех – американке Грейси Голд. В ее коллекции ни одной личной медали главных стартов, а была бы бронза Сочи-2014 и три попадания на подиум чемпионатов мира. Последняя медаль итальянки Каролины Костнер пришлась на ЧМ-2014, а могла бы на ЧМ-2018.

• Были бы две новые чемпионки мира: Эшли Вагнер и Элизабет Турсынбаева. У канадки Кейтлин Осмонд – два золота ЧМ.

• Героини постолимпийского чемпионата мира Каори Сакамото и Луна Хендрикс блеснули бы раньше: Сакамото – еще на ЧМ-2019, а Хендрикс принесла бы Бельгии историческую медаль в 2021-м. У США прибавилось бы медалисток благодаря Карен Чен и Мэрайе Белл (хотя она заменила 16-летнюю Лью).

Фото: globallookpress.com/Han Yan, MATSUO.K; Gettyimages.ru/Al Bello; РИА Новости/Григорий Сысоев