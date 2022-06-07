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Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева Евгения Медведева
Алина Загитова Алина Загитова
Юлия Липницкая Юлия Липницкая
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В фигурном катании все-таки подняли возрастной ценз – это ожидаемое, но все равно историческое решение ISU.

Ближайший сезон – последний, когда работают правила, принятые еще в 90-х: если 15 лет исполнилось до 1 июля, то с сентября можно стартовать со взрослыми. В сезоне-2023/24 запланирован подъем до 16 лет, а в сезоне-24/25 – до 17 лет.

А что было бы бы, действуй эти ограничения и раньше? Просто на уровне фантазии.

Переносимся в альтернативную реальность, где предыдущие сезоны действовал ценз в 17 лет. Конечно, при таких раскладах на первый план могли выйти другие фигуристки (те, которые даже не попадали в сборные при 15-летних), но мы оттолкнемся от фактических результатов – просто уберем из них более юных фигуристок. 

• Первые годы после принятия ценза в 15 лет у действующих тинэйджеров тоже были послабления: как и сейчас, переход получился не резким – тот, кто уже выступал по взрослым, не вернулся в юниоры. Но если бы уже с Игр-1998 допускали только 17-летних, то Тара Липински не взяла бы золото. Хотя и Мишель Кван не победила бы – она родилась в июле 1980-го – на 1 июля 1997-го ей не исполнилось бы 17 лет.

Получается, золото у китаянки Чэнь Лу, наша Мария Бутырская – с серебром, а Ирина Слуцкая – с бронзой.

Первой олимпийской чемпионкой из России стала бы Слуцкая еще в Солт-Лейк-Сити-2002. В реальности победила американка Сара Хьюз, но 17 лет ей исполнилось уже после Игр, так что с новым цензом она все еще выступала бы среди юниорок.

• Куда интереснее взглянуть на расклады последних 10 лет: и если ценз никак бы не повлиял на чемпионаты 2012 и 2013 годов, то с Сочи-2014 все изменилось бы не в пользу сборной России. При ограничении в 17 лет мы теряем 9 из 17 наград на главных стартах.

• Тотальной неудачницей оказалась бы Аделина Сотникова. Чемпионка Сочи-2014 – главный пример, когда речь заходит о правиле «до 1 июля», Аделина родилась в этот день и с него ведется отсчет нового сезона. 17 лет ей исполнилось в 2013-м, и тогда олимпийский сезон пришлось бы провести в юниорах. Если бы Сотникова родилась на день раньше, то проходила бы на Олимпиаду. При новом цензе титул в Сочи забрала бы Ю-На Ким.

Юлия Липницкая, побеждавшая в команднике Сочи-2014 и взявшая серебро на постолимпийском ЧМ, осталась бы без титулов. Медали чемпионата мира не было бы и у Елены Радионовой.

• А вот Елизавета Туктамышева только выиграла бы при цензе 17 лет –  победа на ЧМ-2015 остается, к ней прибавляется еще и ЧМ-2021.

• Отдельный сюжет – судьба Евгении Медведевой. В реальности она выиграла два чемпионата мира – 2016 и 2017, а вот в альтернативной раскладке она бы там вовсе не участвовала. Медведева родилась в ноябре 1999-го – поэтому к июлю 2016-го ей было 16 лет. Так что первый сезон по взрослым пришелся бы на Олимпиаду. И ее бы Евгения взяла – 15-летняя Загитова не помешала бы.

Как думаете, поменяла бы Медведева два золота ЧМ на олимпийскую победу?

Алина Загитова при таком раскладе вообще без титулов. Ее главные победы (в том числе Пхенчхан-2018 и ЧМ-2019) уместились в два сезона, которые с цензом в 17 лет Алина провела бы в юниорах.

Анна Щербакова виртуально сохраняет золото Олимпиады-2022, но остается без победы на чемпионате мира-2021. У Саши Трусовой аналогичная ситуация: без медали ЧМ, но с серебром Игр – обе спортсменки выходили бы во взрослые в сезоне-2021/22.

• У соперниц тоже изменения: японка Сатоко Мияхара не взяла бы серебро ЧМ-2015, зато бронза Олимпиады-2018 досталась бы ей. Вакаба Хигучи без серебра ЧМ-2018, а Алиса Лью – без бронзы ЧМ-2022.

• Есть и те, кому высокий ценз пошел бы на пользу. Больше всех – американке Грейси Голд. В ее коллекции ни одной личной медали главных стартов, а была бы бронза Сочи-2014 и три попадания на подиум чемпионатов мира. Последняя медаль итальянки Каролины Костнер пришлась на ЧМ-2014, а могла бы на ЧМ-2018.

• Были бы две новые чемпионки мира: Эшли Вагнер и Элизабет Турсынбаева. У канадки Кейтлин Осмонд – два золота ЧМ.

• Героини постолимпийского чемпионата мира Каори Сакамото и Луна Хендрикс блеснули бы раньше: Сакамото – еще на ЧМ-2019, а Хендрикс принесла бы Бельгии историческую медаль в 2021-м. У США прибавилось бы медалисток благодаря Карен Чен и Мэрайе Белл (хотя она заменила 16-летнюю Лью).

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Фото: globallookpress.com/Han Yan, MATSUO.K; Gettyimages.ru/Al Bello; РИА Новости/Григорий Сысоев

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