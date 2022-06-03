Самый опасный тип в нашем спорте – чемпион России в беге: год назад попался с наркотиками, теперь – избил двоих (и это разные драки)

У нашего легкоатлета Александра Хютте сверхнасыщенный год: еще в сентябре его поймали с наркотиками (прятал в кроссовке), а теперь он напал на двух соседей – женщину и мужчину в возрасте.

Нет, это не сюжет криминального сериала. Вот путь 33-летнего бегуна.

1. 23 мая многократный чемпион России в спринте (в том числе на 200-метровке) избил 49-летнюю женщину. Инцидент произошел в элитном жилом комплексе Приморского района Санкт-Петербурга.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами – ее состояние оценили как удовлетворительное.

2. Уже через час после стычки с соседкой Хютте завязал другую драку. На этот раз действовал в лифте, так что все попало на камеры. На видео Александр почему-то в одних трусах. Как только лифт остановился, он сзади и сбоку ударил рукой мужчину, стоявшего у двери. Им оказался 54-летний (по другой информации – 64-летний) сосед.

«Двигался туда-сюда, меня это не насторожило. Мало ли, спортсмены у нас спускаются. Тем более мужчина до этого спокойно вышел, но вдруг этот ошибся этажом. Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка», – рассказал «Фонтанке» пострадавший, которого тоже зовут Александр.

На одном ударе Хютте не остановился: как только мужчина вышел из лифта, бывший спортсмен продолжил – бегал вокруг, принимал бойцовскую стойку и снова бил.

В итоге соседа госпитализировали в состоянии средней тяжести, а в больнице диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и оскольчатые переломы стенок правой орбиты. Он провел несколько дней на лечении.

3. В полиции возбудили уголовное дело по 111-й статье – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предполагающей лишение свободы на срок до 8 лет.

А ведь всего за месяц до этого Хютте разобрался с предыдущим делом: в сентябре 2021-го его поймали с закладкой наркотиков. Пакет с порошком он спрятал в кроссовке, потом отказался от медосвидетельствования. Тогда тоже завели уголовное дело, но 22 апреля закрыли, а Хютте отделался штрафом в 15 тысяч рублей.

Такое мягкое наказание связано с тем, что Александр добровольно отказался от употребления наркотиков (предоставил справку), сделал пожертвования в фонд «Доверие» и фонд Константина Хабенского.

4. Еще раньше Хютте привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от исполнения административного наказания.

На время разбирательств по новому делу он вернулся домой – суд отпустил его из-за отсутствия судимостей и благодаря явке с повинной. Подписку о невыезде все-таки оформили. Почему Александр так вел себя при встрече с соседями – до сих пор неизвестно.

5. 10 лет назад Хютте был одним из лидеров сборной в спринте: побеждал на чемпионатах России на 200-метровке, выигрывал командный ЧР, брал медали командных чемпионатов Европы.

Официально карьера завершилась в 2019-м, хотя перед этим Хютте не выступал 4 года. Все из-за дисквалификации: его обвиняли в использовании запрещенных препаратов и уклонении от сдачи пробы.

Хютте пытался уменьшить срок, став информатором World Athletics. В переписке с их менеджерами он обвинял тренера в принуждении к приему допинга, а других бегунов – в употреблении наркотиков. В федерации скептически отнеслись к его показаниям и срок бана не изменили.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Виталий Белоусов