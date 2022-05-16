«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный

Длинные волосы – важная часть имиджа Саши Трусовой, такая же, как четверные прыжки и любовь к собакам.

На днях Александра отметила, что благодаря прическе ее часто узнают на улицах: «Я считаю, что отличительной чертой являются мои волосы. Если гуляю, то обычно с распущенными волосами, и, конечно, они привлекают внимание».

В официальной статистике на сайте ISU указано, что рост Трусовой – 158 см. Волосы при этом чуть выше колена.

«Я с рождения волосы не стригла, мне только кончики равняли, поэтому такие длинные. А потом увидела мультик про Рапунцель, и в детстве хотела быть похожей на нее».

По словам Саши, она тщательно следит за локонами – даже перед интервью и съемками просит стилистов только расчесать их: «Я никогда не накручиваю, не выпрямляю, не делаю ничего, что бы портило мои волосы».

На льду с такими волосами сложно – поэтому в программах их заплетают, а вот на награждения Саша почти всегда выходит с распущенными или с длинным хвостом.

Представить Трусову с каре сложно, но год назад вряд ли кто-то был готов и к другому повороту – в апреле 2021-го она кардинально сменила образ и перекрасилась в огненно-красный. Признавалась, что к таким переменам подтолкнул брат – видела его рыжие волосы и мечтала о таких же.

«Я всегда хотела рыжие волосы. Всегда думала, что если я когда-нибудь покрашусь, то это будет рыжий. Я называю этот цвет «рыжий в красный», потому что есть «рыжий в оранжевый», более естественный, а мне нравится в красный, как огненный».

Несмотря на радикальную перемену, желание не вредить волосам осталось. Поэтому Саша выбирает безаммиачную краску, а обновляет цвет тонирующими масками – обычно накануне соревнований.

Прическа – часть образа Трусовой и в программах. В показательной Unstoppable (из первого взрослого сезона) Саша красила голову в черный и белый цвета – как у исполнительницы Sia в клипе на эту песню. Помогал временный тонирущий спрей.

И это знаковая постановка – как для самой Трусовой, так и для ее имиджа. Прическа главной героини фильма «Круэлла» напомнила Даниилу Глейхенгаузу об этом номере, а потом они выбрали саундтрек для олимпийской произвольной Саши.

Там она катает уже с красными волосами, но и этот цвет оказался подходящим – ведь в кино у Круэллы не только культовая черно-белая прическа, но и красные локоны. Совсем как у Трусовой.

В этом сезоне яркие волосы Саши подходят ко всем программам. В короткой «Фрида» красного не кажется много, хотя на фигуристке яркое платье. Наоборот, все смотрится цельно и оригинально.

В показательном Трусова выступала в образе Чудо-женщины из комиксов DC. И там тоже был эксперимент – на чемпионате России заплела косы по всей голове. Получилось воинственно.

Кстати, косы Саша плетет не впервые. В произвольной сезона-2019/20 примерила роль Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» и тоже заплетала волосы в сложные прически. Это еще и отсылка к сериалу – там прическа Дейенерис усложнялась с каждой одержанной победой.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков; instagram.com/avtrusova; globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO; East News/Nikolay Muratkin/Anadolu Agency, The Yomiuri Shimbun via AP Images