«Мы поменяли 4 билета – поезда, самолеты». Дикий день Трусовой – успела из Кремля на шоу в Нижний Новгород 🚀

Наши фигуристы могут все: в один день Саша Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов побывали на встрече с Путиным, потом добрались до Нижнего Новгорода и выступили в шоу.

И как они все успевают?

Накануне команда Этери Тутберидзе назвала состав участников шоу «Чемпионы на льду» в Нижнем Новгороде. Больше всего удивило, что в заявку попали Трусова и пара Тарасова – Морозов. Все они взяли серебряные награды на Олимпиаде-2022 и собирались в Кремль, где в этот же день поздравляли медалистов Игр.

Правда, призеры не отбывали карантин – они не контактировали с Владимиром Путиным плотно, а получали награды из рук помощника президента Игоря Левитина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

А вот перед чемпионами выбор стоял сложнее – им пришлось изолироваться перед вручением наград и неформальной встречей с Путиным. Так, Камила Валиева выбрала Кремль – на шоу она не приехала, а Анна Щербакова, наоборот, отправилась в Нижний Новгород.

Трусова и парники успели везде: утром они приехали в Кремль, получили награды, а затем вместе со всей сборной послушали речь Путина – по прикидкам, все отняло в районе 4-5 часов.

И уже вечером они были в Нижнем. Из Москвы туда можно добраться несколькими способами: самолетом (чуть больше часа), поездом или машиной (6-7 часов), скоростным поездом «Ласточка» (4 часа).

Во сколько точно прошла встреча в Кремле – неизвестно, в эфире «России 24» ее показывали уже в записи. Шоу Тутберидзе началось в 19:00 – при любом раскладе фигуристы с трудом успевали к старту.

Поэтому выступления Трусовой и Тарасовой – Морозова предсказуемо сместили в самый конец. Они откатали по одному номеру (Саша – «Круэллу», Евгения и Владимир – «Сансару»), причем Трусова даже не осталась на традиционную битву прыжков после шоу – почти сразу ушла со льда.

Максим Траньков, объявлявший фигуристов, тоже изумился, как они успели:

«Следующие наши участники преодолели очень сложный путь сюда, в Нижний Новгород. Это большая победа для нашей команды. Ведь сегодня этих ребят чествовали в Кремле. И мы поменяли четыре билета на транспорт – поезда, самолеты. И все-таки мы это сделали – ребята успели, приехали к вам!»

Еще одно изменение в программе шоу – на лед не вышли тренеры тим-Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков тоже присутствовали на вручении наград, а вот Этери не поехала в Москву. В Нижнем Новгороде она не вышла в финале, как делала это в других городах, вместо этого – поприветствовала зрителей из-за бортика.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков