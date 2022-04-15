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«Я себя чуть-чуть подпалила». Новый номер Загитовой – теперь она вызывает пламя

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Илья Авербух Илья Авербух
Алина Загитова Алина Загитова
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Алина Загитова зажгла на юбилее Татьяны Тарасовой – в прямом смысле: это новый номер, в конце которого на ее руке вспыхнуло пламя. Вау!

В Москве проходит серия шоу в честь 75-летия Тарасовой. Сам день рождения был в феврале – в разгар Олимпиады, а теперь звезды фигурного катания собрались на большое празднование.

Загитова давно предупредила, что выступит с новой программой, но рассказала о ней лишь перед самым шоу: «Очень интересно, что-то новенькое, там будет файер-шоу. Сегодня я пробовала, себя чуть-чуть подпалила. Ничего страшного, надеюсь, на выступлении такого не будет».

После такого описания интрига лишь выросла. Что за фокус готовит Алина?

Все шоу проходило в стилистике «Ледникового периода»: с Алексеем Ягудиным в роли ведущего и Тарасовой на месте жюри. Так что неудивительно, что хореографом большей части номеров выступил Илья Авербух. Поработал он и с Загитовой.

В качестве музыкального сопровождения выбрали песню Can’t Help Falling in Love Дианы Анкудиновой: 18-летняя певица исполнила ее со сцены, пока Загитова каталась. Живые музыкальные выступления – еще одна особенность шоу.

Алина надела черное платье с атласными вставками и сложным топом, юбку разбавили полоски из легкой ткани красного цвета – в тон была и перчатка на правой руке. Во время выступления на ладони виднелся белый кусок ткани. Что это такое – зрители узнали в конце номера.

Алина начала с середины катка – села в круг яркого света, который постепенно расширился.

В номере не было прыжков, зато во второй половине разыгралось обещанное файер-шоу. Сначала установки с огнем по краям катка выбрасывали пламя в такт музыке.

А затем и сама Загитова устроила магию: в концовке ее рука зажглась (помог тот самый кусочек белой ткани, видимо, смоченный в горючем).

Во время выступления обошлось без проблем – второй раз Алина ничего не подпалила.

А вам понравился огненный номер Загитовой?

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции

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